В этом материале мы собрали известных дизайнеров интерьера Уфы, чтобы помочь сориентироваться в рынке и понять, кто лучше подходит под разные задачи. Рейтинг основан на анализе открытых источников и осознанно ограничен форматом ТОП-15, чтобы дать не поверхностный список, а более глубокий обзор.

Дополнительный импульс дает и рынок аренды. Уфа остается крупным городом с сильной образовательной средой и растущим туристическим потенциалом, поэтому эстетичный и удобный интерьер все чаще воспринимается как вложение в ликвидность жилья. На этом фоне выбрать дизайнера интерьера Уфы становится сложнее: на рынке много специалистов с разным опытом, подходом и уровнем проектов.

В Уфе заметно вырос интерес к качественному интерьеру: в 2026 году спрос на услуги дизайнеров увеличился почти в 2,5 раза. Во многом это связано с активной застройкой: квартиры в новых жилых комплексах часто передаются без отделки, а значит, собственникам нужен не просто ремонт, а продуманный дизайн интерьера Уфы под конкретный образ жизни.

Такой подход позволяет выделить не просто популярных специалистов, а тех, кто стабильно показывает результат и формирует рынок. Поэтому в подборке представлены лучшие специалисты, работающие с разными форматами проектов – от базового дизайна квартир Уфы до объектов с полной реализацией.

⭐ Репутация – отзывы клиентов, упоминания в медиа и участие в профессиональных конкурсах

💰 Работа с бюджетом – насколько решения соответствуют реальным затратам и не требуют переработок в процессе

🎯 Специализация – с какими задачами дизайнер работает чаще: массовый сегмент, премиум или авторские проекты

🏡 Реализованные проекты – не только визуализации, но и завершённые объекты: квартиры, дома, коммерческие пространства

🔎 Опыт и стаж – срок работы на рынке, профильное образование и профессиональный бэкграунд

При отборе мы учитывали несколько критериев:

Чтобы составить рейтинг лучших интерьерных дизайнеров Уфы, мы сначала проанализировали поисковую выдачу по ключевым запросам и выделили специалистов, стабильно входящих в ТОП-5. Далее список был расширен и отредактирован на основе анализа портфолио, отзывов и опыта.

Как мы отбирали дизайнеров интерьера в Уфе

ТОП-15 дизайнеров интерьера Уфы: кого выбрать под ваши задачи и бюджеты

🌟 1. ТОП дизайнеров интерьера Уфы – Сергей Лашин, студия VPROEKTE

ТОП дизайнеров интерьера Уфы – Сергей Лашин, студия VPROEKTE 🎨 Стиль и подход к пространству За годы работы у дизайнера сформировались три авторских направления: Nature – сочетает в себе минимализм с элементами лофта и технологичных решений. Пространство строится на чёткой геометрии, открытых объемах и спокойной композиции. В отделке используются натуральные материалы, обработанные современными способами, с акцентом на тактильность и однородные фактуры. Цветовая палитра сдержанная, без визуального шума, а декор сведен к минимуму, чтобы не перегружать интерьер. ТОП дизайнеров интерьера Уфы – Сергей Лашин, студия VPROEKTE Accent – направление, где классическая архитектура интерьера получает современное прочтение. В основе – симметрия, выверенные пропорции и спокойная цветовая база, дополненная выразительными деталями. В интерьере сочетаются элементы неоклассики, модерна и ар-деко, что позволяет создавать более насыщенные и визуально сложные пространства без ощущения перегруженности, в том числе в квартирах небольшой площади. ТОП дизайнеров интерьера Уфы – Сергей Лашин, студия VPROEKTE VIP – формат индивидуальных решений, где интерьер разрабатывается как уникальный проект под конкретного заказчика. Здесь используются сложные инженерные и декоративные решения, разрабатываются авторские предметы мебели и подбираются эксклюзивные материалы. Пространство дополняется искусством и арт-объектами, формируя интерьер с ярко выраженной индивидуальностью и статусом. ТОП дизайнеров интерьера Уфы – Сергей Лашин, студия VPROEKTE Команда Сергей Лашина работает с квартирами, частными домами и общественными пространствами. В портфолио – проекты высокого уровня, включая представительские объекты РФ за границей и интерьеры общественных зон, где важны статус, архитектурная логика и точная работа с деталями. ⚙️ Особенности работы Полный цикл: от концепции до реализации с контролем всех этапов

Сильная проработка планировочных решений и сценариев использования пространства

Опыт работы с премиальными объектами и сложными архитектурными задачами 👥 Для кого Подходит для клиентов, которым важен высокий уровень проработки и персонализации: владельцев квартир и домов бизнес- и премиум-сегмента, а также заказчиков с задачами, где требуется не просто интерьер, а продуманная система пространства. ТОП дизайнеров интерьера Уфы – Сергей Лашин, студия VPROEKTE ТОП дизайнеров интерьера Уфы – Сергей Лашин, студия VPROEKTE ТОП дизайнеров интерьера Уфы – Сергей Лашин, студия VPROEKTE 💬 Оценка редакции Сергей Лашин – один из заметных специалистов в сегменте премиального дизайна с практикой работы на международном уровне. Основанная им студия VPROEKTE с 2015 года выросла в команду из нескольких десятков специалистов и реализовала более 100 проектов в разных странах. Работы публикуются в профильных изданиях и регулярно отмечаются на профессиональных конкурсах, что подтверждает стабильный уровень и узнаваемый почерк. Основной фокус – проекты от 100 м²: квартиры, загородные дома, резиденции и общественные пространства с высокой степенью проработки. В этих интерьерах важна не только визуальная часть, но и архитектурная логика, сценарии использования и точная работа с деталями. Редакция отмечает умение команды работать с объёмом и структурой интерьера: здесь нет случайных решений или декоративной избыточности – пространство собирается последовательно, с учётом функций, масштаба и задач проекта. 🌐 Страница специалиста ***

🌟 2. Рейтинг дизайнеров интерьера Уфы – Елена Шакирова, дизайн-студия Shakirova Design

Рейтинг дизайнеров интерьера Уфы – Елена Шакирова, фото shakirova-design.ru 🎨 Стиль и подход к пространству Современный стиль с элементами неоклассики. Интерьер строится на спокойной базе и аккуратных акцентах. Пространства выглядят сдержанно, но не нейтрально: в них часто появляются детали с культурным или локальным характером – текстиль, декор, предметы ручной работы. Работает с квартирами разного формата, включая сложные планировки и объекты в исторической застройке, а также с коммерческими пространствами и проектами под аренду. В проектах важно не только визуальное решение, но и адаптация под конкретную задачу и сценарий использования. ⚙️ Особенности работы Гибкая система взаимодействия: несколько форматов работы в зависимости от задачи и бюджета

Вовлечённость в процесс подбора – сопровождение клиентов при выборе материалов и мебели

Детальная проработка чертежей и контроль соответствия проекта при реализации 👥 Для кого Подходит для владельцев квартир с нестандартной планировкой, а также для тех, кто ищет спокойный интерьер с индивидуальными акцентами. Часто это проекты с конкретной задачей: адаптация под аренду, работа с ограниченным пространством или создание интерьера с культурным контекстом. Рейтинг дизайнеров интерьера Уфы – Елена Шакирова, фото shakirova-design.ru Рейтинг дизайнеров интерьера Уфы – Елена Шакирова, фото shakirova-design.ru 💬 Оценка редакции Елена в профессии более 14 лет и за это время реализовала более 100 проектов, преимущественно в сегменте бизнес-класса. В её практике встречаются типовые квартиры наряду с задачами, требующими более точной настройки пространства: сложные планировки, отдельные зоны и коммерческие объекты. Редакция отмечает умение сочетать практичность с визуальной выразительностью. Интерьеры не перегружены деталями, но при этом не выглядят обезличенно, в них часто появляются элементы с локальным или авторским характером. Такой подход позволяет создавать пространство, которое не только аккуратно выглядит, но и адаптировано под реальную жизнь. 🌐 Страница специалиста ***

🌟 3. Лучшие дизайнеры интерьера в Уфе – Гузель Якупова, команда Premium Design

Лучшие дизайнеры интерьера в Уфе – Гузель Якупова, фото design-ufa.ru 🎨 Стиль и подход к пространству Современный стиль и минимализм с элементами неоклассики превращают интерьеры в спокойные, визуально чистые пространства с акцентом на цвет и пропорции. Помещение выстраивается через выверенную палитру и баланс объемов, без перегруженности деталями. Студия работает с квартирами, загородными домами и апартаментами под аренду. Проекты адаптируются под формат использования: от постоянного проживания до инвестиций в недвижимость, где важны универсальность и ликвидность интерьера. ⚙️ Особенности работы Несколько форматов сотрудничества: от экспресс-проекта до полного сопровождения с авторским контролем

Чёткая работа с бюджетом и подбор решений под заданные финансовые рамки

Проектирование индивидуальной мебели и помощь в подборе подрядчиков 👥 Для кого Подходит для клиентов, которые хотят получить аккуратный, продуманный интерьер без избыточных затрат. Часто это владельцы квартир и апартаментов под сдачу, а также заказчики, ориентированные на премиальный результат при контролируемом бюджете. Лучшие дизайнеры интерьера в Уфе – Гузель Якупова, фото design-ufa.ru Лучшие дизайнеры интерьера в Уфе – Гузель Якупова, фото design-ufa.ru 💬 Оценка редакции Студия Premium Design во главе с Гузель Якуповой – относительно новый участник рынка, но с понятной стратегией развития: участие в профессиональных конкурсах и работа с проектами в разных регионах, включая международные. За это время создано более 20 проектов, что для молодого бюро говорит о высокой плотности работы и чёткой организации процессов. Редакция отмечает внимательное отношение к цвету и общей композиции пространства. Интерьеры не стремятся к визуальной эффектности ради формы, акцент сделан на сбалансированности и удобстве. Отдельный плюс – умение работать в заданном бюджете без потери качества, что особенно важно для инвестиционных и арендных объектов. 🌐 Страница специалиста ***

🌟 4. Лучшие интерьерные дизайнеры Уфы – Елена Чернова и Наталья Николенко, бюро enArte

Лучшие интерьерные дизайнеры Уфы – Елена Чернова и Наталья Николенко, фото nicole-decore.ru 🎨 Стиль и подход к пространству Студия работает без жёсткой привязки к одному стилю, комбинируя элементы современного направления, классики и более декоративных решений. В проектах важна не стилистическая «чистота», а адаптация под задачу и характер пространства. Команда берётся за объекты разного масштаба: от отдельных помещений до квартир, загородных домов и коммерческих площадей. Такой диапазон позволяет создавать решения, которые реально работают в жизни, а не только выглядят красиво на рендерах. ⚙️ Особенности работы Собственная строительная команда и выстроенное взаимодействие с подрядчиками

Гибкая система работы с заказчиком: несколько форматов сотрудничества и поэтапная оплата

Лучшие интерьерные дизайнеры Уфы – Елена Чернова и Наталья Николенко, фото nicole-decore.ru Лучшие интерьерные дизайнеры Уфы – Елена Чернова и Наталья Николенко, фото nicole-decore.ru 💬 Оценка редакции Студия enArte работает на рынке Уфы более 8 лет и за это время выполнила свыше 100 заказов разного масштаба – от частных интерьеров до коммерческих. Так специалист набрала практику, где важна не только концепция, но и способность довести проект до результата. Редакция отмечает сильную организационную сторону: наличие собственной команды и выстроенных процессов позволяет контролировать реализацию и снижать количество ошибок на этапе ремонта. В проектах прослеживается ориентация на практичность и долгосрочную эксплуатацию, а не только на визуальный эффект. 🌐 Страница специалиста ***

🌟 5. Лучшие дизайнеры интерьера Уфы – Эльза Хабибрахманова, студия El-Decor

Лучшие дизайнеры интерьера Уфы – Эльза Хабибрахманова, фото elza-design.ru 🎨 Стиль и подход к пространству Эльза работает в современном стиле и неоклассике, создавая интерьеры с ясной архитектурной логикой и сбалансированной цветовой палитрой. Пространство выстраивается с учётом функций, маршрутов движения и естественного освещения, при этом сохраняется ощущение лёгкости и масштаба. Работает с квартирами в Уфе и Москве, загородными домами и коммерческими объектами премиум-класса. Проекты часто включают инвестиционные объекты, где важна ценность недвижимости, грамотное сочетание стиля, материалов и функциональности. ⚙️ Особенности работы Проектирует индивидуальную мебель и подбирает отделочные материалы под каждое пространство

Контролирует работу строителей по алгоритму, с поэтапной проверкой реализации

Ведёт комплектацию и декор, чтобы интерьер полностью соответствовал концепции 👥 Для кого Идеально подходит тем, кто ценит порядок и прозрачность процесса: владельцам квартир, загородных домов и коммерческих помещений, где важно сочетать эстетику с практикой и инвестиционную выгоду. Лучшие дизайнеры интерьера Уфы – Эльза Хабибрахманова, фото elza-design.ru Лучшие дизайнеры интерьера Уфы – Эльза Хабибрахманова, фото elza-design.ru 💬 Оценка редакции Эльза на рынке с 2013 года и реализовала более 500 проектов. Редакция отмечает её точность в работе с пространством: каждая зона продумана, а цвет и материалы гармонично интегрированы. Технические решения встроены в интерьер аккуратно, не нарушая визуального баланса, а контроль над процессом строительства минимизирует переделки. Интерьеры студии El-Decor выделяются на рынке Уфы своей продуманностью, функциональностью и способностью повышать ценность объектов, будь то квартира для проживания или инвестиционный проект. 🌐 Страница специалиста ***

🌟 6. Известные дизайнеры интерьера Уфы – Маргарита Идрисова, команда MARTI

Известные дизайнеры интерьера Уфы – Маргарита Идрисова, фото marti-studio.com 🎨 Стиль и подход к пространству Основной вектор – современная интерпретация неоклассики. Пространства выстраиваются с акцентом на плавную композицию, продуманную планировку и комфорт. Цветовая палитра сдержанная, с точными контрастами, чтобы подчеркнуть детали и функциональные зоны. Команда работает с квартирами, апартаментами, студиями, загородными резиденциями и коммерческими объектами – от представительских офисов до торговых площадок. Проекты всегда подстроены под конкретные условия: планировку, свет, стиль жизни и задачи клиента. ⚙️ Особенности работы Собственная строительная бригада и проверенные подрядчики для полной реализации проекта

Интеграция актуальных интерьерных трендов без потери функциональности

Чёткое выполнение технического задания и контроль всех этапов реализации 👥 Для кого Подходит владельцам квартир и домов с современными планировками, которые ценят точное отражение пожеланий и функций пространства. Для бизнес-объектов студия создаёт яркие и продуманные интерьеры, которые привлекают внимание и повышают ценность помещений. Известные дизайнеры интерьера Уфы – Маргарита Идрисова, фото marti-studio.com Известные дизайнеры интерьера Уфы – Маргарита Идрисова, фото marti-studio.com 💬 Оценка редакции Маргарита Идрисова работает на рынке Уфы и Москвы более 7 лет и успела реализовать широкий спектр проектов, от частной недвижимости до сложных коммерческих пространств. Редакция отмечает её умение сочетать тренды с практичностью: каждый проект продуман до деталей, бюджет соблюдается, а техническая реализация не требует переделок. Команда MARTI умеет создавать интерьеры, которые одновременно комфортны, функциональны и эстетичны. 🌐 Страница специалиста ***

🌟 7. Лучшие частные дизайнеры интерьера Уфы – Розалия Ахмадуллина, авторская студия Akhmadullina

Лучшие частные дизайнеры интерьера Уфы – Розалия Ахмадуллина, фото akhmadullina.studio 🎨 Стиль и подход к пространству Неоклассика с современными элементами – ключевое направление, но проекты не ограничиваются одним стилем, в приоритете баланс эстетики и функциональности. Интерьеры выглядят цельно и «собрано», без перегрузки деталями, даже при сложной композиции. Студия работает с квартирами, загородными домами, офисами, торговыми и общественными пространствами. Проекты разного масштаба объединяет один подход – продуманная структура пространства и удобство в реальной эксплуатации. ⚙️ Особенности работы Команда из ~20 специалистов, что позволяет вести несколько проектов параллельно без потери качества

Полный комплект рабочей документации с высокой степенью детализации

Организация реализации «под ключ» 👥 Для кого Подойдёт тем, кто не хочет растягивать ремонт на месяцы и ищет команду, способную быстро пройти весь путь – от идеи до готового интерьера. Особенно актуально для владельцев сложных или нестандартных планировок. Лучшие частные дизайнеры интерьера Уфы – Розалия Ахмадуллина, фото akhmadullina.studio Лучшие частные дизайнеры интерьера Уфы – Розалия Ахмадуллина, фото akhmadullina.studio 💬 Оценка редакции Розалия Ахмадуллина работает на рынке более 10 лет и реализовала свыше 200 проектов – это заметно по уверенности в решениях и скорости работы. Редакция выделяет способность команды держать баланс между сроками и качеством: проекты не «упрощаются ради скорости», а остаются продуманными и доведёнными до результата. При этом студия берёт на себя не только проектирование, но и весь процесс реализации, что снижает нагрузку на заказчика и делает итог предсказуемым. 🌐 Страница специалиста ***

🌟 8. ТОП дизайнеров интерьера Уфы – Фанис Каримов, компания Karimov Studio

ТОП дизайнеров интерьера Уфы – Фанис Каримов, фото karimovstudio.ru 🎨 Стиль и подход к пространству Минимализм, скандинавская сдержанность и контемпорари формируют основу проектов: чистые линии, спокойная палитра и продуманная геометрия. Интерьеры выглядят лёгкими, но при этом остаются функционально насыщенными – без лишнего декора и визуального шума. Команда работает с квартирами, студиями, загородными домами, офисами и коммерческими пространствами. Дополнительно занимается архитектурным проектированием частных домов и ландшафтными решениями. ⚙️ Особенности работы Использование BIM-моделирования для точной проработки проекта и снижения ошибок на этапе реализации

Сжатые сроки разработки: дизайн-проект в среднем за 3 недели

ТОП дизайнеров интерьера Уфы – Фанис Каримов, фото karimovstudio.ru ТОП дизайнеров интерьера Уфы – Фанис Каримов, фото karimovstudio.ru 💬 Оценка редакции Фанис Каримов работает в сфере более 10 лет и реализовал свыше 350 проектов в разных регионах России. Несмотря на то, что студия в текущем формате запущена относительно недавно, команда уже демонстрирует высокий темп до нескольких десятков проектов в год. Редакция отмечает системный подход: архитектурное мышление, внимание к технической части и использование цифровых инструментов позволяют делать проекты не только визуально аккуратными, но и удобными для реализации без лишних доработок. 🌐 Страница специалиста ***

🌟 9. Рейтинг дизайнеров интерьера Уфы – Алина Шагалеева, частный дизайнер

Рейтинг дизайнеров интерьера Уфы – Алина Шагалеева, фото agumm.ru 🎨 Стиль и подход к пространству Современный стиль с элементами неоклассики в проектах Алины читается через аккуратную работу с цветом, фактурами и деталями. Интерьеры не перегружены, но при этом не выглядят «пустыми», в них всегда есть акценты, которые формируют характер пространства. Дизайнер работает с квартирами и коммерческими объектами, адаптируя решения под разные площади и задачи. В проектах часто прослеживается стремление сделать пространство максимально универсальным – удобным для жизни сегодня и гибким на будущее. ⚙️ Особенности работы Форматы работы с разной глубиной проработки – от экспресс-проектов до полного сопровождения

Разработка авторских декоративных решений под конкретный интерьер

Контроль реализации и работа с проверенными поставщиками 👥 Для кого Подойдёт тем, кто хочет получить выразительный интерьер без перегрузки и лишних затрат. Особенно актуально для клиентов, которым важна скорость старта проекта и понятная организация процесса, а также для тех, кто работает с ограниченным бюджетом, но не готов жертвовать эстетикой. Рейтинг дизайнеров интерьера Уфы – Алина Шагалеева, фото agumm.ru Рейтинг дизайнеров интерьера Уфы – Алина Шагалеева, фото agumm.ru 💬 Оценка редакции Алина Шагалеева работает в сфере более 10 лет и выстраивает процесс вокруг задач клиента от первого брифа до реализации. Редакция отмечает её сильную сторону в умении быстро погружаться в проект и предлагать решения, которые сразу учитывают бюджет и реальные условия ремонта. За счёт хорошего понимания рынка материалов и поставщиков проекты получаются визуально цельными и реализуемыми без неожиданных корректировок. 🌐 Страница специалиста ***

🌟 10. ТОП-10 дизайнеров интерьера Уфы – Ольга Маганова, студия «Стильный дом»

ТОП-10 дизайнеров интерьера Уфы – Ольга Маганова, фото styled-house.ru 🎨 Стиль и подход к пространству Современные интерьеры с элементами классики и сложной цветовой палитрой – проекты Ольги легко узнаются по глубине и насыщенности решений. Пространства выстраиваются слоями: свет, цвет, текстуры и декор работают вместе, создавая цельную композицию. Студия специализируется на квартирах бизнес- и премиум-класса. В проектах отражается как визуальное впечатление, так и ощущение завершённости. ⚙️ Особенности работы Гибкая система формирования проекта с учётом площади и задач клиента

Сформированная база поставщиков и подрядчиков для стабильного результата

Чёткое соблюдение сроков и последовательности этапов реализации 👥 Для кого Подойдёт владельцам квартир, которые хотят получить полностью завершённое пространство без необходимости «доделывать» детали после ремонта. Особенно актуально для тех, кто ищет баланс между эстетикой, качеством и разумным бюджетом. ТОП-10 дизайнеров интерьера Уфы – Ольга Маганова, фото styled-house.ru 💬 Оценка редакции Ольга Маганова работает в сфере более 15 лет и реализовала сотни проектов. Это чувствуется в уверенности решений и выстроенной системе её работы. Редакция отмечает сильную сторону студии в предсказуемости результата: визуализации точно отражают итог, а сам процесс организован так, чтобы клиент понимал каждый этап. Дополнительным подтверждением уровня служат профессиональные публикации и участие в конкурсах, что говорит о стабильном качестве проектов. 🌐 Страница специалиста ***

🌟 11. Лучшие дизайнеры интерьера в Уфе – Аделя Каримова, бюро ADL Design

Лучшие дизайнеры интерьера в Уфе – Аделя Каримова, adl-design.ru 🎨 Стиль и подход к пространству Современный стиль и минимализм в проектах Адели читаются через аккуратную работу с формой и нюансами: здесь нет перегрузки декором, а выразительность создаётся за счёт пропорций, света и текстур. Интерьеры выглядят спокойно, но не скучно. Студия работает с квартирами, домами и общественными пространствами, включая рестораны и кафе. ⚙️ Особенности работы Возможность заказать как полный проект, так и отдельные этапы

Удалённая работа с проектами в разных городах и странах

Гибкий подход к бюджету с возможностью оптимизации решений 👥 Для кого Подойдёт тем, кто хочет аккуратный, современный интерьер без лишних затрат и перегруженных решений. Особенно актуально для семейных пространств и коммерческих объектов, где важно быстрое обновление интерьера. Лучшие дизайнеры интерьера в Уфе – Аделя Каримова, adl-design.ru 💬 Оценка редакции Аделя Каримова работает в профессии более 14 лет и реализовала проекты не только в Уфе, но и в других крупных городах, включая международные направления. Редакция отмечает её умение работать «тонко»: интерьеры не строятся на громких приёмах, а собираются через детали и точную настройку пространства под задачу клиента. Такой подход особенно ценен в проектах с ограниченным бюджетом, где важно сохранить баланс между эстетикой и практичностью. 🌐 Страница специалиста ***

🌟 12. Лучшие интерьерные дизайнеры Уфы – Ксения Бадриева, студия 3D Design

Лучшие интерьерные дизайнеры Уфы – Ксения Бадриева, фото из социальных сетей 🎨 Стиль и подход к пространству В проектах Ксении нет жёсткой привязки к одному стилю: решения собираются под задачу, сочетая элементы неоклассики, минимализма, лофта, сканди и ар-деко. Такой подход даёт гибкость, интерьер не выглядит шаблонным и легко адаптируется под образ жизни клиента. Студия работает с квартирами, домами, а также коммерческими пространствами – от кафе и ресторанов до офисов и салонов. В каждом случае акцент делается на практичность и визуальную привлекательность. ⚙️ Особенности работы Авторский метод подбора стилевого решения под клиента, а не под тренд

Гибкая система тарифов с возможностью поэтапной работы

Возможность удалённой работы по всей России 👥 Для кого Подойдёт тем, кто хочет получить дизайн-проект без жёсткой привязки к бюджету и формату. Особенно актуально для клиентов, которые ищут гибкий подход, возможность доработок и постепенное развитие проекта. Лучшие интерьерные дизайнеры Уфы – Ксения Бадриева, фото ufa.luxe-design.ru 💬 Оценка редакции Ксения Бадриева на рынке около 9 лет и за это время создала подход, в котором важна не «чистота стиля», а попадание в задачу клиента. Редакция отмечает гибкость студии: возможность вносить правки, адаптировать проект под бюджет и работать поэтапно, что делает её решения доступными для более широкой аудитории. При этом сохраняется полный цикл услуг – от концепции до реализации. 🌐 Страница специалиста ***

🌟 13. Лучшие дизайнеры интерьера Уфы – Радик Агзамов, компания Agzamov Design

Лучшие дизайнеры интерьера Уфы – Радик Агзамов, фото agzamov-design.ru 🎨 Стиль и подход к пространству Современный стиль в проектах Радика адаптирован под реальную жизнь. Интерьеры строятся на функциональности, чётком зонировании и спокойной эстетике без избыточных деталей. Студия работает с квартирами в новостройках и старом фонде, загородными домами и коммерческими объектами. Проекты охватывают сегменты от комфорт до премиум и учитывают особенности каждого типа недвижимости. ⚙️ Особенности работы Собственная строительная бригада и полный цикл реализации

Поэтапная система оплаты с понятной структурой проекта

Подключение проверенных подрядчиков, мастерских и поставщиков 👥 Для кого Подойдёт тем, кто хочет закрыть весь процесс ремонта в одном месте без необходимости координировать разных специалистов. Лучшие дизайнеры интерьера Уфы – Радик Агзамов, фото agzamov-design.ru 💬 Оценка редакции Радик Агзамов в сфере около 8 лет и за это время реализовал более 60 проектов. Он выстроил репутацию специалиста, который доводит работу до финального результата. Редакция отмечает практичный подход: решения не остаются на уровне визуализации, а изначально проектируются с учётом реальных условий реализации. Такой формат особенно ценен для клиентов, которые хотят избежать несостыковок между проектом и стройкой. 🌐 Страница специалиста ***

🌟 14. Известные дизайнеры интерьера Уфы – Ирина Комиссарова, студия Ирины Комиссаровой

Известные дизайнеры интерьера Уфы – Ирина Комиссарова, фото ufa.sobaka. 🎨 Стиль и подход к пространству Интерьеры не привязаны к одному стилю и собираются через детали: цвет, текстуры, небольшие акценты, которые меняют восприятие даже компактных помещений. Важно не усложнить, а сделать удобно и визуально цельно. Дизайнер работает с квартирами любого метража, отдельными зонами (кухни, санузлы, комнаты), а также коммерческими пространствами. Это позволяет адаптировать подход под разные бюджеты и задачи. ⚙️ Особенности работы Возможность выбрать формат проекта от базового до расширенного с сопровождением

Личное участие дизайнера в процессе реализации

Акцент на авторские детали, которые делают интерьер индивидуальным 👥 Для кого Подойдёт тем, кто хочет улучшить пространство без масштабного ремонта или перерасхода бюджета. Особенно актуально для клиентов, которым важно преобразить отдельные зоны или постепенно обновлять интерьер. Известные дизайнеры интерьера Уфы – Ирина Комиссарова, фото umka.tv 💬 Оценка редакции Ирина Комиссарова работает в сфере более 12 лет и ориентируется на реальный запрос клиента вместо «идеальной картинки». Редакция отмечает её умение работать с ограниченным бюджетом: проекты не теряют в эстетике, но остаются реализуемыми. Такой формат особенно востребован, когда нужно не полностью менять интерьер, а точечно улучшить пространство и повысить его функциональность. 🌐 Страница специалиста ***

🌟 15. Лучшие частные дизайнеры интерьера Уфы – Алена Шерстобитова, проект Ashe Home