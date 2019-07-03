Как мы спасли от субсидиарки учредителя телеком-компании

Дело на 5 млн, в котором сначала нужно было выиграть время

Дело: А40-194822/2015

Размер проблемы: 5 млн руб

Начало проекта: ноябрь 2018

Внедрение: 5 месяцев

Сложность: 3/5

Трудозатраты: 84 н/час

Темп: нужно вчера

Результат: выигран суд

Стоимость: шестизначная, в рублях

Клиенты часто приходят к нам, когда уже все. Так было и в этот раз: компанию признали банкротом, управляющий подал заявление о привлечении экс-директора и учредителя к субсидиарке. Оба в суд не явились, и первая инстанция дала добро. Десятидневный срок обжалования прошел, определение суда вступило в законную силу. Казалось бы, конец, финальные титры.

Но нет, на этом этапе в дело включились юристы «Игумнов Групп».

Как только мы ознакомились с материалами, сразу же захотелось выиграть. В нас взыграло чувство справедливости, потому что история выглядела как настоящая подстава.

Лучше поздно, чем никогда

Вот смотрите: наша клиентка создала компанию, которая занималась поставками телеком-оборудования. Дела шли хорошо, и в какой-то момент она привлекла к управлению бизнесом наемного директора, а сама занялась другими проектами. Спустя пару лет ей прилетает субсидиарка. Причем узнала об этом она только тогда, когда суд уже вынес определение. Сначала извещения отправлялись по неправильному адресу, а потом, когда адрес наконец-то исправили, ответчицы не было в городе и она их не получила. Ну как так-то?!

Плюсы проекта

Никто не успел накосячить до нас.

Мы ― первые юристы, которых клиентка наняла для защиты своих интересов. Поэтому мы смогли сами придумать и воплотить стратегию с нуля. Исправлять ошибки за предшественниками не пришлось.

Доверительные отношения.

Да, мы умеем работать с разными людьми и всегда готовы обосновать свои действия, прояснить непонятные моменты и развеять сомнения. Но когда клиент доверяетюристу, работа идет намного эффективнее. В этом деле было именно так.

Наша тема.

Это, мягко говоря, не первый процесс по субсидиарке, с которым мы работаем.

Минусы проекта

Нужно вчера.

Бывает, что времени мало, а бывает, что его нет совсем. В этом деле все сроки вышли еще до того, как мы включились в работу.

Сильный противник.

Нашим оппонентом был опытный арбитражный управляющий М.Ю. Василега. На его счету 300 процедур банкротства.

Это апелляция, детка!

Апелляционная инстанция рассматривает только те доказательства, которые были представлены в суде первой инстанции. А значит, никакие новые документы мы приобщить не могли. Это нешуточное ограничение.

Дальше ― больше. Управляющий привлек к субсидиарке и директора, и бенефициара бизнеса солидарно. В качестве оснований он выбрал 1) неподачу в срок заявления о банкротстве и 2) непередачу бухгалтерской отчетности. Но постойте, учредитель по закону никакую отчетность передавать никому не обязан. Он физически не имеет к ней доступа. Кроме того, суд в своих выводах опирался на современную редакцию закона о банкротстве, хотя обстоятельства дела относились к 2015 году, когда действовала другая редакция.

Эти косяки сразу бросились нам в глаза, и стало ясно, что, во-первых, есть серьезные основания для пересмотра дела, а во-вторых, нужно проверить доводы управляющего о неплатежеспособности компании. Со слов нашей клиентки, финансовых проблем у фирмы не было. Но прежде всего нужно было убедить суд в том, что по этому делу должен быть восстановлен срок подачи апелляции. Без этого все остальные доводы никто бы не стал слушать. А восстановить сроки обжалования ― та еще задача! Шаблонных подходов тут нет и быть не может

Как выиграть время

Подать апелляцию можно в течение 10 дней с того момента, как суд первой инстанции вынес определение в полной форме. В нашем случае прошел почти месяц, причем для этого пришлось работать на сверхзвуковых скоростях! Мы подали ее через 3 дня после первой встречи с клиенткой.

Как же восстановить срок? Есть официальный перечень оснований, которые ВС считает уважительными. Среди них:

тяжелая болезнь апеллянта,

задержка в отправке апеллянту копии судебного решения,

неразъяснение судом порядка обжалования…

… и все в таком духе, нашего случая нет. Значит, нам предстояло опираться на субъективные доводы, разъяснять специфику и убеждать суд в своей правоте. Мы сделали упор на два довода:

1. Клиентка не была извещена о времени и месте судебного разбирательства. В тот момент, когда суд направил извещение, она была на отдыхе в другой стране.

Но слов недостаточно, нужны доказательства. Мы разыскали документальные подтверждения поездки: вместе с ходатайством о восстановлении срока направили в суд копии почтовых отправлений и справку из отеля с конкретными датами пребывания, чтобы никаких сомнений не было ― наша клиентка не получила извещение и никак не могла защитить свои права.

2. Процесс в первой инстанции шел с нарушениями. Применялись некорректные основания, а в своем определении суд вообще опирается на нерелевантную редакцию закона о банкротстве. Поэтому решение первой инстанции можно и нужно пересмотреть! Все это мы расписали в апелляционной жалобе и дополнении к ней. Подробности ― ниже.

Что такое подстава и как с ней бороться

В своем заявлении управляющий не указал конкретную дату наступления неплатежеспособности, но сослался на то, что заявление о признании компании банкротом должно было быть подано не позднее 26.03.2015. Все долги, набранные после наступления неплатежеспособности, вменяются в субсидиарную ответственность. Дату управляющий обосновал тем, что обнаружил у компании-должника «АТ Лайн» задолженность по аренде перед контрагентом.

Смотрим внимательно на договор аренды. Он был заключен 01.10.2014 и действовал до 30.04.2015. В договоре прописан график платежей за каждый месяц. Оплата за март должна была пройти 20.03.2015, то есть до наступления неплатежеспособности, а за апрель деньги были внесены авансом — еще 31.10.2014. Итого: после предполагаемой даты возникновения неплатежеспособности, 26.03.2015, никаких новых обязательств не возникло, а значит, в субсидиарку вменять нечего.

И еще один момент: само по себе наличие долга не является основанием для признания должника неплатежеспособным. Сумма задолженности перед арендодателем 5 млн. А в балансе «АТ Лайн» за 2015 год указаны активы общей стоимостью 23,6 млн. В основном это дорогое оборудование. Компания не только была в состоянии заплатить по счетам, но и выходила в прибыль.

Внимание, вопрос: куда исчезло это оборудование? Думаю, туда же, куда и директор «АТ Лайна», который не явился ни на одно судебное заседание и, кажется, не очень обеспокоен субсидиаркой в 5 млн. Ну, по сравнению с 23 млн, которые стоит оборудование, — это действительно копейки. Забегая вперед, скажу, что управляющему до сих пор не удалось обнаружить эти активы.

Второе основание управляющего, непередача отчетности, и вовсе не касается нашей клиентки. Передавать отчетность управляющему в случае банкротства компании обязан гендир, точка.

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Скорее всего, управляющий включил этот пункт в заявление в расчете на директора, но суд, привлекая солидарно двоих ответчиков, не стал разделять для них основания.

Лирическое отступление

В дополнении к своей апелляционной жалобе мы сделали еще одну интересную вещь ― указали, что считаем неправильным применять к событиям 2015 года правовые нормы 2018. Когда речь идет о материальном праве, нужно брать ту редакцию закона, которая действовала в 2015. В этой статье мы подробно объяснили, почему так думаем.

В этом деле мы ничего не выигрывали от замены одной редакции на другую. Расчет был другим:

во-первых, это красиво. И правильно;

во-вторых, указав на нарушение, допущенное судом первой инстанции, мы скорее убедим апелляционный суд в необходимости пересмотра дела;

а в-третьих, если суд согласится с нашими доводами, появится прецедент, на который мы можем ссылаться в будущих делах.

Решение суда и бесплатный совет

Первым вопросом, который должен был рассмотреть суд, было восстановление сроков. Если бы наши доводы подкачали, то на этом бы все и закончилось.

Но нам удалось доказать главное: суд первой инстанции вынес решение с многочисленными нарушениями, а ответчица была лишена возможности защитить свои права. Вот поэтому сейчас нужно разобраться во всем как следует

Дальше было уже легче. Мы сумели отбиться по всем пунктам, потому что, черт возьми, опирались на логику.

Результат 1: с нашей клиентки не взыскали ничего, и вся сумма долга осталась висеть на гендире. Справедливость восторжествовала. Апелляция отменила определение первой инстанции, постановление вступило в законную силу ― все танцуют!

Результат 2: если мы разбираем обстоятельства прошлого, то применять надо ту редакцию закона о банкротстве, которая действовала в соответствующий период. А не современную ― и теперь это зафиксировано в судебном решении. А значит, в будущих делах мы можем на него ссылаться. Это действительно важно, потому что весь прошлый год суды лихорадило и устойчивой позиции по данному вопросу в практике не было. Надеемся, что теперь будет. И мы своей работой этому поспособствовали.

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А теперь обещанный совет. Он касается всех акционеров, бенефициаров и участников. Контролировать бизнес, стоять над душой у гендира, проверять отчетность, перепроверять и сомневаться ― ваши святые обязанности. Примерно так написано в законе о банкротстве.

А если вдруг вы этого не сделаете, то на вас будет очень удобно повесить всех собак. Именно это случилось с нашей клиенткой. Получается, у вас два варианта: постоянно дергаться и заработать нервный тик — или прийти в «Игумнов Групп» на консультацию, чтобы разобрать риски и составить план по защите личных активов.

И да, к нам можно прийти в последний момент. А можно даже позже. Мы знаем несколько юридических способов вернуться в прошлое и исправить его

Папина Екатерина

юрист "Игумнов Групп", профи в разрешении споров в судах арбитражной юрисдикции

Специализация: защита от субсидиарной ответственности в сфере кредитных организаций. Разработка комплексной стратегии и реализация мер, направленных на обеспечение безопасности активов руководителей и бенефициаров бизнеса.