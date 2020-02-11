Как подготовиться к банкротству

В данной статье мы не будем изучать саму процедуру банкротства: из каких этапов она состоит, кто такой арбитражный управляющий, когда открывается реестр кредиторов и что это за орган управления «собрание кредиторов»? Я подразумеваю, что читатель, заинтересовавшийся данной статьей, уже имеет общее представление о процедуре банкротства. Если вам эта тема знакома, тогда переходим к обсуждению того, как именно надо готовиться к банкротству.

«Анализируем это»

На что необходимо обратить внимание в первую очередь? Это совершенные сделки перед подачей заявления на банкротство.

В законе о Банкротстве (ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)») есть глава III.1, которая посвящена оспариванию сделок должника. В данной главе предусмотрены основания и сроки, в период которых возможно оспорить совершенные должником сделки. Не буду описывать в подробностях данную главу (об этом подробно можно почитать здесь), приведу лишь самые популярные основания для оспаривания сделок:

отсутствие равноценного встречного исполнения по совершенной сделке (как часто бывает на практике, перед банкротством компании с активами, демонстрируется аттракцион неслыханной щедрости, в рамках которого все ликвидные активы распродаются с «молотка» по «бросовой» цене да еще и «своим людям»). Разбор подобного кейса можно почитать здесь.

сделка совершена с целью причинения имущественного вреда кредиторам (приведу простой пример: при наличии задолженности перед кредитором должник выплачивает участникам/учредителям дивиденды, при этом у должника не остается ни имущества, ни денег для погашения требований кредитора). Подробней о таких схемах здесь.

сделка совершенна с предпочтением (проще говоря, одному заплатили, а про другого, стоящего в очереди, забыли). Пример того, как это бывает, можно почитать здесь.

По срокам данная глава предусматривает возможность оспорить сделки должника, совершенные до трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления. Чем меньше срок между совершенной сделкой и принятием заявления о банкротстве, тем проще эту сделку оспорить.

Один шаг до ошибки

Недавно к нам обратился клиент за консультацией. Диспозиция была следующая: в отношении его компании имеется решение Арбитражного суда о взыскании 20 миллионов рублей. Клиент категорически не согласен с данным судебным актом и обжалует его во всех возможных инстанциях. С учетом того, что его довольно профессионально «развели» на деньги, по морально-этическим соображениям желания платить, мягко говоря, не было никакого.

Единственным верным решением, по собственному мнению клиента, было инициирование процедуры банкротства его компании. Юридический отдел был готов подготовить все необходимые документы для введения процедуры несостоятельности.

Имея немалый опыт в таких делах, мы посоветовали нашему клиенту не торопиться с подачей заявления на банкротство. Как говорится в одной популярной поговорке, спешка ни к чему хорошему не приводит. Со своей стороны мы предложили провести предбанкротный анализ деятельности компании. Целью данного заключения было выявление рисков потенциальной возможности, во-первых, оспаривания совершенных сделок, во-вторых, привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности руководителей и учредителей Общества и, наконец, иных непредвиденных неблагоприятных ситуаций. Получив положительный ответ на наше предложение и контакты главного бухгалтера, мы приступили к работе.

«Анализируй то»

Получив в бухгалтерии отчетность за последние три года, выписки по движению денежных средств и личные комментарии главного бухгалтера, мы увидели нелицеприятную картину. Руководствуясь нехитрой логикой, компания в период судебных тяжб начинает сворачивать свою деятельность. Активно распродает имеющееся оборудование своим аффилированным структурам, а из полученных денежных средств выплачивает дивиденды участнику за последние три года. В общей сложности дивидендами было выплачено более 130 миллионов рублей. Последние платежи были совершены в пределах двух-трех месяцев до вступления в законную силу решения арбитражного суда о взыскании 20 миллионов рублей.

Подготовив предбанкротное заключение, мы в очередной раз встретились с нашим клиентом. Основываясь на сделанном анализе и наших рекомендациях, клиент сделал абсолютно правильный вывод о том, что введение процедуры банкротства не привело бы к поставленным целям. Скорее наоборот, помогло бы недобросовестному кредитору с минимальными усилиями заполучить финансы клиента.

Юрист юристу рознь

Общаясь со своими штатными юристами, руководитель не мог в полном объеме разобраться с нюансами и рисками в процедуре банкротства. Ни в коем случае я не хочу сказать, что юристы, работающие в компании нашего клиента, некомпетентны. Напротив, они хорошие профессионалы в своем деле и после общения с сотрудниками «Игумнов групп» довольно быстро стали вникать в нюансы банкротного законодательства. Надо понимать, что штатный юридический отдел «заточен» под решение корпоративных задач компании и не часто обладает знаниями специфики банкротного законодательства.

Оспорить сделку по выплате дивидендов при наличии неисполненного обязательства перед кредитором — это лишь вопрос времени. В действиях клиента формально прослеживается причинение имущественного вреда кредитору. С учетом выплаты дивидендов участнику компании в суде не составит особого труда доказать осведомленность последнего о намерении данной сделкой причинить вред кредитору.

Понимание того, что в результате признания сделки недействительной участник будет вынужден возвратить, как минимум, 130 миллионов рублей в конкурсную массу, из которых 20 миллионов получит кредитор, придется оплатить судебные расходы и вознаграждение арбитражному управляющему, послужило весомым аргументом для изменения решения обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

Итоги

Банкротство не всегда выступает панацеей от всех проблем. Для понимания того, ваш ли это рабочий инструмент или стоит поискать иное решение, мы рекомендуем провести предбанкротный анализ. А пока вы делаете выбор между качественной работой от «Игумнов Групп» и дешевым вариантом от знакомого юриста, давайте поговорим о следующем важном моменте, который нужно знать каждому начинающему банкроту. А именно о рисках привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности.

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Игумнов Дмитрий

генеральный директор «Игумнов Групп», эксперт по субсидиарке и защите личных активов, арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.

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