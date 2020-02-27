Как вкладчикам и кредиторам банка получить свои деньги

Или борьба с «рисованными» кредиторами в прямом эфире

Когда у банка отзывают лицензию и вводится процедура банкротства, вкладчики – физические лица – бегут за страховым возмещением, которое в настоящее время составляет 1 400 000 рублей максимум.

Вклады, превышающие указанную сумму, а также деньги юридических лиц не компенсируются. За эти деньги придется побороться. Банк-должник, а точнее его бенефициары, тоже не дремлют и предпринимают активные попытки получить от банкрота максимум возможного. А для этого нужны «свои» кредиторы, причем не простые, а те, чьи требования удовлетворяются в первую очередь. Именно о таком «поддельном» кредиторе, претендующем ни много ни мало аж на 38 миллионов рублей, пойдет речь в настоящей статье.

Откуда «рожки» растут

В далеком 2004 году Огородников Вячеслав Васильевич открыл счет в Банке Екатерининский, который исправно использовал вплоть до 2016 года, то есть вносил и снимал денежные средства.

Узнав из СМИ, что у Банка отозвана лицензия, Огородников подготовил требование о включении его в реестр 1 очереди на сумму 38 миллионов рублей и направил его временной администрации. Через 2 недели от Временной администрации банка пришел ответ: удовлетворить требование частично, включив в реестр сумму в размере 292 тысячи. При этом Администрация проинформировала вкладчика, что по остальной сумме у банка обязательств нет.

Обалдевший от такой наглости Огородников затребовал доказательства: выписки по своему счету. Из представленных сведений за период с 2011 по 2014 год Огородников действительно внес на свой счет более 45 млн рублей. Но…оказывается, он снял за этот период сумму аж в 83 миллиона.

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Огородников В. В. направился в суд за справедливостью. А тем временем Банк был признан банкротом, введено конкурсное производство.

Суд первой инстанции всесторонне изучил представленные доказательства и удовлетворил просьбу Огородникова о судебной экспертизе отсутствия его подписей на платёжных документах. Экспертиза подтвердила заявление. Таким образом, суд установил, что Вячеслав Васильевич свою волю на перевод денег со счета не изъявлял. А значит долг является существующим. И суд первой инстанции включил Огородникова в реестр кредиторов на 38 млн рублей.

Конкурсный управляющий в лице «Агентства по страхованию вкладов» не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную, а следом и кассационную жалобы.

В апелляции ничего особо интересного не происходило. Довод «Агентства по страхованию вкладов» о пропуске срока на оспаривание платежей и снятия наличных от имени Огородникова суд рассмотрел и отказал в его удовлетворении. Никаких иных интересных фактов АСВ не обнародовало, хотя забегая вперед, скажу, что могло бы…

В марте 2018 года дело дошло до Суда Округа. Кассационная инстанция оставила требования Огородникова на всю в сумме в реестре 1 очереди, отказав в удовлетворении жалобы АСВ. Судя по косвенной фразе об «отклонении остальных доводов», АСВ к кассации подготовилось лучше, чем к предыдущим инстанциям. Однако новые доводы не заявлялись ранее и были направлены на переоценку доказательств дела. В общем Огородников вышел победителем. Оставалось только ждать завершения формирования конкурсной массы и получать причитающиеся деньги.

«Верховная» справедливость

Все могло бы на этом и закончится, если бы не… Думаю, если бы не понабравшиеся опыта и рвущиеся в бой представители «Агентства по страхованию вкладов» Драгунов и Иванова. Их не остановило мнение гуру судебной сферы: Арбитражного суда Московского округа. Коллеги решили биться до конца и подготовили кассационную жалобу в Верховный суд.

Три месяца назад Верховный суд рассмотрел жалобу, вынеся на поверхность интересные подробности. И сильным пинком направил дело назад в первую инстанцию.

Что же забыл выяснить Конкурсный управляющий и не учли 3 инстанции:

Оказывается, Огородников В. В. с 2014 года являлся… акционером банка с количеством акций более 19%. Согласитесь, данный довод явно должен был быть известен представителю конкурсного управляющего еще на стадии первой инстанции, однако был заявлен позже и учтен лишь Верховным судом; Вячеслав Васильевич был лично хорошо знаком с председателем правления банка, что он сам и подтвердил. Кто-то, как минимум, сумел задать ему правильный вопрос!

Казалось бы, всего два неучтенных факта, а какие шикарные выводы из них сделала коллегия Верховного суда:

Крайне сомнителен тот факт, что, имея на счету свыше 40 миллионов рублей, Огородников В. В. мог почти 5 лет не интересоваться состоянием своего счета. Ведь со слов последнего получается, что о «краже» 38 миллионов он узнал только сейчас; Абсолютно не разумен довод о получении устной информации от кассира об остатках на счете при каждом вложении денежных средств. Мы ведь давно живем в мире, где верить на слово не стоит, особенно когда речь идет о 38 миллионах; И наоборот, весьма вероятен факт, что Огородников устно, без подписания документов, давал распоряжения о совершении операций по расходованию денежных средств со своего счета. На это как раз указывает факт аффилированности кредитора и банка.

С учетом этих моментов Судебная коллегия ВС РФ предложила первой инстанции пересмотреть дело и сделать новые, верные, выводы. Чтобы получить судебные акты по данному делу, оставьте свой е-мейл здесь:

Выводы и рекомендации

В настоящее время история еще не окончена. Суд первой инстанции назначил дату повторного рассмотрения дела. А Огородников тем временем подал надзорную жалобу в Президиум Верховного суда.

Однако выводы из данной истории стоит сделать уже сейчас:

Руководство должника тоже хочет денег, и если в процедуре банкротства есть активы, имущество и дебиторка, то в реестр будут включаться кредиторы «первых» очередей. На таких кредиторов обязательно надо обращать внимание! Их целью не является контроль реестра и дача указаний арбитражному управляющему. Их цель — просто получить деньги раньше других претендентов. При банкротстве Банка это кредиторы первой очереди: физические лица, вкладчики. Обратите внимание, что ни один действующий кредитор Банка не принимал участие в исключении данного вкладчика из реестра. Лишь конкурсный управляющий боролся за права кредиторов. Возможно, при активной позиции других вкладчиков суды обратили бы внимание на несправедливость много раньше. Никогда не бойтесь идти до конца. Как видите, даже решение трех судебных инстанций можно оспорить. А для ускорения и надежности процесса лучше обратиться в «Игумнов Групп». Думаю, узнай первая инстанция вовремя о наличии аффилированности, она бы по-другому подошла к решению вопроса о включении Огородникова в реестр. При разрешении таких споров копать нужно очень глубоко: собирайте досье на потенциального кредитора, вытаскивайте все документы, задавайте правильные вопросы сторонам, анализируйте полученные данные, доносите информацию. Все это в совокупности даст возможность суду сделать правильные выводы. А вам получить максимальный возврат долга!

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Игумнова Анна

старший партнер "Игумнов Групп", эксперт по сохранению активов, юрист-судебник

Специализация: подготовка и сопровождение сделок с недвижимостью и землей в предбанкротный период. Судебная защита интересов добросовестного приобретателя. Организация и сопровождение публичных торгов по реализации имущества должника.