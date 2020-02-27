Как вкладчикам и кредиторам банка получить свои деньги

Или борьба с «рисованными» кредиторами в прямом эфире
Когда у банка отзывают лицензию и вводится процедура банкротства, вкладчики – физические лица – бегут за страховым возмещением, которое в настоящее время составляет 1 400 000 рублей максимум.
Вклады, превышающие указанную сумму, а также деньги юридических лиц не компенсируются. За эти деньги придется побороться. Банк-должник, а точнее его бенефициары, тоже не дремлют и предпринимают активные попытки получить от банкрота максимум возможного. А для этого нужны «свои» кредиторы, причем не простые, а те, чьи требования удовлетворяются в первую очередь. Именно о таком «поддельном» кредиторе, претендующем ни много ни мало аж на 38 миллионов рублей, пойдет речь в настоящей статье.
Откуда «рожки» растут
В далеком 2004 году Огородников Вячеслав Васильевич открыл счет в Банке Екатерининский, который исправно использовал вплоть до 2016 года, то есть вносил и снимал денежные средства.
Узнав из СМИ, что у Банка отозвана лицензия, Огородников подготовил требование о включении его в реестр 1 очереди на сумму 38 миллионов рублей и направил его временной администрации. Через 2 недели от Временной администрации банка пришел ответ: удовлетворить требование частично, включив в реестр сумму в размере 292 тысячи. При этом Администрация проинформировала вкладчика, что по остальной сумме у банка обязательств нет.
Обалдевший от такой наглости Огородников затребовал доказательства: выписки по своему счету. Из представленных сведений за период с 2011 по 2014 год Огородников действительно внес на свой счет более 45 млн рублей. Но…оказывается, он снял за этот период сумму аж в 83 миллиона.
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Огородников В. В. направился в суд за справедливостью. А тем временем Банк был признан банкротом, введено конкурсное производство.
Суд первой инстанции всесторонне изучил представленные доказательства и удовлетворил просьбу Огородникова о судебной экспертизе отсутствия его подписей на платёжных документах. Экспертиза подтвердила заявление. Таким образом, суд установил, что Вячеслав Васильевич свою волю на перевод денег со счета не изъявлял. А значит долг является существующим. И суд первой инстанции включил Огородникова в реестр кредиторов на 38 млн рублей.
Конкурсный управляющий в лице «Агентства по страхованию вкладов» не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную, а следом и кассационную жалобы.
В апелляции ничего особо интересного не происходило. Довод «Агентства по страхованию вкладов» о пропуске срока на оспаривание платежей и снятия наличных от имени Огородникова суд рассмотрел и отказал в его удовлетворении. Никаких иных интересных фактов АСВ не обнародовало, хотя забегая вперед, скажу, что могло бы…
В марте 2018 года дело дошло до Суда Округа. Кассационная инстанция оставила требования Огородникова на всю в сумме в реестре 1 очереди, отказав в удовлетворении жалобы АСВ. Судя по косвенной фразе об «отклонении остальных доводов», АСВ к кассации подготовилось лучше, чем к предыдущим инстанциям. Однако новые доводы не заявлялись ранее и были направлены на переоценку доказательств дела. В общем Огородников вышел победителем. Оставалось только ждать завершения формирования конкурсной массы и получать причитающиеся деньги.
«Верховная» справедливость
Все могло бы на этом и закончится, если бы не… Думаю, если бы не понабравшиеся опыта и рвущиеся в бой представители «Агентства по страхованию вкладов» Драгунов и Иванова. Их не остановило мнение гуру судебной сферы: Арбитражного суда Московского округа. Коллеги решили биться до конца и подготовили кассационную жалобу в Верховный суд.
Три месяца назад Верховный суд рассмотрел жалобу, вынеся на поверхность интересные подробности. И сильным пинком направил дело назад в первую инстанцию.
Что же забыл выяснить Конкурсный управляющий и не учли 3 инстанции:
- Оказывается, Огородников В. В. с 2014 года являлся… акционером банка с количеством акций более 19%. Согласитесь, данный довод явно должен был быть известен представителю конкурсного управляющего еще на стадии первой инстанции, однако был заявлен позже и учтен лишь Верховным судом;
- Вячеслав Васильевич был лично хорошо знаком с председателем правления банка, что он сам и подтвердил. Кто-то, как минимум, сумел задать ему правильный вопрос!
Казалось бы, всего два неучтенных факта, а какие шикарные выводы из них сделала коллегия Верховного суда:
- Крайне сомнителен тот факт, что, имея на счету свыше 40 миллионов рублей, Огородников В. В. мог почти 5 лет не интересоваться состоянием своего счета. Ведь со слов последнего получается, что о «краже» 38 миллионов он узнал только сейчас;
- Абсолютно не разумен довод о получении устной информации от кассира об остатках на счете при каждом вложении денежных средств. Мы ведь давно живем в мире, где верить на слово не стоит, особенно когда речь идет о 38 миллионах;
- И наоборот, весьма вероятен факт, что Огородников устно, без подписания документов, давал распоряжения о совершении операций по расходованию денежных средств со своего счета. На это как раз указывает факт аффилированности кредитора и банка.
С учетом этих моментов Судебная коллегия ВС РФ предложила первой инстанции пересмотреть дело и сделать новые, верные, выводы. Чтобы получить судебные акты по данному делу, оставьте свой е-мейл здесь:
Выводы и рекомендации
В настоящее время история еще не окончена. Суд первой инстанции назначил дату повторного рассмотрения дела. А Огородников тем временем подал надзорную жалобу в Президиум Верховного суда.
Однако выводы из данной истории стоит сделать уже сейчас:
- Руководство должника тоже хочет денег, и если в процедуре банкротства есть активы, имущество и дебиторка, то в реестр будут включаться кредиторы «первых» очередей. На таких кредиторов обязательно надо обращать внимание! Их целью не является контроль реестра и дача указаний арбитражному управляющему. Их цель — просто получить деньги раньше других претендентов. При банкротстве Банка это кредиторы первой очереди: физические лица, вкладчики. Обратите внимание, что ни один действующий кредитор Банка не принимал участие в исключении данного вкладчика из реестра. Лишь конкурсный управляющий боролся за права кредиторов. Возможно, при активной позиции других вкладчиков суды обратили бы внимание на несправедливость много раньше.
- Никогда не бойтесь идти до конца. Как видите, даже решение трех судебных инстанций можно оспорить. А для ускорения и надежности процесса лучше обратиться в «Игумнов Групп». Думаю, узнай первая инстанция вовремя о наличии аффилированности, она бы по-другому подошла к решению вопроса о включении Огородникова в реестр.
- При разрешении таких споров копать нужно очень глубоко: собирайте досье на потенциального кредитора, вытаскивайте все документы, задавайте правильные вопросы сторонам, анализируйте полученные данные, доносите информацию. Все это в совокупности даст возможность суду сделать правильные выводы. А вам получить максимальный возврат долга!
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Игумнова Анна
старший партнер "Игумнов Групп", эксперт по сохранению активов, юрист-судебник
Специализация: подготовка и сопровождение сделок с недвижимостью и землей в предбанкротный период. Судебная защита интересов добросовестного приобретателя. Организация и сопровождение публичных торгов по реализации имущества должника.