Как отобрать личное имущество у поручителя по займам

Или как оспариваются сделки, совершенные за 10 лет до банкротства.

Многие наши клиенты впадают в легкий шок, когда узнают, что сделки можно оспаривать в течение 10 (десяти) лет с момента их совершения.

В отличие от вас, наш любимый читатель, они просто еще не знакомились с ликбезом о специальных возможностях банкротного законодательства. Иначе они бы уже знали о том, как «разворачиваются» сделки, совершенные за месяц, за полгода, за 12 месяцев и за три года до банкротства, и могли бы легко предположить, что законодатель на этом не остановится.

Справедливости ради отметим, что чем дальше сделка от момента банкротства, тем больше усилий надо приложить, чтобы ее разломать. Не исключение и сделки, совершенные за десять лет до банкротства. Для разбора того, как это бывает на практике, возьмем конкретный случай, когда физическое лицо заранее спрятало личные активы.

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Безнадежный долг

История поручительства Коноваловой Таляны могла бы закончиться 30 мая 2011 года. В этот яркий солнечный день она проиграла последний суд по взысканию с нее 23 млн рублей. И с этого момента Таляна начала активно готовиться к исполнительному производству и прятать личные активы.

Уже через пару дней — 1 июня 2011 года — она переоформила бытовую технику, мебель и все остальное домашнее имущество на свою дочь. Сделка была оформлена в виде договора дарения. Одновременно выводилась недвижимость и денежные средства.

Как и планировалось, возбужденное исполнительное производство результата не дало. Кредиторы ничего не нашли и остались без денег.

Принятие закона о банкротстве

К несчастью Таляны, спустя 4 года заработал закон о банкротстве физических лиц. Кредиторы получили новый инструмент для взыскания долгов, которым не преминули воспользоваться.

21 октября 2015 г. Арбитражный суд Тюменской области получил заявление кредитора о банкротстве Коноваловой. А еще через год арбитражный управляющий подал несколько исков о признании недействительными сделок по выводу активов Таляны.

Так как между датой совершения сделок (июнь 2011г.) и принятия судом заявления о банкротстве (октябрь 2015г.) прошло более 4 лет, то арбитражный управляющий не мог применить специальные нормы, предусмотренные ст.61.2 и 61.3 закона о банкротстве: по ним давно истек трехгодичный срок исковой давности. Зато к действиям должника, отлично подходили ст.10 и 168 Гражданского кодекса РФ.

В чем суть?

Если коротко, то статьи 10 и 168 ГК РФ говорят о том, что сделки, совершенные со злоупотреблением правом ничтожны.

Если подробней, то:

Под злоупотреблением правом законодатель понимает действия, направленные на причинение ущерба, а не на извлечение финансового (хозяйственного) результата. Ничтожность сделки означает то, что она изначально считается недействительной в силу закона. И факт недействительности сделки не зависит от желания участвующих в ней сторон.

Оспаривание сделок

Исходя из вышеуказанного, позиция арбитражного управляющего была проста и логична: движимое имущество отчуждалось в пользу аффилированных лиц, в данном случае — дочери. Сделка совершалась при наличии судебного акта о взыскании 23 млн рублей. При этом Должник никаких денег за имущество не получил, т.к. был заключен договор дарения, и продолжал пользоваться якобы отчужденными активами.

Все эти действия были направлена не на реальную передачу указанных предметов, а на причинение ущерба кредиторам путем уклонения от возврата долга. А значит Должник злоупотребил своими правами, сделку необходимо признать ничтожной и вернуть обратно все выведенное имущество.

Методы защиты

Юристы Таляны пытались обороняться. Но их действия были настолько несуразны, что их можно объяснить только нехваткой времени для прочтения закона о банкротстве.

Например, они сделали обратный договор дарения имущества и на этом основании пытались прекратить рассмотрение иска. Но при создании такой схемы не было учтено, что банкрот считается пораженным в правах и не может покупать/продавать имущество и принимать подарки. В подобных сделках его имени полномочен действовать только арбитражный управляющий.

Естественно, такие «талантливые» аргументы ответчика сразу же были отметены судом как мнимые (совершенные лишь для вида).

Срок давности 3 года

В свою защиту юристы Таляны не забыли заявить самый главный довод о пропуске срока исковой давности.

По их мнению, срок исковой давности составляет 3 года с момента совершения сделки. И этот срок истек в июне 2014 года, в связи с чем сделка не подлежит оспариванию.

Вот здесь и кроется главная ошибка, о которой забывает большинство Должников и Покупателей имущества: срок исковой давности действительно составляет 3 года, но начинает он течь не с момента, когда была совершена сделка, а с даты, когда лицо, оспаривающее сделку, узнало или могло узнать о нарушении своих прав. И это принципиальный момент.

Логично, что арбитражный управляющий (лицо, оспаривающее сделку), не мог узнать о нарушении прав кредиторов ранее своего назначения на банкротную процедуру. И вся судебная практика исходит их этой предпосылки. Таким образом, трехлетний срок начинает течь с момента введения процедуры банкротства. Это в общем случае. В частном же случае, управляющий может доказать, что информацию о наличии сделки он получил гораздо позже и срок должен быть сдвинут.

Так и произошло в случае с Коноваловой Таляной. Арбитражный управляющий принес письмо, из которого он узнал о сделке дарения имущества лишь 13.07.2016, а значит срок исковой давности заканчивается в 2019 году.

Откуда 10 лет?

Получается, что сделка может быть оспорена фактически по прошествии любого времени. И чтобы хоть как-то ограничить этот срок, законодатель прописал, что в любом случае срок для оспаривания сделки не может составлять более 10 лет с момента ее совершения. Таким образом, если вы неграмотно вывели свои активы, то переживать и бояться за них надо всего лишь десять лет (а не три года, как вам говорил знакомый юрист).

Результаты

Как вы уже поняли, суд согласился с доводами арбитражного управляющего и признал недействительными все сделки Коноваловой Таляны. В том числе по дарению имущества, купли-продажи машино-мест в паркинге и отчуждению денег несовершеннолетнему ребенку. Все вышестоящие инстанции оставили ситуацию без изменений.

Чтобы скачать судебные акты по данному делу, оставьте свой e-mail здесь:

Выводы для должника

На самом деле, оспорить сделки по признаку «злоупотребление правом», не такая уж простая задача. Но шансы остаться без имущества тем не менее есть. Особенно если вы застряли в 90-х и думаете, что в законодательстве с тех пор ничего не изменилось.

Ну и конечно же мы, как всегда, просим вас не заниматься схематозом — это же наверняка незаконно!

Выводы для кредитора

На «живом» примере вы только что узнали, как можно возвращать имущество, выведенное должником в течение последних 10 лет. Какие еще причины вам нужны, чтобы обратиться в «Игумнов Групп»? Берите телефон в левую руку, ручку — в правую и прямо сейчас звоните и записывайтесь на встречу.

P.S.

А в следующей статье мы сведем всю информацию об оспаривании сделок в одну кучу и поговорим подробней о сроках исковой давности. Там столько нюансов, что суды сами периодически путаются в них. Но мы умеем объяснять сложные вещи даже ребенку, так что все будет наглядно и понятно.

Информация в статье актуальна на дату публикации на нашем сайтеigumnov.group.

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Игумнов Дмитрий

генеральный директор «Игумнов Групп»,

эксперт по субсидиарке и защите личных активов,

арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.