Италия для россиян: правила въезда, получения вида на жительство и условия проживания

Въезд в Италию для россиян разрешен, но получить визу стало ощутимо сложнее. С 2022 года консульская практика изменилась: выросли сроки рассмотрения заявок, увеличилось количество запрашиваемых документов, а главное — возрос процент отказов. Если в 2021 году процент отклоненных заявок по итальянским визам в России составлял 2,45 %, то в 2024 — уже 8,05 %.

Всего в 2024 году итальянскими консульствами в России было выдано более 135 тысяч виз, включая краткосрочные и долгосрочные иммиграционные разрешения. В Италии постоянно проживают свыше 41 тыс. граждан Российской Федерации.

Правила въезда в Италию для россиян

Для въезда в Италию россиянам необходима виза. После приостановки действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и странами ЕС процедура получения визы стала заметно сложнее. Увеличился перечень требуемых документов, выросли сроки рассмотрения заявок, а сами консульства начали подходить к выдаче виз более строго.

Ваш заграничный паспорт должен быть действителен минимум три месяца после окончания срока действия запрашиваемой визы — это обязательное требование. Даже при идеально заполненных документах и безупречной истории поездок несоответствие срока действия паспорта может стать причиной отказа.

Что касается финансовой состоятельности, то для визита длительностью от 6 до 11 дней нужно подтвердить наличие не менее 45 евро на каждый день пребывания. Доказательством может быть банковская выписка, справка с работы или спонсорское письмо — главное, чтобы сумма и источник были документально подтверждены.

Также обязательно наличие медицинской страховки с покрытием от 30 000 EUR, действующей на весь период предполагаемой поездки. В некоторых случаях дополнительно просят предоставить подтверждение брони жилья, обратные билеты и маршрут передвижения, особенно если оформляется многократная виза или вы ранее не посещали Шенгенскую зону.

Виза в Италию для россиян

Несмотря на ужесточение визовой политики ЕС, Италия открыта для россиян — визы продолжают выдавать, как краткосрочные, так и долгосрочные. Доступны туристические, учебные, рабочие и гуманитарные типы виз. Национальные визы (тип D) обычно оформляют для учебы, воссоединения семьи, бизнеса или длительного пребывания по трудовому контракту. Туристические визы (тип C) тоже можно получить, но с учетом всех новых формальностей — далеко не всем.

Процесс подачи стандартный: вы записываетесь через визовый центр, приносите комплект документов, сдаете биометрию, уплачиваете сбор и ждете. Однако ждать теперь приходится дольше — рассмотрение может занимать более 40 дней с момента подачи. Даже при полной комплектации и безупречном досье визу оформляют не раньше, чем через полтора месяца.

Кроме того, изменились и консульские сборы:

Тип визы Назначение Стоимость, € Краткосрочная (С) Туризм, деловые и личные поездки 90 Национальная (D) Работа, воссоединение семьи, бизнес 116 Студенческая (D) Очное обучение в университете 50

Хотя визу все еще реально получить, планировать поездку в Италию россиянам теперь стоит заранее — с учетом новых сроков, условий и стоимости.

Вам вовсе не понадобится виза для въезда в Италию, если вы предварительно оформите гражданство ЕС. Паспорт Евросоюза позволит свободно путешествовать по странам объединения без обращения в консульство. Более того, сейчас можно получить гражданство ЕС по упрощенной программе в срок от года без обязательного переезда.

Иллюстрация: International Expert

Как уехать жить в Италию сейчас

Россиянам можно переехать в Италию на постоянное или длительное проживание при наличии официального основания — четкой и документально подтвержденной причины для пребывания в стране. Это может быть работа на итальянскую компанию, учеба в местном вузе, собственное дело в итальянской юрисдикции, воссоединение семьи.

Процесс переезда и легализации пребывания в Италии состоит из следующих этапов:

Подготовка документов.

Изначально потребуется подтвердить документами основание для переезда. В случае трудоустройства нужен рабочий контракт и разрешение для работодателя на найм иностранца, для учебы — данные о зачислении на курс, а в случае воссоединения семьи — Nulla ostra (справка об отсутствии каких-либо препятствий от местной префектуры). Получение визы категории D.

Для пересечения итальянской границы вам понадобится виза. В РФ этот документ оформляют два консульства (в Москве и Санкт-Петербурге) и аккредитованный визовый центр. Сроки рассмотрения заявлений варьируются — от 3 недель до нескольких месяцев, в зависимости от типа визы. Въезд в Италию и оформление ВНЖ.

После пересечения границы по национальной визе необходимо в течение 8 дней обратиться в местное отделение Questura (иммиграционная служба полиции) для подачи заявления на ВНЖ (permesso di soggiorno). При этом нужно уплатить почтовые и государственные сборы — примерно 30 EUR. Заявление также можно подать через отделения почты (Poste Italiane), используя специальный «желтый конверт» (kit giallo). Получение карты вида на жительство.

После подачи заявления выдается квитанция (ricevuta), подтверждающая законность пребывания в стране до получения пластикового ВНЖ. Срок ожидания удостоверения может составлять несколько месяцев.

Если все в порядке, и вы продолжаете учебу, работаете или живете по тому же основанию — вид на жительство в Италии можно продлить. Заявку на продление нужно подать минимум за 60 дней до окончания срока действия текущей карты. Для этого снова заполняется «желтый конверт» (kit giallo) и подается через почтовое отделение. Требуются актуальные документы, подтверждающие, что цель пребывания не изменилась (например, новые выписки о зарплате или данные о переводе на следующий курс).

Как сейчас попасть в Италию из России

Россияне сейчас не могут полететь в Италию прямым авиарейсом без пересадок. Прямое авиасообщение отсутствует с большинством европейских стран. Самый быстрый и удобный вариант — добраться с пересадкой через Белград, воспользовавшись рейсами Air Serbia, или через Стамбул, откуда летают Turkish Airlines и Pegasus. Из этих городов доступны регулярные рейсы в Рим, Милан, Венецию и другие крупные итальянские направления.

Также набирает популярность маршрут через Тбилиси. Грузинские авиалинии выполняют прямые рейсы в несколько городов Италии, включая Болонью и Бергамо. Можно добраться и через Ереван, Баку или Тель-Авив — эти направления подходят тем, кто ищет билеты по более низким ценам, но готов к менее удобному маршруту.

Путешествие наземным транспортом возможно, но требует больше времени и терпения. Вариантов много — от поездов и автобусов до личного авто через страны Восточной Европы. Однако стоит учитывать визовые формальности: транзит через ЕС невозможен без действующей шенгенской визы. Перед поездкой рекомендуется проверить актуальные маршруты, расписания и правила въезда в транзитные страны.

Иллюстрация: International Expert

Жизнь россиян, проживающих в Италии

Россияне, проживающие в Италии, в основном активно интегрируются в местное общество. В крупных городах, таких как Рим, Милан и Флоренция, русская община заметна и поддерживает культурные и деловые связи. Местные жители, как правило, воспринимают россиян как часть многонациональной среды, где ценятся разнообразие и обмен опытом.

Уровень жизни в Италии выше, чем в среднем по России, особенно в вопросах здравоохранения, социальной защиты и инфраструктуры. Расходы на жилье, питание и транспорт выше, но качество услуг соответствует европейским стандартам. Многие россияне отмечают комфорт и стабильность жизни, хотя адаптация к местным правилам и бюрократическим процедурам требует времени и усилий.

Как остаться жить в Италии

Остаться легально жить в Италии надолго — задача непростая и требует времени. Получение гражданства по натурализации — долгий и сложный процесс, который может занять от 10 лет и связан с постоянным обновлением документов, виз и разрешений на проживание. В этом режиме вы будете постоянно зависеть от миграционных служб, а любые задержки с продлением могут создавать серьезные неудобства.

Гораздо проще и выгоднее иметь гражданство страны ЕС — тогда вы сразу получаете постоянный статус без лишних ограничений. С паспортом ЕС исчезают проблемы с продлением карточек и длительным ожиданием, а сами возможности перемещаться по Европе расширяются. Не важно, планируете ли вы поездки по Шенгенской зоне или хотите легко менять место жительства внутри ЕС — паспорт дает свободу и уверенность.

Сегодня существуют упрощенные программы получения гражданства ЕС, которые не требуют переезда на постоянное проживание или сдачи сложных интеграционных тестов. Достаточно подать заявление, а затем приехать для принятия присяги — и вот вы уже гражданин ЕС. Эта перспектива заслуживает внимания, особенно пока такие программы активны. Не упускайте свой шанс и запишитесь на консультацию, чтобы оценить свои возможности и выбрать оптимальный путь легализации.

