Китай для россиян: новые правила въезда и сроки пребывания

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для въезда в Китай гражданам РФ не нужна виза. Безвизовый режим действует исключительно для россиян, прибывших в КНР для туризма, бизнеса, посещения родных и друзей, культурного обмена или транзита. Без визы в Китае можно находиться до 30 дней. Для пересечения границы нужен загранпаспорт, действительный в течение всего периода пребывания в стране.
Гражданам РФ, прибывающим для работы, учебы и других целей, предполагающих длительное нахождение, виза в Китай обязательна. Для оформления въездного разрешения необходимо собрать полный пакет документов в соответствии с причиной иммиграции и подать его в консульство.
Безвиз в Китай: временный период для россиян
Новые правила въезда в КНР вступили в силу с 15 сентября 2025 года, действуют всего лишь год и предусмотрены только для определенных категорий россиян. Гражданам РФ, которые соответствуют условиям безвизового режима, не нужно заранее сообщать в консульство о намерении поехать в Китай. При пересечении границы достаточно будет предъявить действительный загранпаспорт. Потребуется также документ, подтверждающий цель визита, например, приглашение от родственника, авиабилеты в обе стороны, бронирование жилья. Пограничники могут отказать во въезде в Китай, если посчитают, что ваше пребывание в стране не соответствует правилам безвизового режима.
Без визы в КНР можно находиться лишь 30 дней. Чтобы продлить безвизовый режим, нужно будет уехать в Россию, а затем вернуться в Китай. Ограничения касательно количества въездов и общего периода пребывания в государстве без визы отсутствуют. Однако повторно россиянам можно въезжать в Китай лишь в том случае, если их деятельность будет соответствовать целям прибытия в страну.
«Граждане РФ не могут въезжать в Китай без визы, если цель поездки — поиск работы. Россияне с вторым паспортом одной из стран ЕС, для граждан которой КНР разрешает безвизовый въезд, могут въезжать без визы только с туристическими/деловыми целями; искать работу или работать по безвизу нельзя — для этого нужна рабочая виза».
ВНЖ в Китае: как россиянам получить разрешение на проживание
Для длительного пребывания в Китае россиянам потребуется вид на жительство. Чтобы оформить ВНЖ, сначала нужно будет получить визу в соответствии с целью визита. К таким визам относятся:
M — для деловых поездок;
Q — для воссоединения с семьей;
R — для высококвалифицированных специалистов;
S — для членов семей иностранных граждан, которые работают или учатся в Китае;
X — для учебы;
Z — для работы.
Анкету на получение китайской визы необходимо заполнить и отправить онлайн на сайте cova.mfa.gov.cn. Пакет необходимых документов нужно подать лично в консульство по предварительной записи через Визовый сервисный центр. Граждане РФ могут обратиться в любое ближайшее дипломатическое представительство Китая — в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Екатеринбурге или Иркутске.
При оформлении визы потребуется базовый пакет документов:
загранпаспорт, действительный как минимум полгода;
2 цветные фотографии паспортного формата;
заполненная анкета;
документ, подтверждающий цель поездки, например, для визы Z — это разрешение на трудоустройство и рабочий контракт, для визы X — письмо о зачислении в учебное заведение.
В течение суток после приезда в Китай необходимо будет зарегистрировать место проживания, обратившись в местный орган общественной безопасности. Если вы остановились в гостинице, то регистрация проводится на месте.
Подать заявление на ВНЖ можно в течение 30 дней с даты въезда в Китай. Необходимо лично явиться в Управление въезда и выезда органа общественной безопасности, предоставив полное досье. При оформлении ВНЖ длительностью больше 1 года потребуется справка об отсутствии тяжелых психических и инфекционных болезней, выданная местным органом здравоохранения.
Если у вас действительно есть основание легально находиться в Китае и все в порядке с документами, то в течение 15 дней с момента подачи заявки вам предоставят временный вид на жительство.
Сложности vs возможности
Китай имеет вторую по величине экономику в мире. ВВП КНР в 2025 году составил 19 534,9 млрд $, в то время как России — всего 2076,3 млрд $. Россияне уезжают в Китай за лучшей жизнью, ведь в стране выше заработные платы и больше возможностей для карьерного роста. Однако найти достойную работу в КНР не так уже и просто из-за высокой конкуренции с местным населением. Хоть уровень безработицы в целом и невысокий — около 5,3 %, но среди молодежи в 2025 году данный показатель достиг максимума — 18,9 %.
Выше шанс трудоустроиться в Китае у высококвалифицированных специалистов в следующих отраслях:
промышленность (инженеры);
строительство (архитекторы);
образование;
медицина;
IT.
Востребованы также рабочие в сфере развлечений — танцоры, актеры, музыканты.
Владение английским или же китайским языком, наличие высшего образования и опыта в профильной отрасли повышает вероятность получения рабочей визы для въезда в Китай с последующим оформлением вида на жительство. Но нельзя забывать, что ВНЖ — это временный статус, который могут аннулировать. Например, в случае с видом на жительство для трудоустройства — при утрате работы. Как только вы потеряете легальный статус в стране, вам сразу же придется уехать в Россию.
Часто происходит так, что китайские работодатели не продлевают трудовой контракт, лишая возможности долго находиться в Китае. Нелегальное проживание или трудоустройство в стране строго наказуемо. За нарушение миграционного законодательства гражданину РФ грозит депортация с последующим запретом на въезд в КНР на срок 1–5 лет, иногда и до 10 лет.
Для россиян, которые желают улучшить свое финансовое положение, выгоднее иметь паспорт одной из стран ЕС. С ним можно работать в любом государстве Евросоюза без каких-либо разрешений, зарабатывая более 4,5 тыс. EUR в месяц (средняя зарплата в Люксембурге), а не до 1500 EUR, как в Китае.
Как добраться до Китая из России
Между Россией и Китаем есть прямое авиасообщение, поэтому добираться быстро и удобно. Время в пути зависит от места вылета и назначения, варьируется в пределах 2–8 ч.
Прямые рейсы выполняют российские и китайские перевозчики. Вылететь можно из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Казани, Читы и других городов РФ. Стоимость билета зависит от маршрута и авиакомпании, варьируется в пределах 71–610 EUR.
В Китай можно поехать и на личном автомобиле, однако для этого потребуется оформление временного китайского водительского удостоверения, так как российские права там недействительны, а также специальное разрешение на въезд автомобиля. На практике такой способ связан с бюрократией и затратами, поэтому туристам проще воспользоваться поездом, автобусом или самолетом.
Жизнь эмигрантов из РФ в Китае
Поскольку между Китаем и Россией дружественные отношения, то в целом к русским относятся хорошо. Однако языковой барьер существенно затрудняет адаптацию граждан РФ после переезда. Вне туристических регионов мало кто знает английский. Коммуникация в первое время зачастую происходит посредством программ-переводчиков. Трудно привыкнуть русским и к иной восточной культуре, традициям и обычаям местных.
Китай хоть и экономически развитое государство, но условия жизни сильно зависят от региона, сохраняется существенное неравенство между богатыми мегаполисами и сельскими районами. В больших городах, как Пекин и Шанхай, выше зарплаты, лучше инфраструктура и уровень жизни, но дороже обходится проживание. К существенным минусам мегаполисов можно также отнести высокий уровень загрязнения, огромное количество людей и транспорта на улицах.
Несмотря на все недостатки, граждане России выбирают для жизни самые густонаселенные города Китая — Пекин и Шанхай. Также спросом пользуются Харбин, Гуанчжоу, Урумчи, Гонконг и Макао.
Как остаться жить в Китае надолго
Миграционная политика Китая строгая в связи с перенаселением, поэтому получить гражданство будет непросто. Претендовать на статус гражданина могут лишь близкие родственники китайцев и иностранцы, которые имеют разрешение на постоянное проживание. Право получить ПМЖ имеют несколько категорий заявителей:
инвесторы, которые сделали крупные денежные вложения в экономику в течение минимум 3 лет и все это время уплачивали налоги, а также члены их семей;
иностранцы, внесшие выдающийся вклад в экономическое или социальное развитие страны, и их близкие родственники;
официально трудоустроенные в течение 4 лет подряд иностранцы, которые занимают должность заместителя директора и выше, научного сотрудника или профессора, а также их супруги и дети до 18 лет;
супруги граждан и постоянных резидентов Китая, проживающих в стране не менее 5 лет;
дети до 18 лет и родители старше 60 лет, приезжающие жить к родственникам, которые находятся в КНР не менее 5 лет.
Жесткое иммиграционное законодательство КНР сводит шансы надолго остаться в республике к нулю. Зачастую максимум, что могут получить россияне — это ВНЖ.
Если вы намерены уехать из России на ПМЖ, то вам следует выбирать страну, где легализоваться будет проще всего. В некоторых государствах Азии и Европы действуют упрощенные иммиграционные программы, которыми не предусмотрено предварительное проживание в стране и оформление ВНЖ. Например, в Армении и Кыргызстане можно получить гражданство в срок до полугода, в Румынии и Болгарии — от 1 года.
Простая легализация — один из самых важных критериев при выборе страны для переезда. Чем легче и быстрее будет получить паспорт, тем лучше для вас, ведь с гражданством вы сможете пользоваться всеми правами и возможностями, которыми обладают местные жители.
