Китай для россиян: новые правила въезда и сроки пребывания

Безвиз в Китай: временный период для россиян

Новые правила въезда в КНР вступили в силу с 15 сентября 2025 года, действуют всего лишь год и предусмотрены только для определенных категорий россиян. Гражданам РФ, которые соответствуют условиям безвизового режима, не нужно заранее сообщать в консульство о намерении поехать в Китай. При пересечении границы достаточно будет предъявить действительный загранпаспорт. Потребуется также документ, подтверждающий цель визита, например, приглашение от родственника, авиабилеты в обе стороны, бронирование жилья. Пограничники могут отказать во въезде в Китай, если посчитают, что ваше пребывание в стране не соответствует правилам безвизового режима.

Без визы в КНР можно находиться лишь 30 дней. Чтобы продлить безвизовый режим, нужно будет уехать в Россию, а затем вернуться в Китай. Ограничения касательно количества въездов и общего периода пребывания в государстве без визы отсутствуют. Однако повторно россиянам можно въезжать в Китай лишь в том случае, если их деятельность будет соответствовать целям прибытия в страну.

«Граждане РФ не могут въезжать в Китай без визы, если цель поездки — поиск работы. Россияне с вторым паспортом одной из стран ЕС, для граждан которой КНР разрешает безвизовый въезд, могут въезжать без визы только с туристическими/деловыми целями; искать работу или работать по безвизу нельзя — для этого нужна рабочая виза».