Грузия для россиян: правила въезда и получения ПМЖ

Грузия остается открытой страной для россиян, здесь находится около 100 000 мигрантов из РФ. В первую очередь граждан РФ привлекает безвизовый режим, позволяющий находиться в государстве до 360 дней в году без оформления виз. Не менее важными факторами являются доступная стоимость жизни, низкие налоги, высокий уровень безопасности.

По разным оценкам, в стране проживает порядка 80–120 тыс. граждан РФ. Многие россияне в Грузии находятся на основании безвизового режима, то есть не оформляли разрешение на долгосрочное пребывание. Однако с 1 марта 2026 года подавляющему большинству граждан РФ все же придется задуматься о легализации своего нахождения в стране. Чтобы заниматься любой оплачиваемой деятельностью на территории государства, потребуется разрешение на работу и ВНЖ/виза в Грузию для россиян.

Первый вид на жительство для трудоустройства можно получить максимум на 1 год. Чтобы дальше оставаться в стране и иметь возможность претендовать на ПМЖ, ВНЖ необходимо будет регулярно продлевать, сохраняя работу. Хотя в Грузии есть и другие типы видов на жительство, которые выдаются россиянам сразу на 5 лет.

Правила въезда россиян в Грузию с туристической целью

Для въезда с целью отдыха в Грузии гражданам РФ потребуется лишь заграничный паспорт, срок действия которого превышает период безвизового пребывания не менее чем на три месяца. Проездным документом для детей до 14 лет является свидетельство о рождении. С 1 января 2026 года правила въезда для россиян несколько изменятся. Им будет нужен загранпаспорт и медицинская страховка.

В рамках безвизового режима россиянам в Грузии сейчас можно находиться до 1 года. По истечении данного срока необходимо либо возвращаться в Россию, либо оформлять вид на жительство. По закону безвизовый режим предназначен исключительно для кратковременных целей, таких как туризм, лечение или обучение. Однако многие граждане РФ пользуются тем, что граница Грузии открыта для россиян, и работают в стране, в том числе удаленно.

С 1 марта 2026 года вступят в силу поправки к закону «О трудовой миграции», которые обяжут получать разрешение на трудоустройство и проживание для граждан государств с безвизовым режимом. Придется обязательно легализовать свое пребывание и деятельность, иначе нужно будет уплачивать большие штрафы.

Въезд в Грузию в рамках безвизового режима на авто возможен лишь на 90 дней. По истечении данного срока необходимо будет вернуться в Россию, а если нарушить требование — то придется уплатить таможенный налог. Обязательно требуется страховка на автомобиль. Приобрести полис можно прямо в филиалах страховых компаний, расположенных вблизи таможенных пунктов. Менять водительское удостоверение не нужно, подойдет российское.

Если вы планируете посетить Абхазию или Южную Осетию, то сначала необходимо въехать на территорию Грузии. Нельзя напрямую пересекать границу России и упомянутых государств. В обратном направлении действует то же правило. То есть сначала вы возвращаетесь из Абхазии в Грузию, а затем уже уезжаете в Россию. За нарушение требований законодательства предусмотрено наказание — лишение свободы до 5 лет или штраф в размере около 1900 USD.

Как россиянам уехать жить в Грузию

Пользуясь правом безвизового въезда в Грузию, граждане РФ могут приехать в страну без оформления каких-либо разрешительных документов и находиться здесь до года. Чтобы остаться в государстве на более длительный период, потребуется вид на жительство. Заявление на ВНЖ в Грузии необходимо подавать за 40 дней до окончания срока законного пребывания в стране. Документы можно отправить онлайн или предоставить лично в Агентство развития государственных услуг.

Прежде чем подавать заявку на ВНЖ, необходимо подтвердить наличие законного основания, позволяющего претендовать на статус временного резидента. Возможны такие варианты:

Трудоустройство или предпринимательская деятельность

Россияне, планирующие осуществлять на территории страны трудовую деятельность, в том числе самостоятельную, могут получить разрешение на работу и проживание в Грузии сроком до 6–12 месяцев. Для подтверждения основания потребуется контракт с местным нанимателем или документ о регистрации в качестве предпринимателя. Доход или заработная плата в месяц не может быть меньше 5-кратного размера прожиточного минимума. Сумма на октябрь 2025 года составляет 1282,5 GEL/473 USD. Также есть требование к размеру годового дохода работодателя/созданной компании на каждого иностранца — от 30–50 тыс. GEL/11–18,5 тыс. USD.

Инвестиции

ВНЖ Грузии сроком до 5 лет получают инвесторы и члены их семей. Размер денежных вложений составляет от 300 тыс. USD. Деньги можно инвестировать в экономику или приобретение любой недвижимости в Грузии, кроме сельскохозяйственной. Покупка авто стоимостью от 300 тыс. USD не позволяет претендовать на ВНЖ.

Обязательно необходимо документально доказать факт вложений, например, с помощью аудиторского отчета. При покупке недвижимости потребуется документ, подтверждающий рыночную стоимость жилья от 300 тыс. USD. Оценку должен проводить сертифицированный специалист, имеющий лицензию Центра по аккредитации.

Обучение

Учебный ВНЖ выдается на 6–12 месяцев, однако период проживания по нему не учитывается в 10-летний срок для получения ПМЖ. Для оформления вида на жительство необходимо подтвердить факт зачисления в аккредитованное учебное заведение Грузии. Из документов также потребуется выписка из банка о наличии суммы в размере двух среднемесячных прожиточных минимумов (513 GEL/189 USD на октябрь 2025 года).

Воссоединение с родственниками

Данный способ получения ВНЖ подходит россиянам, у которых есть родственники, законно проживающие в Грузии. Вид на жительство предоставляется на 6–12 месяцев. Чтобы его получить, необходимо подтвердить родственную связь, а еще финансовую состоятельность грузинского родственника. Доход не может быть меньше 513 GEL/189 USD в месяц (на октябрь 2025 года).

Особые причины

Претендовать на специальный ВНЖ Грузии могут жертвы торговли людьми, россияне, здоровью и жизни которых угрожает опасность, например, их преследуют на родине из-за политических убеждений, прогрессивной общественной, научной или творческой деятельности. Разрешение на проживание выдается на 1 год, но если его предоставляют по инициативе члена правительства страны, то — на 5 лет.

Заявление на получение вида на жительство рассматривают в течение 30 календарных дней. Быстрее, в течение 10 дней, принимается решение по запросу на специальный ВНЖ.

Вид на жительство позволяет легально находиться в Грузии лишь в течение срока его действия, зачастую — 6–12 месяцев. Чтобы жить в стране дольше и иметь возможность запросить ПМЖ, ВНЖ нужно будет регулярно продлевать. Важно сохранять основание, например, работу или бизнес, до тех пор, пока вам не выдадут разрешение на постоянное проживание.

В большинстве случаев ПМЖ Грузии предоставляется лишь через 10 лет законного пребывания в государстве. Без выполнения ценза оседлости постоянный статус получают несовершеннолетние дети и супруги граждан страны.

Помимо 10-летнего проживания, россиянам, претендующим на ПМЖ Грузии на общих основаниях, необходимо подтвердить наличие законного дохода. Если деньги поступают из-за границы, то можно предоставить выписку из банка о зачислении достаточной суммы для проживания в стране.

При оформлении ВНЖ или ПМЖ Грузии не требуется подтверждать наличие жилья. Однако справка о месте проживания все же понадобится — например, при открытии банковского счета для осуществления инвестиций или ведения бизнеса. Банки Грузии для россиян открывают счета без сложных процедур, но для этого нужно подтвердить адрес проживания, например, предъявив договор аренды.

Что усложняет переезд и жизнь в Грузии

Хотя Грузия — дружественная для россиян и доступная по стоимости жизни страна, существует масса преград для комфортного переезда и проживания в государстве. Правительство ужесточает миграционную политику, в частности, для граждан безвизовых стран. С 2026 года для въезда в Грузию обязательно нужно будет оформлять медицинскую страховку. Чтобы иметь возможность работать, потребуется разрешение на трудоустройство и временный вид на жительство.

Однако уже сейчас в выдаче ВНЖ россиянам часто отказывают, ссылаясь на право жить в стране до года без визы. В то же время Министерство внутренних дел (МВД) Грузии ужесточает контроль за нелегальной миграцией. Сотрудники госоргана смогут проверять жилье и рабочие места с целью выявления иностранцев, которые находятся в стране без соответствующих разрешений.

Преимущества гражданства ЕС

Гражданам РФ проблематично найти высокооплачиваемую работу в Грузии из-за жесткой конкуренции на рынке труда. Уровень безработицы во 2 квартале 2025 года достиг 14,3 %. Средняя заработная плата в стране низкая, всего 540 USD. С учетом размера дохода, недвижимость в Грузии нельзя назвать дешевой. За аренду в месяц необходимо платить не меньше 370 USD, покупка обходится от 1030 USD за 1 м2. Ипотека в Грузии дорогая. Средняя годовая процентная ставка составляет 12 %.

Россияне могут открывать счета в местных банках, приобретать недвижимость или купить автомобиль в Грузии, однако использовать транспорт разрешено только на территории страны. Вывоз автомобилей в Россию запрещен. Соответствующее изменение вступило в силу 15 мая 2025 года.

Ограничения для граждан РФ ввели и некоторые банки Грузии. Например, Bank of Georgia запретил своим клиентам из России покупать предметы роскоши стоимостью свыше 300 EUR. Также при переезде в Грузию следует учесть, что в стране не работают российские банковские карты, включая UnionPay.

Почему россияне уезжают из Грузии

В 2025 году в Грузии существенно сократилось количество предприятий, зарегистрированных гражданами РФ, а все потому, что россияне начали массово уезжать из страны. Среди главных причин переезда — ужесточение миграционной политики. Согласно отзывам, гражданам РФ, неоднократно использовавшим кратковременные выезды за границу для продления безвизового пребывания (визаран), стали отказывать во въезде в страну. А получение грузинского ВНЖ, позволяющего длительное время легально проживать в Грузии, оказалось непростым.

Проблемы с легализацией и новые законодательные ограничения — не единственные причины, по которым россияне покидают страну. Граждан РФ не устраивает политическая нестабильность, низкая покупательная способность и рост цен на жилье. В поисках лучшей жизни часть россиян переезжает в страны ЕС. Есть и такие, кто возвращается на родину или же выбирает государства, куда въехать проще всего, например, Армению или Казахстан.

Легализоваться в странах Европейского союза достаточно непросто, но ради высокого уровня жизни и больших зарплат граждане РФ не покидают попыток. Получив ВНЖ и прожив по нему 5–10 лет в государстве, у россиян появляется возможность оформить паспорт ЕС. Документ открывает массу возможностей, например, позволяет жить и работать в любой стране объединения без каких-либо ограничений и дополнительных разрешений.

Но не многие знают, что получить паспорт ЕС можно и быстрее — за 1–1,5 года, приняв участие в упрощенной программе. Жить в европейском государстве, оформлять и продлевать ВНЖ при этом не придется. Все время до получения паспорта можно находиться в Грузии или России, а уже после приобретения статуса гражданина ЕС — сразу переехать в Европу.

