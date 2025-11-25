Сербия для россиян: нужна ли виза, получение ВНЖ и возможности для россиян

Республика Сербия по-прежнему открыта для россиян и остается популярным направлением для переезда. Граждан России привлекает перспектива жить в европейской стране с доступными ценами и умеренными налогами. Не последнюю роль при иммиграции в Сербию также играют простые условия въезда, лояльное отношение сербов к россиянам и схожесть менталитета.

За последние 4 года в страну въехало рекордное количество граждан РФ, больше 490 тыс. Почти 105 тыс. человек получили временный вид на жительство. Наиболее востребованным основанием для оформления ВНЖ в Сербии для россиян стало трудоустройство и воссоединение семьи.

Гражданам РФ не требуется разрешение на въезд в республику. Виза в Сербию для россиян нужна только в том случае, если планируется нахождение в стране более 30 дней. Краткосрочное разрешение типа С позволяет остаться в балканском государстве на срок до 3 месяцев. По долгосрочной визе D находиться в Сербии россиянам можно до 180 дней. Для более длительного пребывания потребуется вид на жительство, который выдается на срок до 3 лет на одном из предусмотренных законом оснований, например, работа, учеба, воссоединение семьи, владение недвижимостью, ведение бизнеса.

Правила въезда россиян в Сербию с туристической целью

Чтобы приехать на отдых в Сербию, для россиян виза не требуется. В стране можно находиться до 30 дней без оформления каких-либо разрешительных документов. Однако в течение 24 ч. после въезда предусмотрена обязательная регистрация в Сербии в отделении полиции. Если же вы остановитесь в гостинице, хостеле или подобном заведении, то обращаться в полицейский участок не нужно. Вас зарегистрируют сотрудники объекта, где вы будете проживать.

На россиян распространяются общие правила въезда. Для пересечения границы потребуется биометрический заграничный паспорт, действительный не менее 90 дней после выезда из страны и выданный за последние 10 лет. Также попросят предъявить медицинскую страховку с покрытием от 20 тыс. EUR и выписку из банка, подтверждающую, что на счету есть необходимая сумма для пребывания в стране. Минимальная сумма на день составляет 50 EUR.

Пограничники могут запросить и дополнительные документы, которые нужны для въезда туристам, например, подтверждение бронирования отеля, путевку, обратный билет. Несовершеннолетним, которые путешествуют в одиночку или в сопровождении лиц, не являющихся родителями или законными опекунами, потребуется нотариально заверенное согласие от обоих родителей.

Добираться в Сербию лучше всего самолетом. Доступны как прямые рейсы, так и маршруты с пересадками в Стамбуле. Ехать в Сербию на авто достаточно проблематично. Потребуется международная страховка на автомобиль, действительные водительские права, а еще шенгенская виза, поскольку дорога из России лежит через страны ЕС.

Поездка в Сербию россиян по безвизовому режиму возможна исключительно для кратковременных целей, например, для отдыха, делового визита или посещения родственников. Нельзя будет работать, учиться или создавать компанию, однако во время законного пребывания в стране можно подать документы на ВНЖ, если, конечно, есть основание, позволяющее стать временным резидентом.

Как россиянам уехать жить в Сербию

Если цель поездки — долгосрочное пребывание с перспективой получить ПМЖ в Сербии, а затем и гражданство, то необходимо оформлять разрешение на временное проживание. Визу типа D запрашивать не обязательно, если только вам не нужно будет находиться в стране более 30 дней, чтобы решить вопросы, связанные с получением ВНЖ.

Оформить временный вид на жительство в Сербии можно на одном из оснований:

трудовая деятельность, включая волонтерство, удаленную работу и самозанятость;

получение образования;

научно-исследовательская деятельность;

инвестиции;

регистрация бизнеса;

воссоединение с семьей;

владение жилой недвижимостью;

религиозная деятельность;

лечение и уход;

гуманитарные причины.

Наибольшее количество ВНЖ выдано россиянам именно с целью трудоустройства. Вакансии в Сербии находятся как для квалифицированных специалистов, так и рабочих без опыта. Конкуренция на местном рынке труда остается достаточно жесткой, а уровень безработицы в стране остается высоким и составляет 8,6 %.

С 1 февраля 2024 года в Сербии предоставляется единое разрешение на работу и проживание сроком до 3 лет. Для получения временного резидентства необходимо заключить трудовой договор с сербским нанимателем, где указана заработная плата не ниже минимальной по стране (в 2025 году — 529 EUR в месяц за 184 рабочих часа). Для научно-исследовательской и религиозной деятельности также потребуется приглашение или контракт с местной организацией.

Супруги, гражданские партнеры и несовершеннолетние дети граждан России, получивших статус резидента в Сербии, могут запросить ВНЖ, если докажут родственную связь. Обязательно еще нужно будет подтвердить платежеспособность и предоставить медицинский полис.

Если вы оформляете ВНЖ через бизнес, покупку недвижимости или инвестиции, вам потребуется открыть счет в банке Сербии, подтвердить законность доходов и регистрацию по месту проживания в стране.

Документами, подтверждающими основание для получения ВНЖ, могут быть:

для предпринимателей — документы о регистрации компании в Сербии;

для владельцев недвижимости — свидетельство о праве собственности на жилье;

для инвесторов — подтверждение вложений.

Минимальная стоимость недвижимости и размер уставного капитала для бизнеса не устанавливаются.

Для инвесторов действует требование вложить в сербский бизнес не менее 50 тыс. EUR.

Студенческий ВНЖ предоставляется на 3 года или на период обучения, если оно длится менее 3 лет. Документом, подтверждающим основание, является справка о зачислении в вуз.

На момент подачи досье у вас должно быть жилье — собственное или арендованное. Цены на недвижимость в Сербии доступные, если брать в целом по Европе. Арендовать однокомнатную квартиру можно за 350 EUR в месяц, а купить — за 70 тыс. EUR. Брать ипотеку в Сербии для приобретения недвижимости выгоднее уже после получения ВНЖ. Для резидентов процентная ставка и первоначальный взнос ниже, чем для нерезидентов.

Решение по ВНЖ принимается в течение 30 дней. Гражданин РФ получает карту временного резидента (боравак), действительную до 3 лет, в зависимости от основания. Чтобы запросить ПМЖ (Стални боравак), в Сербии нужно прожить не менее 3 лет по ВНЖ. Выезжать за пределы страны можно не более чем на полгода подряд или 10 месяцев в общей сложности.

Сразу после оформления статуса постоянного резидента появляется возможность получить гражданство. Выходит, что общий период проживания в Сербии до оформления паспорта составляет чуть более 3 лет.

Сербия глазами россиян: с чем сталкиваются эмигранты из РФ

Адаптация россиян после переезда в Сербию проходит в комфортной обстановке. Местные относятся к приезжим дружелюбно. Благодаря большому количеству русскоязычных мигрантов не так ощутим языковой барьер, хотя сербский нужно учить для расширения карьерных возможностей или получения высшего образования. В IT-сфере может быть достаточно и знания английского.

Наиболее комфортно в стране бизнесменам и цифровым кочевникам. Из-за экономических трудностей и высокой конкуренции на рынке труда найти высокооплачиваемую работу крайне сложно, а жить на среднюю зарплату, которая чуть меньше 800 EUR, тяжело.

Что касается регистрации бизнеса в Сербии, то ситуация лучше. Не требуются существенные капиталовложения, процедура прозрачна и проста, предоставляются налоговые льготы для новых компаний и даже можно принять участие в региональной программе развития предпринимательства. Ставка корпоративного сбора для бизнеса составляет всего 15 %, а россияне, которые осуществляют деятельность в свободной зоне, освобождаются от уплаты НДС в размере 20 %.

По сравнению с большинством стран Европы, жизнь в Сербии недорогая, однако из-за повышенного спроса за последние годы существенно подорожала недвижимость на продажу. При этом качество жилья оставляет желать лучшего. Многие здания устаревшие, поэтому нужно дополнительно вкладывать деньги в ремонт. Из-за роста цен многим приходится брать ипотеку в Сербии, хотя процентная ставка хорошая, в среднем 5,5 % годовых.

Неприятным сюрпризом для граждан России, особенно тех, кто работает удаленно, становится медленный интернет. Обещанная провайдером скорость не соответствует заявленной, а тариф стоит не менее 26 EUR в месяц, что много для такого плохого качества.

Еще один момент, с которым придется смириться гражданам РФ, — в Сербии не обслуживаются российские банковские карты платежной системы Мир, Visa и Mastercard. Можно воспользоваться картами UnionPay, выпущенными в России, но только тех банков, которые не попали под действие западных санкций. Возможность полноценно пользоваться сербским банковским счетом, например, без ограничений делать переводы, появляется лишь спустя 1 год резидентства.

А вот хорошая новость в том, что с 2024 года гражданам России стало проще и быстрее получать разрешительные документы на проживание, хотя бюрократия в Сербии сохраняется. Теперь можно подавать заявку на единое разрешение, позволяющее работать и находиться в стране. Документы принимают онлайн, а рассмотрение дела занимает меньше времени.

Почему россияне уезжают из Сербии

Несмотря на то, что Сербия является одной из наиболее комфортных стран для иммиграции россиян, многие граждане РФ уже уезжают из государства, чему подтверждение — большое количество заявок на закрытие ИП и ООО за последнее время. Главная причина эмиграции — трудности с получением ПМЖ и гражданства.

Хотя сербский ВНЖ оформить достаточно просто, но дальнейшая легализация для россиян затрудняется. Получение паспорта Сербии гражданами РФ остается редкостью и имеет отрицательную динамику. Если в 2023 году гражданство смогли оформить 532 россиянина, то в 2024 году — всего 188 человек. Такая ситуация возникла из-за негласных ограничений на выдачу паспортов гражданам России, и с чем это связано, пока неизвестно. Уже есть единичные случаи, когда россияне и вовсе стали лицами без гражданства, поскольку отказались от родного, но не смогли получить сербское.

Массовый отказ в выдаче паспортов усложняет долгосрочное планирование жизни в Сербии, заставляет возвращаться на родину или уезжать в страны, где проще получить ВНЖ. Часто выбор падает на государства ЕС, в частности, на Испанию или Португалию. Россиянам приходится начинать легализацию с самого начала, проходить сложный путь натурализации длительностью 5–10 лет до оформления гражданства.

Тем, кто хочет ускорить получение европейского паспорта, стоит обратить внимание на упрощенные способы оформления сразу гражданства в странах ЕС. Ускоренные программы позволяют оформить гражданство за год-полтора без предварительного проживания и оформления ВНЖ в стране. В период ожидания паспорта ЕС можно находиться в России или Сербии, а уже с гражданством переехать в выбранное европейское государство.

