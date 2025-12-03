Испания для россиян: нужна ли виза, правила въезда и получения ВНЖ

Испания для россиян стала востребованным иммиграционным направлением. Страна вошла в топ-3 лидеров среди государств ЕС по количеству приезжих мигрантов из России. На начало 2024 года в Испании проживало почти 106,4 тыс. человек. Россиян привлекает относительно невысокая стоимость жизни, теплый климат и наличие большой русскоязычной диаспоры.

Важным фактором выбора Испании как страны для иммиграции является разнообразие резидентских программ, например, ВНЖ для финансово независимых лиц или цифровых кочевников (удаленной работы). Но, конечно же, проще переехать в государство тем гражданам РФ, у которых есть второй паспорт ЕС, поскольку им не нужно оформлять визу и вид на жительство.

Как попасть в Испанию: визы и документы

Испания открыта для россиян, но для въезда требуется разрешение. Шенгенская виза категории C позволяет находиться на территории страны не более 90 дней в течение полугода.

Национальная виза категории D нужна тем, кто планирует находиться в Испании более 90 дней — например, для учебы, работы, воссоединения семьи или переезда на проживание. Виза обычно выдаётся на ограниченный срок для въезда, а после приезда по ней оформляют карту резидента (TIE) и соответствующий ВНЖ в Испании.

Для оформления въездного разрешения необходимо обратиться в визовый центр по месту проживания, предварительно записавшись на прием. Заявление нужно подавать лично не позже, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты поездки. Лучше обращаться в визовый центр заранее, поскольку время рассмотрения запроса может варьироваться в пределах 5–45 дней.

Документы, необходимые для оформления шенгенской визы:

анкета, которую сначала необходимо заполнить на английском или испанском языке, затем распечатать и подписать;

цветная фотография размером 3,5х4,5 см, наклеенная на анкету;

заграничный паспорт, выданный в последние 10 лет, который будет действительным в течение как минимум 3 месяцев после въезда в Испанию;

медицинская страховка с покрытием от 30 тыс. EUR;

документ, подтверждающий цель поездки, например, приглашение от родственника, туристическая путевка;

обратный билет, доказывающий намерение вернуться в Россию;

документ, подтверждающий платежеспособность — не меньше 118 EUR в день на одного человека;

квитанция об уплате визовой пошлины в размере 8389 RUB/92 EUR.

Россиянам старше 12 лет, у которых за последние 59 месяцев не снимали биометрические данные, необходимо сделать фото и сдать отпечатки пальцев.

Доступные визы в Испанию для россиян

Въезд в Испанию для граждан РФ возможен по одному из разрешений:

Краткосрочная шенгенская виза

Позволяет въезжать в Испанию и другие страны Шенгенской зоны. Предназначена для краткосрочных поездок, до 90 дней. Выдается в следующих целях — туризм, деловые встречи, посещение родственников, прохождение экспресс-курсов.

Еврокомиссия запретила выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ. Это означает, что россияне не могут неограниченное количество раз въезжать в Испанию по действующему разрешению. Доступно только однократное пересечение границы.

Долгосрочная национальная виза категории D

Дает право на въезд и проживание в Испании более 90 дней. Выдается с конкретной долгосрочной целью, позволяющей запросить ВНЖ, например, для трудоустройства, обучения, предпринимательской деятельности.

При въезде в Испанию пограничники проверят заграничный паспорт, наличие визы, медицинской страховки, денег на жизнь и документов, подтверждающих цель поездки. Дополнительно гражданам РФ необходимо будет пройти обязательную биометрическую регистрацию — сдать отпечатки пальцев и сделать фото. Начиная с 12 октября 2025 года, при пересечении границы Испании больше не ставят штамп в загранпаспорт, а вносят запись в электронную базу данных.

Детям до 16 лет, которые путешествуют с родителями, не обязательно иметь отдельный загранпаспорт, если их данные внесены в проездной документ матери или отца. Но несовершеннолетним потребуется свидетельство о рождении и отдельная шенгенская виза.

При наличии второго паспорта ЕС россиянам можно въезжать в Испанию на упрощенных условиях. Не потребуется виза, подтверждение цели поездки и платежеспособности. На границе достаточно будет предъявить только один паспорт — европейский.

Как происходит эмиграция из России в Испанию сейчас

Чтобы остаться в Испании на длительное время, более 90 дней, потребуется основание, которое позволит запросить временный вид на жительство. Статус постоянного жителя зачастую можно оформить лишь через 5 лет жизни в стране по ВНЖ.

Получить временный вид на жительство в Испании можно одним из способов:

👷‍♂️ Трудоустройство

Получить рабочий ВНЖ россиянам будет сложно, поскольку потребуется трудовой контракт с местным нанимателем и заработная плата от 1184 EUR в месяц, а найти работу не так уж и легко. В Испании высокий уровень безработицы, в 2025 году — 10,45 %. К тому же, на работу в первую очередь берут испанцев и граждан ЕС.

💻 Удаленная занятость

Этот вариант иммиграции подойдет лишь для фрилансеров, которые работают на компанию, находящуюся за пределами Испании. Обязательно нужно иметь подписанный контракт, в котором прописан удаленный формат сотрудничества, и подтверждение дохода не меньше 2368 EUR в месяц.

👩‍🏭 Индивидуальная трудовая деятельность

Оформить ВНЖ через самозанятость может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. При получении необходимых для деятельности разрешений придется столкнуться с рядом бюрократических преград, в том числе в виде частых запросов на дополнительные документы. Вам нужно будет подтвердить опыт, профессиональную квалификацию, платежеспособность, а для продления ВНЖ — непрерывность деятельности и уплату налогов.

🧑‍💼 Бизнес

Предприниматели из России могут получить ВНЖ сразу на 3 года, вот только бизнес должен быть инновационным и обязательно одобренным уполномоченным органом в Испании. Чтобы открыть свою компанию в стране, придется подготовить содержательный бизнес-план, который заинтересует правительство.

💸 Финансовая независимость

Чтобы претендовать на данный тип ВНЖ, необходимо иметь регулярный доход за пределами Испании от 2400 EUR в месяц. Если вместе с вами переедут родные, то на каждого члена семьи дополнительно потребуется от 600 EUR. Работать или заниматься предпринимательской деятельностью в Испании в этом случае запрещено.

👨‍🎓 Обучение

Данный способ иммиграции в Испанию для россиян — один из самых хрупких. ВНЖ можно продлевать, пока длится обучение в вузе. При плохой успеваемости вас могут отчислить, а значит, и лишат статуса резидента. В течение всего периода обучения важно сохранять платежеспособность (от 600 EUR в месяц), иначе карту ВНЖ аннулируют.

👨‍👩‍👧‍👦 Воссоединение с членами семьи

Претендовать на данный тип ВНЖ могут лишь россияне, у которых есть близкие родственники, законно проживающие в Испании, например, супруг/-а или родитель (для детей до 18 лет). Важно, чтобы принимающая сторона могла взять на себя ответственность по финансовому обеспечению приезжих. Требуемый минимальный доход — от 900 EUR в месяц.

⚖️ Международная защита

Беженцы из России могут получить ВНЖ Испании сразу на 5 лет, однако им необходимо документально доказать, что на родине действительно угрожает опасность, а, как правило, такие документы тяжело получить. Вид на жительство можно будет продлевать, пока сохраняется угроза в РФ.

Заявление на получение карты временного резидента необходимо подавать в Испании, но не позже чем через 30 дней после въезда в страну. Для пересечения границы потребуется долгосрочная национальная виза, причем оформленная на том же основании, что и будущий ВНЖ. Документы на рассмотрение нужно подавать непосредственно в Генеральное Консульство Испании в Москве по предварительной записи. Особое внимание необходимо уделить составлению заявления. Неверное или некорректное заполнение анкеты часто становится причиной отказа в выдаче визы.

С оформлением ВНЖ также может быть не все так гладко. Важно еще раз проверить соответствие требованиям, подготовить полное досье, заранее перевести на испанский и легализовать документы, выданные в России. Испания известна бюрократическими трудностями при оформлении ВНЖ. Необходимо быть готовому к тщательным проверкам, влияющим на длительность рассмотрения заявки, порой завышенным требованиям и придирчивому отношению со стороны миграционных служб. Если не будет хватать какой-либо бумаги или в вашем деле найдут ошибку, то вам откажут в предоставлении статуса.

Избежать бюрократических процедур и существенно упростить иммиграцию в Испанию удастся при наличии второго паспорта ЕС, который можно получить в срок 1–1,5 года.

Жизнь в Испании для россиян

Новоприбывшие россияне в Испании сейчас сталкиваются с бюрократическими сложностями, связанными с их временным статусом. Порой приходится работать на непопулярных среди местных и низкооплачиваемых должностях, поскольку на более достойные вакансии есть претенденты среди граждан ЕС.

У россиян же с высокой квалификацией дела обстоят лучше. В Испании востребованы специалисты в области информационных технологий, инженерии, финансов, медицины и образования. Им проще найти работу, а зарплата может достигать 1750 EUR и выше. Есть спрос и на рабочие специальности, но все же нужно знать испанский язык.

Языковой барьер может существенно усложнять трудоустройство, однако в повседневной жизни он не столь значимый. В Испании большое количество русскоговорящих, особенно в Каталонии, Мадриде, Андалусии, Валенсии. А город Торревьеха вообще считается русской столицей страны. Чтобы свободно владеть языком, потребуется не меньше 600 ч. обучения. В зависимости от интенсивности занятий, на изучение испанского уходит 6–18 месяцев.

Хотя стоимость жизни в Испании ниже, чем во многих странах Западной Европы, цены на недвижимость сильно отличаются в разных регионах. Например, в Мадриде минимальная арендная плата составляет почти 1 тыс. EUR в месяц, а в Торревьехе — всего 500 EUR, при том что средняя зарплата здесь выше, чем по стране, около 1950 EUR.

Комфортное проживание россиян в Испании во многом зависит от выбранного региона, а также их правового статуса. Резидентам несколько тяжелее дается адаптация, чем гражданам России, у которых есть второй паспорт ЕС. Россияне с европейским гражданством могут проживать и работать в Испании на тех же правах, что и испанцы, что положительно влияет на их качество жизни.

