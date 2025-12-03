Испания для россиян: нужна ли виза, правила въезда и получения ВНЖ
Важным фактором выбора Испании как страны для иммиграции является разнообразие резидентских программ, например, ВНЖ для финансово независимых лиц или цифровых кочевников (удаленной работы). Но, конечно же, проще переехать в государство тем гражданам РФ, у которых есть второй паспорт ЕС, поскольку им не нужно оформлять визу и вид на жительство.
Как попасть в Испанию: визы и документы
Испания открыта для россиян, но для въезда требуется разрешение. Шенгенская виза категории C позволяет находиться на территории страны не более 90 дней в течение полугода.
Национальная виза категории D нужна тем, кто планирует находиться в Испании более 90 дней — например, для учебы, работы, воссоединения семьи или переезда на проживание. Виза обычно выдаётся на ограниченный срок для въезда, а после приезда по ней оформляют карту резидента (TIE) и соответствующий ВНЖ в Испании.
Для оформления въездного разрешения необходимо обратиться в визовый центр по месту проживания, предварительно записавшись на прием. Заявление нужно подавать лично не позже, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты поездки. Лучше обращаться в визовый центр заранее, поскольку время рассмотрения запроса может варьироваться в пределах 5–45 дней.
Документы, необходимые для оформления шенгенской визы:
анкета, которую сначала необходимо заполнить на английском или испанском языке, затем распечатать и подписать;
цветная фотография размером 3,5х4,5 см, наклеенная на анкету;
заграничный паспорт, выданный в последние 10 лет, который будет действительным в течение как минимум 3 месяцев после въезда в Испанию;
медицинская страховка с покрытием от 30 тыс. EUR;
документ, подтверждающий цель поездки, например, приглашение от родственника, туристическая путевка;
обратный билет, доказывающий намерение вернуться в Россию;
документ, подтверждающий платежеспособность — не меньше 118 EUR в день на одного человека;
квитанция об уплате визовой пошлины в размере 8389 RUB/92 EUR.
Россиянам старше 12 лет, у которых за последние 59 месяцев не снимали биометрические данные, необходимо сделать фото и сдать отпечатки пальцев.
Доступные визы в Испанию для россиян
Въезд в Испанию для граждан РФ возможен по одному из разрешений:
Краткосрочная шенгенская виза
Позволяет въезжать в Испанию и другие страны Шенгенской зоны. Предназначена для краткосрочных поездок, до 90 дней. Выдается в следующих целях — туризм, деловые встречи, посещение родственников, прохождение экспресс-курсов.
Еврокомиссия запретила выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ. Это означает, что россияне не могут неограниченное количество раз въезжать в Испанию по действующему разрешению. Доступно только однократное пересечение границы.
Долгосрочная национальная виза категории D
Дает право на въезд и проживание в Испании более 90 дней. Выдается с конкретной долгосрочной целью, позволяющей запросить ВНЖ, например, для трудоустройства, обучения, предпринимательской деятельности.
При въезде в Испанию пограничники проверят заграничный паспорт, наличие визы, медицинской страховки, денег на жизнь и документов, подтверждающих цель поездки. Дополнительно гражданам РФ необходимо будет пройти обязательную биометрическую регистрацию — сдать отпечатки пальцев и сделать фото. Начиная с 12 октября 2025 года, при пересечении границы Испании больше не ставят штамп в загранпаспорт, а вносят запись в электронную базу данных.
Детям до 16 лет, которые путешествуют с родителями, не обязательно иметь отдельный загранпаспорт, если их данные внесены в проездной документ матери или отца. Но несовершеннолетним потребуется свидетельство о рождении и отдельная шенгенская виза.
При наличии второго паспорта ЕС россиянам можно въезжать в Испанию на упрощенных условиях. Не потребуется виза, подтверждение цели поездки и платежеспособности. На границе достаточно будет предъявить только один паспорт — европейский.
Как происходит эмиграция из России в Испанию сейчас
Чтобы остаться в Испании на длительное время, более 90 дней, потребуется основание, которое позволит запросить временный вид на жительство. Статус постоянного жителя зачастую можно оформить лишь через 5 лет жизни в стране по ВНЖ.
Получить временный вид на жительство в Испании можно одним из способов:
👷♂️ Трудоустройство
Получить рабочий ВНЖ россиянам будет сложно, поскольку потребуется трудовой контракт с местным нанимателем и заработная плата от 1184 EUR в месяц, а найти работу не так уж и легко. В Испании высокий уровень безработицы, в 2025 году — 10,45 %. К тому же, на работу в первую очередь берут испанцев и граждан ЕС.
💻 Удаленная занятость
Этот вариант иммиграции подойдет лишь для фрилансеров, которые работают на компанию, находящуюся за пределами Испании. Обязательно нужно иметь подписанный контракт, в котором прописан удаленный формат сотрудничества, и подтверждение дохода не меньше 2368 EUR в месяц.
👩🏭 Индивидуальная трудовая деятельность
Оформить ВНЖ через самозанятость может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. При получении необходимых для деятельности разрешений придется столкнуться с рядом бюрократических преград, в том числе в виде частых запросов на дополнительные документы. Вам нужно будет подтвердить опыт, профессиональную квалификацию, платежеспособность, а для продления ВНЖ — непрерывность деятельности и уплату налогов.
🧑💼 Бизнес
Предприниматели из России могут получить ВНЖ сразу на 3 года, вот только бизнес должен быть инновационным и обязательно одобренным уполномоченным органом в Испании. Чтобы открыть свою компанию в стране, придется подготовить содержательный бизнес-план, который заинтересует правительство.
💸 Финансовая независимость
Чтобы претендовать на данный тип ВНЖ, необходимо иметь регулярный доход за пределами Испании от 2400 EUR в месяц. Если вместе с вами переедут родные, то на каждого члена семьи дополнительно потребуется от 600 EUR. Работать или заниматься предпринимательской деятельностью в Испании в этом случае запрещено.
👨🎓 Обучение
Данный способ иммиграции в Испанию для россиян — один из самых хрупких. ВНЖ можно продлевать, пока длится обучение в вузе. При плохой успеваемости вас могут отчислить, а значит, и лишат статуса резидента. В течение всего периода обучения важно сохранять платежеспособность (от 600 EUR в месяц), иначе карту ВНЖ аннулируют.
👨👩👧👦 Воссоединение с членами семьи
Претендовать на данный тип ВНЖ могут лишь россияне, у которых есть близкие родственники, законно проживающие в Испании, например, супруг/-а или родитель (для детей до 18 лет). Важно, чтобы принимающая сторона могла взять на себя ответственность по финансовому обеспечению приезжих. Требуемый минимальный доход — от 900 EUR в месяц.
⚖️ Международная защита
Беженцы из России могут получить ВНЖ Испании сразу на 5 лет, однако им необходимо документально доказать, что на родине действительно угрожает опасность, а, как правило, такие документы тяжело получить. Вид на жительство можно будет продлевать, пока сохраняется угроза в РФ.
Заявление на получение карты временного резидента необходимо подавать в Испании, но не позже чем через 30 дней после въезда в страну. Для пересечения границы потребуется долгосрочная национальная виза, причем оформленная на том же основании, что и будущий ВНЖ. Документы на рассмотрение нужно подавать непосредственно в Генеральное Консульство Испании в Москве по предварительной записи. Особое внимание необходимо уделить составлению заявления. Неверное или некорректное заполнение анкеты часто становится причиной отказа в выдаче визы.
С оформлением ВНЖ также может быть не все так гладко. Важно еще раз проверить соответствие требованиям, подготовить полное досье, заранее перевести на испанский и легализовать документы, выданные в России. Испания известна бюрократическими трудностями при оформлении ВНЖ. Необходимо быть готовому к тщательным проверкам, влияющим на длительность рассмотрения заявки, порой завышенным требованиям и придирчивому отношению со стороны миграционных служб. Если не будет хватать какой-либо бумаги или в вашем деле найдут ошибку, то вам откажут в предоставлении статуса.
Избежать бюрократических процедур и существенно упростить иммиграцию в Испанию удастся при наличии второго паспорта ЕС, который можно получить в срок 1–1,5 года.
Жизнь в Испании для россиян
Новоприбывшие россияне в Испании сейчас сталкиваются с бюрократическими сложностями, связанными с их временным статусом. Порой приходится работать на непопулярных среди местных и низкооплачиваемых должностях, поскольку на более достойные вакансии есть претенденты среди граждан ЕС.
У россиян же с высокой квалификацией дела обстоят лучше. В Испании востребованы специалисты в области информационных технологий, инженерии, финансов, медицины и образования. Им проще найти работу, а зарплата может достигать 1750 EUR и выше. Есть спрос и на рабочие специальности, но все же нужно знать испанский язык.
Языковой барьер может существенно усложнять трудоустройство, однако в повседневной жизни он не столь значимый. В Испании большое количество русскоговорящих, особенно в Каталонии, Мадриде, Андалусии, Валенсии. А город Торревьеха вообще считается русской столицей страны. Чтобы свободно владеть языком, потребуется не меньше 600 ч. обучения. В зависимости от интенсивности занятий, на изучение испанского уходит 6–18 месяцев.
Хотя стоимость жизни в Испании ниже, чем во многих странах Западной Европы, цены на недвижимость сильно отличаются в разных регионах. Например, в Мадриде минимальная арендная плата составляет почти 1 тыс. EUR в месяц, а в Торревьехе — всего 500 EUR, при том что средняя зарплата здесь выше, чем по стране, около 1950 EUR.
Комфортное проживание россиян в Испании во многом зависит от выбранного региона, а также их правового статуса. Резидентам несколько тяжелее дается адаптация, чем гражданам России, у которых есть второй паспорт ЕС. Россияне с европейским гражданством могут проживать и работать в Испании на тех же правах, что и испанцы, что положительно влияет на их качество жизни.
Начать дискуссию