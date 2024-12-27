Топ-10 российских платформ для онлайн-курсов

Сделать интересный онлайн-курс можно, используя платформы для обучения. В этом материале собрали российские сервисы, где можно собрать уроки и автоматизировать процессы по обучению персонала.
План действий для разработки онлайн-курса
Платформа для онлайн-курса — это лишь инструменты, которые используют на этапах разработки дистанционного обучения. Чтобы сделать эффективную программу обучения, нужно основательно подготовиться, изучить задачи заказчика и цели обучающихся, продумать контент.
Разрабатывая онлайн-курс, нужно пройти следующие этапы.
Этап 1. Понять цели и задачи компании. То есть, зачем руководители хотят ввести обучение сотрудников. Примеры целей:
ускорить онбординг персонала;
увеличить скорость работы техподдержки;
вывести менеджеров на более высокие показатели;
вывести всех продавцов большой сети на единый уровень обслуживания.
Цели у разных компаний могут быть очень разными. От целей зависит, чему и как обучать сотрудников.
На этом же этапе нужно выяснить, какими компетенциями должен обладать сотрудник в результате обучения. На основе этих данных можно формулировать цели и задачи образовательной программы.
Этап 2. Мотивировать работников проходить обучение. Если сотрудники будут учиться «из-под палки», компания не получит должного эффекта от курсов. Подчиненные должны понимать, зачем они учатся, почему должны тратить время на это. И важно подойти к мотивации не с точки зрения задач компании, а через мотивы и интересы самих сотрудников.
Поэтому нужно понять, что хотят работники, как они видят свое профессиональное развитие. Эти данные помогут:
найти подход к обучающимся, показать им пользу;
включить в образовательную программу примеры, близкие и понятные сотрудникам;
выстроить эффективную траекторию обучения для каждого.
Этап 3. Составить программу. На этом этапе разработчик курса — HR-менеджер или методист — продумывает:
темы учебной программы;
объем курса — количество уроков и часов;
возможные форматы заданий;
необходимость и содержание базы знаний;
формат обратной связи;
формы проверки знаний.
На этом же этапе составитель курса учитывает, кто будет учить по каждой теме. Это может быть приглашенный тренер, руководитель, коллега с большим опытом. Каждый преподаватель должен обладать хотя бы базовым педагогическим опытом, умением строить коммуникации, объяснять.
Также надо продумать, какие ресурсы нужны — техника, финансы. А еще, когда персонал должен учиться — в рабочее или свободное время, и как поддерживать мотивацию к обучению.
Этап 4. Выбрать методы и форматы обучения. Исходя из выбранных тем и возможностей, разработчик курса определяет формат, где и как сотрудники будут учиться. Это может быть полностью дистанционная образовательная программа, исключительно оффлайн обучение или смешанный курс. В последнем случае курс включает очные встречи и самостоятельное онлайн-обучение.
Оффлайн-занятия отнимают довольно много времени у тренера или наставника, поэтому это очень дорогой способ обучения. Очные уроки обычно включают, когда нужно дать практические навыки. В остальных случаях образовательные задачи закрываются через онлайн-формат.
И на этом этапе выбирают способы передачи знаний. Если компания приходит к выводу, что обучение нужно делать дистанционным, подбирают инструмент для создания курса и платформу для его размещения.
Этап 5. Запустить обучение. HR-менеджер пилотно запускает курс. Можно пригласить несколько желающих, которые смогут оценить, насколько понятно изложен контент, хватает ли учебного материала, нет ли в курсе чего-то лишнего и другие параметры, важные для эффективного обучения.
Если обучающиеся нашли недостатки, их исправляют и далее запускают онлайн-курс для остальных сотрудников.
Этап 6. Оценить эффективность. Чтобы понять, дает ли образовательная программа знания, важно проводить итоговое тестирование. Картина будет четче, если включить в программу входной тест, а потом сравнивать результаты: с какими знаниями, умениями и навыками работник начинал учиться и что он знает и умеет после обучения.
В зависимости от целей эффективность курса также могут показать метрики, используемые в работе. Например, оценка скорости обслуживания, повышение KPI. Часть метрик можно оценить лишь через время.
Этап 7. Скорректировать курс. Очень редко когда образовательная программа становится «вечнозеленой». Развиваются сферы, то есть курсы нужно актуализировать. Развивается и сама компания, то есть меняются цели и задачи. Обновляется штат, значит, у нового персонала могут быть иные цели, а следовательно, способы мотивации должны быть другими. Разработчики курса должны регулярно пересматривать и актуализировать курс.
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Как выбрать сервис для создания онлайн-курса
Чтобы сделать онлайн-часть образовательной программы, нужна платформа для курсов или Learning Management System, LMS. Это сервис, куда разработчики уроков размещают уроки, и где сотрудники могут видеть эти уроки. Но важно, чтобы на платформе были и другие функции, которые помогут компании автоматизировать обучение, сделать его интересным.
Поэтому выбирая платформу для создания онлайн-курсов, нужно обращать внимание на следующие параметры:
Возможности представить контент. На всех платформах можно выложить текст и иллюстрации. А вот дальше платформы для курсов различаются. Где-то можно загружать файлы в ограниченном количестве форматов, а где-то можно даже встроить сайты, собранные в Tilda и интерактивные задания с других сервисов. На каких-то платформах есть возможность собрать целый марафон по готовому шаблону, а где-то доступен минимальный набор инструментов, только чтобы сконструировать лендинг. Чем больше возможностей, тем интереснее может получится курс.
Наличие решения для создания уроков. Конструктор — это отдельная программа или сервис для создания образовательной программы в онлайн-формате. На самой платформе обычно можно собрать только лонгрид. Конструктор же значительно расширяет возможности. Например, в нем можно создавать интерактивные задания, использовать библиотеку персонажей, делать разветвленные квесты. Конструкторы бывают как отдельные сервисы, где можно собрать уроки, выгрузить их в определенном формате и импортировать на платформу для курсов. А есть сервисы, которые объединяют оба инструмента.
Количество метрик эффективности. LMS, как правило, включают метрику, которая показывает, сколько человек прошли курс. Это полезно знать, но часто недостаточно. Картина получается более полной, если можно посмотреть аналитику по группам. Например, сравнить, как программу проходят разные департаменты компании. А также когда можно оценить эффективность отдельных заданий, провести событийную аналитику. Чем больше таких данных отдает LMS, тем проще управлять обучением.
Тарифы. Бывают даже бесплатные платформы. Но обычно у них есть существенное условие. Например, платить не нужно, но курс будут видеть все пользователи интернета. Или платформой может пользоваться лишь 10 человек. Выбирая LMS, исходя из стоимости, стоит сравнивать, какие возможности есть у платформы для курсов, нужны ли предлагаемые функции компании или она будет переплачивать за ненужные параметры.
Отзывы. Оценить LMS можно по откликам пользователей. Стоит проверить, какие достоинства и недостатки выделяют те, кто успел поработать с ней.
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Российские платформы для создания курсов
Название платформы
Основные возможности
Стоимость
Официальный сайт
iSpring Learn и iSpring Suite
От 131 рубля в месяц за пользователя
Course Editor
От 2000 рублей в месяц за 100 пользователей
Zenclass
От 2700 рублей в месяц
Tilda Publishing
От 500 рублей в месяц
GetCourse
От 4400 рублей в месяц
«АнтиТренинги»
От 2180 рублей в месяц
CoreApp
От 1190 рублей в месяц
Stepik
Бесплатно
Gurucan
От 4490 рублей в месяц
ProgressMe
От 120 рублей в год за одного ученика
Обзор 10 лучших российских платформ для создания курсов
Все перечисленные ниже платформы созданы российскими компаниями, поэтому каждый принимает отечественные банковские карты и свободно работают на территории РФ.
1. iSpring Learn
iSpring Learn — это платформа, куда можно загружать готовые курсы, созданные в конструкторах, собирать лонгриды, загружать дополнительные файлы. У LMS простой интерфейс, которым удобно пользоваться как разработчикам курсов и администраторам платформы, так и пользователям.
Есть возможности создавать тесты, а аналитика включает множество параметров для оценки, насколько эффективен сам курс и отдельные задания. А также того, насколько успешно с программой справляются отдельные сотрудники и группы персонала.
В основном платформа работает в облаке, то есть, не требуется установка на компьютеры пользователей. Но если требуется, программу можно установить на сервер.
У компании есть и свой конструктор курсов — iSpring Suite. Он работает как надстройка на PowerPoint, и его используют как инструмент создания вовлекающих образовательных программ. В конструкторе можно собирать интерактивный контент — уроки и тесты, делать квесты с альтернативными концовками, записывать и монтировать скринкасты, не выходя из программы.
Плюсы сервиса
Разнообразный контент. В LMS можно собирать лендинги с возможностью загружать файлы в самых разных форматах — текстовые, таблицы, аудио, видео, презентации. А в конструкторе — собирать сложные и красивые интерактивные уроки.
В конструкторе есть библиотека персонажей и фонов — необязательно привлекать дизайнеров, чтобы сделать красивый курс. Также работает автоматическая озвучка текста с возможностью менять голос диктора, темп и скорость речи. Есть голосовой переводчик на десятки иностранных языков.
Широкие возможности для мотивации персонала. Есть инструменты геймификации, можно создавать интерактивные уроки, задания и тесты.
Понятный интерфейс. Запустить онлайн-обучение можно в течение нескольких часов. С точки зрения обучающихся платформа тоже понятна и обучение легко проходят даже те, кто раньше «не дружил» со смартфоном. Например, пожилые сотрудники.
Подробная аналитика. Позволяет оценивать успеваемость отдельных сотрудников, групп, подразделений. Есть метрики, по которым можно оценивать эффективность курсов, уроков и отдельных заданий.
Бесплатное мобильное приложение. Сотрудники могут учиться с компьютера и мобильного телефона. Для обучения необязательно иметь стабильный интернет. Курс достаточно загрузить один раз, затем уроки будут доступны всегда, даже если скорость небольшая.
Техническая поддержка работает круглосуточно. Можно обратиться за помощью по любым вопросам по телефону, через мессенджер или электронную почту. А если требуется доработка платформы под цели компании или быстрое создание курса — можно заказать услуги специалистов iSpring.
Минусы
Минимальное количество пользователей — 25 человек.
Нельзя самостоятельно кастомизировать курс, если требуется сделать серьезную доработку. Например, добавить новые функции. Такие вопросы можно решить только через сотрудников iSpring.
Тарифы
Каждый инструмент можно бесплатно протестировать в течение двух недель. Для использования LMS есть два тарифа. Они отличаются набором функций. Start включает все необходимые инструменты для создания контента. Business содержит также инструменты для вовлечения и оценки сотрудников. Например, «пульс-опросы» и оценку персонала «360 градусов».
Стоимость платформы начинается от 138 рублей за пользователя. Цены за конструктор начинаются от 27 000 рублей в год.
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Отзывы
Пользователи отмечают высокий уровень и скорость ответов технической поддержки. Среди плюсов выделяют продуманность LMS до мелочей, большое количество возможностей конструктора iSpring Suite. Отсюда отмечают и минус — из-за множества функций в этом конструкторе нужно время, чтобы разобраться.
LMS iSpring Learn — простая для сотрудников, мощная для бизнеса
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2. Course Editor
Course Editor — это платформа для курсов: конструктор с функциями LMS. Включает шаблоны для быстрого создания уроков с красивым дизайном в формате слайдов и лонгридов. Простой интерфейс помогает быстро собрать курс, адаптирующийся под экран любого размера.
Сервис работает в облаке, но можно заказать установку на сервера компании за дополнительную плату.
Плюсы
60 готовых шаблонов для создания курса. Можно не привлекать дизайнеров и IT-специалистов, чтобы быстро собрать онлайн-программу для обучения специалистов. Также можно встраивать HTML-код и объекты в формате SCORM. Это расширяет возможности контента.
Гибкие настройки оформления. Можно настроить палитру, выбрать шрифты и поставить логотип согласно брендбуку компании.
Адаптивная верстка. Уроки подстраиваются под экран любого размера. Не нужно тратить время на то, чтобы собрать курс для разных устройств.
Встроенный AI, который автоматизирует работу с видео, текстом и тестированием. Например, с его помощью можно перевести аудио и видео в текст, сгенерировать тест на основе контента из уроков, исправить ошибки.
Минусы
Нельзя внутри конструктора делать интерактивные задания. Если нужно вставить такой контент, нужно сделать его в другом конструкторе и импортировать.
Готовые шаблоны не решают множество образовательных задач. В результате форматов как можно преподнести контент, немного.
Ограниченное количество тестовых форматов. Например, нельзя добавлять вопросы с ранжированием, сопоставлением, сортировкой.
Техническая поддержка доступна при покупке только одного тарифа. В иных случаях ответ приходится искать в базе знаний платформы.
Тарифы
Есть бесплатная пробная версия на 14 дней. Далее идет тариф за 2000 рублей в месяц, где можно создавать курсы без экспорта уроков. Учиться могут до 100 учеников. И есть тариф за 6200 рублей, который предоставляет возможности выгрузки курсов в формате SCORM, объем хранилища больше и можно пользоваться услугами технической поддержки.
Отзывы
Отзывов в интернете немного. Из имеющихся главным достоинством пользователи отмечают интерфейс конструктора, описывая его как интуитивно понятный.
3. Zenclass
Zenclass — бюджетная платформа для создания курсов. В основном используют для инфобизнеса. Для корпоративного обучения подходит в случаях, когда нужно дать много теоретической информации.
На платформе есть только базовые инструменты для сборки учебных лонгридов, поэтому уроки можно собрать максимально быстро.
Если компания разрабатывает курсы для внешних участников, например, партнеров, поставщиков или клиентов, в Zenclass можно сформировать посадочную страницу с регистрацией на курс. Есть встроенные инструменты для автоплатежей.
На видео показывают, как вставить в урок тест с автопроверкой.
Плюсы
Очень простой интерфейс. По утверждению создателей платформы курс можно собрать за один час.
Ограничение времени на прохождение уроков. Можно создать программу двух типов — без ограничений или с функцией закрытия доступа в определенную дату.
Встроенный эквайринг. Подходит компаниям, продающим образовательные программы партнерам и клиентам.
Оптимизация под экраны разных размеров. Не нужно тратить время на верстку курса под разные устройства.
Круглосуточная техническая поддержка. Задать вопрос по работе с платформой можно через онлайн-чат на сайте или email.
Минусы
Минимальный набор функций. Нельзя создать интересные интерактивные форматы.
Скудная аналитика. Максимум можно посмотреть количество людей, которые открыли или прошли курс.
Тарифы
Есть бесплатная версия с условием, что создаваемые курсы будут видны внешним пользователям. Далее тарифы начинаются от 2700 рублей в месяц и зависят от количества администраторов и опубликованных курсов. Функции во всех тарифах одинаковые.
Отзывы
Пользователи характеризуют платформу как сервис, который хорошо подойдет тем, кто первый раз делает онлайн-курсы, так как в сервисе доступны базовые функции и нет ничего лишнего, что может запутать новичка. Из минусов отмечают плохую работу платформы с мобильного телефона, отсутствие автоворонок, маленькое количество инструментов для разработки эффективного курса.
4. Tilda Publishing
Tilda Publishing создавался как простая платформа для создания сайтов. Со временем функции и возможности сервиса расширялись и «Тильду» все чаще стали использовать как платформу для создания курсов. Иногда на ней делают полноценный курс из лендингов, а иногда сверстанные в Tilda Publishing страницы интегрируют в LMS, если в системе управления обучением есть такая возможность.
Плюсы
Разнообразие контента. Лендинг собирается из блоков, каждый из которых можно адаптировать под свои задачи. Всего доступно 550 вариантов таких блоков.
Адаптивный дизайн. Лендинг автоматически подстраивается под экраны разных размеров — ПК, планшет и смартфон.
Настройка через CSS. На платформе есть так называемый Zero Block — графический редактор для продвинутых пользователей. Из таких блоков можно создать целый сайт на профессиональном уровне под нестандартные задачи.
Продуманный дизайн. По умолчанию дизайн страниц выглядит современно. Также на платформе есть большая коллекция видео, фото и иллюстраций. Не нужно привлекать дизайнера, чтобы сделать красивый онлайн-курс.
Интеграция с сервисами аналитики. «Тильда» передает данные в разные сервисы. Компания может выбрать тот, которым привыкла пользоваться и собирать аналитику по сайту. Так, можно собирать статистику, сколько человек прошли курс, на какие элементы кликали, сколько раз посмотрели видео.
Минусы
Из-за обилия возможностей нужно время, чтобы разобраться. Особенно с Zero Block.
Нет инструментов для создания тестов. Можно только встраивать интерактивные задания с других платформ. Но в таком случае аналитику можно собирать только на стороннем сервисе отдельно по каждому заданию. При условии, что такая аналитика там есть.
Собираемая аналитика отличается от привычных HR-метрик. «Тильда» — это прежде всего инструмент диджитал-проектов.
Страница с контентом открыта для всех пользователей. То есть учебный материал нельзя закрыть от посторонних, так как он лежит в интернете как обычный сайт.
Тарифы
Один сайт можно создать бесплатно, но доступно ограниченное количество блоков. Далее тарифы начинают от 500 рублей в месяц.
Отзывы
Пользователи отмечают как плюс большое количество инструментов, понятный интерфейс, постоянное развитие. Главные минусы — некачественная работа техподдержки, высокий риск потерять сайт из-за блокировки специалистами сервиса. Причиной может послужить, например, размещение контента, который служба посчитает запрещенным.
5. GetCourse
GetCourse — платформа для курсов, распространяемых на платной основе. Создавался прежде всего для инфобизнеса, поэтому в сервисе есть система эквайринга, CRM, и другие функции, которые помогают управлять финансовыми и маркетинговыми вопросами.
Для сборки уроков возможности самые базовые. Можно собирать уроки из текстовых блоков, загружать видео, прикреплять документы для скачивания. Сервис исключительно облачный.
Плюсы
Подробная аналитика. GetCourse создавали как инструмент, на котором можно заработать. Поэтому внутри сервиса есть хорошо отлаженная аналитическая система, которая помогает отслеживать успеваемость, эффективность уроков и курсов.
Возможность ставить ограничения на время прохождения. Можно ставить дедлайны на прохождение уроков, оставлять или ограничивать доступ к контенту после окончания курса.
Сервис рассылок. Можно создавать массовые рассылки обучающимся с информацией о доступе к курсу, напоминаниях о необходимости пройти уроки, расписанием и приглашением на вебинары.
Интеграция с CRM и встроенный эквайринг. Если компания делает курсы для внешних участников, например, клиентов, можно собирать подробную аналитику по взаимодействию, а также быстро настроить оплату за курсы.
Минусы
Сложный интерфейс со стороны администратора. Требуется время, чтобы разобраться.
Мало возможностей кастомизировать курсы. Можно настроить шапку и изменить палитру страницы, но на этом возможности кастомизации заканчиваются. Альтернатива — только верстать самим и встраивать HTML-код.
Мало возможностей для подачи контента. Нет интерактива, сложно изменить дизайн.
Тарифы
Есть тестовый период на две недели. Далее тарифы начинаются от 4400 рублей в месяц. Тарифов очень много, зависят от количества пользователей и объема пространства.
Отзывы
Среди достоинств платформы пользователи выделяют удобную систему эквайринга. Из минусов — сложная настройка, некачественная работа техподдержки, несовременный дизайн.
6. «АнтиТренинги»
«АнтиТренинги» — платформа для курсов, которую создавали как сервис для создания онлайн-школ. Есть встроенный эквайринг, подробная аналитика с отчетами об успеваемости обучающихся и эффективности уроков и заданий.
Есть шаблоны для создания тестов, встроенная вебинарная комната. Можно создавать напоминания через SMS или email о том, что нужно выполнить домашнее задание или пройти урок.
Сервис интегрируется с CRM, а также другими программами, связанными со сферой онлайн-обучения и маркетингом — например, PayPal, Tilda Publishing, GetResponce.
Плюсы
Простой интерфейс. Из блоков можно быстро составить онлайн-урок — написать текст, встроить видео и аудио, добавить файлы для скачивания.
Тесты с автопроверкой ответов. Всего доступно девять типов заданий. Автопроверка позволяет быстро давать обучающемуся обратную связь.
Подробная аналитика. Сервис выдает 14 типов отчетности, по которой можно оценивать эффективность и качество материалов, успеваемость учеников, процент доходимости, причины недовольства студентов.
Геймификация. Базовые инструменты вовлечения: бейджи, рейтинги, награды.
Встроенный эквайринг. Автоматическое открытие курсов после платежа, возможность объединять платформу с другими сервисами оплаты.
Минусы
Техподдержка работает с 6:00 до 24:00 мск, что может быть неудобно для ряда регионов.
На недорогих тарифах небольшой объем для загрузки файлов. Если в курсе много видео, этой базы может не хватать. За дополнительное место нужно доплачивать.
На недорогих тарифах нет доступа к аналитике, а число механик ограничено.
Тарифы
Есть двухнедельный пробный период. Далее тарифы начинаются от 2180 рублей в месяц и различаются по набору функций и количеству активных учеников в месяц. Активными считаются те, кто смотрит уроки.
Отзывы
Среди достоинств пользователи отмечают хороший набор инструментов, понятный интерфейс. Мнения о работе эквайринга разделились: кто-то выделяет инструмент как достоинство, а кому-то система не нравится. Главные минусы платформы по мнению пользователей — некачественная работа технической поддержки, ложные обещания в доработке инструментов, нелогичная работа некоторых функций.
7. CoreApp
CoreApp — LMS и платформа для создания онлайн-курсов для инфобизнеса. Есть базовые инструменты для сборки уроков и тестовых заданий. Всего доступно больше 40 методических инструментов, которые помогают выстроить логичное и эффективное обучение. В том числе мотивировать сотрудников учиться и проходить курсы до конца.
Есть встроенный эквайринг и возможность подключать платежные системы через интеграции. Сервис предлагает собственную CRM-систему для небольших проектов.
Плюсы
Простой интерфейс. Создатели платформы уверяют, что полноценный курс можно собрать за час.
Подробная аналитика. Метрики позволяют оценить эффективность образовательной программы и отследить успеваемость учеников.
Большое количество методических механик. Инструменты помогают подобрать наиболее эффективный способ преподнести контент, мотивировать к обучению, повысить доходимость.
Шесть форматов тестирования. Классические вопросы на выбор вариантов ответа, интерактивные задания на перетаскивание, порядок и сопоставление.
Нет ограничений по количеству обучающихся вне зависимости от тарифа.
Минусы
Ограниченные возможности кастомизации. Изменить дизайн, палитру, выбрать шрифты и использовать другие способы поменять интерфейс курса можно только на дорогих тарифах.
Аналитика доступна только на дорогих тарифах. Бюджетные пакеты услуг включают только возможность собрать программу и запустить онлайн-обучение.
Тарифы
Сервис можно тестировать бесплатно, время на это не ограничивают, но нельзя открыть сотрудникам доступ к урокам. Далее тарифы начинаются от 1190 рублей. Стоимость зависит от набору функций. Более дорогие пакеты открывают доступ к аналитике, маркетинговым инструментам, интеграциям.
Отзывы
Среди плюсов работы с платформой пользователи выделяют оперативную и полную работу технической поддержки, удобный и интуитивно понятный интерфейс. Недостатки — сложности с интеграцией некоторых блоков с «Тильды», слабая кастомизация.
8. Stepik
Stepik — платформа с большим каталогом онлайн-курсов, где можно разместить и свою образовательную программу. Особенность сервиса — можно размещать уроки бесплатно без ограничений функций. Но в таком случае уроки будут доступны всем пользователям, зарегистрированным в Stepik.
В сервисе есть возможность создавать онлайн-курсы с базовым набором инструментов для запуска обучения. Можно разнообразить дизайн через интеграцию платформу с Tilda Publishing.
Плюсы
На бесплатном тарифе доступны все функции платформы. Но если нужно сделать приватные уроки, курс должен быть платным для пользователей.
Простой интерфейс. Блоков для сборки уроков немного, можно быстро во всем разобраться.
Шаблоны для создания интерактивных заданий. 14 шаблонов практических заданий разного уровня сложности. В том числе на понимание математических формул, обучение программированию, бухучету.
Несколько возможностей для организации обратной связи. К каждому уроку есть окна для общения с преподавателем и другими обучающимися. Можно создавать форумы
Есть встроенный эквайринг. Курсы можно продавать, не подключая дополнительные платежные системы.
Минусы
Очень небольшой набор инструментов. Разнообразить уроки можно только через интеграцию с другими сервисами, встройку HTML-кода или загрузку курса в формате SCORM, созданный в другом инструменте.
Нельзя ограничить время прохождения курса. Уроки будут доступны пользователю до тех пор, пока он зарегистрирован на платформе или пока автор не удалит курс.
Есть комиссия с продажи курсов. Платформа берет 7% от суммы.
Аналитических метрик не очень много. Можно анализировать общую статистику по курсам, эффективность заданий, прогресс обучающихся и конверсии в покупку.
Тарифы
Платформой можно пользоваться бесплатно, но курсы будут в общем доступе. За проведение продаж на платформе, сервис берет комиссию — 7% с каждой платежной операции.
Отзывы
В интернете в основном можно найти отзывы от конечных потребителей, то есть учеников. Мнение тех, кто делает курсы на Stepik, отыскать сложнее. С точки зрения обучающихся платформа очень удобная, с понятным интерфейсом и разнообразными заданиями.
9. Gurucan
Gurucan — платформа для создания онлайн-курсов с акцентом на обучение с мобильного телефона. В сервисе есть инструменты для продажи образовательных программ — эквайринг, возможность создавать подписки на курсы, шаблоны для разработки марафонов, автоворонки.
Особенность сервиса — специальные модули, которые можно использовать наряду с классическими блоками. Например, есть шаблоны для разработки плана тренировок, питания, рецептов. Эти модули можно адаптировать под свой контент, таким образом разнообразить курс.
Плюсы
Простой интерфейс. С программой можно быстро разобраться и собрать полноценный курс за пару часов.
Привязка своего домена без упоминания в адресе платформы Gurucan.
Уникальные блоки и шаблоны. Готовые решения для запуска марафона, красивые дизайнерские шаблоны для программ питания, тренингов, рецептов, контент которых можно переписать под любую другую тему.
Круглосуточная техническая поддержка. Специалисты готовы помочь по любым вопросам, связанным с работой на платформе.
Минусы
Нет геймификации. Сайт обещает в скором времени появление инструментов, которые помогают повысить мотивацию обучающихся.
Скудные аналитические данные. Можно анализировать только активность пользователей, то есть количество прохождений курса. Проблема решается через интеграцию платформы с другими сервисами аналитики.
Тарифы
Есть бесплатный пробный период на семь дней. Далее тарифы начинаются от 4490 рублей в месяц. Пакеты отличаются набором функций и количеством курсов, которые можно делать в рамках тарифа.
Отзывы
Пользователи отмечают среди достоинств платформы понятный интерфейс, возможность быстро разобраться, адаптивность курсов под экран ПК и мобильного телефона. Серьезных претензий к сервису нет.
10. ProgressMe
ProgressMe — платформа для курсов, которую разрабатывали целенаправленно для преподавателей иностранных языков. Но функциями платформы пользуются и представители других сфер, в том числе для корпоративного обучения.
В сервисе есть все необходимые инструменты для создания полноценного онлайн-курса: интерактивные тесты и задания, современный дизайн. Работает встроенная вебинарная комната с интерактивной доской, где могут работать обучающиеся в онлайн-режиме. Есть библиотека уроков, на основе которых можно собрать свой курс.
Плюсы
Интерактивные задания. В сервисе есть шаблоны для заданий, которые помогают обучающемуся больше контактировать с контентом, а не пассивно воспринимать материал. Например, где нужно вставить пропущенное слово или значение, сопоставить термин и определение, распределить слова по колонкам.
Вебинарная комната с возможностью отслеживать действия участников. Прямо во время занятия тренер может давать задания и в онлайн-режиме видеть, как обучающиеся справляются с ними. Также есть интерактивная доска, на которой одновременно могут работать все участники встречи.
Понятный интерфейс. Чтобы собрать курс, не нужно долго разбираться с сервисом.
Библиотека уроков. Десятки шаблонов на основе которых можно быстро сделать свой курс.
Инструменты для домашних заданий. К каждому уроку можно прикрепить домашнее задание, как только сотрудник его выполнит, тренер получает уведомление. Он может проверить и дать обратную связь.
Минусы
Мало возможностей для кастомизации. Сложно адаптировать курсы под брендбук компании.
Нет приложения для смартфонов. Пока сервис доступен только на десктопе. Разработчики обещают скорый релиз приложения.
Тарифы
Платформа предлагает три формата обучающего контента. Онлайн-уроки — сервис вебинаров, с недельным пробным периодом. Далее тариф за этот формат начинается от 380 рублей в месяц.
За онлайн-курсы и марафоны нужно платить от 120 рублей в год за одного ученика. Бесплатно можно обучать первого ученика.
Третий формат предназначен для языковых школ. Этот формат можно попробовать бесплатно в течение трех дней, далее платить от 750 рублей в год.
Отзывы
Среди плюсов пользователи выделяют современный красочный дизайн, понятный интерфейс, разнообразие заданий. Из недостатков — у некоторых возникали проблемы с оплатой сервиса вплоть до блокировки аккаунта
Резюме
Чтобы сделать дистанционное обучение эффективным, нужно создавать онлайн-курсы.
Основные инструменты для разработки и запуска онлайн-обучение — сервис для создания онлайн курсов и платформа для их размещения.
Выбирая сервис, нужно обращать внимание на то, какие функции он предоставляет, сколько параметров анализирует, стоимость услуг, что о платформе пишут пользователи в интернете.
Во всех сервисах можно собрать курс из текста и картинок, а вот интерактивные элементы и возможности тестирования есть далеко не у всех.
Выбирая систему, нужно помнить о возможностях аналитики. Чем больше параметров анализирует платформа, тем проще оценить эффективность курса и доработать его.
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