Топ-10 российских платформ для онлайн-курсов

Платформа для онлайн-курса — это лишь инструменты, которые используют на этапах разработки дистанционного обучения. Чтобы сделать эффективную программу обучения, нужно основательно подготовиться, изучить задачи заказчика и цели обучающихся, продумать контент.

Разрабатывая онлайн-курс, нужно пройти следующие этапы.

Этап 1. Понять цели и задачи компании. То есть, зачем руководители хотят ввести обучение сотрудников. Примеры целей:

ускорить онбординг персонала;

увеличить скорость работы техподдержки;

вывести менеджеров на более высокие показатели;

вывести всех продавцов большой сети на единый уровень обслуживания.

Цели у разных компаний могут быть очень разными. От целей зависит, чему и как обучать сотрудников.

На этом же этапе нужно выяснить, какими компетенциями должен обладать сотрудник в результате обучения. На основе этих данных можно формулировать цели и задачи образовательной программы.

Этап 2. Мотивировать работников проходить обучение. Если сотрудники будут учиться «из-под палки», компания не получит должного эффекта от курсов. Подчиненные должны понимать, зачем они учатся, почему должны тратить время на это. И важно подойти к мотивации не с точки зрения задач компании, а через мотивы и интересы самих сотрудников.

Поэтому нужно понять, что хотят работники, как они видят свое профессиональное развитие. Эти данные помогут:

найти подход к обучающимся, показать им пользу;

включить в образовательную программу примеры, близкие и понятные сотрудникам;

выстроить эффективную траекторию обучения для каждого.

Этап 3. Составить программу. На этом этапе разработчик курса — HR-менеджер или методист — продумывает:

темы учебной программы;

объем курса — количество уроков и часов;

возможные форматы заданий;

необходимость и содержание базы знаний;

формат обратной связи;

формы проверки знаний.

На этом же этапе составитель курса учитывает, кто будет учить по каждой теме. Это может быть приглашенный тренер, руководитель, коллега с большим опытом. Каждый преподаватель должен обладать хотя бы базовым педагогическим опытом, умением строить коммуникации, объяснять.

Также надо продумать, какие ресурсы нужны — техника, финансы. А еще, когда персонал должен учиться — в рабочее или свободное время, и как поддерживать мотивацию к обучению.

Этап 4. Выбрать методы и форматы обучения. Исходя из выбранных тем и возможностей, разработчик курса определяет формат, где и как сотрудники будут учиться. Это может быть полностью дистанционная образовательная программа, исключительно оффлайн обучение или смешанный курс. В последнем случае курс включает очные встречи и самостоятельное онлайн-обучение.

Оффлайн-занятия отнимают довольно много времени у тренера или наставника, поэтому это очень дорогой способ обучения. Очные уроки обычно включают, когда нужно дать практические навыки. В остальных случаях образовательные задачи закрываются через онлайн-формат.

И на этом этапе выбирают способы передачи знаний. Если компания приходит к выводу, что обучение нужно делать дистанционным, подбирают инструмент для создания курса и платформу для его размещения.

Этап 5. Запустить обучение. HR-менеджер пилотно запускает курс. Можно пригласить несколько желающих, которые смогут оценить, насколько понятно изложен контент, хватает ли учебного материала, нет ли в курсе чего-то лишнего и другие параметры, важные для эффективного обучения.

Если обучающиеся нашли недостатки, их исправляют и далее запускают онлайн-курс для остальных сотрудников.

Этап 6. Оценить эффективность. Чтобы понять, дает ли образовательная программа знания, важно проводить итоговое тестирование. Картина будет четче, если включить в программу входной тест, а потом сравнивать результаты: с какими знаниями, умениями и навыками работник начинал учиться и что он знает и умеет после обучения.

В зависимости от целей эффективность курса также могут показать метрики, используемые в работе. Например, оценка скорости обслуживания, повышение KPI. Часть метрик можно оценить лишь через время.

Этап 7. Скорректировать курс. Очень редко когда образовательная программа становится «вечнозеленой». Развиваются сферы, то есть курсы нужно актуализировать. Развивается и сама компания, то есть меняются цели и задачи. Обновляется штат, значит, у нового персонала могут быть иные цели, а следовательно, способы мотивации должны быть другими. Разработчики курса должны регулярно пересматривать и актуализировать курс.

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