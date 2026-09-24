Почему ИТ-подрядчику невыгодно, чтобы у вас все работало

Парадокс, который не замечают

Представьте, что у вас падает 1С раз в неделю. Подрядчик каждый раз быстро поднимает ее за час-другой, инцидент закрыт. Вы платите за обращения, он их закрывает. Все довольны.

Но все ли? Если подрядчик найдет корневую причину проблемы и решит ее, обращений станет меньше, а с ними упадет и его выручка. Получается, что стабильная работа вашего ИТ напрямую бьет по его доходу. Чем реже у вас ломается, тем беднее его счет.

Кейт Витасек, исследователь Университета Теннесси, назвала это «ловушкой активности». Подрядчику платят за действия, а не за результат, поэтому ему выгодно, чтобы действий было больше. Дело не в том, что подрядчик плохой, а в том, что так устроен договор.

Вот занимательный пример из жизни. Французская администрация в Ханое когда-то платила за каждый крысиный хвост, чтобы извести грызунов. Стимул сработал, но не в ту сторону. Местные жители начали разводить крыс. В ИТ-аутсорсинге происходит то же самое, только вместо крыс тут заявки, инциденты и часы поддержки.