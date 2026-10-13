Техподдержка магазинов: почему «свой айтишник» не вытягивает сеть из 50 точек и как выстроить сервис, который выдержит рост

На связи Максим Голубов, в ALP ITSM отвечаю за ИТ-поддержку филиальных и розничных сетей. Про ALP ITSM. Сервисная ИТ-компания, на рынке с 1996 года. Поддерживаем распределенную ИТ-инфраструктуру ретейла и сетевого бизнеса: от единого ServiceDesk (службы приема заявок) до выездов инженеров по всей России, от Калининграда до Владивостока.

Почему «свой айтишник» в магазине больше не справляется

Десять–пятнадцать лет назад модель ИТ-поддержки розничной сети была простой. В крупном магазине сидел свой системный администратор, а на сеть из нескольких точек хватало пары инженеров в центральном офисе. Касс было мало, серверы стояли в торговом зале, складские терминалы работали автономно. Сегодня в магазине торговой сети — целый парк техники: POS-терминалы (Point of Sale, кассовые терминалы), принтеры чеков, сканеры штрих-кодов, кассы самообслуживания (КСО), терминалы сбора данных (ТСД), рабочие места персонала, оборудование для видеоаналитики, цифровые ценники. Работа этого оборудования зависит от корпоративной сети и интеграций между торговыми и учетными системами. В продуктовом ретейле доля чеков через КСО сейчас редко бывает ниже 40% (для магазинов с КСО), а три-четыре года назад в среднем составляла 20–25%, и «умных» устройств в торговом зале с каждым годом становится больше. А теперь умножьте это на сеть в 50 магазинов. Или 100. Или 500. «Своим айтишником» ее уже не удержать: у каждой точки своя «история болезни» в голове одного инженера. Когда он увольняется, вместе с ним уходит немалая часть знаний об инфраструктуре, а замену специалисту с экспертизой по торговому оборудованию, по нашему опыту, ищут 2–3 месяца.

Что приходится поддерживать в магазине

Цифровые зоны современного магазина: кассовый контур: POS-терминалы, кассовое ПО, кассы самообслуживания, принтеры чеков, эквайринг;

сканирующее оборудование: ручные сканеры, ТСД;

рабочие места персонала: ПК, ноутбуки руководителя точки, планшеты для приемки;

сетевая инфраструктура: проводная сеть, корпоративный Wi-Fi, VPN до офиса;

бизнес-системы: ERP, CRM, WMS, BI, в том числе на платформе 1С;

интеграции с маркетплейсами и сервисами доставки;

видеонаблюдение и видеоаналитика;

программы лояльности и клиентские мобильные приложения. Поддерживать приходится всю связку целиком, потому что сбой в одном звене останавливает соседнее. Если при потере интернета недоступны эквайринг и система лояльности, касса перестает принимать оплату картой и начислять бонусы. Составьте такой список по своей сети и отметьте, сбой каких сервисов останавливает продажи или другие критичные операции: так получится перечень критичных сервисов.

Где ретейл теряет деньги из-за ИТ-сбоев

В рознице ИТ-сбой быстро превращается в финансовые потери. Покупатель, которому надоело ждать, уходит, а в учете и на маркетплейсах копятся ошибки и штрафы. Больнее всего бьют четыре сценария. Медленная работа кассового контура. Касса работает, но с каждой лишней секундой очередь растет, и часть покупателей уходит, не дождавшись. ИТ-директор омской сети из 125 магазинов делился своим опытом: «Когда на кассе собирается очередь из 5–6 человек — двое последних уходят, ничего не купив. В итоге мы теряли на этом 30% клиентов». Очередь копилась из-за старого кассового ПО: проверка маркировки занимала 6–7 секунд на каждый код. Сбой связи с ERP или системой управления складом (Warehouse Management System, WMS). Информация о продажах застревает на кассах и не доходит до учетной системы, поэтому остатки на складе расходятся с реальностью, начинается ручная сверка и возникают ошибки в заказах поставщикам. Падение интеграции с маркетплейсами. Заказы Wildberries или Ozon не уходят на сборку. Сроки срываются, магазин получает штрафы и понижение в поисковой выдаче. Отдельная история — система лояльности. Если на кассе не списались бонусы или не начислился кэшбэк, покупатель уходит недовольным, и программа, в которую сеть вложилась, начинает работать против нее. Проверьте, на чем держится ИТ вашей сети Короткий чек-лист «7 симптомов, что ИТ работает на честном слове» покажет слабые места в ИТ. Забрать его можно в Telegram-боте. Получить чек-лист

Что входит в сопровождение магазинов

Закрывать эти сценарии — задача сопровождения. Оно складывается из трех связанных процессов. Операционная поддержка — все, что происходит каждый день. Через ServiceDesk сюда приходят обращения от «нет изображения с пятой камеры» до «не открывается кассовая смена». Инженеры консультируют персонал по оборудованию и кассовому ПО, удаленно диагностируют и устраняют типовые инциденты, выезжают на объект для ремонта или замены, сопровождают обновления операционной системы, кассового ПО и прошивок. Часть сбоев можно поймать заранее, и этим занимается плановое обслуживание: мониторинг оборудования и ключевых сервисов, профилактика POS-терминалов, периферии и сетевых устройств, своевременная замена устаревшей техники, аудит сети магазина. Эта работа не горит, поэтому штатный инженер, занятый инцидентами, откладывает ее первой. Если профилактику регулярно переносят, ее стоит отдать подрядчику; если штат справляется и с ней, и с инцидентами, профилактику можно оставить внутри. Проблема не в том, что инженер штатный, а в том, что поддержка зависит от его личных знаний и доступности. Проектное сопровождение начинается, когда сеть растет: открыть новый магазин, развернуть оборудование на пилотной точке, подключить интеграцию с маркетплейсом, внедрить кассы самообслуживания или цифровые ценники. У каждой такой задачи свой срок и результат. По сути, это небольшой проект. Когда открытия идут одно за другим, их удобнее вести с подрядчиком, у которого уже есть команда: не приходится каждый раз собирать людей заново, что снижает риск задержки открытия новой точки.

Как выглядит зрелая сервисная модель ИТ-обслуживания ретейла

Чтобы три процесса работали как одна система, их собирают в сервисную модель. Из чего она собирается: Единый ServiceDesk. Обращения из всех магазинов — по телефону, через чат, веб-форму или мобильное приложение — попадают в одну систему. Каждая заявка регистрируется, получает приоритет и попадает в нужную очередь. Как размечать заявки, чтобы очередь не превратилась в свалку, мы подробно разбирали в статье о классификации заявок в Service Desk.

Первая и вторая линии. Первую линию ведут операторы по четкому сценарию, отвечают на типовые вопросы и дают быстрые решения. Сложные заявки эскалируют на вторую линию, к инженерам.

Удаленная диагностика и мониторинг. Большую часть проблем закрывают удаленно, а мониторинг замечает деградацию системы до того, как кассы остановятся.

Выездная поддержка. Если устройство физически сломалось, едет инженер. У хорошего аутсорсера выезды покрывают всю географию сети и укладываются в SLA по времени прибытия.

Рабочие SLA. В соглашении записано, что входит в обслуживание, сколько ждать реакции и кто отвечает за нарушения, и по нему сверяют работу каждый месяц. Кроме сроков, в нем фиксируют часы действия (круглосуточно или в часы работы магазинов) и описывают, что считается реакцией, а что решением.

Учет инцидентов и работа с причинами. Хороший сервис смотрит, что повторяется. Если кассы в трех магазинах падают раз в две недели, стоит проверить общую причину: сеть, ПО или партию оборудования.

Резервные копии и план на случай аварии. Для критичных сервисов определены RTO и RPO (допустимое время простоя и допустимая потеря данных) — их определяют, ответив на два вопроса: за какое время необходимо восстановить сервис и за какой период допустима потеря данных; резервные копии проверяют тестовым восстановлением, а действия при серьезном инциденте описаны в DRP (Disaster Recovery Plan, плане восстановления). С такой моделью сеть перестает зависеть от того, кто из инженеров сегодня на связи.

Какие SLA имеет смысл закладывать

В зрелой модели задача поддержки звучит как «обеспечить работу кассового контура с согласованными сроками реакции и восстановления», и от этой формулировки зависят логика работы службы и требования к команде. Сбои бьют по деньгам по-разному: остановка касс — сразу, отказ отдельного устройства — в зависимости от того, можно ли продолжать продажи без него. Поэтому SLA делят по критичности, и в ALP мы закладываем такие сроки: Критичный инцидент (остановка касс, ERP, потеря связи): реакция в течение 15 минут, удаленная диагностика до 30 минут, прибытие инженера до 4 часов в крупных городах и до 8 часов в районах. Срок восстановления критичного сервиса согласуют отдельно — с учетом его RTO и возможных способов восстановления.

Высокий приоритет (сбой периферии или отказ отдельного устройства, при котором продажи продолжаются, но работа магазина затруднена): реакция до 30 минут, удаленное решение до 2 часов, прибытие инженера до 8 часов.

Чек-лист зрелости техподдержки магазинов

Чтобы понять, насколько ваша модель соответствует современным требованиям, пройдитесь по короткому чек-листу: Есть ли единый канал приема обращений для всех магазинов сети?

Знаете ли вы, какие сервисы критичны для продаж и операций?

Определены ли RTO и RPO для каждого критичного сервиса?

Прописаны ли SLA и сценарии эскалации?

Налажены ли удаленная диагностика и мониторинг систем?

Покрывает ли выездная поддержка все регионы вашей сети?

Проводится ли плановое обслуживание оборудования?

Есть ли резервные копии с тестовым восстановлением?

Описан ли план аварийного восстановления (DRP)? Ответы «нет» показывают, какие элементы модели поддержки нужно проверить в первую очередь. С ростом сети эти пробелы могут повышать риск сбоев и затягивать их устранение. Закрывать «нет» стоит с учетом критичности сервисов и последствий сбоя. Первые четыре вопроса помогают задать основу процесса.

Что можно сделать уже сейчас