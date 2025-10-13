Все способы безопасно заплатить самозанятому

Способы оформлять выплаты самозанятым

Есть несколько способов, как платить самозанятому. Для каждого варианта нужно корректно оформить определенный комплект документов, учесть все риски и требования. Некоторые способы оплаты подойдут только тем, кто сотрудничает с небольшим количеством самозанятых, но есть и такие, которые удобны при массовых выплатах.

Безналичный перевод

Можно перевести деньги со счета заказчика на карту самозанятого, к которому может быть привязана банковская карта. Порядок заполнения платежного поручения стандартный, как при перечислении любому другому исполнителю, но есть нюансы:

Если самозанятый — это физлицо без статуса ИП, то при перечислении вознаграждения в платежном поручении нужно заполнять поле «20» — «Назначение платежа (кодовое)». Для доходов за оказанные услуги или выполненные работы предусмотрен код «1». Если самозанятый — ИП, поле «20» заполнять не нужно.

В назначении платежа максимально подробно распишите, за что платите, чтобы у банка не возникло подозрений и он не приостановил дистанционное банковское обслуживание по 115-ФЗ.

Используйте правильные формулировки: «Оплата услуг лектора самозанятому по договору №…», «Перечисление оплаты за пошив штор по договору №…» и т. п.

Фраза: «Перечисление заработной платы» — это неправильно. Зарплату могут получать только штатные работники по трудовым договорам. Если в платежке в адрес самозанятого будет такая формулировка, то ФНС может усомниться в гражданско-правовом характере сотрудничества. Банк может не сразу отреагировать на такой признак, но если платежей наберется много и компания не будет с этих сумм перечислять НДФЛ и страховые взносы, банк заподозрит уход от налогов и приостановит операции по счету.

Если рассчитываетесь с исполнителем на НПД, проследите, чтобы он прислал вам чек не позднее 9 числа следующего месяца. Обращайте внимание на корректность заполнения полей чека, требуйте замены, если данные чека не соответствуют действительности или малоинформативны:

Дата чека должна не может быть раньше даты, когда самозанятый получил деньги.

Самозанятый должен указать в чеке предмет сделки и сослаться на номер и дату договора, если он был.

Когда компания сотрудничает с большим количеством самозанятых, формирование платежек может занимать много времени, а бухгалтер может делать ошибки в реквизитах, сумме, назначении платежа.

Ошибка в реквизитах чревата возвратом средств, который бухгалтер может сразу и не заметить, и, как следствие, заказчик рискует нарушить срок оплаты.

Ошибка в сумме в большую сторону может обернуться дополнительной претензионной работой, если самозанятый откажется возвращать излишне перечисленные деньги.