НДФЛ, страховые взносы и отчетность: за каких исполнителей бизнес платит в 2025 году и что изменится в 2026

В 2025 году действует прогрессивная шкала НДФЛ на доходы физлиц — от 13 до 22% в зависимости от дохода.
В 2025 году страховые взносы по ГПХ начисляют по единому тарифу 30% (за исключением пониженных тарифов для малого бизнеса и некоторых отраслей).
С 2026 года льготы по взносам сократятся: большинство МСП перейдет на общий тариф 30%, а право на пониженный тариф сохранят лишь компании из отраслей, утвержденных в перечне Правительства.
Отчетность включает формы РСВ, 6-НДФЛ, перссведения, ЕФС-1, которые подают в ФНС и СФР в установленные сроки.
За каких исполнителей нужно платить НДФЛ, страховые взносы и сдавать отчетность
Договор гражданско-правового характера (ГПХ) заключают с физлицами, которые выполняют разовые или проектные задачи: разработать сайт, написать тексты, провести ремонт, перевезти груз. Исполнители не входят в штат компании, не подчиняются внутренним правилам, не получают отпускные и больничные.
Главное отличие гражданско-правового сотрудничества от трудового — сдельный характер отношений. Заказчик не обязан обеспечивать рабочее место, вести табель или предоставлять гарантии по Трудовому кодексу. Исполнитель работает на результат и получает оплату после сдачи работы по акту.
В 2025 году работодатели и заказчики по ГПД продолжают платить налоги и страховые взносы за внештатников, но не за всех. Разница в том, кто именно заключает договор:
Если исполнитель — обычное физлицо без статуса ИП или самозанятого, заказчик становится налоговым агентом и страхователем. Он обязан удержать НДФЛ, начислить взносы и сдать отчетность. В таком сценарии уплата НДФЛ по договору ГПХ становится обязанностью компании.
Если исполнитель зарегистрирован как ИП или самозанятый, он сам уплачивает налоги и взносы. Заказчику ничего перечислять и подавать не нужно.
Далее разберем, какие налоги и отчеты сдает бизнес по договорам ГПХ в 2025 году, какие изменения по страховым взносам вступят в силу с 2026 года.
НДФЛ по договорам ГПХ в 2025 году
Заказчик по договору ГПХ — налоговый агент исполнителя-физлица без самозанятости и ИП. Он обязан удержать НДФЛ из вознаграждения внештатника и перечислить налог в бюджет. С 2025 года действует прогрессивная шкала ставок:
Годовой доход исполнителя
Ставка НДФЛ
До 2,4 млн ₽
13%
Для суммы свыше 2,4 млн до 5 млн ₽
15%
Для суммы свыше 5 млн до 20 млн ₽
18%
Для суммы свыше 20 млн до 50 млн ₽
20%
Для суммы свыше 50 млн ₽
22%
Для налоговых нерезидентов размер ставки остается 30%, если не применяются льготы.
Категории иностранных граждан, для которых действуют льготные ставки, как для резидентов (13–22% по прогрессивной шкале):
граждане стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), работающие в России;
иностранцы с действующим патентом на трудовую деятельность в РФ;
высококвалифицированные специалисты (ВКС), признанные таковыми в соответствии с законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ;
участники Государственной программы переселения соотечественников;
беженцы и лица, получившие временное убежище в России;
члены экипажей судов под российским флагом.
Налог удерживают в день выплаты дохода и перечисляют в бюджет через единый налоговый счет (ЕНС).
Сроки перечисления НДФЛ:
удержания с 1 по 22 число месяца — не позднее 28 числа текущего месяца;
удержания с 23 по конец месяца — не позднее 5 числа следующего месяца;
удержания с 23 по 31 декабря — до последнего рабочего дня года.
Чтобы налоговая зачла платеж, нужно подать уведомление по НДФЛ:
за выплаты с 1 по 22 число — до 25 числа текущего месяца;
за выплаты с 23 по конец месяца — до 3 числа следующего месяца.
Без уведомления налог не будет списан с ЕНС.
Страховые взносы по договорам ГПХ в 2025 году
Если исполнитель по договору ГПХ — физлицо без статуса ИП или самозанятого, заказчик также обязан начислить и уплатить страховые взносы.
Есть три вида взносов:
на обязательное пенсионное страхование (ОПС);
на обязательное медицинское страхование (ОМС);
на страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ).
Взносы перечисляются одним платежом — по единому тарифу 30%. Для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2025 году действует пониженный тариф:
с выплат до 1,5 федеральных МРОТ — 30%;
с выплат сверх 1,5 МРОТ — 15%.
Есть и другие льготные категории — например, IT-компании, участники «Сколково», компании, получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, и др.
Взносы перечисляют на единый налоговый счет (ЕНС). Порядок действий:
До 25 числа месяца, следующего за месяцем начисления, подать уведомление с суммой взносов.
До 28 числа того же месяца перечислить деньги на ЕНС.
Если взносы начислены за третий месяц квартала, отдельное уведомление можно не подавать — налоговая возьмет данные из расчета по страховым взносам (РСВ).
Отдельно взносы «на травматизм» по договорам ГПХ не начисляют, если только такая обязанность прямо не прописана в договоре.
Что изменится со страховыми взносами с 2026 года
С 2026 года применять пониженный тариф страховых взносов 15% с размера выплат сверх 1,5 МРОТ смогут не все субъекты малого и среднего предпринимательства. Право на льготу останется только у тех компаний и ИП, чей основной вид деятельности входит в перечень, который утвердит Правительство, и доля доходов по этому виду составляет не менее 70% от общей суммы доходов по итогам расчетного периода (пп 17 п. 1, пп. 2.4 ст. 427 НК)пп. 2.4 и 143 ст. 427 НК).
Если в течение года условие о доле доходов нарушено, организация теряет право на льготный тариф с начала расчетного периода, в котором выявлено нарушение.
Для большинства МСП изменение приведет к тому, что пониженные ставки перестанут действовать — страховые взносы придется платить по общему тарифу 30% с выплат в пределах базы и 15,1% с выплат сверх предельной базы.
Бессрочные и специальные льготы:
Радиоэлектронная промышленность. Льготный тариф становится бессрочным. С 2026 года организации из реестра радиоэлектронной промышленности будут уплачивать взносы по тарифу 7,6% в пределах базы и 0% сверх (пп. 2.2, 2.2-1 ст. 427 НК) — при условии соблюдения доли суммы профильных доходов не менее 70% (п. 14 ст. 427 НК).
IT-компании. С 2026 года ИТ-организации будут платить 15% до предельной базы и 7,6% сверх (п. 2.2-2 ст. 427 НК). Льгота доступна компаниям, где доля прямого или косвенного участия государства ≥ 50%, при соблюдении критериев, которые утвердит Правительство. Если доля госучастия снизится ниже 50%, компания не сможет применять льготу с первого числа месяца снижения доли и взносы будут платиться в полном размере.
Участники проекта «Сколково» пониженный тариф применять не смогут.
НКО на УСН. С 2027 по 2036 годы тарифы 15% до предельной базы и 7,6% сверх смогут применять некоммерческие организации на упрощенной системе, работающие в сферах: социального обслуживания, науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта (кроме профессионального), а также благотворительности.
Отчетность по договорам ГПХ в 2025 году
Если заказчик заключает договор ГПХ с физическим лицом (не ИП и не самозанятым), он обязан не только удерживать налоги и платить взносы, но и сдавать отчетность в налоговую и Социальный фонд России (СФР).
Куда и что сдавать:
Отчет
Куда сдавать
Когда
Комментарий
ЕФС-1 (подраздел 1.1)
СФР
В течение 1 рабочего дня после заключения и после расторжения договора
Если заказчик не заключал и не расторгал договоры ГПХ с внештатниками, сдавать подр. 1.1 ЕФС-1 не требуется
ФНС
Ежемесячно, до 25-го числа следующего месяца
Сдают даже при отсутствии выплат, пока договор действует. Можно не подавать в апреле, июле, октябре и январе — данные дублируются в РСВ
ФНС
Ежеквартально: следующий расчет страховых взносов нужно подать до 26 января 2026 года
В расчете страховых взносов нужно заполнить Титульный лист, Раздел 1, Подр. 1 Раздела 1, Раздел 3. Раздел 3 заполняется по каждому исполнителю
ФНС
Ежеквартально: те же сроки, что и РСВ. По итогам 2025 года отчет нужно подать не позднее 25 февпаля
Вносить данные нужно на Титульный лист, в Разделы 1 и 2. Приложение 1 не заполняют
ЕФС-1 (подраздел 1.2) — сведения о страховом стаже
СФР
До 25 января 2026 года за 2025 год
Форму заполняют страхователи, если в отчетном периоде исполнители по договорам ГПХ имели особые периоды страхового стажа — например:
В течение года подраздел 1.2 ЕФС-1 нужно подать в течение трех рабочих дней со дня, когда исполнитель подал заявление:
ЕФС-1 (раздел 2) — взносы на травматизм
СФР
Ежеквартально
Только если в договоре предусмотрено страхование от несчастных случаев
Если исполнителей по договорам ГПХ больше 10 человек, отчетность подается только в электронном виде. При меньшем количестве можно выбрать способ — электронно, лично в инспекции или по почте.
Главное
По договорам ГПХ заказчик платит НДФЛ и страховые взносы, если исполнитель — физлицо без статуса ИП или самозанятого.
Отчетность включает РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения и формы ЕФС-1 — о заключении, расторжении договора и стаже исполнителя.
В 2025 году действуют прежние льготы по страховым взносам для малого бизнеса: тариф 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ.
С 2026 года часть компаний из реестра МСП потеряет право на пониженные взносы — большинство перейдет на общий тариф 30%. Льготы сохранятся только для ограниченных отраслей, которые утвердит Правительство.
Главная задача бизнеса — заранее проверять статус исполнителя (например, не утратил ли самозанятый право на применение НПД), следить за сроками и готовиться к новым правилам по страховым взносам с 2026 года.
