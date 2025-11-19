НДФЛ, страховые взносы и отчетность: за каких исполнителей бизнес платит в 2025 году и что изменится в 2026

За каких исполнителей нужно платить НДФЛ, страховые взносы и сдавать отчетность

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) заключают с физлицами, которые выполняют разовые или проектные задачи: разработать сайт, написать тексты, провести ремонт, перевезти груз. Исполнители не входят в штат компании, не подчиняются внутренним правилам, не получают отпускные и больничные.

Главное отличие гражданско-правового сотрудничества от трудового — сдельный характер отношений. Заказчик не обязан обеспечивать рабочее место, вести табель или предоставлять гарантии по Трудовому кодексу. Исполнитель работает на результат и получает оплату после сдачи работы по акту.

В 2025 году работодатели и заказчики по ГПД продолжают платить налоги и страховые взносы за внештатников, но не за всех. Разница в том, кто именно заключает договор:

Если исполнитель — обычное физлицо без статуса ИП или самозанятого, заказчик становится налоговым агентом и страхователем. Он обязан удержать НДФЛ, начислить взносы и сдать отчетность. В таком сценарии уплата НДФЛ по договору ГПХ становится обязанностью компании.

Если исполнитель зарегистрирован как ИП или самозанятый, он сам уплачивает налоги и взносы. Заказчику ничего перечислять и подавать не нужно.

Далее разберем, какие налоги и отчеты сдает бизнес по договорам ГПХ в 2025 году, какие изменения по страховым взносам вступят в силу с 2026 года.