Самое главное:
У самозанятого действует общий лимит дохода 2,4 млн руб. в год — при его превышении статус НПД будет утрачен.
Перед каждой выплатой нужно проверять статус самозанятого по ИНН — этот статус должен быть действующим именно на дату перевода.
Основанием для оплаты чаще всего служат договор и акт, реже — счет, а расходы можно учесть только после получения чека.
Назначение платежа должно соответствовать договору: без трудовых формулировок и с точным описанием услуги.
Документальная основа для оплаты самозанятому
Основанием для перечисления вознаграждения самозанятому служат документы, которые подтверждают сам факт сделки и ее результат.
Базовый документ — договор гражданско-правового характера: подряда, оказания услуг, авторского заказа или другой договор. В нем стороны фиксируют вид услуг, стоимость и порядок расчетов. В договор также включают статус исполнителя как плательщика НПД и обязанность выдать чек после оплаты.
Если статус будет утрачен, заказчику важно узнать об этом заранее — иначе он станет налоговым агентом исполнителя и должен будет удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ, а также начислять страховые взносы.
Для подтверждения результата чаще всего используют акт выполненных работ или оказанных услуг. Хотя акт не обязателен по закону, он помогает избежать споров о качестве услуги и может служить основанием для оплаты, если это предусмотрено договором.
Дополнительно исполнитель может выставить счет — документ необязательный, но полезный для бухгалтерии, особенно при массовых выплатах.
Подытожим: основные документы, которые служат основанием для оплаты самозанятому — в таблице.
Документ
Когда используется
Зачем нужен
Что важно учесть
Договор
При любой сделке, кроме немедленной и разовой до 10 000 ₽
Фиксирует предмет работ, стоимость, сроки, порядок расчетов
Нужно указать статус НПД, обязанность выдать чек, условия приемки и порядок уведомления об утрате статуса
Акт выполненных работ или оказанных услуг
Когда нужно зафиксировать объем и результат
Подтверждает, что работа выполнена, и дает основание для перечисления денег
В акте указывают результат, объем, дату выполнения, реквизиты сторон; акт лучше явно привязать к оплате в договоре
Счет
Для удобства бухгалтерии перед оплатой
Упрощает оформление платежного поручения и снижает риск ошибок
Счет не обязателен, но может быть указан в договоре как документ-основание; формируется в приложении «Мой налог»
Чек — единственный документ, без которого оплата не считается подтвержденной для налоговой. Это не основание для выплаты, но основание для признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Также чек подтверждает, что исполнитель получил вознаграждение.
Закон допускает устную форму сделки между ООО и самозанятым только в случае, когда услуги оказаны сразу на месте (п. 2 ст. 159 ГК). Это означает, что исполнитель передает результат, а заказчик оплачивает его в тот же момент. В таких ситуациях письменный договор не обязателен, но чек самозанятого все равно должен быть сформирован.
Как оплатить услуги самозанятому от ООО
Компания может перечислять вознаграждение самозанятому несколькими способами. Закон допускает наличные и безналичные расчеты, но порядок оплаты и требования к документам различаются.
Оплата наличными самозанятому от ООО
Наличный расчет между организацией и самозанятым возможен, но только при соблюдении лимитов.
Ограничение по сумме, если самозанятый — ИП. Тогда действует лимит наличных расчетов: не более 100 000 руб. по одному договору (Указание ЦБ № 5348-У).
У самозанятого-физлица такого лимита нет. Но есть ограничение по годовому доходу — 2,4 млн рублей. При превышении лимита исполнитель перестает быть плательщиком НПД, и выплата такому лицу вознаграждения будет считаться выплатой физлицу без статуса. Это влечет необходимость уплаты НДФЛ и страховых взносов. Поэтому перед оплатой нужно проверять, актуален ли статус плательщика НПД.
При передаче наличных самозанятый обязан сразу сформировать чек в приложении «Мой налог». Если чек не выдан на месте, компания фактически не может подтвердить расход и рискует стать налоговым агентом.
Как ООО перевести деньги самозанятому через безналичный перевод по реквизитам счета
Это способ оплаты используют, если самозанятый выставил счет. Для перевода компания оформляет платежное поручение, которое должно быть составлено корректно — ошибки могут привести к блокировке операции банком или к вопросам налоговой.
В назначении платежа избегают «зарплатных» формулировок («зарплата», «премия», «вознаграждение за месяц»). Лучше использовать точное описание услуги: «Оплата по договору оказания услуг № от за подготовку отчета / разработку дизайна/выполнение ремонтных работ в офисе заказчика».
Банк может запросить копию договора — особенно если деньги перечисляются на карту физлица, а назначение платежа сформулировано неясно. Поэтому некоторые компании отправляют договор в банк сразу вместе с платежкой.
При оплате по банковским реквизитам самозанятый обязан формировать чек не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем поступления денег. Это правило установлено ст. 14 закона № 422-ФЗ.
Как ООО перевести деньги самозанятому на карту, с электронного кошелька или через СБП
Компания может перевести деньги самозанятому на карту физлица, с электронного кошелька или через СБП.
В этом случае расчет считается произведенными электронными средствами платежа. Для таких выплат чек нужно формировать в момент получения денег, то есть в день, когда средства зачислены на карту самозанятого.
Когда компания работает с десятками или сотнями исполнителей, контролировать выплаты становится сложнее. Нужно проверять статусы плательщиков НПД у множества исполнителей, корректно оформлять платежки, контролировать получение чеков.
Сервис Jump.Finance помогает компаниям быстро и безопасно проводить массовые выплаты внештатным исполнителям — самозанятым, физлицам и ИП. Сервис:
проверяет статус самозанятого перед каждой выплатой;
проводит массовые мгновенные выплаты;
автоматически формирует и учитывает чеки за исполнителей;
позволяет подписывать договоры и акты, с помощью простой электронной подписи;
может блокировать блокировать выплаты нелегальным мигрантам и другим получателям, если компания добавит их в стоп-лист.
Как заполнить платежное поручение самозанятому
Платежное поручение — необходимый для безналичной оплаты услуг самозанятого. Ошибки в нем могут привести к блокировке операции банком или вопросам со стороны ФНС. Ниже — основные рекомендации по заполнению платежки.
№ поля
Описание
1. Название документа
Заполняется автоматически: «Платежное поручение». Это поле не редактируется
2. Номер документа
Формируется компанией самостоятельно. Используется внутренняя нумерация
3. Дата поручения
Дата оформления платежки в формате «ДД.ММ.ГГГГ»
4. Вид платежа
Обычно поле остается пустым — банки его заполняют автоматически при проведении операции. Если система требует ввод вручную, ставят значение «01» (обычный платеж)
5. Сумма прописью
Сумма полностью словами, например: «Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек». Это обязательное поле
6. ИНН плательщика
ИНН вашей компании (юридического лица)
7. КПП плательщика
КПП организации из регистрационных документов
8. Наименование плательщика
Название вашей компании: например, ООО «Луч»
9. Сумма цифрами
Пример: «25000-00» — рубли и копейки через дефис
10. Банк плательщика
Название банка, в котором открыт счет организации. Пример: ПАО «Сбербанк» г. Москва
11. БИК банка плательщика
Код банка. Пример: 044525225
12. Номер счета плательщика
Расчетный счет вашей компании
13. Банк получателя
Название банка самозанятого. Например: ПАО «Сбербанк»
14. БИК банка получателя
БИК банка самозанятого
15. Счет получателя
Важно указать именно банковский счет, а не номер карты
16. ИНН получателя
Нужно указать, если самозанятый прописал его в договоре. Если ИНН нет — поле можно оставить пустым
17. Получатель
ФИО самозанятого полностью
18. Код назначения платежа
Для выплат самозанятому ставится: «01» — вид операции
19. Очередность платежа
Для выплат исполнителям используется код «5»
20. Код назначения (Осн. плат.)
Для самозанятых используется код «1» — выплаты по договорам гражданско-правового характера. Если самозанятый — ИП, поле заполнять не нужно. По этому коду банк понимает, что платеж — не зарплата, не требует удержания НДФЛ, относится к выплатам по ГПХ
21. Назначение платежа
Связное описание сделки без использования «трудовой» лексики: «Оплата договора оказания услуг № 123 от 10.05.2022 за услуги по написанию 10 текстов для сайта заказчика. Сумма 25 000 руб. Без налога (НДС)»
Упростите сотрудничество с самозанятыми с помощью Jump.Finance. Сервис автоматически проверяет статус НПД, проводит мгновенные выплаты 24/7 и формирует чеки. Все договоры и акты можно подписывать электронно с помощью ПЭП — это снижает нагрузку на команду и сводит к минимуму ошибки в документах.
Подведем итоги: что важно учесть при оплате самозанятому
Перед перечислением денег компания должна проверить статус исполнителя, удостовериться в корректности реквизитов и подготовить документы, на основании которых проводится оплата. Эти шаги помогают избежать приостановки платежей банком и ошибок в налоговом учете.
До оплаты. Перед переводом стоит пройти несколько обязательных пунктов:
Определить форму расчетов — наличная или безналичная.
Запросить реквизиты исполнителя: ФИО по документу, номер счета, название банка, БИК и корреспондентский счет.
Проверить статус НПД через сервис ФНС по ИНН исполнителя или запросить справку из приложения «Мой налог». Статус должен быть действующим именно на дату выплаты.
Получить счет на оплату — необязательный документ, но он упрощает работу бухгалтерии и снижает риск ошибки при заполнении платежки.
Отправить платежку в банк, при необходимости приложив копию договора. Это исключит вопросы банка о назначение платежа для самозанятого с ООО. Платежа и подтвердит, что удержание НДФЛ не требуется.
После оплаты. Когда платеж проведен, важно завершить оформление операции:
Отразить выплату в учете — расчеты с самозанятыми проходят через счет 76.
Запросить чек у исполнителя и проверить, правильно ли указаны реквизиты компании, наименование услуг и их сумма.
Хранить чеки, выданные самозанятым, в течение пяти лет с даты их выдачи.
