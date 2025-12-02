Документальная основа для оплаты самозанятому

Основанием для перечисления вознаграждения самозанятому служат документы, которые подтверждают сам факт сделки и ее результат.

Базовый документ — договор гражданско-правового характера: подряда, оказания услуг, авторского заказа или другой договор. В нем стороны фиксируют вид услуг, стоимость и порядок расчетов. В договор также включают статус исполнителя как плательщика НПД и обязанность выдать чек после оплаты.

Если статус будет утрачен, заказчику важно узнать об этом заранее — иначе он станет налоговым агентом исполнителя и должен будет удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ, а также начислять страховые взносы.

Для подтверждения результата чаще всего используют акт выполненных работ или оказанных услуг. Хотя акт не обязателен по закону, он помогает избежать споров о качестве услуги и может служить основанием для оплаты, если это предусмотрено договором.

Дополнительно исполнитель может выставить счет — документ необязательный, но полезный для бухгалтерии, особенно при массовых выплатах.

Подытожим: основные документы, которые служат основанием для оплаты самозанятому — в таблице.

Документ Когда используется Зачем нужен Что важно учесть Договор При любой сделке, кроме немедленной и разовой до 10 000 ₽ Фиксирует предмет работ, стоимость, сроки, порядок расчетов Нужно указать статус НПД, обязанность выдать чек, условия приемки и порядок уведомления об утрате статуса Акт выполненных работ или оказанных услуг Когда нужно зафиксировать объем и результат Подтверждает, что работа выполнена, и дает основание для перечисления денег В акте указывают результат, объем, дату выполнения, реквизиты сторон; акт лучше явно привязать к оплате в договоре Счет Для удобства бухгалтерии перед оплатой Упрощает оформление платежного поручения и снижает риск ошибок Счет не обязателен, но может быть указан в договоре как документ-основание; формируется в приложении «Мой налог»

Чек — единственный документ, без которого оплата не считается подтвержденной для налоговой. Это не основание для выплаты, но основание для признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Также чек подтверждает, что исполнитель получил вознаграждение.

Закон допускает устную форму сделки между ООО и самозанятым только в случае, когда услуги оказаны сразу на месте (п. 2 ст. 159 ГК). Это означает, что исполнитель передает результат, а заказчик оплачивает его в тот же момент. В таких ситуациях письменный договор не обязателен, но чек самозанятого все равно должен быть сформирован.