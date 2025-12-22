Самое главное:
Перед переводом важно проверить, что исполнитель сохранил статус самозанятого.
Оплачивать услуги самозанятого можно безналичным и наличным способами.
Назначение платежа должно подтверждать гражданско-правовой характер услуг.
Чек от исполнителя — обязательный документ, без него не получится подтвердить расходы.
Что нужно подготовить перед оплатой самозанятому
Перед переводом средств предпринимателю важно убедиться, что исполнитель действительно работает в статусе плательщика НПД. Статус можно проверить тремя способами:
Сервис ФНС. На официальном ресурсе «Проверить плательщиков налога на профессиональный доход» вводят ИНН или номер телефона. Сервис показывает, зарегистрирован ли человек как самозанятый на указанную дату.
Справка из приложения «Мой налог». Исполнитель может сформировать справку о своем статусе в приложении на текущую дату.
Автоматизированная проверка. Если у ИП несколько исполнителей, удобнее использовать сервисы с проверкой статуса. Например, сервис Jump.Finance автоматически проверяет актуальность статуса самозанятого перед выплатой.
Для безопасной выплаты также понадобится документ–основание сотрудничества — договор ГПХ. Письменный договор необязателен, если услуга разовая и ее стоимость не превышает 10 000 рублей — это допускает ст. 159 ГК.
Лучше всегда заключать договор, даже при небольшой сумме. В документе фиксируют объем работ, сроки, стоимость и порядок оплаты. Это снижает риск спорных ситуаций и позволяет подтвердить, что работы выполнены без нарушений.
То же касается и акта оказанных услуг. По закону самозанятые могут работать без первичной документации. Налоговая начисляет НПД только на основании чеков, сформированных в приложении «Мой налог». Но на практике акт остается важным документом для обеих сторон:
Для ИП или компании. Акт — один из основных первичных документов, которые подтверждают обоснованность расходов. Он фиксирует фактический объем работ, стоимость и дату выполнения. Наличие акта снижает риск претензий от налоговой и упрощает учет расходов, особенно при работе на УСН «доходы минус расходы» или ОСНО.
Для самозанятого. Подписанный акт подтверждает, что работа выполнена в согласованном объеме и заказчик принял результат без претензий. Это особенно важно, если услуга сложная, выполняется поэтапно, а результат может вызвать разногласия. При споре акт служит доказательством выполнения обязательств.
Поэтому, несмотря на то что акт необязателен по закону, он остается важным документом для корректного оформленного сотрудничества и защищает обе стороны.
Затем индивидуальный предприниматель получает реквизиты для оплаты (если используется безналичный способ): номер карты или банковского счета, ИНН и ФИО исполнителя. Если сотрудничество длительное, заранее согласовывают порядок выплат. Систематические перечисления одинаковыми суммами могут вызвать вопросы у налоговой, поэтому расчеты должны соответствовать фактическому объему и срокам выполненных работ.
Как правильно совершить оплату самозанятому
ИП может перечислять вознаграждение самозанятому наличным и безналичным способом. Главное — корректно оформить перевод и получить от исполнителя чек, без которого расходы не примут к учету.
Безналичная оплата
Основные способы безналичной оплаты — в таблице:
Способ оплаты
Как оплачивается
Что предоставляет самозанятый
Срок формирования чека
Перевод на карту самозанятого
ИП оформляет перевод через интернет-банк, указывает назначение «Услуги по договору от …. №…. Без НДС»
Номер карты, ИНН, ФИО
Сразу после получения платежа
Перевод на расчетный счет
Проводит оплату по реквизитам через банк
Полные банковские реквизиты, ИНН, ФИО
До 9-го числа следующего месяца
Оплата через СБП
Отправляет платеж по номеру телефона / ИНН или через QR-код
Подтверждает прием оплаты
Сразу после получения платежа
POS-терминал (торговый эквайринг)
Оплачивает картой через терминал исполнителя
Принимает оплату через эквайринг
Сразу при оплате (чек выдается немедленно)
Интернет-эквайринг
Оплачивает через форму на сайте исполнителя
Предоставляет ссылку или форму оплаты
Чек выдается при оплате
Отдельный вопрос, который иногда возникает у предпринимателей, — можно ли перечислять выплату самозанятому с корпоративной карты.
ИП вправе перечислять вознаграждение самозанятому с бизнес-карты, если платеж связан с предпринимательской деятельностью. Оплата с бизнес-карты проводится как операция по предпринимательскому счету. Поэтому требования к нему те же, что и при оплате со счета: нужно указать корректное назначение платежа, сохранить документы, получить чек.
Важно, чтобы операция была полностью подтверждена договором, актом (при необходимости) и чеком. Банки обращают внимание на переводы на личные карты физических лиц, поэтому лучше, чтобы у вас с исполнителем был подписан договор и акт.
Если платеж оформлен корректно, перечисление с корпоративной карты считается законным и не создает рисков для предпринимателя.
Наличные расчеты
ИП может заплатить самозанятому наличными, если этот способ предусмотрен его налоговым режимом и укладывается в правила наличных расчетов. Есть ограничение по сумме, если самозанятый — ИП: не более 100 000 руб. по одному договору (Указание ЦБ № 5348-У).
Самозанятый обязан выдать чек сразу после получения наличных.
Что важно соблюсти при оплате самозанятому
Чтобы перевод прошел корректно и не вызвал вопросов у банка или налоговой, предпринимателю достаточно придерживаться нескольких правил:
Перечислять средства с предпринимательского счета или с бизнес-карты. Оплата с личных карт самого ИП может вызвать вопросы банка и привести к блокировке счета.
Указывать корректное назначение платежа в платежке. Назначение должно подтверждать гражданско-правовой характер отношений и отсутствия трудовых признаков. Например, можно написать «Оплата по договору оказания услуг № … от … . Без налога (НДС)». Не используйте слова «зарплата», «аванс», «оклад», «трудовые функции».
Заполнять технические поля платежного поручения без ошибок. Обратите внимание на поля: сумма цифрами и прописью, БИК, расчетный счет получателя, очередность платежа («5»), код назначения («1» для ГПХ). Неточности могут привести к отказу в исполнении операции. Подробнее о правильном оформлении платежного поручения рассказали в статье.
Сохранять платежное поручение. Платежка — документ, подтверждающий перечисление денег.
Учет и налоговые особенности при работе с самозанятыми
При выплатах самозанятым ИП не выступает налоговым агентом и не удерживает налоги. Вознаграждение самозанятому не облагается:
НДФЛ;
страховыми взносами в СФР;
взносами на травматизм (если только их специально не предусмотрели в договоре).
Плательщик НПД рассчитывает и перечисляет налог самостоятельно через приложение «Мой налог». Все эти обязательства отсутствуют, пока исполнитель сохраняет статус НПД. Если самозанятый на момент оплаты потерял статус — добровольно или из-за превышения лимита — ИП автоматически становится налоговым агентом. В этом случае предприниматель обязан перечислить НДФЛ и страховые взносы. Это те же обязательства, которые действуют при оплате услуг обычному физлицу по договору ГПХ.
ИП на УСН «доходы минус расходы», ОСНО и ЕСХН вправе включать оплату услуг самозанятого в расходы при условии, что у них есть чек от самозанятого. При необходимости расходы дополнительно подтверждаются договором и актом, но именно чек — обязательный документ для признания затрат.
Ни платежное поручение, ни счет, ни акт сами по себе не подтверждают расход. Только чек фиксирует расчет с плательщиком НПД и позволяет предпринимателю на перечисленных режимах уменьшить налоговую базу.
Как упростить выплаты самозанятым
Когда предприниматель сотрудничает с несколькими самозанятыми, объем ручной работы может отнимать много времени. Нужно проверять статус перед каждым переводом, оформлять платежи, получать и сохранять чеки, контролировать акты и договоры. При частых выплатах исполнителям ошибки встречаются чаще: чек может прийти с задержкой, статус может измениться в день платежа, а документы могут потеряться.
Процессы, которые можно автоматизировать:
Проверка статуса НПД перед каждой выплатой. Сервис отслеживает, не утратил ли исполнитель статус НПД. Это защищает предпринимателя от ситуации, когда деньги перечислены человеку без статуса, и ИП становится налоговым агентом.
Мгновенные выплаты по номеру карты или через СБП. Переводы проводятся без задержек, а реквизиты не нужно запрашивать повторно. Это снижает риски ошибки в платежных данных.
Автоматическая генерация чеков. Сервис формирует чек за исполнителя и передает его заказчику.
Формирование договоров и актов в электронном виде. Сервис позволяет подписывать документы простой электронной подписью. Предпринимателю не нужно собирать бумаги вручную — риск потери документов исключен.
Дополнительные меры контроля. Jump.Finance может блокировать выплаты получателям из стоп-листа, например, бывшим сотрудникам. Это помогает ИП соблюдать требования к проверке исполнителей.
Частые вопросы
Нужно ли платить налоги за самозанятого, если он получил оплату на карту?
Нет. Плательщик НПД рассчитывает и перечисляет налог самостоятельно через приложение «Мой налог». ИП становится налоговым агентом, только если исполнитель потерял статус самозанятого на момент оплаты. Например, если он закрыл самозанятость по своему желанию или превысил годовой лимит доходов в 2,4 млн рублей.
Можно ли учитывать оплату услуг самозанятого в расходах?
Да, если предприниматель работает на УСН «доходы минус расходы», ОСНО или ЕСХН. Для подтверждения расходов нужен чек от исполнителя. Договор и акт могут дополнять доказательства, но не заменяют чек.
Обязательно ли подписывать акт выполненных работ?
Формально нет — для самозанятого достаточно чека. Но акт помогает подтвердить объем и факт выполнения работ, поэтому компании и ИП обычно запрашивают его для учета и чтобы снизить риски возникновения спорных ситуаций.
