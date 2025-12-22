Что нужно подготовить перед оплатой самозанятому

Перед переводом средств предпринимателю важно убедиться, что исполнитель действительно работает в статусе плательщика НПД. Статус можно проверить тремя способами:

Сервис ФНС. На официальном ресурсе «Проверить плательщиков налога на профессиональный доход» вводят ИНН или номер телефона. Сервис показывает, зарегистрирован ли человек как самозанятый на указанную дату.

Справка из приложения «Мой налог». Исполнитель может сформировать справку о своем статусе в приложении на текущую дату.

Автоматизированная проверка. Если у ИП несколько исполнителей, удобнее использовать сервисы с проверкой статуса. Например, сервис Jump.Finance автоматически проверяет актуальность статуса самозанятого перед выплатой.

Для безопасной выплаты также понадобится документ–основание сотрудничества — договор ГПХ. Письменный договор необязателен, если услуга разовая и ее стоимость не превышает 10 000 рублей — это допускает ст. 159 ГК.

Лучше всегда заключать договор, даже при небольшой сумме. В документе фиксируют объем работ, сроки, стоимость и порядок оплаты. Это снижает риск спорных ситуаций и позволяет подтвердить, что работы выполнены без нарушений.

То же касается и акта оказанных услуг. По закону самозанятые могут работать без первичной документации. Налоговая начисляет НПД только на основании чеков, сформированных в приложении «Мой налог». Но на практике акт остается важным документом для обеих сторон:

Для ИП или компании. Акт — один из основных первичных документов, которые подтверждают обоснованность расходов. Он фиксирует фактический объем работ, стоимость и дату выполнения. Наличие акта снижает риск претензий от налоговой и упрощает учет расходов, особенно при работе на УСН «доходы минус расходы» или ОСНО.

Для самозанятого. Подписанный акт подтверждает, что работа выполнена в согласованном объеме и заказчик принял результат без претензий. Это особенно важно, если услуга сложная, выполняется поэтапно, а результат может вызвать разногласия. При споре акт служит доказательством выполнения обязательств.

Поэтому, несмотря на то что акт необязателен по закону, он остается важным документом для корректного оформленного сотрудничества и защищает обе стороны.

Затем индивидуальный предприниматель получает реквизиты для оплаты (если используется безналичный способ): номер карты или банковского счета, ИНН и ФИО исполнителя. Если сотрудничество длительное, заранее согласовывают порядок выплат. Систематические перечисления одинаковыми суммами могут вызвать вопросы у налоговой, поэтому расчеты должны соответствовать фактическому объему и срокам выполненных работ.