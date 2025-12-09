Казначейское сопровождение в 2026 году: комплексный анализ изменений и практические решения 

Трансформация системы контроля: основные векторы изменений

Начало 2026 года ознаменовано фундаментальными преобразованиями в механизмах казначейского контроля. Базовым регулятором остается постановление Правительства № 2024 от 24.11.2021, однако его практическое применение будет существенно модифицировано новыми законодательными требованиями и проектом федерального бюджета на предстоящий период.

Критическое изменение затрагивает пороговые значения для федеральных бюджетных и автономных учреждений. Данная мера радикально расширяет периметр организаций, обязанных работать через лицевые счета в органах Федерального казначейства, что потребует от них кардинальной перестройки финансовых процедур.

Дополнительно устанавливается контрольный уровень в 3 миллиона рублей для целевых субсидий на капитальные вложения, компенсационных и иных выплат юридическим лицам. Важнейшим аспектом является распространение данного требования на всех участников кооперационных цепочек — субподрядчики и соисполнители обязаны открывать казначейские счета при заключении договоров, превышающих установленный лимит.