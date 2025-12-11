8045 ЦОК КПП УСН mobile
Сведения об операциях с целевыми средствами: как правильно заполнить и согласовать документ

Организации, работающие с государственными контрактами и грантами, сталкиваются с обязательным требованием — подготовкой и согласованием сведений об операциях с целевыми средствами. Без этого документа невозможно провести ни один платеж в системе казначейского сопровождения.

Однако многие участники процесса не полностью понимают, что представляет собой этот документ, какова его роль в финансовом контроле и какие ошибки при его заполнении приводят к задержкам в получении средств.

Зачем нужен этот документ и какую роль он играет

Целевые средства — это денежные ресурсы, полученные организацией для выполнения конкретных задач. Это могут быть бюджетные ассигнования на государственные контракты, субсидии, гранты или пожертвования. Все эти средства должны использоваться строго по назначению и с полной прозрачностью.

Сведения об операциях с целевыми средствами выполняют функцию финансового фильтра и инструмента подотчетности. Они детально описывают, откуда поступили денежные ресурсы и по каким направлениям они будут потрачены. Казначейство, получив этот документ, проверяет его соответствие законодательству и только после регистрации разрешает организации проводить платежи.

По сути, без согласованных и зарегистрированных сведений об операциях лицевой счет превращается в условный объект учета — деньги на нем есть, но распоряжаться ими невозможно.

Из каких элементов состоит документ

Документ имеет четкую структуру, каждая часть которой несет определенную информационную нагрузку.

Раздел реквизитов и основных сведений содержит номер и дату документа, идентификационные данные организации, которая получает средства, и заказчика, который их выделяет. Большинство этих данных система автоматически подтягивает из государственного контракта или договора о предоставлении субсидии.

Таблица движения целевых средств — центральная часть документа. Она состоит из двух основных блоков. Первый блок описывает поступления: откуда пришли деньги, какие суммы остались с прошлого года и какие объемы ожидаются в текущем и плановых периодах. Второй блок описывает расходование: по каким направлениям будут потрачены средства и в каком объеме.

Подписная часть содержит контактные данные ответственного лица и информацию об электронной подписи.

Как кодируется информация о поступлениях и расходах

Казначейство работает с унифицированной системой кодирования для классификации финансовых операций. Это необходимо для того, чтобы система могла автоматически обрабатывать информацию и выявлять потенциальные нарушения.

27 мая 2025 года вступили в силу значительные изменения в порядок казначейского сопровождения, утвержденные приказом Минфина №197н от 25.12.2024.

Ключевые изменения

Система казначейского сопровождения получила три основных обновления. Во-первых, полностью пересмотрены коды источников поступлений целевых средств — в отчетности о проводимых операциях теперь используются исключительно новые коды согласно приложению.

Во-вторых, расширены права заказчиков: они могут отозвать выданное разрешение на утверждение информации об операциях с целевыми средствами.

В-третьих, введена процедура автоматического санкционирования платежей (моментальных переводов) для определенных направлений расходования средств (пункт 29(1)). Также изменены формы документов: обновлены образцы выписок из контрактов и выписок из документов-оснований (приложения 12, 13).

Актуальные коды источников целевых средств 

Новая система включает коды для различных видов финансирования: субсидии и гранты (7100, 7700), бюджетные инвестиции (7200, 7780), государственные контракты для федеральных и региональных нужд (7300, 7400, 7600, 7800, 7665, 9800), гранты бюджетным учреждениям (7500), договоры бюджетных и автономных учреждений (7550, 7665), контракты оборонного заказа (7900, 9700), финансово-хозяйственная деятельность (7901), а также коды для возврата депозитов, процентов и прочих финансовых операций (0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 02002). Более подробно тут — коды направления расходования целевых средств.

Все коды предназначены для корректного учета и сопровождения операций с целевыми средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Важный момент: в сведениях об операциях используются укрупненные коды, а не детализированные аналитические коды, которые могут применяться во внутренней системе бухгалтерского учета организации.

Практический процесс согласования: этапы и сроки

После того как организация подготовила и электронно подписала сведения, начинается процесс согласования, который включает несколько обязательных этапов.

  1. Отправка заказчику на согласование. Участник казначейского сопровождения отправляет сведения в электронном виде заказчику через систему ГИИС «Электронный бюджет». Заказчик получает документ и имеет 10 рабочих дней для проверки и утверждения.

  2. Рассмотрение заказчиком. Заказчик может принять одно из двух решений: либо утвердить сведения на срок действия контракта, либо отказать в утверждении, указав причины. Если причины относятся к опечаткам, неправильному распределению сумм или несоответствию кодов, организация исправляет документ и отправляет его повторно.

  3. Альтернативный путь — разрешение на самостоятельное утверждение. Заказчик может выдать письменное разрешение организации на согласование сведений без его участия. Как и писалось ранее, формляется один раз и действует на весь период исполнения контракта. В этом случае сведения после подписания направляются напрямую в казначейство, что значительно ускоряет процесс.

  4. Проверка казначейством. Территориальный орган Федерального казначейства проверяет документ в течение одного рабочего дня со следующего дня после его поступления. Казначейство проверяет соответствие указанных сумм расходов имеющемуся остатку средств на лицевом счете, правильность кодирования и другие формальные аспекты.

  5. Регистрация или возврат на доработку. Если все проверки пройдены успешно, казначейство регистрирует сведения и отражает показатели на лицевом счете. После этого организация получает возможность проводить платежи по указанным кодам расходования. Если выявлены ошибки, казначейство возвращает документ с указанием замечаний.

Специальные коды расходования: когда и как их использовать

Казначейство ввело специальные коды для нестандартных случаев расходования бюджетных средств. Эти коды отличаются первым разрядом обозначения и требуют особого документального подтверждения.

  • Коды с «6»: применяются редко, в случаях, когда оплата производится единовременно после полного исполнения контракта, заключенного с единственным поставщиком. Это актуально для специализированных услуг или договоров с отсроченным платежом, предусматривающих оплату после приемки всех работ.

  • Коды с «8»: используются для оплаты поставленных товаров или выполненных работ, если организация выполняла их самостоятельно, без привлечения третьих лиц. Средства перечисляются на расчетный счет организации в коммерческом банке. В платежном поручении указывается, например, «За фактически поставленные товары» или «За фактически выполненные работы». К платежу обязательно прикладываются копии накладных, актов выполненных работ, счетов-фактур и другие подтверждающие документы.

  • Коды с «9»: предназначены для возмещения расходов, которые организация произвела за счет собственных средств при привлечении подрядчиков или поставщиков. В платежных документах фиксируется формулировка вроде «Возмещение поставленных товаров» или «Возмещение оказанных услуг». Обоснование включает копии платежных поручений, договоров с подрядчиками, акты и накладные. Однако возмещение возможно только при наличии в государственном контракте пункта, позволяющего такие выплаты.

График подачи документов: как и когда обновлять данные

Документы о целевом расходовании средств подаются не единожды, а на протяжении всего срока действия контракта. Они обновляются в зависимости от этапов исполнения обязательств.

  1. После открытия счета, до момента поступления денег или после: организация предоставляет первый пакет сведений об операциях. Это необходимо для проведения первого платежа.

  2. В начале нового финансового года: подается информация о остатке средств, переходящем с предыдущего периода. Это особенно важно для многолетних контрактов.

  3. При перепланировании расходов: при необходимости изменения планов в течение года подаются уточняющие данные. Однако уже произведенные расходы остаются закрепленными за первоначальными кодами и не могут быть переведены на другие.

  4. По мере поступления новых траншей: организация подает дополнительные сведения о распределении вновь полученных средств.

Эта гибкая система позволяет адаптировать сведения об операциях к реальным условиям исполнения контракта, минимизируя бюрократическую нагрузку.

Самые распространенные ошибки, которые приводят к отказу казначейства

На практике казначейство отклоняет сведения об операциях по нескольким типовым причинам.

  • Превышение суммы расходов над доступным остатком средств. Организация указывает расходы в большем объеме, чем имеется на лицевом счете, или не учитывает остаток от предыдущего периода. Казначейство выявляет это несоответствие и отказывает в регистрации.

  • Использование неправильных кодов источников и направлений расходования. Это может быть результатом невнимательного чтения справочников или попыткой использовать детализированные коды вместо укрупненных.

  • Отсутствие баланса между поступлениями и расходами. Сумма расходов не совпадает с суммой поступлений в документе. Это обнаруживается при визуальной проверке или при попытке сохранить документ в системе.

  • Некорректное указание кода главы по бюджетной классификации заказчика. Особенно часто это происходит при работе с заказчиками из закрытой части сводного реестра, у которых код заполнен нулями.

Как отслеживать статус документа и что означают разные статусы

Сведения об операциях с целевыми средствами проходят через ряд статусов, каждый из которых отражает этап обработки в системе.

  • Черновик — документ создан в системе, но еще не отправлен на согласование. На этом этапе можно вносить любые изменения без ограничений.

  • На согласовании — документ находится внутри организации на проверке у уполномоченного лица перед отправкой заказчику. Документ можно отозвать и исправить.

  • На утверждении — финальный этап согласования внутри организации перед отправкой в казначейство. Отзыв и корректировка по-прежнему возможны.

  • На утверждении у Заказчика — документ находится у заказчика на рассмотрении. Организация может отозвать документ, если заказчик вернул его на доработку.

  • На исполнении ЦС — документ передан в территориальный орган Федерального казначейства на проверку.

  • На утверждении ЦС — казначейство закончило проверку, и документ находится на подписании у руководителя отдела казначейского сопровождения.

  • Зарегистрировано — документ принят казначейством и зарегистрирован. Это ключевой статус — только после него становится возможным проведение платежей.

  • К отмене — казначейство выявило нарушения или ошибки и требует исправлений.

  • Отменено — документ отменен казначейством с приложением протокола об основаниях отмены.

  • Недействующая — документ был зарегистрирован ранее, но впоследствии отменен в связи с регистрацией новых сведений об операциях.

Какие полномочия получило казначейство при мониторинге операций

С сентября 2025 года казначейство получило расширенные инструменты для контроля за использованием целевых средств. Территориальные органы ведут мониторинг всех операций на сумму 600 000 рублей и более для региональных участников казначейского сопровождения.

При обнаружении нарушений казначейство может установить запрет на проведение операций на лицевом счете или отказать в проведении конкретного платежа. Об этом уведомляются и сам участник казначейского сопровождения, и его заказчик.

Казначейство также проверяет контрагентов организации — тех, кто производит товары, выполняет работы или оказывает услуги и получает денежные средства. При выявлении признаков финансовых нарушений казначейство может приостановить операции на счете. Заказчик имеет право в течение двух рабочих дней оспорить эту приостановку. Если заказчик не подтвердит обоснованность приостановки, казначейство автоматически возобновляет операции.

Информация о выявленных нарушениях передается в виде уведомлений участнику, заказчику и органам финансового надзора.

Как казначейское сопровождение влияет на управление целевыми средствами

Правильная работа со сведениями об операциях с целевыми средствами — это не просто исполнение административного требования. Это основа прозрачной и эффективной системы управления государственными средствами.

Сведения об операциях позволяют государству отслеживать, насколько эффективно используются бюджетные ресурсы, предотвращают нецелевое расходование средств и создают возможность для аудита и контроля. Для организаций этот процесс означает четкое планирование расходов, документирование всех операций и соблюдение установленных правил.

Организации, которые систематически и добросовестно работают со сведениями об операциях, избегают проблем с казначейством, быстрее получают одобрение на платежи и успешно завершают свои контракты. Те же, кто небрежно подходит к этому процессу, сталкиваются с задержками, требованиями доработки и в худшем случае с блокировкой счета.

Заключение

Сведения об операциях с целевыми средствами — это центральный документ в системе казначейского сопровождения. От качества его заполнения, своевременности согласования и регистрации зависит скорость получения доступа к выделенным бюджетным ресурсам.

Правильное понимание структуры документа, знание кодов источников и направлений расходования, соблюдение сроков согласования и умение избегать типичных ошибок — все это составляет основу успешной работы с казначейским сопровождением.

Если процесс кажется сложным или у организации отсутствует опыт работы с такими документами, имеет смысл обратиться к специалистам, которые помогут разобраться в деталях и обеспечат безошибочное прохождение всех этапов согласования и регистрации сведений об операциях с целевыми средствами.

Работа со сведениями об операциях — это не бюрократия, а ваш инструмент для быстрого и беспроблемного доступа к деньгам. Те, кто подходит к процессу внимательно, избегают задержек и успешно закрывают контракты.

Если чувствуете, что не хватает времени или опыта — не рискуйте. Обращайтесь к нам в KaznaHelp. Мы возьмем на себя все технические моменты и обеспечим вашим сведениям беспрепятственное прохождение от черновика до статуса «Зарегистрировано».

