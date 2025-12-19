Казначейское сопровождение ГОЗ: полный гайд для участников оборонного заказа

Перечисление средств на расчетные счета

Важный практический вопрос, который часто вызывает путаницу: можно ли перечислить средства с казначейского счета на обычный расчетный счет в банке? Ответ — да, это возможно.

В 2025 году согласно постановлению Правительства от 11.12.2024 № 1752 «О порядке перечисления в 2025 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях», средства могут перечисляться на банковские счета поставщикам и исполнителям (подрядчикам). Обязательное условие — заказчик должен предоставить в казначейство документы, подтверждающие поставку товара или выполнение услуги, в соответствии с установленным порядком санкционирования.

Для расчетов с подрядчиком к перечню документов добавляется реестр, подтверждающий затраты подрядчика по контракту. Это означает, что в 2025 году субподрядчикам и поставщикам не требуется открывать собственные счета в казначействе — достаточно предоставить необходимую документацию и обычный банковский счет.

Практика показывает, что процедура перечисления средств с казначейского счета на расчетные счета в банках занимает значительное время. Согласование платежей требует тщательной проверки, и ожидание санкционирования может затянуться на неделю и более. Особые трудности возникают при контрактах с постоплатой, однако это остается эффективной и прозрачной формой расчетов.