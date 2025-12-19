Казначейское сопровождение ГОЗ: полный гайд для участников оборонного заказа

Разберемся, что это означает на практике и как успешно работать в этой системе.
Казначейское сопровождение в рамках ГОЗ — что это такое
Казначейское сопровождение в рамках ГОЗ — это обязательная система финансового контроля, при которой все расчеты по контракту проводятся через специальные счета в Федеральном казначействе, а не через обычные банковские счета компании.
Суть механизма
Исполнитель не может самостоятельно распорядиться полученными деньгами. Каждый платеж требует предварительного одобрения казначейства, которое проверяет наличие необходимых документов, правильность сумм и соответствие расходов условиям контракта. Это создает дополнительный уровень контроля над использованием государственных средств.
Что это означает
Казначейское сопровождение предполагает, что средства на выполнение оборонного заказа перечисляются не напрямую подрядчику, а проходят через счета Федерального казначейства. Казначейство осуществляет контроль над каждым платежом, проверяя его законность и соответствие условиям контракта.
Основные функции
Казначейство отслеживает целевое использование бюджетных средств, проверяет наличие надлежащего оформления документов перед каждым платежом, контролирует сроки и объемы финансирования, а также ведет реестры контрактов и платежей. Это обеспечивает прозрачность и предотвращает хищение или неправомерное использование государственных денег.
Практическое значение
Для подрядчика казначейское сопровождение означает более сложную процедуру получения платежей — требуется больше документов и согласований. С другой стороны, это дает государству уверенность в надлежащем исполнении контракта и защищает бюджетные средства.
Такой контроль особенно строг при выполнении государственного оборонного заказа из-за его критической важности для национальной безопасности.
Казначейский счет в гос оборонном заказе: когда и зачем
Когда требуется открытие счета
Необходимость открытия казначейского счета определяется стоимостью государственного контракта. В соответствии с законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ о федеральном бюджете на 2025–2027 годы, такой счет обязателен при заключении контрактов в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) стоимостью более 3 млн рублей. Это правило распространяется как на основные контракты, так и на контракты, выполняемые в целях исполнения основного оборонного заказа. Сумма в 3 млн рублей служит ориентиром для всех участников ГОЗ при планировании своей деятельности.
Две системы казначейского контроля
В практике государственного оборонного заказа применяются две схемы казначейского сопровождения, отличающиеся интенсивностью надзора.
Обычное сопровождение ограничивается стандартными проверками: верификацией приложенной документации, соответствием сумм и целевым направлением расходования бюджетных средств.
Расширенное сопровождение подразумевает усиленный контроль с дополнительными процедурами. Казначейство проводит детальную проверку поставленной продукции и оказанных услуг, анализирует обоснованность произведенных расходов, использует фото- и видеофиксацию на всех этапах исполнения контракта. Перевод средств со счета в казначействе на банковский счет организации возможен только после официального уведомления государственного заказчика об окончательном исполнении всех обязательств (согласно ст. 242.24 БК и постановлению Правительства № 2024).
Расширенный контроль становится обязательным для контрактов с единственным поставщиком стоимостью свыше 100 млн рублей, а также для подконтрактов, выполняемых в целях исполнения основного контракта стоимостью более 3 млн рублей (за исключением отдельных случаев, предусмотренных п. 5 ст. 242.27 БК).
Практический процесс работы со средствами
Механизм казначейского сопровождения состоит из четырех ключевых этапов, каждый из которых требует внимательного выполнения.
Открытие счета — первый шаг. Исполнитель ГОЗ открывает лицевой счет в органах Федерального казначейства специально для проведения расчетов по контракту. Этот счет служит единственным каналом для движения бюджетных средств.
Подача заявок на платеж — второй этап. Для любой финансовой операции необходимо подать заявку в казначейство с указанием суммы, контрагента и обоснованием расходов. Только после проверки и одобрения деньги могут быть переведены.
Контроль расходов — третий элемент системы. Казначейство тщательно проверяет каждую операцию на целевое использование средств. При выявлении нарушений платежи могут быть заблокированы до выяснения ситуации.
Предоставление отчетности — четвертый обязательный компонент. Участники ГОЗ должны регулярно отчитываться о выполнении работ и использовании бюджетных средств. Эти отчеты позволяют государству контролировать ход исполнения контракта на всех этапах.
Перечисление средств на расчетные счета
Важный практический вопрос, который часто вызывает путаницу: можно ли перечислить средства с казначейского счета на обычный расчетный счет в банке? Ответ — да, это возможно.
В 2025 году согласно постановлению Правительства от 11.12.2024 № 1752 «О порядке перечисления в 2025 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях», средства могут перечисляться на банковские счета поставщикам и исполнителям (подрядчикам). Обязательное условие — заказчик должен предоставить в казначейство документы, подтверждающие поставку товара или выполнение услуги, в соответствии с установленным порядком санкционирования.
Для расчетов с подрядчиком к перечню документов добавляется реестр, подтверждающий затраты подрядчика по контракту. Это означает, что в 2025 году субподрядчикам и поставщикам не требуется открывать собственные счета в казначействе — достаточно предоставить необходимую документацию и обычный банковский счет.
Практика показывает, что процедура перечисления средств с казначейского счета на расчетные счета в банках занимает значительное время. Согласование платежей требует тщательной проверки, и ожидание санкционирования может затянуться на неделю и более. Особые трудности возникают при контрактах с постоплатой, однако это остается эффективной и прозрачной формой расчетов.
Авансовые платежи в системе казначейского сопровождения
На протяжении последних лет государство либерализировало условия авансирования в рамках ГОЗ, стремясь облегчить финансовое бремя для исполнителей.
В 2023 и 2024 годах лимиты авансовых платежей устанавливались на уровне 30–50% цены контракта для исполнителей и поставщиков (постановление Правительства № 50 от 23.01.2024). Для государственных заказчиков с присоединенных новых территорий предусматривалась возможность устанавливать авансы в размере 30–90% цены контракта.
На момент выхода этого материала рассматривается проект нового постановления Правительства, который предполагает следующие условия авансирования:
до 50% цены контракта — для федеральных получателей бюджетных средств (от 30 до 50% для контрактов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов государственной собственности);
до 50% при казначейском сопровождении и сумме контракта менее 100 млн рублей — при условии установления лимита в нормативных актах федеральных органов власти.
Проект также предусматривает приостановление действия ограничения в 30% (подпункт «б» постановления Правительства № 1496), что в целом благоприятно влияет на возможность авансирования. Эти меры направлены на упрощение исполнения контрактов и поддержку предпринимателей, облегчая их финансовое положение при выполнении оборонных заказов.
Остались вопросы?
Оставьте заявку — и наш эксперт бесплатно проконсультирует вас по открытию счета, пакету документов и особенностям сопровождения в текущем году
Новые правила по ГОЗ: особый порядок расчетов действует до конца 2026 года
С 15 ноября 2025 года действует закон № 406-ФЗ от 4 ноября 2025 года, который продлил срок применения особого порядка расчетов в рамках государственного оборонного заказа. Теперь он будет действовать до 31 декабря 2026 года.
Продление вызвано несоответствием между требованиями закона о ГОЗ (№ 275-ФЗ) и действующей системой единого налогового платежа. По закону № 275-ФЗ (пункт 3 статьи 8.4) при выплате зарплаты с отдельного счета требуется одновременно перечислять НДФЛ и взносы в Социальный фонд России и фонд обязательного медицинского страхования. Но система ЕНП устанавливает другие правила и сроки перечисления этих платежей, из-за чего синхронная уплата физически невыполнима.
Принятый закон сохраняет мораторий и освобождает от требования одновременного перечисления налогов и взносов на весь 2026 год. Благодаря этому организации, работающие по гособоронзаказу, смогут без опасений выплачивать сотрудникам вознаграждение с отдельного счета. Банки при этом сохраняют функции по отслеживанию транзакций и проверке соответствия операций законодательству.
Преимущества и вызовы казначейского сопровождения
Несмотря на административную нагрузку, казначейское сопровождение обладает существенными преимуществами.
Полная прозрачность означает, что организациям не нужно беспокоиться о неожиданных претензиях контрольных органов — вся деятельность в рамках ГОЗ полностью открыта для государства.
Снижение рисков достигается благодаря постоянному контролю, исключающему хищения и нецелевое использование средств.
Гарантия сроков обеспечивается строгим надзором казначейства, вынуждающим участников следовать установленному графику.
Арбитраж государства помогает разрешать спорные ситуации справедливым образом.
Вместе с тем существуют объективные вызовы.
Административная нагрузка требует значительных трудовых ресурсов на оформление заявок и подготовку отчетности.
Зависимость от казначейства может привести к срывам сроков при задержках со стороны государственных органов.
Сложность для малых компаний — небольшие подрядчики часто не имеют необходимых ресурсов для ведения сложной финансовой отчетности.
Современные тренды: цифровизация и оптимизация
Государство активно совершенствует систему казначейского сопровождения. Внедрение современных IT-решений позволило автоматизировать многие процессы: электронные заявки, автоматизированные системы контроля и цифровые подписи значительно упростили взаимодействие участников ГОЗ с казначейством.
Расширение контроля на субподрядчиков обеспечивает полный надзор за всей цепочкой исполнения оборонного заказа от начала до конца. Одновременно государство предпринимает меры по оптимизации отчетности и сокращению бюрократической нагрузки, стремясь сбалансировать контроль с практическими интересами исполнителей.
Как справиться со сложностями в казначейском сопровождении ГОЗ
Казначейское сопровождение государственного оборонного заказа — это не просто формальная процедура, а комплексный процесс, который требует глубокого понимания законодательства, внимательности к деталям и готовности к взаимодействию с государственными органами. Практика показывает, что организации сталкиваются с рядом типичных сложностей, но все они решаемы при правильном подходе.
Практические рекомендации для участников
Успешная работа в системе казначейского сопровождения требует комплексного подхода. Организациям необходимо заранее выстраивать свои финансовые и административные процессы под этот формат, подготавливать специалистов, разбирающихся в нюансах взаимодействия с казначейством, и поддерживать четкую коммуникацию с контрагентами и государственными органами.
Сложности, с которыми сталкиваются участники ГОЗ, сначала становятся испытанием для профессиональных навыков, а затем превращаются в ценный опыт. Компании, которые вовремя адаптировались к требованиям казначейского сопровождения, получают конкурентное преимущество и стабильный доступ к государственным заказам.
Казначейское сопровождение — это не препятствие, а механизм, обеспечивающий доверие между государством и бизнесом. Прозрачность, контроль и ответственность — три столпа, на которых строится эффективное взаимодействие в сфере государственного оборонного заказа.
Основные вызовы и пути их решения
Недостатки в контрактной документации — одна из самых частых проблем, которая может привести к отказу в открытии казначейского счета или задержкам в процессе. Отсутствие казначейской оговорки, неправильно указанные реквизиты счета заказчика или незафиксированные условия авансирования создают препятствия на начальном этапе. Решение здесь простое: еще до подписания контракта необходимо провести его тщательный анализ на соответствие требованиям законодательства. Это позволит выявить проблемы на стадии переговоров и избежать необходимости оформления дополнительных соглашений после подписания основного договора. Если же недостатки уже выявлены, нужно оперативно готовить дополнительное соглашение и согласовывать его с заказчиком.
Задержки в согласовании платежей — вторая по частоте проблема. Казначейство может рассматривать платежные поручения до пяти рабочих дней, хотя обычно процесс занимает один-два дня. В периоды высокой загруженности (конец месяца, конец квартала) сроки растягиваются. Для минимизации этих задержек важно заранее готовить полный пакет документов, избегая ошибок и недопонимания. Каждый платеж должен быть обоснован соответствующими документами — договорами, счетами, актами выполненных работ или отгрузочными документами. Проактивное взаимодействие с казначейством, например, предварительное согласование списка документов, также помогает ускорить процесс.
Сложности с возмещением расходов, произведенных за счет собственных средств — это частая ситуация, когда компания платит подрядчикам своими деньгами, а затем планирует вернуть эти средства с казначейского счета. Казначейство требует четкого документального подтверждения всех таких операций и наличия договорных оснований для возмещения. Если контракт содержит прямой запрет на возмещение личных расходов, потребуется дополнительное соглашение с заказчиком. После его получения все документы должны быть переоформлены в соответствии с требованиями казначейства.
Разделение бухгалтерского учета — еще один серьезный вызов. Компании обязаны вести раздельный учет расходов по государственному контракту, что требует настройки учетной политики, дополнительных счетов, номенклатурных групп и объектов учета в бухгалтерской программе. Ошибки в учете могут привести к замечаниям контролирующих органов и даже к доначислению налогов. Правильное решение — заранее настроить систему учета в соответствии с требованиями казначейства, привлекая квалифицированных бухгалтеров или специалистов в этой области.
Технические трудности с программным обеспечением — казначейское сопровождение требует работы с программой ГИИС «Электронный бюджет», которая имеет свои особенности и требует определенных навыков. Неправильная заполнение платежного поручения, ошибки в реквизитах или некорректное прикрепление документов могут привести к отклонению платежа. Решение — получить профессиональную помощь при первоначальной настройке и формировании платежей, чтобы сотрудники компании могли работать по апробированной схеме в дальнейшем.
Временные ограничения и сроки — казначейское обеспечение обязательств (КОО), которое выступает гарантией по контракту, имеет ограниченный период действия. Если средства не использованы в течение установленного срока, они могут быть отозваны. Это требует четкого планирования всех операций и оперативного взаимодействия с казначейством, особенно при приближении сроков окончания периода действия КОО.
Практические рекомендации
Кейсы KaznaHelp показывают, что успешное преодоление этих сложностей возможно при соблюдении ряда принципов. Во-первых, планомерность — все вопросы должны решаться заранее, еще до возникновения критических ситуаций. Анализ контракта, подготовка документов, настройка учета — все это должно быть выполнено на начальном этапе.
Во-вторых, прозрачность коммуникации — четкое объяснение требований казначейства заказчику и согласование всех условий помогает избежать недопонимания в будущем. Если в контракте есть ограничения, лучше сразу понять их и подготовить способы работы с ними.
В-третьих, привлечение экспертов — специалисты, разбирающиеся в казначейском сопровождении, могут предотвратить множество проблем и ускорить все процессы. Они знают типичные ошибки, понимают логику работы казначейства и могут предложить оптимальные решения под конкретную ситуацию.
В-четвертых, документальная дисциплина — каждая операция должна быть обоснована соответствующими документами, которые отвечают требованиям казначейства. Небрежность в оформлении документов почти гарантирует возврат платежа на доработку.
Казначейское сопровождение ГОЗ — это управляемый процесс. Сложности, которые возникают на пути, — это не непреодолимые препятствия, а задачи, требующие систематического решения. Компании, которые подходят к этому ответственно (используют услуги ГОЗ), успешно исполняют государственные контракты и получают доступ к стабильному государственному финансированию.
KaznaHelp — бухгалтерское сопровождение госконтрактов
Откроем казначейский счет
Проведем платежи с казначейских счетов
Настроим раздельный бухгалтерский учет
Подготовим к проверкам госконтрактов
Реклама: ИП Самаренкин Игорь Владимирович, ИНН 165046731081, erid: 2W5zFHKZi1W
Начать дискуссию