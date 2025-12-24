Раздельный учет по гособоронзаказу: что это

Требования к исполнителям ГОЗ

Государство проводит закупки по ГОЗ в целях:

закрытия федеральных нужд;

обеспечения оборонно-промышленного сектора необходимыми товарами, услугами и работами;

сотрудничества с другими странами в военно-технической области.

Исполнителям контрактов по ГОЗ важно правильно определять расходы — строго на выполнение конкретных работ. По логике нормативных документов расходы делятся на два типа:

Прямые — на приобретение материалов, сырья, зарплаты работникам. Включаются в себестоимость продукции. Косвенные — общие расходы на производство и хозяйственные нужды при исполнении гособоронзаказа.

Требования к исполнителям установлены на законодательном уровне:

Вести учет расходов на отдельных аналитических счетах по каждому госконтракту: группировать затраты и определять финансовый результат по определенному контракту. Выполнять расчет цены единицы продукции по статьям калькуляции (приложение № 1 к приказу Минпромторга от 08.02.2019 № 334). Группировать затраты по типу: общехозяйственные, общепроизводственные, административно-управленческие расходы, коммерческие (приложение № 2–6 к приказу № 334). Учитывать другие расчетно-калькуляционные аспекты, установленные в госконтрактах или НПА по ГОЗ.

Ведение раздельного учета в соответствии с требованиями о детализации повышает эффективность исполнения госконтрактов: исполнители могут отчитаться перед заказчиком и подтвердить целевое расходование бюджетных средств.

«Некорректное ведение раздельного учета вызовет внимание контролирующих органов — Казначейства, ФАС, прокуратуры. Но главное — исполнитель понесет репутационные риски и не сможет больше «влиться» в сферу ГОЗ и выстраивать доверительные отношения с госзаказчиками. Раздельный бухучет — это важный аспект, в котором должны разбираться головные исполнители и исполнители.

Например, причинить ущерб организации может неопытный бухгалтер, который еще не разбирается в тонкостях раздельного учета в 1С. А если сомневаетесь или хотите себя перепроверить, то лучше обратитесь к квалифицированным специалистам, — Игорь Самаренкин, главный эксперт KaznaHelp».