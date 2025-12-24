Раздельный учет по гособоронзаказу: что это

Самое главное:
Раздельный учет обязаны вести головные исполнители (исполнители) ГОЗ. Основной регулирующий документ — закон № 275-ФЗ.
Основа раздельного учета — качественная первичная и сводная документация бухгалтерского учета.
Исполнители ГОЗ ведут учет всех затрат по каждому контракту отдельно — прямых, косвенных, административно-управленческих.
В учетной политике закрепляют формы документов, базу для распределения расходов, субсчета, сроки и условия прекращения РУ.
Автоматизировать ведение РУ помогают программы 1С.
Раздельный учет по ГОЗ: что это, кому и для чего нужен
Раздельный учет по ГОЗ — это отражение и распределение расходов при исполнении контрактов по закону от 29.12.2012 № 275-ФЗ на отдельных аналитических счетах. Органы Федерального казначейства (ТОФК) контролируют расходование целевых средств, выделенных на исполнение контрактов по гособоронзаказу.
Принципы и цели РУ:
Часть комплексных мер государственного контроля. Поставки товаров, работ и услуг по ГОЗ относятся к категории особо значимых контрактов для Правительства. Раздельный учет обеспечивает прозрачность при расходовании бюджетных средств по гособоронзаказу.
Контроль целевых средств из госбюджета. Надзорные органы видят, что выделенные из бюджета деньги расходуются строго на определенный контракт: закупку материалов, расчеты с субподрядчиками, выплаты з/п работникам и другие цели, связанные с выполнением работ.
Связь с бухгалтерским учетом. Качественный раздельный учет всегда опирается на данные бухгалтерского учета. Учет активов, доходов и расходов ведется по каждому контракту и статье затрат. Требование касается всех ресурсов — ОС, ТМЦ, НМА, дебиторской и кредиторской задолженностей, имущественных прав, производственных затрат и т. д. Основание для записей в раздельном учете и аналитики — первичные бухгалтерские документы.
Основные документы, регламентирующие раздельный учет:
Документ
Что регулирует
Примечание
Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности (ФХД)
Регулирует раздельный учет при отсутствии казначейского сопровождения контракта
Порядок ведения учета доходов, затрат при целевом использовании средств участниками казначейского сопровождения (УКС)
Применяется к контрактам с казначейским сопровождением
Состав затрат, включаемых в цену продукции по ГОЗ
Устанавливает состав затрат, включаемых в цену продукции по ГОЗ. Применяется независимо от наличия казначейского контроля
Лица, к которым относится обязанность по ведению раздельного учета:
Головные исполнители — организации, которые заключают контракты по ГОЗ с государственными заказчиками. Форма собственности юридического лица не имеет значения.
Исполнители — организации или ИП, которые заключают контракты с головными исполнителями или другими исполнителями (входят в цепочку кооперации головного исполнителя).
Требование о раздельном учете по ГОЗ распространяется на всех исполнителей контракта: головных исполнителей и исполнителей всех уровней (п. 18 ч. 1, п. 16 ч. 2 ст. 8 закона № 275-ФЗ).
Требования к исполнителям ГОЗ
Государство проводит закупки по ГОЗ в целях:
закрытия федеральных нужд;
обеспечения оборонно-промышленного сектора необходимыми товарами, услугами и работами;
сотрудничества с другими странами в военно-технической области.
Исполнителям контрактов по ГОЗ важно правильно определять расходы — строго на выполнение конкретных работ. По логике нормативных документов расходы делятся на два типа:
Прямые — на приобретение материалов, сырья, зарплаты работникам. Включаются в себестоимость продукции.
Косвенные — общие расходы на производство и хозяйственные нужды при исполнении гособоронзаказа.
Требования к исполнителям установлены на законодательном уровне:
Вести учет расходов на отдельных аналитических счетах по каждому госконтракту: группировать затраты и определять финансовый результат по определенному контракту.
Выполнять расчет цены единицы продукции по статьям калькуляции (приложение № 1 к приказу Минпромторга от 08.02.2019 № 334).
Группировать затраты по типу: общехозяйственные, общепроизводственные, административно-управленческие расходы, коммерческие (приложение № 2–6 к приказу № 334).
Учитывать другие расчетно-калькуляционные аспекты, установленные в госконтрактах или НПА по ГОЗ.
Ведение раздельного учета в соответствии с требованиями о детализации повышает эффективность исполнения госконтрактов: исполнители могут отчитаться перед заказчиком и подтвердить целевое расходование бюджетных средств.
«Некорректное ведение раздельного учета вызовет внимание контролирующих органов — Казначейства, ФАС, прокуратуры. Но главное — исполнитель понесет репутационные риски и не сможет больше «влиться» в сферу ГОЗ и выстраивать доверительные отношения с госзаказчиками. Раздельный бухучет — это важный аспект, в котором должны разбираться головные исполнители и исполнители.
Например, причинить ущерб организации может неопытный бухгалтер, который еще не разбирается в тонкостях раздельного учета в 1С. А если сомневаетесь или хотите себя перепроверить, то лучше обратитесь к квалифицированным специалистам, — Игорь Самаренкин, главный эксперт KaznaHelp».
Раздельный учет в учетной политике
Учетная политика исполнителя ГОЗ — это главный документ, который запрашивают надзорные органы при проверках. Она формируется с учетом:
положений ПБУ 1/2008 (приказ Минфина от 06.10.2008 № 106н);
общих норм бухучета (ст. 8 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Какие аспекты закрепить в политике:
1. Базу для распределения общепроизводственных и общехозяйственных затрат.
Прямые затраты учитываются на счете 20 «Основное производство». Косвенные расходы — на счетах 25 (ОПР) и 26 (ОХР).
2. Субсчета для достижения подробной аналитики.
Например, вид счета по счету 20 бухгалтерского учета «ГОЗ № 121118720110200000025000/МПЗ» включает субсчета первого и второго порядка: они указывают на идентификационный код контракта и номенклатуру по ГОЗ.
3. Формы документов для раздельного учета по ГОЗ.
Справки для расчетов по расходам, карточки и ведомости для учета затрат по каждому контракту.
4. Сроки и условия прекращения раздельного учета.
Учетная политика нужна, чтобы отделить операции по ГОЗ от общего учета и достичь результатов. Результатом раздельного учета может быть отчет о выполнении контрактов ГОЗ (при банковском сопровождении) или отчетная калькуляция, расходная декларация (при казначейском контроле).
Раздельный учет — это обязательное требование для исполнителей контрактов по ГОЗ. Отступление от правил при распределении затрат может спровоцировать углубленные проверки бизнеса и привести к репутационным и финансовым потерям.
Услуги специалистов KaznaHelp по раздельному учету включают:
корректное ведение раздельного бухгалтерского учета;
аудит бухгалтерии и текущей системы учета;
внесение исправлений в учетную политику;
создание дополнительных аналитик и правил списания расходов в 1С.
Подписываем NDA — ваши конфиденциальные данные юридически защищены. На протяжении всего процесса вас будет сопровождать личный эксперт.
Автоматизация раздельного учета по ГОЗ
Компании ведут учетные процессы в программах 1С, которые в том числе подходят для автоматизации раздельного учета по ГОЗ. Настройка учета зависит от версии программы. Например, на базе «1С:Предприятие 8» разработано прикладное решение «1С:275ФЗ».
Как правильно автоматизировать РУ по ГОЗ:
Перед настройкой 1С в учетной политике нужно отразить ключевые аспекты — прямые и косвенные расходы, метод распределения затрат (пропорционально базе распределения).
Далее — внести в 1С перечни расходов, метод распределения затрат. Например, распределение затрат пропорционально зарплате работников, произведенной продукции, себестоимости.
Как правило, для настройки раздельного учета в 1С подключают специалистов — интеграторов программных продуктов. И только в связке с бухгалтерией: свои сотрудники знают внутренние процессы и особенности учетной политики.
Особенности ГОЗ в 2026 году
При исполнении контрактов ГОЗ без казначейского сопровождения следует руководствоваться правилами из постановления № 47.
Исполнителей контрактов с казначейским сопровождением касается ряд требований:
Зарегистрироваться в ГИИС «Электронный бюджет». В 2025 году все основные процессы взаимодействия с ТОФК переведены в онлайн-формат: для отчетности и обмена данными.
Открыть казначейский счет в ТОФК. Для этого нужно подать заявление в ГИИС ЭБ.
Вести учет финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту.
Вести раздельный учет на основании первичных и сводных документов бухгалтерского учета.
С 1 января 2026 вступают в силу налоговые изменения, которые в целом отразятся на бизнесе и исполнителях ГОЗ в частности: ставка НДС 22% (вместо 20%), порог для применения УСН — 10 млн руб. (вместо 60 млн руб.). Исполнителям ГОЗ потребуется пересмотреть условия контрактов, себестоимость продукции, плановые расходы.
Часто задаваемые вопросы
Какие документы регламентируют раздельный учет по ГОЗ?
Общие требования к государственным закупкам описаны в законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ. На них в том числе опирается гособоронзаказ, который регулируется законом № 275-ФЗ.
В зависимости от наличия казначейского сопровождения в ГОЗ действуют два нормативных документа — постановление № 47 (регулирует раздельный учет ГОЗ без казначейского сопровождения) и приказ Минфина № 210н (применяется к контрактам с казначейским сопровождением). Например, приказ 210н устанавливает обязанность для исполнителей формировать ряд документов: расчет накладных расходов, расходную декларацию, выписки из регистров аналитического учета (приложения № 1–4).
Нужно ли вести раздельный учет, если контракт без казначейского сопровождения?
Да, это требование закреплено в постановлении Правительства № 47. Исполнители ГОЗ обязаны вести учет расходов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту. Это помогает государству отслеживать целевое расходование бюджетных средств в особо значимых поставках (работах, услугах) для нужд гособоронзаказа и ОПК.
Исполнителям второго, третьего звена тоже нужно вести раздельный учет?
Исполнители (соисполнители, субподрядчики) любого звена должны вести раздельный учет при выполнении обязательств по ГОЗ (п. 16 ч. 2 ст. 8 закона № 275-ФЗ, п. 1 правил ведения РУ из постановления № 47). Требование о ведении раздельного учета распространяется на всю цепочку кооперации головного исполнителя.
Какие затраты учитывают по ГОЗ?
Исполнители относят в раздельный учет все затраты, связанные с обязательствами по ГОЗ: прямые затраты — закупку материалов, комплектующих, зарплату работникам. Косвенные расходы (ОХР, ОПР) — на амортизацию ОС и НМА в процессе производственной деятельности, перемещение грузов, охрану труда и т. д. Административно-управленческие расходы — арендные платежи и др.
Общепроизводственные, общехозяйственные и административно-управленческие затраты рассчитываются пропорционально выбранной базе распределения, закрепленной в учетной политике. Это может быть основная заработная плата работников или материальные затраты.
Могут ли ИП участвовать в закупках по ГОЗ?
Для начала разделим понятия «головной исполнитель» и «исполнитель». Головной исполнитель ГОЗ — это организация (юридическое лицо), которая заключает контракт с государственным заказчиком (п. 3 ст. 3 закона № 275-ФЗ). Исполнитель ГОЗ — это может быть как юрлицо, так и ИП, входящие в кооперацию головного исполнителя.
Например, головным исполнителем может быть организация, подведомственная Минобороны. Она может привлекать ИП на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в рамках ГОЗ. Таким образом, ИП может участвовать в закупках по ГОЗ, но только в составе кооперации головного исполнителя.
Что такое накладные расходы в ГОЗ?
Накладные расходы по ГОЗ — это общехозяйственные, общепроизводственные, административно-управленческие затраты исполнителя ГОЗ. Образец для расчета накладных расходов по базе и коэффициенту распределения закреплен в приложении № 1 к приказу Минфина № 210н.
Накладные расходы распределяют пропорционально срокам исполнения госконтракта (договора). Головные исполнители и исполнители обязаны вести отдельный бухучет результатов ФХД.
Специалисты KaznaHelp настроят в вашей организации раздельный учет в соответствии с нормами закона № 275-ФЗ, постановления № 47, приказа № 210н, а также рекомендациями регуляторов (Минфина, Федерального Казначейства). На начальном этапе выполним аудит бухгалтерии, анализ учетной политики и 1С. Внесем корректировки и проведем консультацию по внедрению законодательных требований в практику вашей компании — узнайте подробности.
