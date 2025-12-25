Участники казначейского сопровождения

Кто является участником казначейского сопровождения

Участниками казначейского сопровождения признаются организации, индивидуальные предприниматели и граждане, производящие товары, выполняющие работы или оказывающие услуги за счет федеральных, региональных или местных бюджетных средств. Согласно статье 6 Бюджетного кодекса, расходование таких средств допускается только при условии подтверждения их соответствия установленному назначению.

Система включает разнообразный круг получателей бюджетных ресурсов. Государственные и муниципальные организации получают целевые субсидии и гранты под постоянным контролем казначейства. Коммерческие организации, победившие в конкурсах или выбранные единственным поставщиком услуг, входят в эту систему. Некоммерческие организации, реализующие значимые общественные проекты и получающие бюджетное финансирование, также подлежат казначейскому контролю. Исполнители национальных проектов и программ развития экономики осуществляют свою деятельность под надзором казначейских органов.

Особое место занимают субподрядчики и соисполнители. При государственных контрактах стоимостью 100 миллионов рублей и выше, если договор субподряда предусматривает авансовые платежи свыше 3 миллионов рублей, подрядчик обязан открыть лицевой счет в казначействе. Это требование распространяется на всю цепь исполнителей, включая участников государственного оборонного заказа.