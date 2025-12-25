Участники казначейского сопровождения

Компания KaznaHelp, специализирующаяся на комплексном сопровождении организаций в этой сфере, подготовила подробный материал о том, кто является участником казначейского сопровождения и какие требования предъявляются к организациям, работающим с государственными средствами.
Кто является участником казначейского сопровождения
Участниками казначейского сопровождения признаются организации, индивидуальные предприниматели и граждане, производящие товары, выполняющие работы или оказывающие услуги за счет федеральных, региональных или местных бюджетных средств. Согласно статье 6 Бюджетного кодекса, расходование таких средств допускается только при условии подтверждения их соответствия установленному назначению.
Система включает разнообразный круг получателей бюджетных ресурсов. Государственные и муниципальные организации получают целевые субсидии и гранты под постоянным контролем казначейства. Коммерческие организации, победившие в конкурсах или выбранные единственным поставщиком услуг, входят в эту систему. Некоммерческие организации, реализующие значимые общественные проекты и получающие бюджетное финансирование, также подлежат казначейскому контролю. Исполнители национальных проектов и программ развития экономики осуществляют свою деятельность под надзором казначейских органов.
Особое место занимают субподрядчики и соисполнители. При государственных контрактах стоимостью 100 миллионов рублей и выше, если договор субподряда предусматривает авансовые платежи свыше 3 миллионов рублей, подрядчик обязан открыть лицевой счет в казначействе. Это требование распространяется на всю цепь исполнителей, включая участников государственного оборонного заказа.
Требования к участникам казначейского сопровождения
Организации, вступающие в систему казначейского сопровождения, должны удовлетворять ряду обязательных условий. Первое и главное — регистрация в Сводном реестре участников казначейского сопровождения. Эта регистрация — предусловие для открытия лицевого счета и начала работы с бюджетными средствами. Включение в реестр происходит по решению уполномоченного органа после оценки договора организации.
С марта 2025 года действуют новые правила, установленные приказом Министерства финансов № 22н от 6 декабря 2024 года. Все участники обязаны работать через государственную интегрированную информационную систему «Электронный бюджет». Для этого необходимо иметь действующую усиленную квалифицированную электронную подпись руководителя, надлежащим образом настроенное программное обеспечение и оформленные машиночитаемые доверенности для сотрудников с соответствующими полномочиями.
Организации-участники обязаны вести отдельный учет бюджетных средств, полученных по государственным контрактам. Такой учет существенно отличается от стандартного бухгалтерского и налогового учета и предусматривает специальную структуру затрат, особый порядок распределения косвенных расходов и определения финансовых результатов. Каждая хозяйственная операция по лицевому счету должна иметь надлежащее документальное обоснование и соответствовать целям, определенным контрактом.
Средства участников казначейского сопровождения
Денежные ресурсы, находящиеся на лицевом счете в казначействе, имеют специальный статус — они остаются собственностью бюджета и не становятся собственностью участника казначейского сопровождения. Организация может только распорядиться ими в соответствии с установленными целевыми назначениями. Закон №419-ФЗ от 30 ноября 2024 года устанавливает конкретные пороговые значения для различных категорий средств, требующих казначейского сопровождения.
На федеральном уровне действуют следующие критерии отбора. Авансовые платежи в рамках государственных контрактов, исключая гособоронзаказ, подлежат казначейскому контролю при размере от 100 миллионов рублей. Федеральные бюджетные и автономные учреждения включаются в систему казначейского сопровождения при контрактах стоимостью от 50 миллионов рублей, когда финансирование осуществляется из средств субсидий на прочие цели или капитальных вложений. Расходы по контрактам государственного оборонного заказа и договорам с единственным источником поставки контролируются казначейством при размере от 3 миллионов рублей.
На уровне регионов и муниципальных образований применяются аналогичные пороги, учитывающие источники финансирования. Межбюджетные перечисления на долевое финансирование объектов капитального строительства требуют казначейского контроля при контрактах на сумму от 100 миллионов рублей для государственных и муниципальных нужд либо от 50 миллионов для бюджетных и автономных учреждений.
Реестр участников казначейского сопровождения
Реестр казначейского сопровождения функционирует как систематизированный перечень получателей бюджетных ресурсов и проектов, подвергаемых финансовому надзору государственных структур. Внесение в реестр является обязательным условием для использования целевых бюджетных средств и открытия лицевого счета в казначействе.
Процедура регистрации в реестре происходит поступательно. Первый этап включает проведение государственным органом оценки проекта и соответствия организации установленным требованиям. После подписания этого документа организация получает статус участника реестра и получает возможность приступить к использованию бюджетных средств.
Регистрация в реестре приносит организациям определенные выгоды. Организации, функционирующие под контролем казначейства, завоевывают доверие инвесторов, деловых партнеров и заказчиков благодаря прозрачности финансовых операций. Унифицированные принципы ведения учета облегчают подготовку отчетов для контролирующих органов. В условиях строгого финансового контроля снижается риск задержек с выплатой средств, что критически важно для нормального функционирования организации.
Как попасть в реестр участников казначейского сопровождения
Внедрение новых правил в 2025 году упростило процедуру регистрации в реестре благодаря информатизации и автоматизации процессов. Организация должна подготовить необходимую документацию, а также договор или соглашение, выступающее основанием для поступления бюджетных средств.
На следующем этапе необходимо осуществить регистрацию в платформе «Электронный бюджет». Руководитель организации или его представитель проходит процедуру регистрации, используя усиленную квалифицированную электронную подпись. Если документы будет подавать представитель организации, требуется оформить машиночитаемую доверенность, подписанную УКЭП генерального директора.
После регистрации в системе организация направляет заявление на включение в реестр. В реестр включаются путем отправки договора через почту или подают документы в казначейство, через электронный бюджет в реестра включиться нельзя. Платформа производит автоматическую проверку полноты и корректности введенной информации, а также наличия необходимых приложений, что позволяет существенно сократить время рассмотрения документов. В случае положительного решения организация получает уведомление о регистрации в реестре и может начать процедуру открытия лицевого счета.
Открытие лицевых счетов участникам казначейского сопровождения
Открытие лицевого счета в федеральном казначействе претерпело существенных изменений начиная с марта 2025 года. В настоящее время весь процесс реализуется через платформу «Электронный бюджет», что делает ненужным личное посещение учреждения Федерального казначейства и предоставление документов на бумажных носителях.
Лицам, имеющим статус юридического лица, и индивидуальным предпринимателям открывается основной лицевой счет с кодом «71». Такой счет открывается один раз на основании первого государственного контракта, но функционирует отдельно для каждого источника бюджета бюджетной системы РФ. На последующие контракты открываются структурные разделы основного счета с присвоением индивидуального кода.
Значительным улучшением стало введение механизма бронирования счета до момента подписания контракта. Организация получает возможность зарезервировать реквизиты счета на период до полугода, что позволяет указать их в документации при участии в конкурсных процедурах. Если в установленный период контракт не будет заключен, статус резервирования отменяется автоматически.
Порядок открытия счета включает несколько последовательных действий. Организация входит в личный профиль в платформе «Электронный бюджет», выбирает нужную форму заявления и вносит все требуемые реквизиты. Платформа автоматически заполняет данные организации, полученные из официальных государственных реестров, однако организация обязана проверить корректность этих сведений. К заявлению прилагается электронная копия контракта или соглашения, после чего документы подписываются УКЭП и отправляются на проверку.
Казначейство проводит проверку документов в течение рабочих суток. При положительном результате проверки участник получает в личном кабинете реквизиты лицевого счета. Дополнительно с 2025 года реализована возможность использовать цифровую карточку контракта, позволяющую совершать операции на основании информации, не внесенной в ЕИС.
Порядок санкционирования участников казначейского сопровождения
Санкционирование представляет собой обязательную процедуру проверки и одобрения платежных документов, выполняемую казначейскими органами перед расходованием целевых бюджетных ресурсов. Ни один платеж по государственному или муниципальному контракту, финансируемый за счет целевых средств, не может быть осуществлен без предварительного одобрения со стороны Федерального казначейства.
Правовую основу процедуры составляет приказ Минфина № 214н от 17 декабря 2021 года, регламентирующий все аспекты взаимодействия между участниками казначейского сопровождения и территориальными казначейскими органами. Нормативно-правовое регулирование также предусмотрено положениями Бюджетного кодекса, в частности статьей о системе казначейских платежей и финансовом контроле за целевым использованием бюджетных средств.
Документы для санкционирования
Участники программы казначейского сопровождения обязаны представить в местный казначейский орган распорядительные документы в форме платежных поручений, а также специализированные заявки установленных форм для получения наличных ресурсов либо безналичных переводов на банковские счета. Документооборот организуется исключительно через защищенные электронные каналы с использованием цифровых подписей, гарантирующих подлинность и целостность информации.
Каждый документ должен содержать детализацию по источникам финансирования и целевому назначению расходования бюджетных ресурсов. Источники бюджетного финансирования включают дотации коммерческих структур через механизм субсидирования, а также денежные потоки, получаемые в соответствии с тендерными контрактами на поставку товарной продукции и оказание услуг. Целевое назначение предусматривает оплату трудовых обязательств перед работниками, приобретение необходимых работ и услуг, формирование и пополнение материальных и нематериальных активов, реализацию инвестиционных проектов и авансирование по заключенным соглашениям.
Механизм согласования и одобрения
Процедура начинается с подачи участником сведений об операциях посредством информационной платформы «Электронный бюджет». Государственный или муниципальный заказчик, выступающий стороной в контрактных отношениях, осуществляет проверку поданной информации и принимает решение об одобрении либо отклонении. На этот процесс отводится десятидневный период. В случае выявления недостатков участник вносит необходимые коррективы и повторно направляет документы на переутверждение.
Казначейский орган проводит собственную экспертизу поступивших материалов в течение одного рабочего дня, сосредоточившись на проверке соответствия запрашиваемых объемов финансирования имеющимся остаткам целевых ресурсов на счете участника. По завершении проверки казначейство либо фиксирует операцию в учетной системе, либо запрашивает у участника уточнение или исправление ошибок в представленных данных.
Система контроля и санкций при нарушениях
Казначейские органы наделены полномочиями устанавливать ограничения на проведение операций при обнаружении признаков финансовых правонарушений, превышения установленных лимитов или иных нарушений бюджетного законодательства. Информирование заказчика об установлении таких ограничений происходит незамедлительно.
Участник имеет возможность устранить выявленные нарушения, после чего казначейство в двухдневный срок отменяет наложенные ограничения. Любая задержка в санкционировании автоматически влечет замедление исполнения контрактных обязательств и поступления финансирования.
Является ли субподрядчик участником казначейского сопровождения
Определение статуса субподрядчика в рамках системы казначейского сопровождения требует внимательного анализа. В соответствии с действующими нормативными положениями, субподрядчик может стать участником казначейского сопровождения при определенных обстоятельствах, предусмотренных Бюджетным кодексом и федеральным бюджетным законодательством.
Субподрядчик приобретает статус участника казначейского сопровождения, если основной исполнитель работает по государственному контракту стоимостью 100 миллионов рублей или выше, и договор с субподрядчиком включает авансовые платежи в размере более 3 миллионов рублей. Это требование действует независимо от схемы оплаты между подрядчиком и субподрядчиком — даже при расчетах в конце периода субподрядчик должен открыть лицевой счет в казначействе, если основной контракт подпадает под указанные условия.
Для контрактов, связанных с государственным оборонным заказом, действуют еще более строгие требования. Казначейское сопровождение распространяется на всех участников кооперации при контрактах стоимостью более 3 миллионов рублей. Это означает, что каждый исполнитель и соисполнитель, принимающий участие в реализации государственного оборонного заказа, обязан зарегистрировать лицевой счет и осуществлять свою деятельность через систему казначейского контроля.
Основной исполнитель несет ответственность за уведомление субподрядчиков о необходимости казначейского сопровождения и за включение этих условий в договоры субподряда. Игнорирование этого требования может привести к невозможности осуществления платежей и срывам в выполнении государственного контракта.
Казначейское сопровождение участников бюджетного процесса от экспертов KaznaHelp
Компания KaznaHelp располагает обширным опытом в оказании помощи организациям на всех этапах взаимодействия с казначейством. Специалисты компании подчеркивают, что вместе с внедрением обновленных правил в 2026 году процесс станет более технологичным, однако одновременно требует глубокого знания нормативно-правовой базы и технических параметров функционирования платформы «Электронный бюджет».
Основные затруднения, возникающие перед участниками казначейского сопровождения, связаны с надлежащей конфигурацией программного обеспечения, точным заполнением электронных форм и организацией раздельного учета средств. Многие организации недостаточно внимания уделяют предварительной подготовке, что влечет за собой задержки в получении финансирования и трудности при проведении проверок.
Специалисты компании KaznaHelp рекомендуют организациям проводить заблаговременную подготовку к участию в системе казначейского сопровождения. В этот процесс входит актуализация учредительной документации и сведений в ЕГРЮЛ, получение усиленной квалифицированной электронной подписи для всех лиц, наделенных полномочиями, настройка рабочих станций для использования платформы «Электронный бюджет» и подготовка штата сотрудников к особенностям ведения раздельного финансового учета.
Участие в казначейском сопровождении открывает перед организациями значительные возможности. Работа по крупным государственным проектам укрепляет деловой имидж компании, повышает ее привлекательность для инвесторов и потенциальных партнеров. Государственные заказчики часто доверяют уже опробованным участникам казначейского сопровождения новые контракты в статусе единственного источника снабжения, что обеспечивает организации гарантированный объем работ.
Оказываем полный спектр услуг по сопровождению организаций на всех этапах работы с казначейством. Осуществляем поддержку в подготовке документации и ее подаче для регистрации в реестре, налаживании работы с платформой «Электронный бюджет», открытии и ведении лицевых счетов, организации раздельного учета и формировании отчетности. Наш коллектив осуществляет анализ контрактов на предмет применимости казначейского сопровождения, консультирует относительно вывода остатков средств и способствует минимизации типичных ошибок при работе с государственными финансами.
Мы придаем приоритетное значение обучению персонала наших клиентов. Достаточное понимание порядка казначейского сопровождения и навыки работы в платформе «Электронный бюджет» являются условиями надлежащего исполнения государственных контрактов. Проводим индивидуальные консультации, разработанные с учетом особенностей функционирования конкретной организации.
В условиях постоянного совершенствования законодательства и повышения сложности процедур государственных закупок привлечение профессиональных консультантов становится все более необходимым. KaznaHelp помогает организациям как соответствовать требованиям казначейского сопровождения, так и рассматривать эту систему в качестве средства развития деятельности, повышения надежности работы и усиления конкурентных позиций на рынке государственных контрактов.
