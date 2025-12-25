8083 КПК Аналитик Моб
🔴 Вебинар: Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
KaznaHelp
Госзакупки
Казначейское сопровождение муниципальных контрактов в 2026 году: полное практическое руководство

Казначейское сопровождение муниципальных контрактов в 2026 году: полное практическое руководство

Казначейское сопровождение муниципальных контрактов является одним из ключевых инструментов государственного финансового контроля, обеспечивающим прозрачность, законность и целевое использование бюджетных средств на всех уровнях власти. Этот механизм играет определяющую роль в повышении дисциплины исполнения контрактов и укреплении эффективности работы муниципального сектора экономики.

Нормативно-правовая база и актуальные изменения

Нормативное регулирование казначейского сопровождения муниципальных контрактов строится на основе комплекса федеральных и подзаконных актов, закрепляющих единые требования к порядку проведения операций с бюджетными средствами.

Основы правового регулирования заложены в законе № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а порядок реализации казначейского сопровождения детализирован в Бюджетном кодексе (ст. 242.23242.27).

Ключевым нормативным документом остается постановление Правительства от 24.11.2021 № 2024, устанавливающее правила казначейского сопровождения. Регламентирование форм и состава документов определяется приказом Минфина от 17.12.2021 № 214н.

На 2026  год предусмотрены изменения, внесенные законом 426- ФЗ от 28.11.2025 года и постановлением Правительства от 11.12.2024 № 1752, направленные на упрощение процедур и ускорение перечислений средств исполнителям при соблюдении условий прозрачности и отчетности.

Нормативная база 2026 года отражает переход к цифровым форматам взаимодействия и усиление контроля при одновременном снижении административных барьеров.

Случаи обязательного казначейского сопровождения

В 2026 году обязательному казначейскому сопровождению подлежат следующие категории контрактов и средств:

  1. Муниципальные контракты с авансами свыше 100  млн  рублей — независимо от источника финансирования. Контроль распространяется на все виды закупок, за исключением случаев, прямо исключенных законом.

  2. Контракты муниципальных бюджетных и автономных учреждений на сумму свыше  10 млн  рублей с 2026 года, финансируемые из субсидий на иные цели или капитальные вложения. В контроль включаются также внебюджетные средства, используемые на реализацию контракта.

  3. Контракты, финансируемые из федеральных межбюджетных трансфертов для капитального строительства: при сумме от 100  млн  рублей, а для договоров в рамках таких контрактов — от 3  млн  рублей.

  4. Проекты, финансируемые за счет бюджетных кредитов, подлежат сопровождению независимо от суммы.

Такое построение требований обеспечивает баланс между контролем крупных финансовых потоков и оперативностью исполнения обязательств.

Процедура открытия лицевого счета 

Открытие лицевого счета 71 в территориальном органе Федерального казначейства (ТОФК) — это первый шаг для начала казначейского сопровождения государственного или муниципального контракта. С 2025 года весь процесс полностью переведен в электронный формат через ГИИС «Электронный бюджет», что исключило необходимость личного посещения ТОФК и бумажной подачи документов.

Открытие лицевого счета 71 в Федеральном казначействе

1. Что представляет собой счет 71

Лицевой счет 71 — это единый казначейский счет, открываемый для участников казначейского сопровождения (УКС): исполнителей федеральных и муниципальных контрактов, субподрядчиков, а также получателей государственных субсидий и инвестиций.

Открытие и ведение счетов осуществляют территориальные органы Федерального казначейства, которые решают вопрос об открытии или резервировании счета на основании представленных документов через ГИИС ЭБ.

2. Этапы открытия счета

Процесс проходит в четыре основных шага:

Шаг 1. Включение в Сводный реестр участников.

ТОФК вносит организацию в Сводный реестр участников казначейского сопровождения. Для этого необходимо предоставить электронные документы:

  • карточку организации, согласие на обработку персональных данных, договор (или иное основание для сопровождения);

  • заявление на включение в Сводный реестр в электронном виде.

Факт внесения в реестр можно посмотреть в «Электронном бюджете» в разделе «Бюджет → Расходы → Реестр участников и неучастников бюджетного процесса».

Шаг 2. Настройка личного кабинета в «Электронном бюджете».

Для работы с казначейским счетом необходимо установить специальное программное обеспечение (ПО) и настроить доступ. Эта задача может выполняться штатными ИТ-специалистами организации или передаваться аутсорсинговым партнерам.

Важно заранее подготовить действующую усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и оформить машиночитаемую доверенность (МЧД) на ответственных сотрудников, если операции в системе выполняет не руководитель. С 1 марта 2025 года МЧД формируется в универсальном формате 003.

Шаг 3. Подача заявления на открытие счета в ГИИС ЭБ.

Заявление оформляется в личном кабинете «Электронного бюджета» и подписывается УКЭП. К нему прикладываются скан-копии или электронные формы документов-оснований (договор, документ на основании которого открывается счет). Система автоматически подтягивает данные из госреестров (ЕГРЮЛ или ЕГРИП), что ускоряет обработку заявления.

Шаг 4. Получение реквизитов и активация счета.

После проверки данных ТОФК принимает решение об открытии или отказе. Срок обработки — один рабочий день. При положительном решении реквизиты лицевого счета появляются в личном кабинете участника. Если заявление возвращено на доработку, после устранения недочетов его можно отправить повторно без новой регистрации.

3. Необходимые документы.

Перечень документов зависит от региона и вида контракта, но в большей части включает:

  • договор (контракт) или соглашение, подтверждающее необходимость сопровождения;

  • заявление на открытие/резервирование лицевого счета;

  • сведения о персональных данных и контактах организации;

  • доверенности на уполномоченных сотрудников.

В регионах с большим объемом закупок (Москва, Санкт-Петербург) могут действовать дополнительные требования ТОФК. Подача всех документов осуществляется только в электронном виде в соответствии с приказом Федерального казначейства от 06.12.2024 № 22н.

4. Резервирование лицевого счета.

Если организация планирует участие в закупках с казначейским сопровождением, счет можно открыть заранее — до заключения контракта. Процедура резервирования установлена приказом от 22.12.2021 № 44н и позволяет сократить время на оформление документов после победы в тендере. Такой подход ускоряет получение авансов и позволяет оперативно приступить к работам по контракту.

5. Сроки и практические советы.

Срок открытия счета: 1–3 рабочих дня при электронном оформлении.

Рекомендации:

  • проверяйте документы перед отправкой;

  • используйте справочники в «Электронном бюджете»;

  • реагируйте оперативно на уведомления ТОФК.

Организации могут самостоятельно открывать счет или делегировать процесс профильным экспертам. Специализированное сопровождение обычно сокращает срок оформления в 4–5 раз и помогает избежать типовых ошибок при работе в системе.

Механизм проведения операций и санкционирования расходов

Любая операция по лицевому счету проходит процедуру санкционирования, в ходе которой казначейство проверяет:

  • соответствие платежа условиям контракта;

  • наличие подтверждающих документов;

  • правильность оформления и соответствие сумм объему выполненных работ;

  • целевое направление расходования средств.

Для проведения платежа участник подает заявку на кассовый расход и прикладывает подтверждающие документы — договоры, акты, накладные, счета-фактуры и иные первичные документы. Проверка занимает до трех рабочих дней.

Если выявлены несоответствия, операция приостанавливается, а участник получает уведомление о причинах. После исправления ошибок документы подаются повторно.

Особое внимание уделяется контролю авансовых платежей — их использование допускается только после документального подтверждения целевого характера расходов.

Такой механизм повышает прозрачность, снижает финансовые риски и обеспечивает дисциплину исполнения контрактов.

Остались вопросы?

Оставьте заявку — и наш эксперт бесплатно проконсультирует вас по открытию счета, пакету документов и особенностям сопровождения в текущем году

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Особенности казначейского сопровождения в 2026 году

Изменения 2026 года направлены на упрощение расчетных процедур и повышение оперативности исполнения контрактов.

Ключевые нововведения:

  • Введен особый порядок перечисления средств — возможность прямой оплаты исполнителям на счета в кредитных организациях при подтверждении исполнения обязательств (закон № 367‑ФЗ).

  • Для поставок товаров установлен упрощенный порядок — перечисление средств на основании документов о поставке без открытия лицевого счета (за исключением авансов по строительным материалам и оборудованию).

  • Введена цифровая карточка контракта — электронный документ с данными для автоматического проведения операций в казначействе.

Эти меры ускоряют обработку платежей, снижают количество ошибок и способствуют переходу системы сопровождения на цифровой уровень управления.

Раздельный учет по муниципальным контрактам

Раздельный учет является обязательным элементом казначейского сопровождения и обеспечивает полную прослеживаемость всех операций по каждому контракту.

Каждому контракту присваивается уникальный аналитический код, на основании которого осуществляется индивидуальный учет поступлений и расходов.

Особенности:

  • ведение аналитического учета — в разрезе статей затрат и источников финансирования;

  • использование специализированного программного обеспечения;

  • обязательное указание кодов в первичных документах и отчетности.

Контроль ведется как со стороны казначейства (на этапе санкционирования), так и контрольными органами — в ходе плановых и внеплановых проверок.

Корректно организованный раздельный учет минимизирует риски нарушения условий контракта и обеспечивает достоверность финансовой информации.

Типовые проблемы и пути их решения

На практике участники казначейского сопровождения наиболее часто сталкиваются со следующими проблемами:

1. Ошибки в документах — несоответствие реквизитов, недостающие подписи, арифметические расхождения.

Решение: внедрение внутреннего контроля качества документов и шаблонов, соответствующих требованиям Минфина.

2. Задержки платежей, вызванные неполным комплектом документов.

Решение: заблаговременная проверка перечня документов и использование электронных сервисов.

3. Ошибки в отчетности вследствие отсутствия четкого раздельного учета.

Решение: автоматизация учета и регулярная сверка данных с казначейством.

4. Технические сбои систем, препятствующие подаче заявок.

Решение: резервные каналы связи и планирование критических операций заранее.

5. Недостаточная квалификация персонала, незнание нормативных требований.

Решение: обучение и участие специалистов в программах повышения квалификации.

Системное управление этими рисками позволяет организации выстроить предсказуемый и безошибочный процесс взаимодействия с казначейством.

Взаимодействие участников казначейского сопровождения

Эффективность исполнения муниципальных контрактов во многом зависит от качества взаимодействия всех сторон.

  • Заказчик обеспечивает включение в контракт условий казначейского сопровождения, инициирует открытие счетов и направляет документы на санкционирование.

  • Исполнитель отвечает за ведение учета, своевременную отчетность, взаимодействие с субподрядчиками и соблюдение установленных сроков.

  • Федеральное казначейство осуществляет открытие и ведение счетов, санкционирование операций, контроль расходов и методическую поддержку участников.

  • Муниципальные финансовые органы координируют процессы исполнения местного бюджета и взаимодействуют с федеральными структурами.

Слаженная кооперация всех уровней участников позволяет ускорить расчеты, сократить число отказов по документам и обеспечить стабильное исполнение контрактных обязательств.

Контроль и ответственность

Контрольная система казначейского сопровождения построена по многоуровневой модели:

  1. Предварительный контроль — проверка законности и корректности документов до совершения операций.

  2. Текущий контроль — мониторинг исполнения контрактов, камеральные проверки и анализ движений по лицевым счетам.

  3. Последующий контроль — оценка эффективности использования средств после завершения исполнения контракта.

За нарушения установлены санкции:

  • Административная ответственность (ст. 7.30.1, 7.30.2 КоАП) — за несвоевременное представление сведений и нарушения сроков оплаты;

  • Нецелевое использование средств (ст. 15.14 КоАП);

  • Уголовная ответственность (ст. 285.1 УК) — при крупном размере ущерба;

  • Обязанность возврата неправомерно использованных средств в бюджет с начислением пеней.

Такая система формирует устойчивую финансовую дисциплину и позволяет предотвращать нарушения еще на ранних стадиях исполнения контрактов.

Перспективы развития системы

Вектор развития казначейского сопровождения направлен на цифровизацию, автоматизацию и расширение охвата контрактов.

Основные направления развития:

  • внедрение единой цифровой платформы казначейского сопровождения, интегрирующей ЕИС и «Электронный бюджет»;

  • использование искусственного интеллекта для анализа документов и оценки рисков;

  • переход к риск-ориентированному подходу — упрощение процедур для добросовестных участников;

  • расширение перечня сопровождаемых контрактов, включая внебюджетные проекты;

  • внедрение электронного документооборота и технологий блокчейна для обеспечения неизменности операционных следов;

  • развитие кадрового потенциала и методологического обеспечения.

Эти меры формируют современную, технологичную и прозрачную модель государственного финансового контроля, в которой добросовестные исполнители получают упрощенный доступ к бюджетным средствам, а государство — высокую степень управляемости и защиты публичных финансов.

Практические рекомендации для участников

Для успешной организации казначейского сопровождения муниципальных контрактов рекомендуется создать специализированное подразделение или назначить ответственных сотрудников, которые будут координировать взаимодействие с казначейством. Необходимо разработать внутренние регламенты, определяющие порядок подготовки и представления документов, сроки и ответственных лиц.

Автоматизация учетных процессов является критически важным фактором успеха. Использование специализированного программного обеспечения позволяет минимизировать ошибки, ускорить подготовку документов и обеспечить соответствие требованиям казначейства. При выборе программного обеспечения следует учитывать его совместимость с информационными системами казначейства.

Регулярное обучение персонала позволяет поддерживать необходимый уровень компетенций и своевременно адаптироваться к изменениям законодательства. Рекомендуется направлять сотрудников на семинары и курсы повышения квалификации, организуемые казначейством и профессиональными образовательными организациями.

Важно наладить постоянное взаимодействие с территориальным органом казначейства, участвовать в проводимых им мероприятиях, своевременно получать методические материалы и разъяснения. Многие вопросы можно решить на этапе консультаций, не доводя до отказа в проведении операций.

Заключение

Казначейское сопровождение муниципальных контрактов является эффективным инструментом обеспечения целевого и рационального использования бюджетных средств. Несмотря на определенные сложности в организации и дополнительную административную нагрузку, этот механизм доказал свою эффективность в борьбе с коррупцией и повышении качества исполнения контрактов.

Успешность казначейского сопровождения зависит от профессионализма и слаженной работы всех участников процесса. Постоянное совершенствование нормативной базы, внедрение современных технологий и развитие компетенций специалистов создают условия для дальнейшего повышения эффективности этого института.

Перспективы развития казначейского сопровождения связаны с цифровой трансформацией и внедрением интеллектуальных систем контроля. Это позволит существенно снизить административную нагрузку на участников при сохранении высокого уровня контроля за использованием бюджетных средств.

Для организаций, столкнувшихся с необходимостью казначейского сопровождения муниципальных контрактов, профессиональная поддержка становится ключевым фактором успеха. Компания KaznaHelp с 2014 года специализируется на оказании полного комплекса услуг по казначейскому сопровождению, включая работу с муниципальными контрактами любой сложности.

Эксперты компании помогают на всех этапах — от анализа контракта и услуг открытия лицевого счета до проведения платежей и организации раздельного учета. Особенно ценным является опыт KaznaHelp в решении специфических вопросов муниципальных контрактов, таких как работа с межбюджетными трансфертами, сопровождение контрактов на строительство и реконструкцию объектов муниципальной инфраструктуры, а также консультирование по изменениям в законодательстве 2025–2026 годах. Компания обеспечивает экономию времени до 80% при работе с казначейскими счетами, что позволяет муниципальным исполнителям сосредоточиться на основной деятельности, доверив бюрократические процедуры профессионалам.

Казначейское сопровождение продолжит играть ключевую роль в системе управления общественными финансами, способствуя повышению эффективности бюджетных расходов и укреплению доверия граждан к власти. С поддержкой опытных специалистов этот сложный процесс становится управляемым и предсказуемым, обеспечивая успешное исполнение муниципальных контрактов в полном соответствии с требованиями законодательства.

KaznaHelp — бухгалтерское сопровождение госконтрактов

  • Откроем казначейский счет

  • Проведем платежи с казначейских счетов

  • Настроим раздельный бухгалтерский учет

  • Подготовим к проверкам госконтрактов

Получить консультацию

Реклама: ИП Самаренкин Игорь Владимирович, ИНН 165046731081, erid: 2W5zFJQ7z5N

Информации об авторе

KaznaHelp

KaznaHelp

Казначейское сопровождение по всей России

108 подписчиков20 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш