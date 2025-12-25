Казначейское сопровождение муниципальных контрактов в 2026 году: полное практическое руководство

Нормативно-правовая база и актуальные изменения
Нормативное регулирование казначейского сопровождения муниципальных контрактов строится на основе комплекса федеральных и подзаконных актов, закрепляющих единые требования к порядку проведения операций с бюджетными средствами.
Основы правового регулирования заложены в законе № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а порядок реализации казначейского сопровождения детализирован в Бюджетном кодексе (ст. 242.23–242.27).
Ключевым нормативным документом остается постановление Правительства от 24.11.2021 № 2024, устанавливающее правила казначейского сопровождения. Регламентирование форм и состава документов определяется приказом Минфина от 17.12.2021 № 214н.
На 2026 год предусмотрены изменения, внесенные законом 426- ФЗ от 28.11.2025 года и постановлением Правительства от 11.12.2024 № 1752, направленные на упрощение процедур и ускорение перечислений средств исполнителям при соблюдении условий прозрачности и отчетности.
Нормативная база 2026 года отражает переход к цифровым форматам взаимодействия и усиление контроля при одновременном снижении административных барьеров.
Случаи обязательного казначейского сопровождения
В 2026 году обязательному казначейскому сопровождению подлежат следующие категории контрактов и средств:
Муниципальные контракты с авансами свыше 100 млн рублей — независимо от источника финансирования. Контроль распространяется на все виды закупок, за исключением случаев, прямо исключенных законом.
Контракты муниципальных бюджетных и автономных учреждений на сумму свыше 10 млн рублей с 2026 года, финансируемые из субсидий на иные цели или капитальные вложения. В контроль включаются также внебюджетные средства, используемые на реализацию контракта.
Контракты, финансируемые из федеральных межбюджетных трансфертов для капитального строительства: при сумме от 100 млн рублей, а для договоров в рамках таких контрактов — от 3 млн рублей.
Проекты, финансируемые за счет бюджетных кредитов, подлежат сопровождению независимо от суммы.
Такое построение требований обеспечивает баланс между контролем крупных финансовых потоков и оперативностью исполнения обязательств.
Процедура открытия лицевого счета
Открытие лицевого счета 71 в территориальном органе Федерального казначейства (ТОФК) — это первый шаг для начала казначейского сопровождения государственного или муниципального контракта. С 2025 года весь процесс полностью переведен в электронный формат через ГИИС «Электронный бюджет», что исключило необходимость личного посещения ТОФК и бумажной подачи документов.
Открытие лицевого счета 71 в Федеральном казначействе
1. Что представляет собой счет 71
Лицевой счет 71 — это единый казначейский счет, открываемый для участников казначейского сопровождения (УКС): исполнителей федеральных и муниципальных контрактов, субподрядчиков, а также получателей государственных субсидий и инвестиций.
Открытие и ведение счетов осуществляют территориальные органы Федерального казначейства, которые решают вопрос об открытии или резервировании счета на основании представленных документов через ГИИС ЭБ.
2. Этапы открытия счета
Процесс проходит в четыре основных шага:
Шаг 1. Включение в Сводный реестр участников.
ТОФК вносит организацию в Сводный реестр участников казначейского сопровождения. Для этого необходимо предоставить электронные документы:
карточку организации, согласие на обработку персональных данных, договор (или иное основание для сопровождения);
заявление на включение в Сводный реестр в электронном виде.
Факт внесения в реестр можно посмотреть в «Электронном бюджете» в разделе «Бюджет → Расходы → Реестр участников и неучастников бюджетного процесса».
Шаг 2. Настройка личного кабинета в «Электронном бюджете».
Для работы с казначейским счетом необходимо установить специальное программное обеспечение (ПО) и настроить доступ. Эта задача может выполняться штатными ИТ-специалистами организации или передаваться аутсорсинговым партнерам.
Важно заранее подготовить действующую усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и оформить машиночитаемую доверенность (МЧД) на ответственных сотрудников, если операции в системе выполняет не руководитель. С 1 марта 2025 года МЧД формируется в универсальном формате 003.
Шаг 3. Подача заявления на открытие счета в ГИИС ЭБ.
Заявление оформляется в личном кабинете «Электронного бюджета» и подписывается УКЭП. К нему прикладываются скан-копии или электронные формы документов-оснований (договор, документ на основании которого открывается счет). Система автоматически подтягивает данные из госреестров (ЕГРЮЛ или ЕГРИП), что ускоряет обработку заявления.
Шаг 4. Получение реквизитов и активация счета.
После проверки данных ТОФК принимает решение об открытии или отказе. Срок обработки — один рабочий день. При положительном решении реквизиты лицевого счета появляются в личном кабинете участника. Если заявление возвращено на доработку, после устранения недочетов его можно отправить повторно без новой регистрации.
3. Необходимые документы.
Перечень документов зависит от региона и вида контракта, но в большей части включает:
договор (контракт) или соглашение, подтверждающее необходимость сопровождения;
заявление на открытие/резервирование лицевого счета;
сведения о персональных данных и контактах организации;
доверенности на уполномоченных сотрудников.
В регионах с большим объемом закупок (Москва, Санкт-Петербург) могут действовать дополнительные требования ТОФК. Подача всех документов осуществляется только в электронном виде в соответствии с приказом Федерального казначейства от 06.12.2024 № 22н.
4. Резервирование лицевого счета.
Если организация планирует участие в закупках с казначейским сопровождением, счет можно открыть заранее — до заключения контракта. Процедура резервирования установлена приказом от 22.12.2021 № 44н и позволяет сократить время на оформление документов после победы в тендере. Такой подход ускоряет получение авансов и позволяет оперативно приступить к работам по контракту.
5. Сроки и практические советы.
Срок открытия счета: 1–3 рабочих дня при электронном оформлении.
Рекомендации:
проверяйте документы перед отправкой;
используйте справочники в «Электронном бюджете»;
реагируйте оперативно на уведомления ТОФК.
Организации могут самостоятельно открывать счет или делегировать процесс профильным экспертам. Специализированное сопровождение обычно сокращает срок оформления в 4–5 раз и помогает избежать типовых ошибок при работе в системе.
Механизм проведения операций и санкционирования расходов
Любая операция по лицевому счету проходит процедуру санкционирования, в ходе которой казначейство проверяет:
соответствие платежа условиям контракта;
наличие подтверждающих документов;
правильность оформления и соответствие сумм объему выполненных работ;
целевое направление расходования средств.
Для проведения платежа участник подает заявку на кассовый расход и прикладывает подтверждающие документы — договоры, акты, накладные, счета-фактуры и иные первичные документы. Проверка занимает до трех рабочих дней.
Если выявлены несоответствия, операция приостанавливается, а участник получает уведомление о причинах. После исправления ошибок документы подаются повторно.
Особое внимание уделяется контролю авансовых платежей — их использование допускается только после документального подтверждения целевого характера расходов.
Такой механизм повышает прозрачность, снижает финансовые риски и обеспечивает дисциплину исполнения контрактов.
Особенности казначейского сопровождения в 2026 году
Изменения 2026 года направлены на упрощение расчетных процедур и повышение оперативности исполнения контрактов.
Ключевые нововведения:
Введен особый порядок перечисления средств — возможность прямой оплаты исполнителям на счета в кредитных организациях при подтверждении исполнения обязательств (закон № 367‑ФЗ).
Для поставок товаров установлен упрощенный порядок — перечисление средств на основании документов о поставке без открытия лицевого счета (за исключением авансов по строительным материалам и оборудованию).
Введена цифровая карточка контракта — электронный документ с данными для автоматического проведения операций в казначействе.
Эти меры ускоряют обработку платежей, снижают количество ошибок и способствуют переходу системы сопровождения на цифровой уровень управления.
Раздельный учет по муниципальным контрактам
Раздельный учет является обязательным элементом казначейского сопровождения и обеспечивает полную прослеживаемость всех операций по каждому контракту.
Каждому контракту присваивается уникальный аналитический код, на основании которого осуществляется индивидуальный учет поступлений и расходов.
Особенности:
ведение аналитического учета — в разрезе статей затрат и источников финансирования;
использование специализированного программного обеспечения;
обязательное указание кодов в первичных документах и отчетности.
Контроль ведется как со стороны казначейства (на этапе санкционирования), так и контрольными органами — в ходе плановых и внеплановых проверок.
Корректно организованный раздельный учет минимизирует риски нарушения условий контракта и обеспечивает достоверность финансовой информации.
Типовые проблемы и пути их решения
На практике участники казначейского сопровождения наиболее часто сталкиваются со следующими проблемами:
1. Ошибки в документах — несоответствие реквизитов, недостающие подписи, арифметические расхождения.
Решение: внедрение внутреннего контроля качества документов и шаблонов, соответствующих требованиям Минфина.
2. Задержки платежей, вызванные неполным комплектом документов.
Решение: заблаговременная проверка перечня документов и использование электронных сервисов.
3. Ошибки в отчетности вследствие отсутствия четкого раздельного учета.
Решение: автоматизация учета и регулярная сверка данных с казначейством.
4. Технические сбои систем, препятствующие подаче заявок.
Решение: резервные каналы связи и планирование критических операций заранее.
5. Недостаточная квалификация персонала, незнание нормативных требований.
Решение: обучение и участие специалистов в программах повышения квалификации.
Системное управление этими рисками позволяет организации выстроить предсказуемый и безошибочный процесс взаимодействия с казначейством.
Взаимодействие участников казначейского сопровождения
Эффективность исполнения муниципальных контрактов во многом зависит от качества взаимодействия всех сторон.
Заказчик обеспечивает включение в контракт условий казначейского сопровождения, инициирует открытие счетов и направляет документы на санкционирование.
Исполнитель отвечает за ведение учета, своевременную отчетность, взаимодействие с субподрядчиками и соблюдение установленных сроков.
Федеральное казначейство осуществляет открытие и ведение счетов, санкционирование операций, контроль расходов и методическую поддержку участников.
Муниципальные финансовые органы координируют процессы исполнения местного бюджета и взаимодействуют с федеральными структурами.
Слаженная кооперация всех уровней участников позволяет ускорить расчеты, сократить число отказов по документам и обеспечить стабильное исполнение контрактных обязательств.
Контроль и ответственность
Контрольная система казначейского сопровождения построена по многоуровневой модели:
Предварительный контроль — проверка законности и корректности документов до совершения операций.
Текущий контроль — мониторинг исполнения контрактов, камеральные проверки и анализ движений по лицевым счетам.
Последующий контроль — оценка эффективности использования средств после завершения исполнения контракта.
За нарушения установлены санкции:
Административная ответственность (ст. 7.30.1, 7.30.2 КоАП ) — за несвоевременное представление сведений и нарушения сроков оплаты;
Нецелевое использование средств (ст. 15.14 КоАП);
Уголовная ответственность (ст. 285.1 УК) — при крупном размере ущерба;
Обязанность возврата неправомерно использованных средств в бюджет с начислением пеней.
Такая система формирует устойчивую финансовую дисциплину и позволяет предотвращать нарушения еще на ранних стадиях исполнения контрактов.
Перспективы развития системы
Вектор развития казначейского сопровождения направлен на цифровизацию, автоматизацию и расширение охвата контрактов.
Основные направления развития:
внедрение единой цифровой платформы казначейского сопровождения, интегрирующей ЕИС и «Электронный бюджет»;
использование искусственного интеллекта для анализа документов и оценки рисков;
переход к риск-ориентированному подходу — упрощение процедур для добросовестных участников;
расширение перечня сопровождаемых контрактов, включая внебюджетные проекты;
внедрение электронного документооборота и технологий блокчейна для обеспечения неизменности операционных следов;
развитие кадрового потенциала и методологического обеспечения.
Эти меры формируют современную, технологичную и прозрачную модель государственного финансового контроля, в которой добросовестные исполнители получают упрощенный доступ к бюджетным средствам, а государство — высокую степень управляемости и защиты публичных финансов.
Практические рекомендации для участников
Для успешной организации казначейского сопровождения муниципальных контрактов рекомендуется создать специализированное подразделение или назначить ответственных сотрудников, которые будут координировать взаимодействие с казначейством. Необходимо разработать внутренние регламенты, определяющие порядок подготовки и представления документов, сроки и ответственных лиц.
Автоматизация учетных процессов является критически важным фактором успеха. Использование специализированного программного обеспечения позволяет минимизировать ошибки, ускорить подготовку документов и обеспечить соответствие требованиям казначейства. При выборе программного обеспечения следует учитывать его совместимость с информационными системами казначейства.
Регулярное обучение персонала позволяет поддерживать необходимый уровень компетенций и своевременно адаптироваться к изменениям законодательства. Рекомендуется направлять сотрудников на семинары и курсы повышения квалификации, организуемые казначейством и профессиональными образовательными организациями.
Важно наладить постоянное взаимодействие с территориальным органом казначейства, участвовать в проводимых им мероприятиях, своевременно получать методические материалы и разъяснения. Многие вопросы можно решить на этапе консультаций, не доводя до отказа в проведении операций.
Заключение
Казначейское сопровождение муниципальных контрактов является эффективным инструментом обеспечения целевого и рационального использования бюджетных средств. Несмотря на определенные сложности в организации и дополнительную административную нагрузку, этот механизм доказал свою эффективность в борьбе с коррупцией и повышении качества исполнения контрактов.
Успешность казначейского сопровождения зависит от профессионализма и слаженной работы всех участников процесса. Постоянное совершенствование нормативной базы, внедрение современных технологий и развитие компетенций специалистов создают условия для дальнейшего повышения эффективности этого института.
Перспективы развития казначейского сопровождения связаны с цифровой трансформацией и внедрением интеллектуальных систем контроля. Это позволит существенно снизить административную нагрузку на участников при сохранении высокого уровня контроля за использованием бюджетных средств.
