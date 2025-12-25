Казначейское сопровождение муниципальных контрактов в 2026 году: полное практическое руководство

Открытие лицевого счета 71 в Федеральном казначействе

1. Что представляет собой счет 71

Открытие и ведение счетов осуществляют территориальные органы Федерального казначейства, которые решают вопрос об открытии или резервировании счета на основании представленных документов через ГИИС ЭБ .

Лицевой счет 71 — это единый казначейский счет, открываемый для участников казначейского сопровождения (УКС): исполнителей федеральных и муниципальных контрактов, субподрядчиков, а также получателей государственных субсидий и инвестиций.

2. Этапы открытия счета

Процесс проходит в четыре основных шага:

Шаг 1. Включение в Сводный реестр участников.

ТОФК вносит организацию в Сводный реестр участников казначейского сопровождения. Для этого необходимо предоставить электронные документы:

карточку организации, согласие на обработку персональных данных, договор (или иное основание для сопровождения);

заявление на включение в Сводный реестр в электронном виде.

Факт внесения в реестр можно посмотреть в «Электронном бюджете» в разделе «Бюджет → Расходы → Реестр участников и неучастников бюджетного процесса».

Шаг 2. Настройка личного кабинета в «Электронном бюджете».

Для работы с казначейским счетом необходимо установить специальное программное обеспечение (ПО) и настроить доступ. Эта задача может выполняться штатными ИТ-специалистами организации или передаваться аутсорсинговым партнерам.

Важно заранее подготовить действующую усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и оформить машиночитаемую доверенность (МЧД) на ответственных сотрудников, если операции в системе выполняет не руководитель. С 1 марта 2025 года МЧД формируется в универсальном формате 003.

Шаг 3. Подача заявления на открытие счета в ГИИС ЭБ.

Заявление оформляется в личном кабинете «Электронного бюджета» и подписывается УКЭП. К нему прикладываются скан-копии или электронные формы документов-оснований (договор, документ на основании которого открывается счет). Система автоматически подтягивает данные из госреестров (ЕГРЮЛ или ЕГРИП), что ускоряет обработку заявления.

Шаг 4. Получение реквизитов и активация счета.

После проверки данных ТОФК принимает решение об открытии или отказе. Срок обработки — один рабочий день. При положительном решении реквизиты лицевого счета появляются в личном кабинете участника. Если заявление возвращено на доработку, после устранения недочетов его можно отправить повторно без новой регистрации.

3. Необходимые документы.

Перечень документов зависит от региона и вида контракта, но в большей части включает:

договор (контракт) или соглашение, подтверждающее необходимость сопровождения;

заявление на открытие/резервирование лицевого счета;

сведения о персональных данных и контактах организации;

доверенности на уполномоченных сотрудников.

В регионах с большим объемом закупок (Москва, Санкт-Петербург) могут действовать дополнительные требования ТОФК. Подача всех документов осуществляется только в электронном виде в соответствии с приказом Федерального казначейства от 06.12.2024 № 22н.

4. Резервирование лицевого счета.

Если организация планирует участие в закупках с казначейским сопровождением, счет можно открыть заранее — до заключения контракта. Процедура резервирования установлена приказом от 22.12.2021 № 44н и позволяет сократить время на оформление документов после победы в тендере. Такой подход ускоряет получение авансов и позволяет оперативно приступить к работам по контракту.

5. Сроки и практические советы.

Срок открытия счета: 1–3 рабочих дня при электронном оформлении.

Рекомендации:

проверяйте документы перед отправкой;

используйте справочники в «Электронном бюджете»;

реагируйте оперативно на уведомления ТОФК.