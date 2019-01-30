Приветствую, дорогой пользователь!

Если такое приветствие раздражает безличностным обращением, то хочу сказать, что понимаю вас. Для меня «пользователь» — это графики, тепловые карты, данные и цифры. Те же, кто изо дня в день определяют эти самые цифры на счетчиках «Клерка» — это реальные люди. Поэтому мы с коллегами приняли решение вести блог, чтобы меньше думать об условных пользователях и больше о настоящих человеках:).

Что тут будет происходить?

Прежде всего представлюсь. Меня зовут Никита, и я уже почти два года занимаюсь дизайном интерфейсов и пользовательского опыта «Клерка». В этом блоге я буду рассказывать об изменениях во внешнем виде сайта, новых функциях, проектах сервисов и задавать вам вопросы. Много вопросов. Все с целью сделать «Клерк» самым удобным из всех профессиональных ресурсов. Таков мой коварный план.

О бложе мой!

Уже сам факт того, что вы читаете этот пост — это и есть первое обновление, о котором я хочу рассказать. Мы интегрируем блоги в сайт! Да, блоговая платформа у «Клерка» уже есть, это не новость. Недавно мы поняли, что есть большое количество авторов и компаний, которые готовы создавать отличный профессиональный контент и пошли им навстречу: мы постепенно стираем грань между блогами и сайтом, давая публикациям пользователей тот же охват, какой может получить редакционная статья. Уже сейчас вы можете зайти в общую ленту блогов на сайте и осмотреться.

Еще одна важная новость — это новый шаблон публикации в блоге. Если вдруг вы не заметили, на странице почти нет баннеров: ни в правой колонке ни внутри текста. Мы расширили область контента по максиму в пределах нашей модульной сетки и увеличили размеры шрифтов. Типографика претерпела ряд изменений в угоду улучшению читаемости. С отступами между элементами текста еще однозначно будем работать, но внешний вид публикации близится к финалу. Поэтому хотел задать свои первые вопросы. А удобно ли вам читать этот текст? И что вы думаете о новой широкой колонке текста?

Ну и последнее. Не думал, что когда-нибудь буду писать эти слова, но… подписывайтесь на наш блог «О дивный новый Клерк» и обязательно участвуйте в обсуждениях. Вы очень этим нам поможете. Спасибо, всем чмоки:)