«Клерк» 5.0

stas26 нужны пояснения или сноски, согласен, а то кажется, что форма съехала в сторону просто... Расчет платежей для налога УСН 6%

Кошки Рyлят А рубрикатора теперь нет - это его новый форум убил? Новый форум «Клерка» становится лучше

stas26 У вас переплата по налогу по итогам года в размере 9036 рублей. ее как-то вернуть или испол... Расчет платежей для налога УСН 6%

pravil_net Там указываются уплаты. За 1 квартал платят во втором, поэтому во 2 и ставитсяДобрый день! Аналог... Расчет платежей для налога УСН 6%

Над.К авансовый платеж УСН за 1й квартал там получается отмечается в столбике 2го квартала, верно?Там у... Расчет платежей для налога УСН 6%

Afrа Недавно мы провели опрос, чего боятся бухгалтерАЯ думаю, что боятся все-таки бухгалтерЫ О силе страха и бесстрашных бухгалтерах

Над.К Так начните с себя. Чего вы тут сидите, языком трепете и оскорбляете неизвестных вам людей? Лопат... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

Над.К А кто вам дал право так отзываться о людях, о которых вы ничего не знаете? С чего вдруг вы решили... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

Над.К Ваш пример совершенно не сопоставим с обсуждаемым случаем. В Саратове не было аварии и не было ст... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

stas26 Заполнил по калькулятору, единственное немного не понял, авансовый платеж УСН за 1й квартал там п... Расчет платежей для налога УСН 6%

Лёлька_ Добавлю свои 5 копеек: мы на днях получили справку из налоговой об открытых расчетных счетах, так... Новое программное обеспечение ФНС рисует налоговые долги из воздуха

fifon Вспоминается ситуация с передачей остатков из ПФ в ИФНС. Сколько было потрачено сил и нервов, что... Новое программное обеспечение ФНС рисует налоговые долги из воздуха

НадоЗнатьВсе У ООО не лучше. Заплатила страховые взносы 14 января за декабрь 2018. В тех же числах сдала ЕРСВ ... Новое программное обеспечение ФНС рисует налоговые долги из воздуха

Wern Ну придут, так их можно и не брать. Не распознаешь с первого взгляда - так есть испытательный сро... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

Юлия Самусева Ха, 18 ИФНС по Москве все пофигу!!!! Даже на Кремлин на них жаловались, там вообще непробиваемые... Новое программное обеспечение ФНС рисует налоговые долги из воздуха

Wern Ну придут, так их можно и не брать. Не распознаешь с первого взгляда - так есть испытательный сро... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

Wern Вода текла ночью. Утром была вызвана "аварийка", и дальше уже специально обученные люди занималис... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

РюмкаБезысходности Самое страшное, что эти дети "яжматерей" скоро начнут выходить на работу. Уже приходят эти инфант... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

РюмкаБезысходности А почему мэр на велосипеде, а у нас на бронекатере с мигалками? Почему там он школу раскапывает, ... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

stas26 я правильно понял, что сейчас мне не надо налог платить, т.к. он идет в зачет оплаченным пенсионн... Расчет платежей для налога УСН 6%

VikaV2193 Интересная ситуация. На мой взгляд надо было оперативно вывести всех из помещения, потом узнать ч... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

Nаdine Спасибо, я хотела примерно то же самое сказать, но у Вас это получилось гораздо твёрже, чётче и л... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

Natali Kr А воплей "я же матерей", которые против любого труда в школе для детей я никогда не понимала. А о... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

VikaV2193 По данной ситуации. Если школу всю завалило и усилий коммунальных служб не хватаетА почему, собст... В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

Над.К Вы пользовались калькулятором? Он ведь сделан для того, чтобы рассчитать сумму к уплате. Не бывае... Расчет платежей для налога УСН 6%