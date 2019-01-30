«Клерк» 5.0

Обязанности: —Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности, формирование учетной политики организации;
—Контроль учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, ТМЦ и денежных средств, своевременного отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением. Контроль учета издержек, исполнения бюджета, а также финансовых и расчетных операций;
—Составление бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности, отчетности по стандартам МСФО;
—Взаимодействие с представителями ИФНС, ПФ, ФСС; —Обеспечение своевременного…