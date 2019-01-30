Клерк.Ру
Клерк

«Клерк» 5.0

Обязанности: —Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности, формирование учетной политики организации;

—Контроль учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, ТМЦ и денежных средств, своевременного отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением. Контроль учета издержек, исполнения бюджета, а также финансовых и расчетных операций;

—Составление бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности, отчетности по стандартам МСФО;

—Взаимодействие с представителями ИФНС, ПФ, ФСС; —Обеспечение своевременного…

Клерк

«Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще.

https://www.klerk.ru