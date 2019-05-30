Честь чести

Не люблю презентовать вхождение в дело, но тут уж так получилось.

В общем, в составе нашей необъятной, многонациональной родины, есть одна Северо-Кавказская республика, среди жителей которой повышенная концентрация героев России, которые в свою очередь очень любят слушать когда перед ними публично извиняются.

Ну вот такая, Северо-Кавказская духовная скрепа.

В традиции этой маленькой, но очень гордой республики, почему-то не входит оплата коммуналки, в частности оплата за газ. И верно. Долги платят трусы, а жителей этой республики кем-кем, а трусами назвать язык не повернётся. И здесь я совсем не ёрничаю.

В общем, 20 декабря 2018 года, районный суд этой республики, взял да списал долги ее жителей за газ в размере 9 миллиардов рублей.

Хороший суд. На Кубани такой и мы бы как сыр в масле катались. Но не судьба.

Мой любимый Коммерсантъ, не мог остаться в стороне и хорошо так оттоптался на этом уникальном судебном кейсе.

Потом щедрое решение суда отменили, но это уже детали.

Потому как, видимо уже тогда в отделе политики Коммерсанта (том самом, который совсем недавно стремительно самоаннигилировался) начались некие проблемы, журналисты немного дали маху и перепутали фамилии судей и вписали в статью фамилию немного не того судьи. С того же суда, но не того, а совсем другого.

В общем-то мелочь, но они не учли ранимость чести его чести.

Его честь обиделся и потребовал компенсации своей чести. Он сказал, что это не он, а кто-то совсем другой и вообще. Какие ваши доказательства, что это он? Да как вы вообще посмели?

Коммерсантъ возможно ознакомившись с претензией, а возможно самостоятельно, решил не связываться и втихую подправил статью, убрав из неё фамилию его чести.

Молодец, Коммерсантъ. Я раньше уже говорил о твоём профессионализме. Сейчас ты его подтвердил. Респект.

Но дело в том, что все те издания, которые Коммерсанту верят (а это до сих пор самое солидное и авторитетное издание России) и которые публиковали новости ссылаясь на Коммерсантъ как на источник информации, они оказались как-бы в глупом положении.

Потому как пост стал отличатся от перепоста и претензии его чести приобрели вид обоснованности.

Немного на подставу похоже, не находите?

Вы спросите, к чему вы клоните молодой человек? К чему вся эта подводка? Отвечу.

В Краснодаре есть один из самых больших бухгалтерских порталов под названием Клерк.ру.

На этой неделе на них ещё жёстко наезжала налоговая, помните? Налоговики хотели научить «Клерк» свободе слова.

А сегодня «Клерку» пришёл иск от гражданина Дауркина Игоря Васильевича, 1949 года рождения.

Он работает судьёй (до сих пор) в том самом суде устроившем аттракцион суперщедрости. Его фамилию ошибочно опубликовал Коммерсантъ и как следствие перепостил«Клерк». Коммерсант потом фамилию подтер, а Клерк по незнанке, нет.

Игорь Васильевич очень ценит свою честь и очень любит деньги.

Вот это все безобразие причинило ему нравственное страдание.

И он стал страдать.

Компенсацию этих страданий он оценил в десять миллионов рублей.

ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ

Сколько он хочет снять с других СМИ я не знаю. С кого-то девять, с кого-то пять.

В общем, такой, немного корыстолюбивый дедуля попался.

03 июня 2019 года, в 12.30 в Первомайском суде города Краснодар, состоится рассмотрение иска гражданина Дауркина к Клерку и таки да, я буду немножко их там защищать. Если кому интересно - приходите. Вы же знаете, что в процессах с моим участием всегда весело. Аж обхохочешься. Прям не процесс, стэндап батл.

Коммерсанту я хочу сказать, что факт ошибки стоит признать и не подставлять коллег, потому как шило в мешке спрятать невозможно, а репутация стоит куда дороже, чем сумма имущественных претензий господина Дауркина.

Статья 57 Закона о СМИ освобождает редакцию или журналиста, если не соответствующие действительности сведения являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации.

Клерк невиновен и мы это докажем.

А господину Дауркину, я просто предлагаю отозвать иски, пока разбирательство не стало слишком позорным. Будут отозваны иски - мы согласны не взыскивать судрасходы. В противном случае - не обессудьте.

Также хочу напомнить положения из Кодекса этики судьи, согласно которому «личное обращение судьи в правоохранительные органы с целью защиты чести и достоинства или в средства массовой информации для публичного ответа на критику целесообразно тогда, когда иные способы реагирования исчерпаны или прибегнуть к ним не представляется возможным.

Судья, отвечая на публичную критику, должен проявлять сдержанность и осмотрительность. В тех случаях, когда в результате необоснованной критики действий судьи в средствах массовой информации могут пострадать авторитет и беспристрастность правосудия, предпочтительным является ответ на критику в виде публикации в средствах массовой информации комментария пресс-службы суда и/или органа Судебного департамента, а также органа судейского сообщества».

Вы Игорь Васильевич, немного заигнорили ваш собственный этический кодекс. Оно конечно может вам, как судье достигшему предельного возраста нахождения в статусе действующего судьи (70 лет) и пофиг, и может перед почетной отставкой/пенсией вы думаете, что можно нормами этики немножко пренебречь, да срубить бабла по быстрому. Но таки не выйдет.

Нормы этики в равной степени распространяются и на действующих судей и на судей в отставке, ряды которых, вы в скором времени должны пополнить.

Спасибо за внимание.

PS.

Коллег, тонких ценителей диффамационных исков, прошу насладится красотой оборотов документа составленного профессиональным судьёй, с многолетним стажем работы.

Он прекрасен и много говорит о его квалификации.

PPS. Если кто не знал, то защита СМИ по диффамационным искам - это моя первая специализация на адвокатском поприще. Не всегда же бить рамки и ломать скрепки. Прекрасный повод, вернуться так сказать, к истокам.

Михаил Беньяш, адвокат