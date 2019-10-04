Сергей Гуриев: это не пенсионная реформа, это — «изъятие денег»

Над.К Точно с 1 октября 2020 Зачет налогов упростят

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Над.К Зато там есть ссылка на пункт 2 статьи 375, а в этом пункте как раз про статью 378.2. Так что от ... Скорее всего, с 1 января 2020 года все организации начнут исчислять налог на имущество в повышенном размере

Denic Надо накрыть свечку стеклянной банкой, и огонь уже будет не открытый, а закрытый. Ведь запрет про... Правила пожарной безопасности изменили

elen77 А кто знает как мы будем считать трудовой стаж для больничных листов? ... Все про электронные трудовые книжки с 2020 года

Рент Этим требованиям сто лет в обед. Ничего нового в них нет... Компаниям приходит новое бредовое требование ФНС

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Мия@ Обращение к законотворцам: господа, комфортно ли было бы вам работать, если бы у вас каждый день ... Что поменялось в зарплатных отчетах

Denic Лучше б передачу сведений в ФМС об наемных иностранцах оцифровали. До сих пор в бумаге носим. Сер... Все про электронные трудовые книжки с 2020 года

Denic Соглашусь, вполне прогнозируемая ситуация. Скорее всего дата передачи отчета о кадровой транзакц... Все про электронные трудовые книжки с 2020 года

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Natali Kr Я так поняла, что кадровые действия как то прием, перевод и увольнение надо сдавать не позже след... Все про электронные трудовые книжки с 2020 года

Natali Kr Я помню как мама тихонько плакала после магазина. Потому что мы с братом очень хотели булку, а он... Заставшим перестройку 90-х выделят новые льготы

werw33 хмм.. и в чем суть этой ВНП будет.. ??ну нет у него этих квартир..наверное будут искать как он до... Налоговики пришли с выездной проверкой к ИП, который продал несколько квартир