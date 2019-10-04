Сергей Гуриев: это не пенсионная реформа, это — «изъятие денег»

Экономист Сергей Гуриев в интервью Юрию Дудю заявил, что пенсионная реформа — это «изъятие денег».
Про пенсионную реформу смотрите на 44:29 минуте записи.
Я по-прежнему считаю, что пенсионная реформа нужна, но я не считаю то, что происходит, пенсионной реформой. То, что происходит, — это изъятие денег. <...> Пенсионная реформа — это когда вы балансируете пенсионную систему, но при этом даете возможность молодым людям накопить деньги на старость, а пожилым людям, которые уже внесли свой вклад в формирование бюджета, вы отдаете то, что они заработали. <...> В 2018 году правительство сказало: «Мы проведем пенсионную реформу, но несмотря на то, что вы уже 30 или 40 лет платили налоги для того, чтобы вы нам платили пенсию, мы не будем вам ее платить на протяжении дополнительных пяти лет»
Сергей Гуриев — бывший ректор Российской экономической школы. В 2013 году был вынужден уехать из России.