Что «Клерку» запрещали публиковать в этом году. Или от чего Роскомнадзору дурно

Не будем сегодня вдаваться в подробности, зачем вообще нужен Роскомнадзор (это уже сделал наш адвокат Михаил Беньяш в своем посте «Из всех бессмысленных органов, прокуратура и Роскомнадзор — самые бессмысленные и ненужные»).

Лучше под завязочку года расскажем, какие письма нашему главреду регулярно прилетают из РКН. Раз в недельку-две нам приходит вот такоЭ:

Беспощадная система РКН бродит по сети и ищет слова, которые могут, сложившись в статью, нанести урон экономике, власти и нежным душам чиновников. Не удалишь статью — кранты, пишет Роскомнадзор.

У главреда в почте даже папка есть специальная, куда складируются такие письма (она отказалась обнародовать название папки).

Итак, вот некоторые пугавшие РКН в этом году статьи на «Клерке».

Легальных, Карл! Тут вообще без комментариев, друзья. Роскомнадзору советуем немного ликбеза про финансы (у нас есть отличный онлайн-курс для начинающих).

Еще Роскомнадзор постоянно копается в старье. Вот статья, которой 12 лет, но которая ваще, видимо, не заслужила лежать в Интернете!

А эта статья из далекой Галактики и 2004 года. Мы аж поностальгировали, вспомнили, как в институтах в это время учились.

Или вот из свеженького. В статье рассказывается, как делать не надо. Учим людей, предостерегаем. «Нет, закройте», — затопал ногами Роскомнадзор.

А тут даже в заголовке сказано «Как делать не надо!».

Логика властей понятна: больше граблей — больше уголовки — больше штрафов и страха в народе.

А ниже вообще перепечатка из газеты «Взгляд». Про судебную систему. Тоже низя.

А вы помните, за что РКН нас пытался оштрафовать в этом году на 200 тыс. руб.?Наслаждайтесь: