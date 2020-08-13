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Банковская система Белоруссии на грани дефолта. Юридические лица выводят деньги контрагентам за границу

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Экономика Белоруссии сейчас умрет, так считает наш эксперт. Ссылаясь на представителя из «Беларусбанка», он рассказал что у происходит. «Беларусбанк» — это крупнейший банк страны, у них почти половина вкладов всех физических лиц в стране.

Население начало массово выносить вклады из банков. Физики забирают только в иностранной валюте: доллар США, евро, российский рубль. В кассы очереди. В отделениях валюта заканчивается уже утром. Крупные вкладчики досрочно расторгают договора и сразу заказывают валюту, её привозят на следующий день.

Юридические лица максимально меняют и выгоняют деньги контрагентам за границу, не оставляя ничего не счетах.

На крупнейших предприятиях страны начались забастовки. Это значит, что предприятия не смогут платить банкам в рамках кредитных линий.

Банковская система Белоруссии на грани дефолта. Речь не о девальвации и последующей деноминации, которые уже были в стране, а именно о крахе всего банковского сектора. За ним, гарантированно, умрет и экономика страны.

Европа и США введут санкции, среди которых будет и запрет кредитования страны, её банков и бизнеса. Запрет коснется не только стран-участников ЕС, но и любых других. Если кто-то в мире выделит денег текущему режиму страны – к ним применят санкции.

Финансировать сможет только Россия. Но в РФ сейчас свои проблемы: бюджет строится из нефтегаза. Нефть упала, денег нет. Начали сильно резать бюджеты регионов. К примеру, сейчас впервые и сразу значительно урезали финансирование Крыма.

Отток денег из банков будет только усиливаться.

Если бизнес и физики сейчас начнут массово не платить за коммунальные услуги и не будут проводить налоговые платежи, это усугубит экономическую ситуацию текущего режима ещё больше.