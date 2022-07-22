НДС

Почему не стоит покупать бумажный НДС в 2022 году

На первый взгляд, для заказчика покупка «бумажного» НДС выглядит так, будто кто-то за деньги снимает с него ответственность за уплату налога. В большинстве случаев это не так.

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Почему не стоит покупать бумажный НДС в 2022 году

Продавцы «бумажного» НДС уверяют, что заказчик получит качественные счета-фактуры и уменьшит налоговые обязательства. А с возможными претензиями налоговиков дальше будет самостоятельно разбираться продавец.

Однако важно помнить, что покупка «бумажного» НДС — незаконная налоговая схема. У ФНС есть специальные программные комплексы, которые эффективно выявляют ее. Поэтому покупка «бумажного» НДС — это фактически лишь отсрочка уплаты налога, пока схему не разоблачили. Стоит ли пользоваться такой отсрочкой — решать вам.

​Почему покупают «бумажный» НДС

Простота. Вы платите неким оптимизаторам деньги. Оформляете для них документы по фиктивным сделкам. Получаете счета-фактуры. Подаете декларацию с учетом этих счетов-фактур. И это все. Никакой долгой проработки схемы. Никаких взаимозависимых юридических лиц и предпринимателей. О схеме знают 2-3 человека в компании.

Выгода. Компания экономит существенные суммы НДС. Ни один другой способ оптимизации не даст такого эффекта.

Как работает схема с «бумажным» НДС

По сути, «бумажный» НДС — это современная вариация схемы с однодневками. Чтобы заказчику не надо было платить НДС в бюджет, ему нужны вычеты. Реальных вычетов не хватает, поэтому оптимизаторы продают ему «бумагу» — вычеты от технических компаний, связанных с этим оптимизатором.

Цель оптимизаторов — обойти автоматизированные системы проверки ФНС. Для этого они уже не выстраивают линейную цепочку технических перепродавцов от однодневки к заказчику, как делали до внедрения АСК НДС-2. Сейчас приходится рисовать сложное дерево связей, чтобы замаскировать однодневку, которая не заплатила налог в бюджет.

Обмануть программный комплекс АСК НДС-2 у оптимизаторов получится, только если сымитировать сделки реального бизнеса. А реальные сделки бизнеса не похожи на перепродажу одной и той же партии товара в неизменном виде через 10 посредников. Необходимо, чтобы выглядело так, будто бы товар действительно перепродавали через сложноразветвленную сеть посредников. Тогда и для программы, и для инспектора будет тяжело разобраться в схеме и найти последнее звено. А главное, трудно собрать доказательства для суда.

Продавцы «бумажного» НДС дробят сделки на каждом уровне поставщиков. Создают не цепочки, а ветви поставок. Эти ветви закольцовывают, чтобы путь к разрыву НДС проследить было невозможно. Например, на пятом уровне поставщик продает товар поставщику третьего уровня, а тот — поставщику шестого уровня, который поставляет товар снова пятому. Они выставляют друг другу счета-фактуры на небольшие суммы. Уровни поставщиков перемешиваются друг с другом. Цель всех этих действий — максимально распылить вычеты.

Большое значение имеет не только сложность и ветвистость сети, но и качество фиктивных поставщиков всех уровней. Важно, чтобы они были похожи на реальные компании. Им нужны работающий офис и персонал, а также директор — не массовый номинал. Если «технички» на взгляд инспектора похожи на однодневки, никакое распыление вычетов не поможет.

Риски «бумажного» НДС

В теории, компании может повезти с продавцом-оптимизатором, и она купит качественный «бумажный» НДС, который АСК НДС-2 не обнаружит. Однако вы не сможете заранее проверить, насколько качественный «бумажный» НДС предлагает продавец. Заказчику никто не станет раскрывать «внутреннюю кухню» оптимизатора.

Помните, что вы не контролируете состояние дел у «техничек», через которые к вам идет фиктивный товар. Вы не проверяете сведения из их учредительных документов и деклараций на достоверность, поэтому не можете повлиять на возможные обнуления деклараций. А обнуление деклараций в предыдущих звеньях гарантированно приведет к побуждению уточнить налоговые обязательства по НДС.

У большинства покупателей проблемы с налоговиками рано или поздно возникают. Даже если компания какое-то время успешно сдавала декларации с купленными «бумажными» счетами-фактурами, налоговики смогут раскрыть схему после очередного обновления программного комплекса.

В 2022 году ФНС ввела в эксплуатацию новую систему ИАС КБ (информационно-аналитическая система контрольного блока). ИАС использует весь функционал АСК НДС-2 совместно со всеми базами данных ФНС в режиме автоматизации. ИАС КБ не только строит деревья связей и сравнивает декларации разных контрагентов, как делала АСК НДС-2, но и способна строить автоцепочки по предполагаемому выгодоприобретателю схемы и заложенным в программе шаблонам схем «бумажного» НДС.

Помимо возможных проблем с вычетами от «техничек», у покупателя «бумажного» НДС растет кредиторская задолженность перед поставщиками несуществующих товаров. Да и сами эти «товары» якобы скапливаются на складе. А ведь накопление кредиторки — это один из признаков налоговой схемы. Отсутствие товаров на складе тоже придется как-то объяснять налоговикам. Ведь они, скорее всего, в ходе налоговой проверки проведут инвентаризацию. Следовательно, нужно заранее продумать, что делать с остатками фиктивного товара и с кредиторкой.

​Покупать или нет?

Стоит изначально исходить из того, что нелегальную схему рано или поздно раскроют, и НДС придется доплатить в бюджет. Следовательно, покупка «бумажного» НДС — лишь отсрочка. За эту отсрочку придется заплатить не только оптимизаторам, но и бюджету — в виде штрафа и пени. Учитывайте также риски персональной ответственности руководства компании — административной, субсидиарной и уголовной.

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