Разделяем бизнес без рисков и приходов из ФНС

Что опасного в дроблении

Если допустите кучу ошибок во время процедуры — к вам обязательно придут налоговики. Они пристально наблюдают за дроблением и знают, что компании легко поймать на несостыковках. Потому что бухгалтеры путаются, не учитывают особенности структуризации.

Самый популярный способ налоговой оптимизации таит в себе много сложностей для бухгалтеров. Например, они забывают про деловую цель и экономическое обоснование. Специально делают это или нет — вопрос другой. Просто экономить расходы за счет налогов не выйдет — должна быть веская причина, без нее ФНС обвинит компанию в незаконном дроблении.

Последствия: штрафы и возможное уголовное дело. Налоговики и следователи никого щадить не будут, такая у них работа.

Узнайте, как без рисков и дрожи в коленках структуризировать бизнес — пройдите онлайн-курс.

Что узнаете о дроблении

Кирилл Соппа — аттестованный налоговый консультант, управляющий ООО "Уроки налоговой схемотехники", предприниматель расскажет в 11 модулях все про структуризацию бизнеса. Кратко по темам:

законность дробления;

видимость;

деловая цель;

финансовые потоки, личный доход собственника;

расчетные методы.

Подробный список тем смотрите тут.

Что будете уметь после курса

Знания, которые вы получите, помогут:

Создавать безопасную структуру бизнеса. Отстаивать свое налоговое планирование во время проверок. Разбираться в самых знаковых разъяснениях ФНС и налоговой судебке Оптимизировать налоги легально. Грамотно вести себя на комиссиях и допросах.

Как проходит курс

Полезно и без лишней информации. Даем конспекты, видеоуроки — смотрите, изучаете тему, тренируетесь на практических заданиях. Потом тестируетесь, чтобы закрепить знания и получаете сертификат.

Покажите его работодателю: он поймет, что вы специалист в структуризации бизнеса, возможно повысит вас и прибавит зарплату.