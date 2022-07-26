Разделяем бизнес без рисков и приходов из ФНС

Все хотят сэкономить на налогах легально. Сделать это непросто — практические советы по безопасному дроблению бизнеса смотрите в статье.

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Разделяем бизнес без рисков и приходов из ФНС

Что опасного в дроблении

Если допустите кучу ошибок во время процедуры — к вам обязательно придут налоговики. Они пристально наблюдают за дроблением и знают, что компании легко поймать на несостыковках. Потому что бухгалтеры путаются, не учитывают особенности структуризации. 

Самый популярный способ налоговой оптимизации таит в себе много сложностей для бухгалтеров. Например, они забывают про деловую цель и экономическое обоснование. Специально делают это или нет — вопрос другой. Просто экономить расходы за счет налогов не выйдет — должна быть веская причина, без нее ФНС обвинит компанию в незаконном дроблении.

Последствия: штрафы и возможное уголовное дело. Налоговики и следователи никого щадить не будут, такая у них работа. 

Узнайте, как без рисков и дрожи в коленках структуризировать бизнес — пройдите онлайн-курс.

Что узнаете о дроблении

Кирилл Соппа — аттестованный налоговый консультант, управляющий ООО "Уроки налоговой схемотехники", предприниматель расскажет в 11 модулях все про структуризацию бизнеса. Кратко по темам:

  • законность дробления;
  • видимость;
  • деловая цель;
  • финансовые потоки, личный доход собственника;
  • расчетные методы.

Подробный список тем смотрите тут.

Что будете уметь после курса

Знания, которые вы получите, помогут:

  1. Создавать безопасную структуру бизнеса.
  2. Отстаивать свое налоговое планирование во время проверок.
  3. Разбираться в самых знаковых разъяснениях ФНС и налоговой судебке
  4. Оптимизировать налоги легально.
  5. Грамотно вести себя на комиссиях и допросах.

Как проходит курс

Полезно и без лишней информации. Даем конспекты, видеоуроки — смотрите, изучаете тему, тренируетесь на практических заданиях. Потом тестируетесь, чтобы закрепить знания и получаете сертификат.

Покажите его работодателю: он поймет, что вы специалист в структуризации бизнеса, возможно повысит вас и прибавит зарплату.

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