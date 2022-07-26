Разделяем бизнес без рисков и приходов из ФНС

Что опасного в дроблении
Если допустите кучу ошибок во время процедуры — к вам обязательно придут налоговики. Они пристально наблюдают за дроблением и знают, что компании легко поймать на несостыковках. Потому что бухгалтеры путаются, не учитывают особенности структуризации.
Самый популярный способ налоговой оптимизации таит в себе много сложностей для бухгалтеров. Например, они забывают про деловую цель и экономическое обоснование. Специально делают это или нет — вопрос другой. Просто экономить расходы за счет налогов не выйдет — должна быть веская причина, без нее ФНС обвинит компанию в незаконном дроблении.
Последствия: штрафы и возможное уголовное дело. Налоговики и следователи никого щадить не будут, такая у них работа.
Узнайте, как без рисков и дрожи в коленках структуризировать бизнес — пройдите онлайн-курс.
Что узнаете о дроблении
Кирилл Соппа — аттестованный налоговый консультант, управляющий ООО "Уроки налоговой схемотехники", предприниматель расскажет в 11 модулях все про структуризацию бизнеса. Кратко по темам:
- законность дробления;
- видимость;
- деловая цель;
- финансовые потоки, личный доход собственника;
- расчетные методы.
Подробный список тем смотрите тут.
Что будете уметь после курса
Знания, которые вы получите, помогут:
- Создавать безопасную структуру бизнеса.
- Отстаивать свое налоговое планирование во время проверок.
- Разбираться в самых знаковых разъяснениях ФНС и налоговой судебке
- Оптимизировать налоги легально.
- Грамотно вести себя на комиссиях и допросах.
Как проходит курс
Полезно и без лишней информации. Даем конспекты, видеоуроки — смотрите, изучаете тему, тренируетесь на практических заданиях. Потом тестируетесь, чтобы закрепить знания и получаете сертификат.
Покажите его работодателю: он поймет, что вы специалист в структуризации бизнеса, возможно повысит вас и прибавит зарплату.