АСК НДС-2

Три вида разрывов по АСК НДС-2. За что могут начислить и как этого избежать

Налоговики звереют с каждым годом. Количество доначислений увеличивается с миллионов до миллиардов. Разберитесь, где вы можете ошибится с самым сложным налогом НДС и как миновать беды.

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Три вида разрывов по АСК НДС-2. За что могут начислить и как этого избежать

Разрывы, за которые вы дорого заплатите

АСК НДС-2 видит три подпункта в несоответствии НДС:

  • технический;
  • схемный;
  • методологический.

Технический разрывэто расхождение, которое не приводит к неуплате налога. Причина проста — в номере или дате счета-фактуры есть несоответствия, которые воспринимаются как разрыв. 

Как исправить: подать уточненную декларацию по НДС.

Схемный разрыв — расхождение, при котором ни продавец, ни покупатель по декларациям не числятся выгодоприобретателями. Поэтому ФНС начинают поиск налогоплательщика.

Ищут ближайшего к операции со «схемным» расхождением налогоплательщика, у которого нет признаков «транзитной» организации.

Как исправить: не использовать незаконные схемы и не сотрудничать с контрагентами-техничками.

Методологический разрыв — в этом расхождении продавцы неправильно заполняют налоговые декларации и нарушают НК в области счетов-фактур, книги продаж/покупок и указывают неверные коды операций.

Как исправить: посмотреть видеоуроки от Кирилла Соппы — налогового консультанта и эксперта.

Что говорит эксперт об АСК НДС-2

Если вы работаете с поставщиком по НДС, то при разрывах придут все равно к вам.

«Сегодня налоговое администрирование построено так, что за «разрывами» ФНС идет всегда к покупателю. Даже если виноват поставщик. Так построена АСК НДС-2 и составлены новые регламенты 966 и 970. То есть, выбирая поставщика с НДС, вы берете на себя риски его недобросовестности по НДС. Особенно, если он по шкале налоговой не дотягивает до Выгодоприобретателя (50 баллов)» (Кирилл Соппа).

Если вы хотите избежать разрывов в НДС, не нарваться на АСК НДС-2 и работать спокойно, лучше подковать себя юридически в этом вопросе.

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АСК НДС-2

Три вида разрывов по АСК НДС-2. За что могут начислить и как этого избежать

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