Основные средства

Какие налоговые риски ждут бухгалтера с основными средствами

В статье поговорим, как определяют движимое и недвижимое имущество, о «техничках» и вещах, которые точно не приведут вас к славе, богатству и уважению со стороны руководства.

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Какие налоговые риски ждут бухгалтера с основными средствами

Основные средства. Раздел имущества

Раздел имущества на движимое и недвижимое стал предметом спорово с налоговиками после того, как в 2019-м из состава объектов налогообложения по налогу на имущество исключили недвижимое имущество.

К недвижимости относятся: земельные участки, здания и сооружения, незавершенное строительство, жилые и нежилые помещения. Иногда машино-места, самолеты, корабли, и суда внутреннего плавания, которые подлежат государственной регистрации.

Два этапа для признания объекта недвижимостью:

  1. Проверяют сведения в ЕГРН.
  2. Выявляют прочные связи объекта с землей (такой объект нельзя переместить без ущерба). На основании документов с характеристикой и экспертизой.

Если определить характеристики объекта невозможно, ФНС рекомендует руководствоваться судебной практикой.

Вопросы возникают также когда определяют статус для объектов имущества, которые смонтировали в зданиях и помещениях.

В данном случае руководствуйтесь этими принципами:

  • проверьте, может ли объект работать отдельно от здания; 
  • если объект демонтировать, утратит ли здание свои функциональные качества.

Если соблюдаете хотя бы один критерий, то стоимость объектов имущества включите в стоимость здания и облагать налогом на имущество.

Вот примеры:

  • системы отопления, водопровода, газопровода и водоотведения со всеми устройствами и оборудованием;
  • внутренние сети силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной аппаратурой;
  • внутренние телефонные и сигнализационные сети, вентиляционные устройства, подъемники и лифты.

Модернизация и ремонт ОС: в чем разница и почему она важна для целей налогообложения

Объекты ОС со временем изнашиваются и их нужно ремонтировать. 

После ремонта состояние и характеристики ОС могут превзойти изначальные. Возникает вопрос: как отразить в составе расходов затраты на ремонт ОС, чтобы правильно их списать и обойтись без доначислений налогов и штрафов.

По общему правилурасходы на ремонт ОС вы можете включить в состав прочих расходов и признать в фактическом размере.

А в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации расходы должны быть отнесены на увеличение первоначальной стоимости объекта.

Переквалификация передачи ОС в уставный капитал организации

Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества в размере его денежной оценки, которое получено в качестве вклада в уставный капитал организации.

Операция по передаче объекта основного средства в уставный капитал организации — нейтральная с точки зрения налогообложения. Но некоторые используют операцию для агрессивной налоговой оптимизации.

Если налоговая выявит такую схему, компании доначислят налог, привлекут к ответственности и изменят юридическую квалификацию сделки.

Что делать? Хочу избежать рисков и экономить налоги легально

Предлагаем два варианта, оба дополняют друг-друга:

  1. Ваши операции должны иметь инвестиционный характер, и четкую обоснованную экономическую цель. То есть работайте по-белому.
  2. Обратиться к двум налоговым экспертам и научиться экономить налоги законно.

Владислав Донченко — партнер налоговой практики в юридической компании «Лекс Альянс»

Наталия Бухарина — советник налоговой практики юридической компании «Лекс Альянс»

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