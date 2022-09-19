Какие налоговые риски ждут бухгалтера с основными средствами

Основные средства. Раздел имущества
Раздел имущества на движимое и недвижимое стал предметом спорово с налоговиками после того, как в 2019-м из состава объектов налогообложения по налогу на имущество исключили недвижимое имущество.
К недвижимости относятся: земельные участки, здания и сооружения, незавершенное строительство, жилые и нежилые помещения. Иногда машино-места, самолеты, корабли, и суда внутреннего плавания, которые подлежат государственной регистрации.
Два этапа для признания объекта недвижимостью:
- Проверяют сведения в ЕГРН.
- Выявляют прочные связи объекта с землей (такой объект нельзя переместить без ущерба). На основании документов с характеристикой и экспертизой.
Если определить характеристики объекта невозможно, ФНС рекомендует руководствоваться судебной практикой.
Вопросы возникают также когда определяют статус для объектов имущества, которые смонтировали в зданиях и помещениях.
В данном случае руководствуйтесь этими принципами:
- проверьте, может ли объект работать отдельно от здания;
- если объект демонтировать, утратит ли здание свои функциональные качества.
Если соблюдаете хотя бы один критерий, то стоимость объектов имущества включите в стоимость здания и облагать налогом на имущество.
Вот примеры:
- системы отопления, водопровода, газопровода и водоотведения со всеми устройствами и оборудованием;
- внутренние сети силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной аппаратурой;
- внутренние телефонные и сигнализационные сети, вентиляционные устройства, подъемники и лифты.
Модернизация и ремонт ОС: в чем разница и почему она важна для целей налогообложения
Объекты ОС со временем изнашиваются и их нужно ремонтировать.
После ремонта состояние и характеристики ОС могут превзойти изначальные. Возникает вопрос: как отразить в составе расходов затраты на ремонт ОС, чтобы правильно их списать и обойтись без доначислений налогов и штрафов.
По общему правилурасходы на ремонт ОС вы можете включить в состав прочих расходов и признать в фактическом размере.
А в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации расходы должны быть отнесены на увеличение первоначальной стоимости объекта.
Переквалификация передачи ОС в уставный капитал организации
Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества в размере его денежной оценки, которое получено в качестве вклада в уставный капитал организации.
Операция по передаче объекта основного средства в уставный капитал организации — нейтральная с точки зрения налогообложения. Но некоторые используют операцию для агрессивной налоговой оптимизации.
Если налоговая выявит такую схему, компании доначислят налог, привлекут к ответственности и изменят юридическую квалификацию сделки.
Что делать? Хочу избежать рисков и экономить налоги легально
Предлагаем два варианта, оба дополняют друг-друга:
- Ваши операции должны иметь инвестиционный характер, и четкую обоснованную экономическую цель. То есть работайте по-белому.
- Обратиться к двум налоговым экспертам и научиться экономить налоги законно.
Владислав Донченко — партнер налоговой практики в юридической компании «Лекс Альянс»
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