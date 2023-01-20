Когда компании на УСН должны платить НДС: три случая

1. Счета-фактуры с НДС

Это один из самых распространенных случаев, когда упрощенцы платят НДС. Зачастую клиенты не хотят просто снижать цену и требуют включить НДС.

Чтобы не потерять заказчика, приходится добавлять в документы и счет-фактуру НДС.

Имейте в виду, полученный НДС вы полностью отдадите государству в виде налога,вычетов для вас нет. Ну и про декларацию в электронном виде не забудьте.

Поэтому посчитайте выгоду, чтобы потом не оказалось, что вы работаете в минус.

2. Простое товарищество

Операции, которые проводятся в простом товариществе, облагаются НДС по правилам НК.

При этом неважно, на какой системе налогообложения находятся участники товарищества

Важно! Несмотря на то, что товарищество - не юрлицо и не может признаваться самостоятельным плательщиком НДС, это не значит, что НДС никто не платит.

Обязанность исчислять НДС ложится на участника, который ведет учет общих операций. Он же оформляет счета-фактуры, сдает декларацию и уплачивает налог.

3. Налоговое агентство по НДС

Агентство по НДС возникает, например, при аренде госимущества.

Если вы арендуете государственное или муниципальное имущество, то должны перечислять НДС с арендной платы. При этом не важно, указан в договоре НДС или нет.

Налоговое агентство есть только в том случае, если арендодатель — само государство.

Если же имущество сдает бюджетное учреждение, то оно само платит налог, и вы налоговым агентом не являетесь.

При расчете НДС внимательно изучите договор аренды.

Обратите внимание: уплаченный в бюджет агентский НДС — расход при УСН 15%!

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