Налоговые проверки

Что делать бухгалтеру при полицейской проверке

Вас ждут обыски, допросы — как со всем этим справится, не подставить компанию и не получить уголовку.

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Что делать бухгалтеру при полицейской проверке

Какие схемы приведут полицию в компанию

Ждите в офисе полицию с ФНС, если фирма использует незаконные схемы. Например:

  1. Налоговые. Сюда относятся технические фирмы, неправильное дробление бизнеса. Может компания необоснованно применяла налоговые льготы.

  2. Внешнеторговые. К ним относятся экспортные, валютные, импортные.

  3. По госзакупкам. Картельный сговор, сделки с поставщиком, или заказчик и поставщик договариваются о выигрыше в конкурсе.

Это малая часть того, что привлекает полицию. Эти схемы — распространенные.

Поводы для возбуждения уголовного дела

Если в компанию пришли налоговики, обнаружили нарушение и доначислили несколько миллионов налогов, то в дело вступает полиция. Но это если ваша компания недоплатила налоги. Есть другие причины, по которым вы можете стать фигурантом уголовного дела без участия ФНС:

  1. Корпоративные конфликты. Собственники не могут договориться между собой и идут к друзьям из полиции за помощью.

  2. Использование банковских площадок. Если у банка отзывают лицензию, появляются обнальные площадки. Используете их — попадаете под риск.

  3. Участие в госзакупках. За этой сферой пристально следят, поэтому вашу деятельность будут мониторить 24/7.

  4. Сотрудничество с техническими фирмами и незаконное возмещение НДС.

  5. Оперативная работа полиции. Они запрашивают выписки с банков, проводят допросы, обыски и. т. д..

Но вот приходят полицейские с налоговиками в компанию, изымают бумаги, все тщательно проверяют. Что предпринимать? Зовите адвоката и думайте, как возместить ущерб бюджету — это, возможно, спасет вас от тюрьмы.

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