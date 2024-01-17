Как уволить сотрудника во время отпуска в 2024 году: 5 оснований, о которых нужно знать кадровику

Как согласовать и оформить уход работника во время отпуска, не нарушая трудовое законодательство.

Для начала нужно обозначить, что согласно ТК РФ работодатель не имеет права увольнять сотрудника по собственной инициативе — вне зависимости от вида отпуска: очередной, по уходу за ребенком, дополнительный и т. д. Исключением является полная ликвидация организации.

Уволить сотрудника по причине сокращения штата, смены собственника компании или разовом нарушении трудовых обязанностей работодатель также не может.

На самом деле ситуаций, при которых руководство может предложить специалисту покинуть организацию всего пять: По соглашению обоих участников трудового договора. По собственной инициативе работника. Из-за ликвидации компании или смерти работодателя-физлица. Отказ сотрудника от продолжения работы в новых условиях. В случае нарушения законодательства при заключении трудового договора.

Если же работник сам изъявил желание покинуть пост во время пребывания в отпуске или на больничном, то он может в этот период подать заявление об уходе. В ситуации, когда работник увольняется по своей инициативе, согласие работодателя не требуется.

Как оформить увольнение сотрудника во время отпуска

После того, как работодатель получил заявление сотрудника, он должен сформировать приказ об увольнении и передать его работнику на подпись. Если договор расторгается в период, когда сотрудник находится в отпуске или на больничном, то отсчет срока обязательной отработки начинается на следующий день после подачи заявления.

В ее последний день работнику должны выдать трудовую с записью об увольнении или сведения о его трудовой деятельности, а также другие документы, копии и справки, имеющие отношение к его работе, и произвести с ним окончательный расчет.

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