🌼 Стартует последняя летняя распродажа на «Клерке»! Онлайн-курсы по 3 690 рублей

Завершаем лето суперакцией на онлайн-курсы! Сейчас вы можете купить нужные для работы онлайн-курсы «Клерка» по 3 690 рублей. Обратите внимание — в онлайн-курсах по УСН, зарплате и маркетплейсам мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025. Успейте воспользоваться выгодным предложением, акция действует до 23 августа.

Лето подходит к концу, а значит, заканчивается время отпусков и яркого солнца. Но мы придумали, как продлить теплые деньки! Запускаем последнюю летнюю распродажу онлайн-курсов «Клерка».

Выбрали курсы, которые помогут вам освоить новые навыки, расширить профессиональные познания, чтобы вырасти по карьерной лестнице и увеличить доход, а главное — подтянуть базовые знания и подготовиться к предстоящим изменениям налоговой реформы-2025.

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Вы будете учиться на примерах задач, с которыми столкнетесь совсем скоро. После обучения вы сможете без проблем работать по новым правилам, станете ценным сотрудником, который хорошо разбирается в реформе и может защитить компанию от штрафов и претензий налоговой.

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев! Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Скидка до 23 августа 77%: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу онлайн-курса мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Скидка до 23 августа 77%: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.

На курсе вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.

Скидка до 23 августа 81%: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход!

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Скидка до 23 августа 71%: 3 690 рублей вместо 12 700 рублей.

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Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Скидка до 23 августа 81%: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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