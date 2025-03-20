Оформите подписку Клерк.Премиум по самой честной цене

Два года назад мы взорвали рынок онлайн-курсов для бухгалтеров, предложив качественное образование по доступной цене. Теперь мы хотим сделать тоже самое с сервисами и подписками для бухгалтеров и снижаем до себестоимости подписку Клерк.Премиум.
Почему мы снижаем цену
🔹 Цены на рынке завышены, и мы хотим это изменить. Бухгалтеры не должны переплачивать за доступ к важной информации. Многие сервисы включают в стоимость не только полезные материалы, но и лишние расходы. Мы исключили всё лишнее и сделали цену честной.
🔹 Мы стремимся к массовости. Больше подписчиков — больше возможностей развивать сервис. Мы уверены, что за счет широкого охвата сможем не только сохранить, но и улучшить качество контента и сервисов.
🔹 Оптимизированные процессы. Мы ежедневно автоматизируем процессы, улучшаем работу платформы и инвестируем в развитие. Это позволяет нам предложить новую цену без потерь в качестве.
🔹 Мы за доступные знания. Бухгалтерия — ключевая профессия, от которой зависит бизнес, зарплаты и налоги. Наша цель — чтобы каждый бухгалтер мог работать уверенно и эффективно, а не тратил дни на поиск нужной информации или решал, может ли он позволить себе дорогостоящие подписки.
Что входит в подписку за 6 000 рублей
📌 Еженедельные вебинары: актуальные темы, лучшие эксперты, онлайн ответы на вопросы;
📌 Справочно-правовая система: документы, бланки, шаблоны — всё, что нужно для продуктивной работы;
📌 Сервис «Консультации» — оперативные ответы экспертов на ваши вопросы;
📌 Проверка контрагентов — ежедневно обновляемая база из 40+ источников, получите максимум информации о контрагенте перед заключением сделки;
📌 Конструктор учетной политики — сервис с максимальными оценками от бухгалтеров;
📌 Полезные и удобные календари и калькуляторы;
📌 Библиотека из более 200 записей вебинаров и лекций, пополняется каждую неделю;
📌 Экспертные материалы: инструкции, мини-курсы, статьи (35+ новых в месяц), конспекты вебинаров;
📌 Более 60 онлайн-курсов с актуальной информацией.
📌 Премиум статус и отключение рекламы
📌 Онлайн-посещение конференций «Клерка»
Доступность без компромиссов
Мы не урезали функционал, не убирали важные сервисы. Это тот же Клерк.Премиум, только теперь по цене, которая позволит еще большему количеству бухгалтеров работать уверенно и эффективно.
Больше полезного контента, больше поддержки, никаких переплат.
Купите подписку за 6 000 рублей и работайте увереннее с Клерк.Премиум!
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране!
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