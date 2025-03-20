Оформите подписку Клерк.Премиум по самой честной цене

Мы меняем правила игры и делаем профессиональные знания и сервисы доступными каждому бухгалтеру! Теперь подписка Клерк.Премиум стоит 6 000 рублей в год вместо 24 900 рублей. Это не временная акция, а наша новая стратегия: больше пользы, меньше затрат.

Два года назад мы взорвали рынок онлайн-курсов для бухгалтеров, предложив качественное образование по доступной цене. Теперь мы хотим сделать тоже самое с сервисами и подписками для бухгалтеров и снижаем до себестоимости подписку Клерк.Премиум.

Почему мы снижаем цену

🔹 Цены на рынке завышены, и мы хотим это изменить. Бухгалтеры не должны переплачивать за доступ к важной информации. Многие сервисы включают в стоимость не только полезные материалы, но и лишние расходы. Мы исключили всё лишнее и сделали цену честной.

🔹 Мы стремимся к массовости. Больше подписчиков — больше возможностей развивать сервис. Мы уверены, что за счет широкого охвата сможем не только сохранить, но и улучшить качество контента и сервисов.

🔹 Оптимизированные процессы. Мы ежедневно автоматизируем процессы, улучшаем работу платформы и инвестируем в развитие. Это позволяет нам предложить новую цену без потерь в качестве.

🔹 Мы за доступные знания. Бухгалтерия — ключевая профессия, от которой зависит бизнес, зарплаты и налоги. Наша цель — чтобы каждый бухгалтер мог работать уверенно и эффективно, а не тратил дни на поиск нужной информации или решал, может ли он позволить себе дорогостоящие подписки.

Что входит в подписку за 6 000 рублей

📌 Еженедельные вебинары: актуальные темы, лучшие эксперты, онлайн ответы на вопросы;

📌 Справочно-правовая система: документы, бланки, шаблоны — всё, что нужно для продуктивной работы;

📌 Сервис «Консультации» — оперативные ответы экспертов на ваши вопросы;

📌 Проверка контрагентов — ежедневно обновляемая база из 40+ источников, получите максимум информации о контрагенте перед заключением сделки;

📌 Конструктор учетной политики — сервис с максимальными оценками от бухгалтеров;

📌 Полезные и удобные календари и калькуляторы;

📌 Библиотека из более 200 записей вебинаров и лекций, пополняется каждую неделю;

📌 Экспертные материалы: инструкции, мини-курсы, статьи (35+ новых в месяц), конспекты вебинаров;

📌 Более 60 онлайн-курсов с актуальной информацией.

📌 Премиум статус и отключение рекламы

📌 Онлайн-посещение конференций «Клерка»

Доступность без компромиссов

Мы не урезали функционал, не убирали важные сервисы. Это тот же Клерк.Премиум, только теперь по цене, которая позволит еще большему количеству бухгалтеров работать уверенно и эффективно.

Больше полезного контента, больше поддержки, никаких переплат.

Купите подписку за 6 000 рублей и работайте увереннее с Клерк.Премиум!

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Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране!