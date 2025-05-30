Локализация баз данных и трансфер данных

Операторы данных обязаны собирать, хранить и обрабатывать информацию исключительно на территории РФ. Для передачи сведений за границу необходимо получить одобрение от Роскомнадзора. В связи с этим появилось понятие трансфера данных.

Трансфер данных — это процесс передачи персональных данных от одного оператора или контроллера данных к другому, который может находиться как внутри страны, так и за ее пределами.

В уведомлении нужно указывать, передаете ли вы персональные данные за границу.

Обратите внимание, что Роскомнадзор файлы cookie, содержащие уникальные идентификаторы (например, IP-адрес, идентификатор пользователя), которые используются пользователем на сайте, определяет как персональные данные. Обработка сookie для аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика) и рекламных cookie, например, ВКонтакте Pixel требует соблюдения всех норм 152-ФЗ.

Поэтому необходимо заранее уведомить Роскомнадзор об использовании метрик, обязательно получать согласие пользователей на обработку их данных и для использования Google Analytics и других иностранных счетчиков получить разрешение Роскомнадзора.

За неправомерную передачу персональных данных штрафы еще страшнее, чем за неподачу уведомления. Они зависят от количество пользователей.

Если неправомерная передача данных затронула от 1 до 10 тысяч граждан, размер штрафа (п.п. 12—15 ст. 13.11 КоАП) составит:

от 100 до 200 тыс. руб .— для физлиц;

от 200 до 400 тыс. руб. — для должностных лиц;

от 3 до 5 млн. руб. — для организаций и ИП.

И далее штрафы нарастают. Повторные нарушения влекут за собой оборотные штрафы, зависящие от годовой выручки компании. Их размер достигает 3% от дохода, но не менее 20 млн рублей. Максимальный размер штрафа за повторную утечку данных составляет 500 млн рублей.