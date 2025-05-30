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С 30 мая 2025 года в России вступают в силу изменения в законодательство о защите персональных данных (закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»). Основные изменения касаются уведомления Роскомнадзора по работе с персональными данными и работой с файлами cookie. Начнем с уведомления Роскомнадзора.
Уведомление в РКН
Все компании, ИП и даже самозанятые, которые занимаются сбором персональных данных, должны пройти регистрацию в РКН. Но раньше уведомление о начале обработки персональных данных можно было подать после начала работы с ними, а теперь уведомить Роскомнадзор нужно до.
Нужно подавать уведомления и об изменениях, например, если изменились данные организации или вы начали работать с новым видом данных (допустим раньше собирали только телефоны клиентов, а теперь стали собирать еще электронную почту).
Если не подать уведомление в Роскомнадзор, то оператор персональных данных получит штрафы. Размеры штрафов по ч. 10 ст. 13.11. КоАП:
для граждан — от 5 000 до 10 000 руб.;
для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 руб.;
для организаций — от 100 000 до 300 000 руб.
Самозанятые и РКН
Самозанятые тоже должны подавать уведомление в РКН, если они обрабатывают персональные данные не вручную. Например, парикмахеры, массажисты, косметологи, бухгалтеры-аутсорсеры, да и любые другие самозанятые могут вести базу клиентов с номерами телефонов, ФИО, электронными почтами и другими сведениями на компьютере. Это значит они тоже являются операторами персданных.
При заполнении уведомления можно в качестве цели сбора и хранения данных указать «Выполнение обязательств и работ в соответствии с заключенными договорами гражданско-правового характера» или «Оказание услуг».
Локализация баз данных и трансфер данных
Операторы данных обязаны собирать, хранить и обрабатывать информацию исключительно на территории РФ. Для передачи сведений за границу необходимо получить одобрение от Роскомнадзора. В связи с этим появилось понятие трансфера данных.
Трансфер данных — это процесс передачи персональных данных от одного оператора или контроллера данных к другому, который может находиться как внутри страны, так и за ее пределами.
В уведомлении нужно указывать, передаете ли вы персональные данные за границу.
Обратите внимание, что Роскомнадзор файлы cookie, содержащие уникальные идентификаторы (например, IP-адрес, идентификатор пользователя), которые используются пользователем на сайте, определяет как персональные данные. Обработка сookie для аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика) и рекламных cookie, например, ВКонтакте Pixel требует соблюдения всех норм 152-ФЗ.
Поэтому необходимо заранее уведомить Роскомнадзор об использовании метрик, обязательно получать согласие пользователей на обработку их данных и для использования Google Analytics и других иностранных счетчиков получить разрешение Роскомнадзора.
За неправомерную передачу персональных данных штрафы еще страшнее, чем за неподачу уведомления. Они зависят от количество пользователей.
Если неправомерная передача данных затронула от 1 до 10 тысяч граждан, размер штрафа (п.п. 12—15 ст. 13.11 КоАП) составит:
от 100 до 200 тыс. руб.— для физлиц;
от 200 до 400 тыс. руб. — для должностных лиц;
от 3 до 5 млн. руб. — для организаций и ИП.
И далее штрафы нарастают. Повторные нарушения влекут за собой оборотные штрафы, зависящие от годовой выручки компании. Их размер достигает 3% от дохода, но не менее 20 млн рублей. Максимальный размер штрафа за повторную утечку данных составляет 500 млн рублей.
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Как подать уведомление в РКН
Компания должна разработать довольно много документов по работе с персональными данными, об этом расскажу дальше, но начать нужно с подачи уведомления.
Уведомление нужно направить одним из трех способов:
1. Сформировать уведомление и направить в бумажном виде. Для этого нужно заполнить форму на сайте Роскомнадзора, а затем распечатать, подписать и направить письмом в адрес территориального отделения Роскомнадзора по месту своей регистрации. Обратите внимание, что уведомление нужно заполнять на фирменном бланке компании.
2. Сформировать уведомление и направить в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Форму можно заполнить и отправить прямо на сайте РКН. Для этого у вас должна быть электронная подпись.
3. Также подать уведомление можно в личном кабинете на портале Госуслуг. Для этого нужна подтвержденная учетная запись.
Получив уведомление, РКН в течение 30 дней внесет компанию в реестр операторов персональных данных.
При заполнении уведомления возникает очень много вопросов, сегодня мы провели вебинар, на котором ответили на них и рассказали о том, как заполнить уведомление правильно. Кроме того, все участники вебинара получили 4 шаблона уведомлений в Роскомнадзор + 4 образца заполнения.
Запись будет выложена уже завтра. Если у вас возникли трудности при заполнении уведомления, обязательно ее посмотрите.
Какие документы должны быть у оператора персональных данных
Вернемся к документам, которые компания или ИП должны разработать, чтобы не нарушать закон о персональных данных. Их довольно много:
Приказ о назначении ответственного за организацию обработки персональных данных.
Обязательство должностного лица о неразглашении персональных данных.
Приказ об утверждении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным.
Политика в отношении обработки персональных данных.
Положение о персональных данных.
Перечень обрабатываемых персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных, а также согласие на обработку биометрических персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.
Оператор также должен разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные для обработки.
И это только часть. Ведь еще нужно разработать правила контроля и защиты данных, различные регламенты.
Образцы документов вы можете найти в курсе «Клерка» о защите персональных данных по правилам 2025 года. Так как ни в рамках этого выпуска, ни даже в рамках вебинара невозможно уместить такое количество информации.
Проверки РКН
Пока Роскомнадзор обращал внимание больше на крупный бизнес, работающий с большим количеством баз данных, но повышение штрафов и изменение правил работы с ПД говорит о том, что теперь внимание будут уделять любому бизнесу.
Бухгалтеры в соцсетях Клерка рассказывают, что уже сталкивались с проверками. Интересовали РКН в первую очередь данные сотрудников, как хранятся, не требуют ли от них лишних документов, как ведутся личные дела и нет ли в них, например, фото или сканов документов, разрешение на хранение которых компания от работника не получила.
Так что игнорировать новые правила, подачу уведомления и разработку локальных актов не рекомендую.
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