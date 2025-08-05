Новые правила работы с персональными данными с 1 сентября 2025: что нужно знать бухгалтеру

С 1 сентября 2025 г. вводятся новые требования к работе с персданными. В первую очередь они касаются получения согласия и обезличивания данных. Разбираем нововведения и рассказываем, как избежать штрафов до 15 млн руб. за ошибки в работе с персданными.

С 30 мая 2025 года в России вступили в силу поправки в закон о персональных данных, которые поменяли подход работы компаний по обработке персональных данных, уведомлению Роскомнадзора, работой с утечкой данных.

Операторам персданных, а к ним относятся все компании, имеющие свой сайт, теперь грозят большие штрафы и даже уголовная ответственность с лишением свободы до 8 лет.

Что изменилось в работе с персональными данными в мае 2025 г.

1. Компании обязаны уведомлять Роскомнадзор о сборе и хранении персональных данных до начала работы с ними, а не постфактум, как разрешалось ранее.

За отсутствие регистрации компании грозят штрафы, которые с 30 мая стали больше и теперь составляют:

для юридических лиц — от 300 000 до 1 000 000 руб.;

для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 руб.;

для ИП — от 10 000 до 30 000 руб.

2. Необходимо своевременно сообщать в Роскомнадзор об изменениях в сведениях о компании или форме обрабатываемых данных.

3. Информацию о пользователях нужно хранить на территории РФ, чтобы передавать данные за границу нужно сначала получить разрешение от Роскомнадзора.

4. Необходимо заранее уведомить Роскомнадзор об использовании метрик: Google Analytics, Яндекс.Метрика. Для использования Google Analytics и других иностранных счетчиков требуется разрешение Роскомнадзора.

5. Об утечке персональных данных и предпринятых мерах для их восстановления необходимо сообщить в Роскомнадзор в течение 24 часов.

С 1 сентября в силу вступает еще ряд требований к защите персданных и, соответственно, новые штрафы за их нарушения.

Изменения в работе с персональными данными с 1 сентября 2025

1. Новые правила оформления согласия на обработку персданных

С 1 сентября 2025 года вступят в силу поправки в ч. 1 ст. 9 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, введенные законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ.

Согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, которые подписывает субъект ПД. То есть добавить в конце договора абзац, где нужно поставить «галочку» и т. п., больше не получится.

Оформить согласие можно на бумаге или в электронном виде. В нем нужно указать:

данные об операторе ПД: название/ФИО ИП или самозанятого, адрес;

цель обработки персональных данных;

перечень собираемых данных;

действия, которые будут проводит с данными: сбор, систематизация, хранение, передача;

способы обработки данных;

срок действия согласия;

если данные передадут третьему лицу – сведения о нем.

2. Операторы будут обязаны передавать обезличенные персданные в ГИС

С 1 сентября 2025 года все операторы персональных данных должны передавать обезличенную информацию в геоинформационную систему (ГИС). Об этом сказано в Федеральном законе от 08.08.2024 № 233-ФЗ.

Министерство цифрового развития (Минцифры) получило полномочия требовать от компаний и ведомств предоставления необходимых данных в обезличенном виде для загрузки в федеральную государственную информационную систему (ГИС).

По таким сведениям невозможно распознать конкретного человека. Информация попадет в закрытую систему, доступ к которой есть у компаний, граждан, государственных и муниципальных органов.

Основные условия: состоять в реестре операторов персональных данных, не быть под контролем иностранных компаний и лиц, не иметь связей с терроризмом и экстремизмом, в ЕГРЮЛ должны быть указаны достоверные сведения.

Что нужно успеть до 1 сентября 2025

За неправильно оформленное согласие после 1 сентября 2025 г. компанию могут оштрафовать по ч. 2 ст. 13.11 КоАП.

Оператор персданных Размер штрафа, руб. Физлицо 10 000 – 15 000 Должностное лицо 100 000 – 300 000 Юрлицо 300 000 – 700 000

Остаются высокие штрафы более миллиона рублей за нарушения в защите персданных. Избежать проблем можно, заранее приведя дела компании в порядок. Необходимо:

Проведите внутренний аудит процессов обработки персданных;

Организовать аудит документальной базы: договоры, политики, заявления и анкеты;

Разработайте форму отдельного согласия;

Подайте уведомление об обработке персданных, если еще не успели этого сделать;

Проверьте, функционируют ли ваши программы и алгоритмы обезличивания персональных данных. Они могут понадобиться в случае получения соответствующего требования от Минцифры.

Как работать с персональными данными безопасно

С 1 сентября список требований к работе с персданными расширится. Теперь согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, ФНС указала точные требования к бумажному и электронному варианту.

Помните, что за ошибки в оформлении согласия грозят штрафы до 700 000 руб., а за ошибки в работе с персданными — до 15 млн руб.!

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