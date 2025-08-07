Аттестат профессионального бухгалтера 2025: где пройти обучение и как сдать экзамен удаленно

Что важнее для работодателя удостоверение о повышении квалификации или аттестат профессионального бухгалтера? Рассказываем, в чем особенность аттестации, когда ее надо проходить, сколько стоит обучение и кто имеет право выдавать аттестат, подтверждающий ваши знания.

Что такое аттестат профессионального бухгалтера

Аттестат бухгалтера — это документ, который подтверждает уровень профессиональной компетенции специалиста, необходимый для выполнения задач бухгалтера в соответствии с требованиями пятого уровня профессионального стандарта «Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми к профессиональным бухгалтерам ИПБ России.

Чем аттестат бухгалтера отличается от удостоверения о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации или сертификаты о пройденных курсах доказывают, что вы расширили профессиональные знания, освоили новые инструменты и можете теперь легко справляться с новыми задачами, например, вести расчет среднего заработка или работать с персональными данными по требованиям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года. То есть удостоверение или сертификат подтверждают владение конкретными инструментами, в то время как аттестат отражает ваш общий уровень знаний согласно категории профстандарта.

Важно, что для получения аттестата также нужно пройти программу повышения квалификации в общей сумме на 40 часов, однако кроме этого, бухгалтер должен соответствовать стандартным требованиям, например, профильное образование и стаж работы, связанные с бухучетом.

Какие виды аттестатов существуют? Как сделать выбор

Выдается два вида аттестата бухгалтера:

аттестат бухгалтера организации государственного сектора;

аттестат бухгалтера коммерческой организации.

Аттестат главного бухгалтера — аттестат профессионального бухгалтера, который подтверждает уровень профессиональной компетенции претендента, необходимый для выполнения функций главного бухгалтера в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми к профессиональным бухгалтерам ИПБ России.

Выдается два вида аттестата главного бухгалтера:

аттестат главного бухгалтера организации государственного сектора;

аттестат главного бухгалтера коммерческой организации.

Обратите внимание: аттестат профессионального бухгалтера могут получить физические лица, соответствующие определенным квалификационным требованиям.

Требования для получения аттестата бухгалтера

Образование и обучение Опыт практической работы Среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Экономика и управление» Без предъявления требований к опыту На момент обращения обучаться в вузе не ниже третьего курса по направлению подготовки «Экономика и управление» Иметь образование не ниже среднего профессионального и дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профпереподготовки) по бухгалтерскому учету Иметь образование не ниже среднего общего, специальную подготовку по учету и контролю Не менее трех лет работы по профессии, относящейся к базовым группам «бухгалтеры», и «служащие, занятые бухгалтерскими операциями и учетом»

Требования для получения аттестата главного бухгалтера

Образование и обучение Опыт практической работы Иметь высшее образование по направлению подготовки «Экономика и управление» Опыт практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет по профессии, относящейся к базовым группам: управляющие финансовой деятельностью (код ОКЗ — 1211);

управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы (код ОКЗ —1219);

бухгалтеры (код ОКЗ — 2411). Иметь высшее образование и дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профпереподготовки) в области ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности либо аудита Иметь среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Экономика и управление» Опыт практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее пяти лет из последних семи календарных лет по профессии, относящейся к базовым группам: управляющие финансовой деятельностью (код ОКЗ — 1211);

управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы (код ОКЗ —1219);

бухгалтеры (код ОКЗ — 2411). Иметь образование не ниже среднего профессионального и дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профпереподготовки) по бухгалтерскому учету, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности либо аудита

Важно! Чтобы получить аттестат ИПБ России (Института Профессиональных Бухгалтеров), необходимо на 40 часов пройти обучение в аккредитованном учебном центре ИПБ России.

«Клерк» получил свидетельство об аккредитации Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Теперь мы можем создавать программы, которые разработаны и утверждены НП «ИПБ России», а также проводить экзамены для получения аттестатов ИПБ России.

Что дает бухгалтеру аттестат

Из-за введения профессионального стандарта для бухгалтеров, все больше вакансий содержат в себе требование о наличии аттестата профбухгалтера.

Действующий аттестат главного бухгалтера – это своего рода гарантия работодателям, что соискатель на должность главбуха мобилен и более квалифицирован.

Именно из-за необходимости периодически повышать свою квалификацию, аттестат становится для работодателя гарантией, что бухгалтер в курсе всех изменений, и из-за его незнания поправок, компания не попадет на штрафы.

Как получить аттестат профессионального бухгалтера в «Клерке»

Чтобы подтвердить свои компетенции по профстандарту Бухгалтер, вам нужно доказать, что вы владеете профессиональными знаниями на высоком уровне. Одного узконаправленного курса для этого мало, поэтому мы предлагаем вам подписку Клерк.Премиум.

Здесь вы найдете более 60 онлайн-курсов, в том числе самые свежие курсы по расчету среднего заработка, персональным данным, кассовым операциям, налоговым проверкам и др. — огромное количество обучающего контента, который поможет вам легко набрать нужное количество часов и подтвердить свои компетенции.

После прохождения курсов вы получите сертификаты от нашего образовательного Центра, а также сертификат ИПБ России на 40 часов.

Подписка Клерк.Премиум помогает легко справляться с ежедневными задачами, когда надо быстро найти нужный документ, пояснение к закону, новый образец отчета, сделать расчеты в готовых калькуляторах.

В сложных случаях вы всегда можете расчитывать на консультации наших экспертов — задайте вопрос, опишите сложную ситуацию, с которой столкнулись, и в течение 3,5 часов специалисты дадут вам дельные советы и помогут без паники решить любую, даже самую сложную задачу.

С подпиской Клерк.Премиум легко работать, учиться, осваивать новые навыки на вебинарах и онлайн-курсах, расширять профессиональные горизонты и строить карьеру.

Сейчас вы можете купить годовую подписку со скидкой 25% за 18 000 руб. вместо 24 000 руб.

Оформить подписку

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.