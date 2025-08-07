Блокировка счета по 115-ФЗ: что изменилось в законе и кому теперь грозит блокировка

С 1 июня 2025 г. начала действовать обновленная версия антиотмывочного закона, появились новые требования к правилам внутреннего контроля, а с 20 августа в силу вступит новый закон, который сократит перечень операций, подконтрольных 115-ФЗ. Рассказываем, как перестроить работу, чтобы не попасть под блокировку и что делать, если счет все-таки заморозили.

В чем суть закона 115-ФЗ

Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — это российский закон, принятый в 2001 году, который регулирует меры по предотвращению использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

Этот закон нужен, чтобы

обеспечить безопасности финансовой системы — предотвратить использование банков и других финансовых институтов для незаконных целей. бороться с преступностью — вовремя выявлять и пресекать преступные схемы по отмыванию доходов. соответствовать международным стандартам — выполнять требования международных организаций, таких как FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). защитить государство и граждан от террористической угрозы — вовремя выявить и прекратить финансирование терроризма и других угроз национальной безопасности.

Для соблюдения финансового порядка и прозрачности, банки мониторят действия налогоплательщиков и блокируют их счета до выяснения всех обстоятельств, если возникли подозрения в уклонении от уплаты налогов, финансировании терроризма или отмывании денег.

На кого распространяется закон 115-ФЗ

С блокировкой счета по статье 115-ФЗ могут столкнуться не только юридические, но и физические лица, ИП, самозанятые и т. д., если их деятельность или операции вызывают подозрения.

Некорректное оформление платежных документов, регулярные крупные наличные снятия, незаконные попытки уменьшить налоговые обязательства, а также сокрытие важной информации от банка — все эти действия могут стать причиной блокировки счета.

В первую очередь это касается:

банков и финансовых организаций. Заблокировать их счета могут при выявлении сомнительных операций или несоблюдении требований по идентификации клиентов и контролю за операциями;

юридических лиц и ИП, если их деятельность связана с подозрительными транзакциями, нарушениями требований законодательства о противодействии легализации доходов;

физических лиц, в предусмотренных ситуациях, например, во время крупных денежных переводов без объяснения источника средств или попыток обхода правил идентификации.

лица, осуществляющих операции с валютой или ценными бумагами. Проблемы с счетом могут возникнуть, если банк обнаружит нарушения правил валютного контроля или участие в подозрительных сделках.

Какие операции вызывают подозрения у банков

В отношении физических лиц:

Показатель Пояснение Большое количество контрагентов–физлиц Более 10 в день Большое количество операций с физлицами Более 30 в день Операции на большие суммы Свыше 100 000 руб./день Промежуток времени между зачислением и списание денег Менее 1 минуты

В отношении юридических лиц

Риски бизнеса как клиентов банков, которые вызывают подозрения. Это когда клиент банка продолжительное время (в среднем 3 месяца):

не проводил операций по счету либо проводил их в незначительных объемах;

использует счет для операций, не имеющих очевидного экономического смысла;

списание до активного периода не превышало 3 млн в месяц (вкл. аренду, коммунальные платежи и т. д.);

нет уплаты налогов либо она не более 0,5% от дебетового оборота.

Еще банки берут на заметку, когда:

юридический адрес совпадает с адресом массовой регистрации;

руководитель отсутствует по юр. адресу клиента;

активность в пользовании счетом совпадает со сменой учредителей, изменением фирменного наименования, адреса, закрытием счетов в других банках;

НДФЛ не уплачивается либо занижен;

использование счета для транзитных операций.

Как защититься от блокировки счета

1. Следите за уровнем налоговой нагрузки и объемом операций

Желательно поддерживать налоговую нагрузку не менее 1%, например, 2-3% позволит банку убедиться в надежности бизнеса и в своевременной уплате налогов с поступающих средств. Такая мера предосторожности позволит снизить заинтересованность в ваших делах контролирующих органов и способствует стабильной работе счета.

2. Откажитесь от частых переводов и снятия наличных

Следите за суммой снятия наличных с расчетного счета, особенно через бизнес-карту. Не рекомендуется обналичивать более 30–40% от общего объема поступлений за неделю.

При осуществлении наличных расчетов с юридическими лицами или ИП за товары, услуги соблюдайте лимит — не более 100 тысяч рублей за одну сделку.

3. Контролируйте качество назначения платежей и их прозрачность

Каждая финансовая операция должна быть понятна, поэтому важно указывать подробное описание назначения платежа — на основании какого договора происходит перевод (номер и дата), за какой конкретно товар или услугу, аванс это или окончательный расчет.

Что изменилось в законе 115-ФЗ в июне 2025 года

В антиотмывочном законе № 115-ФЗ (в ред. от 28.12.2024 № 522-ФЗ) появилось новое понятие: финансирование экстремистской деятельности, а именно, предоставление средств или их сбор, оказание финансовых услуг с целью финансировать преступления экстремистской направленности либо деятельность экстремистских организаций.

Это означает, что во все внутренние документы, где упоминаются ПОД/ФТ, надо теперь включить новую рисковую категорию — финансирование экстремистской деятельности.

Также есть новое основание для приостановки операций — получение от Росфинмониторинга сообщения о вынесенном решении о заморозке средств (п. 10.1 ст. 7 закона № 115-ФЗ в ред. от 28.12.2024 № 522-ФЗ).

Срок заморозки определяет Росфинмониторингом, но он в любом случае не может быть более 10 дней. Только если решение принято на основании информации, полученной от компетентного органа иностранного государства, то срок заморозки может составить 30 дней.

Право приостанавливать операции с денежными средствами или имуществом у Росфинмониторинга возникает, если есть основания полагать, что матценности (деньги, имущество) получены преступным путем и (или) используются для отмывания доходов (ст. 8 в новой редакции закона № 115-ФЗ).

Еще одно важное новшество: если у аутсорсера возникнут такие же подозрения, он должен немедленно сообщить об этом в Росфинмониторинг (тот же п. 10.1 ст. 7 новой редакции закона № 115-ФЗ).

Что делать при блокировке счета

В первую очередь не спешите провести отмененную операцию снова только с другого счета. Такая попытка только увеличит подозрения банка и может усугубить положение.

С чего надо начать:

Обратитесь в банк — уточните, есть ли возможность сейчас снять блокировку и что для этого нужно сделать. Соберите необходимые документы и объяснения для проверки, чтобы как можно быстрее прояснить ситуацию.

Если банк отказывает в разблокировке счета, клиент может обратиться в межведомственную комиссию при Центробанке РФ.

Что меняется в работе 115-ФЗ в августе 2025

Президент подписал федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ с изменениями в ст. 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он вступит в силу с 20 августа 2025 года.

Закон установил для кредитных организаций обязательный контроль по операциям купли-продажи драгметаллов и драгоценных камней, а также по счетам организаций, ведущих соответствующую деятельность.

Росфинмониторинг уточнил, что для оптимизации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, из него исключены отдельные утратившие актуальность операции. В том числе:

получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

Как избежать блокировок по 115-ФЗ

Очень часто особым вниманием банков пользуются операции ИП и компаний на УСН, так как упрощенный режим налогообложения является лакомым кусочком для недобросовестных предпринимателей, которые таким образом уходят от уплаты налогов или финансируют незаконные организации.

Защитите себя от проверок и блокировки счетов — предупредить проще, чем потом заниматься разблокировкой. Расскажем обо всех рисках работы на УСН, а также научим вести деятельность безопасно — платить налоги, направлять отчетность и сотрудничать с самозанятыми — на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Вы узнаете, как рассчитывать налоги и страховые взносы на УСН, работать с НДС, составлять декларацию по новой форме, оформлять сотрудников и начислять им зарплату, а также освоите управленческий учет в 1С и работу с онлайн-кассами. Мы обновили программу и добавили уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 года.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 руб. вместо 31 790 руб.

Старт потока 15 августа.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.