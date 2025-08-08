Изменения в ТК и среднем заработке с 1 сентября 2025: что исправить в локальных актах / БухСтрим

Новое постановление о среднем заработке

Новый порядок расчета среднего заработка был скорректирован Постановлением Правительства РФ № 540, которое вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

В постановлении уточнено, какие выплаты включаются в расчет среднего заработка, а какие – нет.

Например:

Включаются – оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты.

Не включаются – выплаты, не связанные с количеством и качеством труда: материальная помощь, оплата проезда, проживания, питания и другие расходы работника.

Меняются правила расчета выходного пособия.

Сейчас: выходное пособие считается так: СДЗ х дни периода, а будет: СДЗ х средние дни в месяце.

Уточнили некоторые положения по расчету отпускных. Например, в учете премий в среднем заработке или о расчете заработка при индексации.

Что изменить в ЛНА: если в вашем положении об отпусках, положении о зарплате и других ЛНА содержатся отсылки к старому постановлению — нужно их заменить, а также откорректировать пункты, касающиеся расчета среднего заработка для отпускных и выходного пособия.

Обо всех остальных изменениях читайте подробную статью со всеми отсылками к нормативке от Елены в ее блоге.

Тезисно, что вам надо сделать до 1 сентября:

Провести аудит локальных нормативных актов.

Внести корректировки в: Правила внутреннего трудового распорядка, Положения об отпусках, командировках, оплате труда и премировании.

Ознакомить сотрудников с изменениями под подпись.

