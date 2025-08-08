Изменения в ТК и среднем заработке с 1 сентября 2025: что исправить в локальных актах / БухСтрим

Смотреть в VK Видео
Что меняется с 1 сентября:
Отпуск для усыновивших ребенка
Работа несовершеннолетних
Новый порядок командировок
Работа в ночное время
Материальная ответственность
Премирование и депремирование
Новое постановление о среднем заработке
Новый порядок расчета среднего заработка был скорректирован Постановлением Правительства РФ № 540, которое вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.
В постановлении уточнено, какие выплаты включаются в расчет среднего заработка, а какие – нет.
Например:
Включаются – оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты.
Не включаются – выплаты, не связанные с количеством и качеством труда: материальная помощь, оплата проезда, проживания, питания и другие расходы работника.
Меняются правила расчета выходного пособия.
Сейчас: выходное пособие считается так: СДЗ х дни периода, а будет: СДЗ х средние дни в месяце.
Уточнили некоторые положения по расчету отпускных. Например, в учете премий в среднем заработке или о расчете заработка при индексации.
Что изменить в ЛНА: если в вашем положении об отпусках, положении о зарплате и других ЛНА содержатся отсылки к старому постановлению — нужно их заменить, а также откорректировать пункты, касающиеся расчета среднего заработка для отпускных и выходного пособия.
Обо всех остальных изменениях читайте подробную статью со всеми отсылками к нормативке от Елены в ее блоге.
Тезисно, что вам надо сделать до 1 сентября:
Провести аудит локальных нормативных актов.
Внести корректировки в:
Правила внутреннего трудового распорядка,
Положения об отпусках, командировках, оплате труда и премировании.
Ознакомить сотрудников с изменениями под подпись.
