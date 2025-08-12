Главное о реестре повесток 2025: чем отличается от реестра воинского учета, как работать в личном кабинете и направлять данные через ЭДО
В июле 2025 года жители страны начали получать уведомления о том, что их внесли в электронный реестр воинского учета на портале Госуслуги. Сообщения уже получают жители Москвы, Московской и Сахалинской областей, Мордовии, Татарстана, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Ситуация наделала немало шума, но полная картина так и не сложилась. Ясно только одно — уведомление, которое пришло с Госуслуг, ничем не отличается от бумажного и точно так же требует срочной явки в военкомат.
До осеннего призыва время еще, конечно, есть, но откладывать до последнего нет смысла, тем более, что с 1 сентября 2025 г. в силу вступает сразу несколько важных поправок в трудовое законодательство, в том числе о продлении трудовых договоров с мобилизованными гражданами, а также предоставлении отпусков до года, работы с несовершеннолетними и др.
Реестр воинского учета и реестр повесток — в чем разница
Характеристика
Реестр воинского учета
Реестр повесток
Формирование
Формируется на основании сведений государственного информационного ресурса, а также сведений, полученных военными комиссариатами из государственных информационных систем и ресурсов, от органов власти, организаций и граждан в письменной и (или) электронной форме.
Формируется на основании сведений Реестра воинского учета.
Цель создания
1) постановка на ВУ граждан и снятие их с воинского учета;
2) информационное обеспечение деятельности военкоматов, актуализации сведений о гражданах;
3) управления формированием и рассылкой повесток;
4) решение о применении и об отмене временных мер обеспечения явки граждан;
5) формирование списков для первоначальной постановки на ВУ;
6) информационно-технологическое взаимодействие с гос. ИС и ресурсами;
7) направление гражданам уведомлений об изменении в отношении их сведений ВУ;
8) хранение сведений о гражданах в форматах, обеспечивающих возможность их обработки с применением технических средств;
9) сведения о вручении повестки и временных обеспечительных мерах;
10) формирование выписок из реестра ВУ и реестра повесток.
1) формирование повесток в автоматизированном режиме;
2) формирование выписок из реестра повесток;
3) своевременная и оперативная передача сведений в военкомат.
Содержание
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата рождения, пол;
3) вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;
4) СНИЛС, ИНН;
5) место жительства и (или) место пребывания, в том числе без регистрации;
6) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство;
7) код и наименование военкомата, в котором гражданин состоит на учете;
8) сведения о постановке на ВУ или снятии с ВУ;
9) сведения о факте выдачи документа воинского учета;
10) сведения о трудовой деятельности, включая сведения о работодателе;
11) сведения об обучении, включая сведения об образовательной организации;
12) сведения о состоянии здоровья;
13) код записи о гражданине в государственном информационном ресурсе;
14) основания отсрочки или освобождения от призыва на военную службу.
1) сведения о военкомате, направившем повестку;
2) дата направления повестки и дата ее вручения;
3) дата явки в военкомат;
4) сведения о гражданине:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- сведения о документе, удостоверяющем личность, включая вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ;
5) сведения о месте жительства и (или) месте пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания;
6) сведения о применении в отношении гражданина временных мер, обеспечивающих явку.
Доступ
Закрытый доступ:
Открытый доступ:
Как выглядит реестр повесток
Как получить доступ к сведениям Реестра
Найти нужную информацию можно:
1) В личном кабинете гражданина в Реестре повесток;
2) В личном кабинете на Портале государственных и муниципальных услуг;
3) При личном обращении в МФЦ с запросом о размещении выписки в личном кабинете Реестра повесток.
Чем электронная повестка из Реестра отличается от бумажной
Одновременно с направлением гражданину повестки на бумажном носителе в его личный кабинет на портале Госуслуг направляется уведомление о размещении повестки в реестре повесток.
Повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток. Гражданин обязан явиться в военкомат в дату и время, указанные в повестке.
Неявка без уважительной причины гражданина по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер.
Что будет, если проигнорировать повестку из Реестра
Органы государственной власти субъектов РФ вправе установить дополнительные временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на получение гражданами выплат, льгот, мер поддержки и иных преференций, установленных нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Меры обеспечения явки:
1) запрет на государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых;
2) приостановка на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав;
3) ограничение права на управление транспортными средствами;
4) запрет на государственную регистрацию транспортных средств;
5) отказ в заключении кредитного договора, договора займа;
6) запрет выезда за границу РФ.
Как пользоваться личным кабинетом организации на сайте Реестра повесток
Какие сведения можно передавать через ЭДО
Сведения о приеме и увольнении.
Сведения об изменении данных.
Сведения о гражданах, обязанных, но не состоящих на ВУ.
Сведения для первоначальной постановке на ВУ.
Сведения для ежегодной сверки данных.
Порядок передачи данных через ЭДО
1. Скачать из личного кабинета для ведения воинского учета в организациях файл для заполнения в формате «xlsx».
2. Заполнить столбцы согласно требованиям Инструкции.
3. После заполнения файла в формате «xlsx» для передачи сведений в военкоматы необходимо cохранить заполненный файл в формате «сsv».
4. Загрузить файл, подписать электронной подписью, отправить в Реестр.
5. Отслеживать статус в Журнале взаимодействия.
