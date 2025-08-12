Главное о реестре повесток 2025: чем отличается от реестра воинского учета, как работать в личном кабинете и направлять данные через ЭДО

До осеннего призыва еще больше двух месяцев, но ждать до последнего не стоит. В мае заработал реестр воинского учета, с которым надо научиться работать, тем более что в июле прошла массовая рассылка уведомлений граждан о включении в этот реестр. Разбираемся, как теперь вести воинский учет без штрафов, куда отправлять документы и как уведомлять военкомат.

В июле 2025 года жители страны начали получать уведомления о том, что их внесли в электронный реестр воинского учета на портале Госуслуги. Сообщения уже получают жители Москвы, Московской и Сахалинской областей, Мордовии, Татарстана, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Ситуация наделала немало шума, но полная картина так и не сложилась. Ясно только одно — уведомление, которое пришло с Госуслуг, ничем не отличается от бумажного и точно так же требует срочной явки в военкомат.

До осеннего призыва время еще, конечно, есть, но откладывать до последнего нет смысла, тем более, что с 1 сентября 2025 г. в силу вступает сразу несколько важных поправок в трудовое законодательство, в том числе о продлении трудовых договоров с мобилизованными гражданами, а также предоставлении отпусков до года, работы с несовершеннолетними и др.

Реестр воинского учета и реестр повесток — в чем разница

Характеристика Реестр воинского учета Реестр повесток Формирование Формируется на основании сведений государственного информационного ресурса, а также сведений, полученных военными комиссариатами из государственных информационных систем и ресурсов, от органов власти, организаций и граждан в письменной и (или) электронной форме. Формируется на основании сведений Реестра воинского учета. Цель создания 1) постановка на ВУ граждан и снятие их с воинского учета; 2) информационное обеспечение деятельности военкоматов, актуализации сведений о гражданах; 3) управления формированием и рассылкой повесток; 4) решение о применении и об отмене временных мер обеспечения явки граждан; 5) формирование списков для первоначальной постановки на ВУ; 6) информационно-технологическое взаимодействие с гос. ИС и ресурсами; 7) направление гражданам уведомлений об изменении в отношении их сведений ВУ; 8) хранение сведений о гражданах в форматах, обеспечивающих возможность их обработки с применением технических средств; 9) сведения о вручении повестки и временных обеспечительных мерах; 10) формирование выписок из реестра ВУ и реестра повесток. 1) формирование повесток в автоматизированном режиме; 2) формирование выписок из реестра повесток; 3) своевременная и оперативная передача сведений в военкомат. Содержание 1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 2) дата рождения, пол; 3) вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; 4) СНИЛС, ИНН; 5) место жительства и (или) место пребывания, в том числе без регистрации; 6) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство; 7) код и наименование военкомата, в котором гражданин состоит на учете; 8) сведения о постановке на ВУ или снятии с ВУ; 9) сведения о факте выдачи документа воинского учета; 10) сведения о трудовой деятельности, включая сведения о работодателе; 11) сведения об обучении, включая сведения об образовательной организации; 12) сведения о состоянии здоровья; 13) код записи о гражданине в государственном информационном ресурсе; 14) основания отсрочки или освобождения от призыва на военную службу. 1) сведения о военкомате, направившем повестку; 2) дата направления повестки и дата ее вручения; 3) дата явки в военкомат; 4) сведения о гражданине: - фамилия, имя, отчество (при наличии); - дата рождения; - сведения о документе, удостоверяющем личность, включая вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ; 5) сведения о месте жительства и (или) месте пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания; 6) сведения о применении в отношении гражданина временных мер, обеспечивающих явку. Доступ Закрытый доступ: Только военкоматы Открытый доступ: Военкоматы;

Граждане;

Работодатели.

Как выглядит реестр повесток

Сайт Реестра повесток РФ

Как получить доступ к сведениям Реестра

Найти нужную информацию можно:

1) В личном кабинете гражданина в Реестре повесток;

2) В личном кабинете на Портале государственных и муниципальных услуг;

3) При личном обращении в МФЦ с запросом о размещении выписки в личном кабинете Реестра повесток.

Чем электронная повестка из Реестра отличается от бумажной

Одновременно с направлением гражданину повестки на бумажном носителе в его личный кабинет на портале Госуслуг направляется уведомление о размещении повестки в реестре повесток.

Повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток. Гражданин обязан явиться в военкомат в дату и время, указанные в повестке.

Неявка без уважительной причины гражданина по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер.

Что будет, если проигнорировать повестку из Реестра

Органы государственной власти субъектов РФ вправе установить дополнительные временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на получение гражданами выплат, льгот, мер поддержки и иных преференций, установленных нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Меры обеспечения явки:

1) запрет на государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых;

2) приостановка на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав;

3) ограничение права на управление транспортными средствами;

4) запрет на государственную регистрацию транспортных средств;

5) отказ в заключении кредитного договора, договора займа;

6) запрет выезда за границу РФ.

Как пользоваться личным кабинетом организации на сайте Реестра повесток

На главной странице можно указано кто и в каком порядке может использовать Реестр повесток.

Важная информация касается обмена информацией с военкоматами.

Какие сведения можно передавать через ЭДО

Сведения о приеме и увольнении. Сведения об изменении данных. Сведения о гражданах, обязанных, но не состоящих на ВУ. Сведения для первоначальной постановке на ВУ. Сведения для ежегодной сверки данных.

Порядок передачи данных через ЭДО

1. Скачать из личного кабинета для ведения воинского учета в организациях файл для заполнения в формате «xlsx».

2. Заполнить столбцы согласно требованиям Инструкции.

3. После заполнения файла в формате «xlsx» для передачи сведений в военкоматы необходимо cохранить заполненный файл в формате «сsv».

4. Загрузить файл, подписать электронной подписью, отправить в Реестр.

5. Отслеживать статус в Журнале взаимодействия.

Как подготовиться к осенним изменениям в ТК и воинском учете уже сейчас

Разберем все этапы организации воинского учета в компании от постановки на учет до ежегодных сверок с военкоматами в 1С:ЗУП на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП».

Осенью произойдет большое количество изменений в работе бухгалтера и кадровика — они коснутся не только реестра воинского учета, но и расчета среднего заработка, оформления отпусков, материально ответственных должностей, найма несовершеннолетних сотрудников и т. д.

Чтобы вы работали осенью без стресса и ошибок, мы записали новые уроки по работе согласно всем изменениям в трудовом законодательстве с 1 сентября 2025 года.

Вы научитесь настраивать и вести кадровый учет в организации, вносить в него корректировки, узнаете, как правильно принимать и увольнять сотрудников, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате. На практике отработаете составление договоров и внутренних нормативных актов, оформление пособий, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 76%: 7 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 7 мест по этой цене, 15 августа старт обучения!

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».