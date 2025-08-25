С 1 октября 2025 года меняется порядок электронных обращений в ФНС: каким способом теперь нужно подавать декларацию по УСН и НДС

ФНС России начинает поэтапную модернизацию системы приема обращений налогоплательщиков. С 1 октября 2025 прекратится использование специализированных приложений для обращений, а с 1 ноября прием обращений через операторов ЭДО прекратится полностью. Разбираемся, поменяется ли из-за этого что-то в подаче деклараций, расчетов и уведомлений в налоговую.

Осень 2025 года будет не простой для бизнеса, в том числе для ИП и организаций на УСН. С 1 сентября изменится порядок расчета среднего заработка, который нужен для начисления отпускных и пособий, появятся новые правила премирования и депремирования сотрудников, оформления командировок, счетов-фактур, кассовых чеков, работы с ЭДО и учета мигрантов.

Также с 1 сентября 2025 года продавцов, которые навязывают потребителям дополнительные услуги, работы и товары, ожидают штрафы: до 300 000 руб. для физлиц и до миллиона для юрлиц.

Еще одно новшество, которое затронет всех налогоплательщиков – ФНС России начинает поэтапную модернизацию системы приема обращений налогоплательщиков.

Что изменится в порядке электронного взаимодействия с ФНС с 1 октября 2025

ФНС указывает на то, что действующий сейчас формат направления обращений через операторов ЭДО не соответствует современным стандартам цифровизации.

Нововведения касаются только обращений в ФНС, которые раньше можно было направлять из бухгалтерских программ напрямую в инспекцию, другие процессы налогового администрирования, доступные налогоплательщикам через операторов ЭДО (подача деклараций, расчетов, уведомлений и тд), сохранятся.

Переход на единые цифровые решения и автоматизацию обработки обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Как будет происходить переход

﻿﻿К первому этапу постепенного отказа от приема обращений через операторов ЭДО, сокращению передаваемых файлов с 5 МБ до1 МБ, ФНС уже перешел с 1 июля 2025 года. Следующим шагом будет прекращение использования специализированных приложений для обращений. Они перестанут работать с 1 октября 2025 года.

Полностью прекратится прием обращений через операторов ЭДО с 1 ноября 2025 года.

Какими способами нужно будет передавать сообщения ФНС

Для обращений в ФНС можно использовать:

﻿Личный кабинет налогоплательщика.

﻿﻿Платформу обратной связи на ЕПГУ (через формы на портале Госуслуг).

﻿﻿Другие электронные сервисы.

Как подготовиться к переходу уже сейчас

Чтобы вам было проще перестроиться под новые правила — не ждите осени, уже сейчас вы можете создать Личный кабинет налогоплательщика или профиль на портале Госуслуг и проинформировать сотрудников о новом порядке направления обращений. Тогда будет проще адаптироваться и приступить к работе осенью без стресса, а оставшееся время посвятить изучению новые требований ТК и НК РФ, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

Почему это изменение имеет особую значимость для упрощенцев

Изменений запланировано так много, что на каком участке вы бы ни работали, в какой сфере бы не вели учет — столкновения с новшествами неминуемы. Особенно внимательными нужно быть ИП и организациям на УСН — продолжается усиливаться контроль за деятельностью фирм на упрощенке, с введением новых правил проверок станет еще больше.

Для спокойной работы этой осенью вам нужно актуализировать весомую часть своих знаний, откинуть старые привычные инструменты и как можно скорее освоить новые. Самому сделать это за неделю просто нереально.

