Как стать главбухом в 2025 году: за какие навыки вас точно повысят

Волшебной таблетки для карьерного роста, конечно же, нет. Но есть навыки, за которые точно будут платить больше. Рассказываем, как вырасти внутри своей же компании, в короткие сроки освоить управленку — взять на себя сложные и важные для бизнеса задачи, чтобы претендовать на повышение и заслуженное увеличение зарплаты.

Для бухгалтера управленка — это идеальный источник дополнительного дохода. Вам не нужно искать новых клиентов или совмещать работу в другой компании, потому что управленческий учет нужен любому бизнесу. Кроме этого, управленка легко может стать основной деятельностью. Сейчас на рынке специалист по управленческому учету зарабатывает от 70 до 200 тыс. рублей.

Для чего нужен управленческий учет в организации

В целом, управленческий учет — это полезный инструмент для повышения управляемости компанией, обеспечения ее устойчивого развития и достижения бизнес-целей. Чтобы донести до работодателя ценность управленки, расскажите ему о том, сколько важных задач можно решить с помощью управленческого учета.

Какие функции выполняет управленческий учет

Управленческий учет позволяет навести порядок в делах компании — разобраться в процессах от планирования до анализа результатов.

Основные задачи бизнеса, которые легко решаются с помощью одного инструмента — управленческого учета:

Планирование и бюджетирование — помогает разрабатывать финансовые планы, устанавливать бюджеты и прогнозировать будущие показатели деятельности.

Контроль и анализ деятельности — обеспечивает отслеживание фактических результатов по сравнению с планами, выявление отклонений и их причин.

Принятие управленческих решений — предоставляет руководству актуальную и точную информацию для выбора наиболее эффективных стратегий и тактик.

Оптимизация затрат — позволяет выявлять неэффективные расходы и находить возможности для их сокращения без ущерба для качества продукции или услуг.

Повышение эффективности деятельности — способствует улучшению процессов, повышению производительности и конкурентоспособности компании.

Оценка прибыльности продуктов, проектов или подразделений — помогает определить наиболее прибыльные направления бизнеса и сферы для развития или сокращения.

Поддержка стратегического развития: служит инструментом для реализации долгосрочных целей компании, оценки рисков и возможностей.

Кто ведет управленческий учет

В отличие от бухгалтерского, управленческий учет не регламентирован, поэтому вести его может кто угодно. В небольших фирмах этим может заниматься сам собственник, его заместитель, директор или главбух. У крупных компаний обычно есть отдельные специалисты под эти задачи, например, финансовые директора или бизнес-аналитики.

Вести управленческий учет бухгалтеру в разы проще, чем тому, кто решил учиться ему с нуля. А настроить его в Excel и 1С можно самостоятельно.

Чем бухгалтерский учет отличается от управленческого учета

Самое важное сходство — оба учета строятся на одних и тех же данных. Как для бухгалтерского, так и для управленческого учета важны расходы, доходы, прибыль и т.д.

Разница в том, что бухгалтерский учет фиксирует состоявшиеся факты хозяйственной деятельности — что купили, в каком объеме, сколько на это ушло средств, какой доход, какие убытки и т. д.

Управленческий учет отвечает за развитие и оптимизацию работы бизнеса. С его помощью можно оценить прибыльность направления, определить точки роста компании, оптимальные затраты для финансовой стабильности, как заработать больше и избежать кассового разрыва.

Как освоить управленческий учет быстро

Если вы поставили себе цель получить повышение в 2025 году, то вам необходимо расширить круг своих компетенций — выйти за рамки бухгалтерии и освоить управленческие навыки.

Научитесь вести управленческий учет и проводить финанализ на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах», докажите работодателю, что можете оказывать разностороннюю помощь бизнесу — составлять подробный отчет о работе компании, давать рекомендации по стратегии и формированию бюджета.

Мы обновили курсы по управленческому учету и добавили новые уроки и рабочую таблицу по формированию основных форм управленческого учета: управленческого баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств.

Страница точек контроля трех форм, по которой легко контролировать процессы и выявлять расхождения.

Также мы добавили подробный урок о том, как внести все показатели в Excel, настроить отдельно учет трех показателей и собрать их в один готовый аналитический документ.

Вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, работать с таблицами Google и Excel, сможете автоматизировать управленческий учет в 1С, проводить анализ финансовой отчетности — собирать результаты в дашборды, презентовать руководителю аналитику и свои предложения.

Станете незаменимым помощником руководителя и сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.

Цена курса со скидкой 71%: 7 900 рублей вместо 27 000 рублей. Осталось 6 мест по этой цене.

Старт 1 сентября.

