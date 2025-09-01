❗️Главные изменения для бухгалтера с 1 сентября 2025 года: как не нарваться на штраф в первый же день осени

1. Расчет среднего заработка для пособий и отпускных

Установлены новые правила определения среднего заработка для расчета выходных пособий и компенсаций за отпуск. Об этом говорится в постановлении Правительства от 24.04.2025 № 540.

По новому порядку при определении среднего месячного заработка для расчета пособия нужно применять такую формулу: средний дневной заработок умножить на среднее количество рабочих дней в одном месяце.

Для суммированного учета рабочего времени рассчитывают так: средний почасовой заработок, умноженный на среднее число рабочих часов в месяце.

Сейчас для расчета среднего месячного заработка умножают фактический средний дневной заработок на количество дней, подлежащих оплате (постановление Правительства от 24.12.2007 № 922).