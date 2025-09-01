ЦОК КПП ОСНО 29.08 Мобильная
❗️Главные изменения для бухгалтера с 1 сентября 2025 года: как не нарваться на штраф в первый же день осени

С 1 сентября школьники садятся за учебники, а бухгалтеры... тоже! В первый день осени в силу вступает большое количество нововведений, которые затронут расчеты с сотрудниками, кадровый учет, работу с персональными данными, рекламой, маркировкой товаров, подготовку отчетности, оформления чеков и использования ЭДО. Подборка ВСЕХ изменений в одном материале.

В 2025 году День знаний запускает целую череду изменений в НК и ТК РФ. Рассказываем, что меняется в расчетах, уплате налогов и подготовке отчетности, ведении кадрового учета и расчетах с сотрудниками уже сегодня.

1. Расчет среднего заработка для пособий и отпускных

Установлены новые правила определения среднего заработка для расчета выходных пособий и компенсаций за отпуск. Об этом говорится в постановлении Правительства от 24.04.2025 № 540.

По новому порядку при определении среднего месячного заработка для расчета пособия нужно применять такую формулу: средний дневной заработок умножить на среднее количество рабочих дней в одном месяце.

Для суммированного учета рабочего времени рассчитывают так: средний почасовой заработок, умноженный на среднее число рабочих часов в месяце.

Сейчас для расчета среднего месячного заработка умножают фактический средний дневной заработок на количество дней, подлежащих оплате (постановление Правительства от 24.12.2007 № 922).

2. Оформление согласий на обработку персданных и передача данных в ГИС

С 1 сентября 2025 года вступят в силу поправки в ч. 1 ст. 9 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, введенные законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ.

Согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, которые подписывает субъект ПД. То есть добавить в конце договора абзац, где нужно поставить «галочку» и т. п., больше не получится. Оформить согласие можно на бумаге или в электронном виде.

С 1 сентября 2025 года все операторы персональных данных должны передавать обезличенную информацию в геоинформационную систему (ГИС). Об этом сказано в Федеральном законе от 08.08.2024 № 233-ФЗ.

3. Новые реквизиты и требования к внешнему виду кассовых чеков

В кассовых чеках и бланках строгой отчетности (БСО) должны появиться новые обязательные реквизиты — правило касается всех пользователей ККТ, независимо от формы бизнеса.

В чеках для интернет-расчетов нужно указывать: признак онлайн-продажи (тег 1125), URL интернет-магазина (тег 1187), контактные данные покупателя (тег 1008).

Ужесточаются требования к читаемости и качеству бумажных чеков. Это касается как текста, так и QR-кодов.

4. Порядок предоставление отпусков без сохранения зарплаты

Работодатель по заявлению работника обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы родителям, супругам, детям в случае гибели военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, мобилизованных и добровольцев — до 14 календарных дней в году и до 35 календарных дней, в случае если за раненным нужен медицинский уход.

Постановление правительства № 351 устанавливает порядок предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка.

Предусмотрены два отпуска:

  • с даты усыновления до истечения 70 календарных дней с даты рождения ребенка (110 дней – при усыновлении двух и более детей),

  • до достижения ребёнком возраста трёх лет.

5. Годовой отпуск для педагогов

С 1 сентября 2025 года обновлены нормы определения учебной нагрузки и режима рабочего времени педагогических работников. Эти изменения будут действовать до 1 сентября 2031 года.

6. Предоставление дополнительного отпуска для сотрудников с ненормированным рабочим днем

Дополнительный отпуск предоставляется минимум на 3 календарных дня. Максимальная продолжительность устанавливается работодателем в локальных нормативных актах.

7. Привлечение несовершеннолетних сотрудников к работе в праздничные и выходные дни

С 1 сентября сотрудников с 14 до 18 лет можно будет привлекать к работе в праздничные и выходные дни. Но есть ряд нюансов:

  • только в период летних каникул;

  • если работа организована по направлению службы занятости либо в составе студенческого отряда;

  • есть письменное согласие работника;

  • при возрасте до 15 лет требуется дополнительное согласие родителей или органов опеки, если подросток находится под опекой;

  • работа проводится в случае непредвиденной необходимости.

За такую работу несовершеннолетнему предоставляется компенсация – либо двойная оплата, либо другой день отдыха.

8. Порядок оформления командировок

Постановление Правительства РФ №501 обновило порядок оформления служебных командировок.

На период командировки:

  • сохраняется средний заработок;

  • работодатель обязан возместить расходы – проезд, проживание, суточные.

Срок командировки определяется с момента выезда из места жительства до момента возвращения. Даже одна минута в командировке засчитывается как полный день.

9. Новые размеры вахтовых и ночных надбавок

С 1 сентября 2025 года, на срок до 1 сентября 2031 года, Постановлением Правительства РФ №344 установлен порядок назначения надбавки за вахтовый метод работы для работников федеральных государственных учреждений.

Если сотрудник работает вахтовым методом, ему обязательно устанавливается вахтовая надбавка:

  • 75% оклада – в районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним местностях (МКС),

  • 50% оклада – в районах Сибири и Дальнего Востока,

  • 30% оклада – в остальных районах.

10. Обновлен перечень должностей с полной материальной ответственностью

К полной материальной ответственности можно привлечь только работников, которые непосредственно обслуживают денежные, товарные или иные материальные ценности и чьи должности включены в перечень, утвержденный Минтрудом. Также появились новые типовые формы договоров, которые рекомендуется использовать без значительных изменений.

11. Приостановка договоров с мобилизованными сотрудниками и новые правила совместительства для медиков

Отменяется годовое ограничение на приостановку трудового контракта с мобилизованными и добровольцами. Теперь заморозка может длиться на весь период службы, пока сохраняются гарантии для работников.

12. Совместительство и особенности дежурств медработников

С 1 сентября 2025 года Постановлением Правительства № 495 установлены особенности режима работы по совместительству для медицинских работников, проживающих в сельской местности и поселках городского типа:

  • совместительство допускается до 8 часов в день;

  • не более 39 часов в неделю.

13. Компенсации при переезде работников

Выплаты включают:

  • транспортные расходы на переезд работника, имущества и багажа;

  • подъемные – размером в один оклад на работника и 1/4 оклада на каждого члена семьи.

Условия:

  1. Выплаты предоставляются при согласии работника на переезд.

  2. Выплаты на членов семьи возможны, если они переезжают в течение года с момента переезда работника.

14. Регламент премирования и депремирования

Необходимо четко прописать:

  • виды премий,

  • размеры,

  • сроки выплаты (например, в день выплаты зарплаты или в межрасчетный период),

  • условия и основания назначения, включая качество, эффективность, продолжительность работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий и др.

Также с 1 сентября работодатель вправе уменьшить премию сотрудника, получившего дисциплинарное взыскание, но не более чем на 20% от общей суммы (оклад + премия) за месяц.

15. Больше не нужно подтверждать основной вид деятельности

СФР определит тариф на основе данных из ЕГРЮЛ или ЕГРИП об основном виде деятельности по состоянию на 15 апреля текущего года.

16. Запрет на навязывание покупателям дополнительных услуг

Компании по-прежнему смогут оказывать допуслуги и продавать дополнительные товары, но только с письменного согласия потребителя. В договорах им запретят автоматически проставлять «галочки», а также формулировать предложения, которые уже подразумевают согласие клиента.

17. Порядок отправки уведомления о начале деятельности

Согласно постановлению Правительства от 27.05.2025 № 725, теперь уведомления нужно будет отправлять через Госуслуги или региональный портал Госуслуг, кроме случаев, когда уведомление отправляют в ФСБ или органы внешней разведки РФ (уведомления отправляют заявители, которые занимаются видами деятельности, перечисленными в Приложении № 1 к постановлению). Из перечня видов деятельности, по которым нужно отправлять уведомление, убрали:

  • гостиничные услуги;

  • производство готовых кормов для животных;

  • производство детского питания и диетических пищевых продуктов.

18. Учет сотрудников-мигрантов

С 1 сентября 2025 года иностранцев разрешат привлекать к работе, если патент они получили в соседнем регионе. Пока это будет возможно только для Москвы, МО, Санкт-Петербурга с Ленинградской области.

Депутаты приняли закон (от 23.05.2025 № 121-ФЗ), который запускает в Москве и Московской области эксперимент по контролю и учету мигрантов. Теперь для иностранных граждан вводят такие меры:

  • обязательная регистрация по месту нахождения;

  • дактилоскопия;

  • биометрическое фотографирование;

  • мониторинг геолокации абонентских устройств.

19. Расширится список товаров для обязательной маркировки

С 1 сентября 2025 года производители и импортеры должны маркировать стройматериалы, спортивное питание, отдельные детские товары и сладости.

