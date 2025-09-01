❗️Главные изменения для бухгалтера с 1 сентября 2025 года: как не нарваться на штраф в первый же день осени

В 2025 году День знаний запускает целую череду изменений в НК и ТК РФ. Рассказываем, что меняется в расчетах, уплате налогов и подготовке отчетности, ведении кадрового учета и расчетах с сотрудниками уже сегодня.
1. Расчет среднего заработка для пособий и отпускных
Установлены новые правила определения среднего заработка для расчета выходных пособий и компенсаций за отпуск. Об этом говорится в постановлении Правительства от 24.04.2025 № 540.
По новому порядку при определении среднего месячного заработка для расчета пособия нужно применять такую формулу: средний дневной заработок умножить на среднее количество рабочих дней в одном месяце.
Для суммированного учета рабочего времени рассчитывают так: средний почасовой заработок, умноженный на среднее число рабочих часов в месяце.
Сейчас для расчета среднего месячного заработка умножают фактический средний дневной заработок на количество дней, подлежащих оплате (постановление Правительства от 24.12.2007 № 922).
2. Оформление согласий на обработку персданных и передача данных в ГИС
С 1 сентября 2025 года вступят в силу поправки в ч. 1 ст. 9 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, введенные законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ.
Согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, которые подписывает субъект ПД. То есть добавить в конце договора абзац, где нужно поставить «галочку» и т. п., больше не получится. Оформить согласие можно на бумаге или в электронном виде.
С 1 сентября 2025 года все операторы персональных данных должны передавать обезличенную информацию в геоинформационную систему (ГИС). Об этом сказано в Федеральном законе от 08.08.2024 № 233-ФЗ.
3. Новые реквизиты и требования к внешнему виду кассовых чеков
В кассовых чеках и бланках строгой отчетности (БСО) должны появиться новые обязательные реквизиты — правило касается всех пользователей ККТ, независимо от формы бизнеса.
В чеках для интернет-расчетов нужно указывать: признак онлайн-продажи (тег 1125), URL интернет-магазина (тег 1187), контактные данные покупателя (тег 1008).
Ужесточаются требования к читаемости и качеству бумажных чеков. Это касается как текста, так и QR-кодов.
4. Порядок предоставление отпусков без сохранения зарплаты
Работодатель по заявлению работника обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы родителям, супругам, детям в случае гибели военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, мобилизованных и добровольцев — до 14 календарных дней в году и до 35 календарных дней, в случае если за раненным нужен медицинский уход.
Постановление правительства № 351 устанавливает порядок предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка.
Предусмотрены два отпуска:
с даты усыновления до истечения 70 календарных дней с даты рождения ребенка (110 дней – при усыновлении двух и более детей),
до достижения ребёнком возраста трёх лет.
5. Годовой отпуск для педагогов
С 1 сентября 2025 года обновлены нормы определения учебной нагрузки и режима рабочего времени педагогических работников. Эти изменения будут действовать до 1 сентября 2031 года.
6. Предоставление дополнительного отпуска для сотрудников с ненормированным рабочим днем
Дополнительный отпуск предоставляется минимум на 3 календарных дня. Максимальная продолжительность устанавливается работодателем в локальных нормативных актах.
7. Привлечение несовершеннолетних сотрудников к работе в праздничные и выходные дни
С 1 сентября сотрудников с 14 до 18 лет можно будет привлекать к работе в праздничные и выходные дни. Но есть ряд нюансов:
только в период летних каникул;
если работа организована по направлению службы занятости либо в составе студенческого отряда;
есть письменное согласие работника;
при возрасте до 15 лет требуется дополнительное согласие родителей или органов опеки, если подросток находится под опекой;
работа проводится в случае непредвиденной необходимости.
За такую работу несовершеннолетнему предоставляется компенсация – либо двойная оплата, либо другой день отдыха.
8. Порядок оформления командировок
Постановление Правительства РФ №501 обновило порядок оформления служебных командировок.
На период командировки:
сохраняется средний заработок;
работодатель обязан возместить расходы – проезд, проживание, суточные.
Срок командировки определяется с момента выезда из места жительства до момента возвращения. Даже одна минута в командировке засчитывается как полный день.
9. Новые размеры вахтовых и ночных надбавок
С 1 сентября 2025 года, на срок до 1 сентября 2031 года, Постановлением Правительства РФ №344 установлен порядок назначения надбавки за вахтовый метод работы для работников федеральных государственных учреждений.
Если сотрудник работает вахтовым методом, ему обязательно устанавливается вахтовая надбавка:
75% оклада – в районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним местностях (МКС),
50% оклада – в районах Сибири и Дальнего Востока,
30% оклада – в остальных районах.
10. Обновлен перечень должностей с полной материальной ответственностью
К полной материальной ответственности можно привлечь только работников, которые непосредственно обслуживают денежные, товарные или иные материальные ценности и чьи должности включены в перечень, утвержденный Минтрудом. Также появились новые типовые формы договоров, которые рекомендуется использовать без значительных изменений.
11. Приостановка договоров с мобилизованными сотрудниками и новые правила совместительства для медиков
Отменяется годовое ограничение на приостановку трудового контракта с мобилизованными и добровольцами. Теперь заморозка может длиться на весь период службы, пока сохраняются гарантии для работников.
12. Совместительство и особенности дежурств медработников
С 1 сентября 2025 года Постановлением Правительства № 495 установлены особенности режима работы по совместительству для медицинских работников, проживающих в сельской местности и поселках городского типа:
совместительство допускается до 8 часов в день;
не более 39 часов в неделю.
13. Компенсации при переезде работников
Выплаты включают:
транспортные расходы на переезд работника, имущества и багажа;
подъемные – размером в один оклад на работника и 1/4 оклада на каждого члена семьи.
Условия:
Выплаты предоставляются при согласии работника на переезд.
Выплаты на членов семьи возможны, если они переезжают в течение года с момента переезда работника.
14. Регламент премирования и депремирования
Необходимо четко прописать:
виды премий,
размеры,
сроки выплаты (например, в день выплаты зарплаты или в межрасчетный период),
условия и основания назначения, включая качество, эффективность, продолжительность работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий и др.
Также с 1 сентября работодатель вправе уменьшить премию сотрудника, получившего дисциплинарное взыскание, но не более чем на 20% от общей суммы (оклад + премия) за месяц.
15. Больше не нужно подтверждать основной вид деятельности
СФР определит тариф на основе данных из ЕГРЮЛ или ЕГРИП об основном виде деятельности по состоянию на 15 апреля текущего года.
Компании по-прежнему смогут оказывать допуслуги и продавать дополнительные товары, но только с письменного согласия потребителя. В договорах им запретят автоматически проставлять «галочки», а также формулировать предложения, которые уже подразумевают согласие клиента.
17. Порядок отправки уведомления о начале деятельности
Согласно постановлению Правительства от 27.05.2025 № 725, теперь уведомления нужно будет отправлять через Госуслуги или региональный портал Госуслуг, кроме случаев, когда уведомление отправляют в ФСБ или органы внешней разведки РФ (уведомления отправляют заявители, которые занимаются видами деятельности, перечисленными в Приложении № 1 к постановлению). Из перечня видов деятельности, по которым нужно отправлять уведомление, убрали:
гостиничные услуги;
производство готовых кормов для животных;
производство детского питания и диетических пищевых продуктов.
18. Учет сотрудников-мигрантов
С 1 сентября 2025 года иностранцев разрешат привлекать к работе, если патент они получили в соседнем регионе. Пока это будет возможно только для Москвы, МО, Санкт-Петербурга с Ленинградской области.
Депутаты приняли закон (от 23.05.2025 № 121-ФЗ), который запускает в Москве и Московской области эксперимент по контролю и учету мигрантов. Теперь для иностранных граждан вводят такие меры:
обязательная регистрация по месту нахождения;
дактилоскопия;
биометрическое фотографирование;
мониторинг геолокации абонентских устройств.
19. Расширится список товаров для обязательной маркировки
С 1 сентября 2025 года производители и импортеры должны маркировать стройматериалы, спортивное питание, отдельные детские товары и сладости.
