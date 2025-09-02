Образец положения о премировании с 1 сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года в Трудовом кодексе официально закреплен новый порядок премирования и, главное, регламент лишения премий. Основные нововведения касаются четкого прописывания условий, размеров и сроков выплат премий, а также ограничения на снижение размера премии при лишении за дисциплинарные нарушения.
Новые штрафы за незаконное лишение премии в 2025 году
С 1 сентября вступит в силу закон от 07.06.2025 № 144-ФЗ, который устанавливает для работодателей правила выплаты премий. За незаконное лишение работников премии будут штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей.
Теперь снизить премию за дисциплинарное взыскание можно будет только в том периоде, когда его применили к работнику.
При этом размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%.
Что нужно указать в положении о премировании
С 1 сентября 2025 года работодатель должен разработать и зафиксировать в трудовых договорах и локальных актах основания о премировании и депремировании сотрудника, чтобы положение и последующее заявление были прозрачными. Необходимо указать:
вид премии,
размер,
сроки выплаты (например, в день выплаты зарплаты или в межрасчетный период),
условия и основания назначения, включая качество, эффективность, продолжительность работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий и др.
Можно установить условием получения премии качество и продолжительность труда, а также наличие дисциплинарных взысканий. Также работодатель не может использовать взыскание как основание для необоснованного сокращения уже заработанных сотрудником выплат, включая премии.
Какие бывают виды премий
Выделяют две основные группы премий: регулярные и разовые. К первым относятся выплаты, связанные с оплатой труда. Они выдаются с определенной периодичностью и зачастую заранее оговариваются работодателем как часть мотивационных выплат. Это могут быть квартальные, годовые премии и т. д.
Второй случай — это премии, выдающиеся единоразово за какие-то индивидуальные или командные достижения, а также по особым случаям, например, в честь юбилея компании. Для грамотного составления заявления на выдачу разовой премии в положении о премировании должны быть прописаны все возможные основания и условия для ее начисления.
Образец заявления о премировании 2025
образец положения о премировании в организации, действующий с 1 сентября 2025 года. Этот документ можно адаптировать под конкретные особенности вашей организации.
Положение о системе премирования в ООО «Название организации» с 1 сентября 2025 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия премирования работников ООО «Название организации» (далее — Организация).
1.2. Цель премирования — стимулирование трудовой деятельности, повышение эффективности работы и поощрение лучших сотрудников.
1.3. Премии являются дополнительным видом материального поощрения и не заменяют основную систему оплаты труда.
2. Виды премий
2.1. Регулярные премии — выплачиваются в рамках системы оплаты труда за достижение определённых показателей (ежемесячные, квартальные, годовые).
2.2. Разовые премии — предоставляются за особые достижения, инициативы, участие в конкурсах, а также по праздничным и юбилейным датам.
2.3. Другие виды премий могут устанавливаться по решению руководства.
3. Условия и порядок премирования
3.1. Премии назначаются на основании служебных записок, заявлений или решений руководства.
3.2. Размер и порядок выплаты премий определяются в каждом конкретном случае в соответствии с внутренними нормативными актами.
3.3. Регулярные премии начисляются по итогам отчетных периодов на основании достигнутых результатов и выполнения планов.
3.4. Разовые премии могут быть назначены за выполнение особых задач, инициатив, достижение высоких результатов или поощрение за лояльность.
4. Ответственность и контроль
4.1. Руководители подразделений несут ответственность за объективность и своевременность оформления документов на премирование.
4.2. Контроль за правильностью начисления и своевременной выплаты премий осуществляет отдел кадров совместно с финансовым отделом.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до его отмены или изменения.
5.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению руководства организации.
Заявление и служебная записка о премировании: в чем разница
Доводить до руководства ходатайства о премировании сотрудника производится в форме служебной записки. Заявительная форма обращения к начальству предназначена для решения иных вопросов, возникающих в ходе функционирования предприятия.
Премия выдается на основании распоряжения начальства организации, оформленного в виде служебной записки о материальном поощрении персонала. Законодательство не регламентирует формат заявления или служебки о премировании. Этот документ самостоятельно составляют руководители подразделений для денежной мотивации сотрудникам за качественную работу, перевыполнение плана и иные заслуги, прописанные в трудовом договоре или локальном нормативном акте компании.
Очевидно, что если сотрудник самостоятельно, минуя своего непосредственного руководителя, подаст заявление на получение премии в определенной сумме, шансы на положительное решение снижаются.
Как составить служебную записку о премировании сотрудника
Трудовое законодательство предоставляет работодателю право вводить дополнительные поощрения для сотрудников (ст. 191 ТК РФ). В качестве мотивационного инструмента могут использоваться премии, размер и периодичность выплаты которых должны быть закреплены в внутреннем нормативном документе организации.
В документе надо отразить главное условие – основание для выплаты премии.
В служебке необходимо прописать такие сведения:
Наименование предприятия.
Ф.И.О. директора, на имя которого пишется записка.
Структурное подразделение, руководство которым возложено на лицо, составляющее документ.
Название документа.
Основная информация о должностных лицах, кандидатуры которых рекомендуется рассмотреть при поощрении (перечисление Ф.И.О. работников, их должностей, стажа работы).
Основание для поощрения (перечень достижений в профессиональной сфере).
Дата, которой был оформлен документ.
Подпись начальника структурного подразделения.
Директор, которому адресована служебная записка о премировании сотрудников, должен поставить на ней резолюцию. После одобрения служебки руководителем составляется приказ о премировании, который передается бухгалтеру для исполнения.
Служебную записку руководители подразделений составляют в произвольном виде. Если на предприятии имеется утвержденный локальным актом шаблон, то представители персонала должны применять его.
Как разобраться во всех нюансах премирования и депремирования с нуля
Премии — это стимулирующие выплаты, размер которых устанавливает сам работодатель. Поэтому очень важно научиться правильно прописывать все условия и критерии выплаты премий в трудовых договорах и ЛНА.
Научим рассчитывать и оформлять премии, разберем новый порядок премирования и депремирования на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Мы обновили программу курса в соответствии с изменениями в законодательстве с 1 сентября 2025 года.
Вы научитесь рассчитывать зарплату, налоги и средний заработок для пособий и отпусков, вести учет мигрантов, составлять отчетность и правильно оформлять согласия на сбор персональных данных с 1 сентября 2025 года.
В программе курса более 150 уроков, тесты для самопроверки, инструкции и актуальные образцы документов.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 8 900 рублей вместо
31 700 рублей. Осталось 7 мест по этой цене.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию