Образец положения о премировании с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября изменился регламент премирования и депремирования сотрудников. Разбираемся в новых нормах и рассказываем, что прописать в трудовом договоре и локальных актах и как составить служебку о премировании.

С 1 сентября 2025 года в Трудовом кодексе официально закреплен новый порядок премирования и, главное, регламент лишения премий. Основные нововведения касаются четкого прописывания условий, размеров и сроков выплат премий, а также ограничения на снижение размера премии при лишении за дисциплинарные нарушения.

Новые штрафы за незаконное лишение премии в 2025 году

С 1 сентября вступит в силу закон от 07.06.2025 № 144-ФЗ, который устанавливает для работодателей правила выплаты премий. За незаконное лишение работников премии будут штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей.

Теперь снизить премию за дисциплинарное взыскание можно будет только в том периоде, когда его применили к работнику.

При этом размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%.

Что нужно указать в положении о премировании

С 1 сентября 2025 года работодатель должен разработать и зафиксировать в трудовых договорах и локальных актах основания о премировании и депремировании сотрудника, чтобы положение и последующее заявление были прозрачными. Необходимо указать:

вид премии ,

размер ,

сроки выплаты (например, в день выплаты зарплаты или в межрасчетный период),

условия и основания назначения, включая качество, эффективность, продолжительность работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий и др.

Можно установить условием получения премии качество и продолжительность труда, а также наличие дисциплинарных взысканий. Также работодатель не может использовать взыскание как основание для необоснованного сокращения уже заработанных сотрудником выплат, включая премии.

Какие бывают виды премий

Выделяют две основные группы премий: регулярные и разовые. К первым относятся выплаты, связанные с оплатой труда. Они выдаются с определенной периодичностью и зачастую заранее оговариваются работодателем как часть мотивационных выплат. Это могут быть квартальные, годовые премии и т. д.

Второй случай — это премии, выдающиеся единоразово за какие-то индивидуальные или командные достижения, а также по особым случаям, например, в честь юбилея компании. Для грамотного составления заявления на выдачу разовой премии в положении о премировании должны быть прописаны все возможные основания и условия для ее начисления.

Образец заявления о премировании 2025

образец положения о премировании в организации, действующий с 1 сентября 2025 года. Этот документ можно адаптировать под конкретные особенности вашей организации.

Положение о системе премирования в ООО «Название организации» с 1 сентября 2025 года

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия премирования работников ООО «Название организации» (далее — Организация).

1.2. Цель премирования — стимулирование трудовой деятельности, повышение эффективности работы и поощрение лучших сотрудников.

1.3. Премии являются дополнительным видом материального поощрения и не заменяют основную систему оплаты труда.

2. Виды премий

2.1. Регулярные премии — выплачиваются в рамках системы оплаты труда за достижение определённых показателей (ежемесячные, квартальные, годовые).

2.2. Разовые премии — предоставляются за особые достижения, инициативы, участие в конкурсах, а также по праздничным и юбилейным датам.

2.3. Другие виды премий могут устанавливаться по решению руководства.

3. Условия и порядок премирования

3.1. Премии назначаются на основании служебных записок, заявлений или решений руководства.

3.2. Размер и порядок выплаты премий определяются в каждом конкретном случае в соответствии с внутренними нормативными актами.

3.3. Регулярные премии начисляются по итогам отчетных периодов на основании достигнутых результатов и выполнения планов.

3.4. Разовые премии могут быть назначены за выполнение особых задач, инициатив, достижение высоких результатов или поощрение за лояльность.

4. Ответственность и контроль

4.1. Руководители подразделений несут ответственность за объективность и своевременность оформления документов на премирование.

4.2. Контроль за правильностью начисления и своевременной выплаты премий осуществляет отдел кадров совместно с финансовым отделом.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до его отмены или изменения.

5.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению руководства организации.

Заявление и служебная записка о премировании: в чем разница

Доводить до руководства ходатайства о премировании сотрудника производится в форме служебной записки. Заявительная форма обращения к начальству предназначена для решения иных вопросов, возникающих в ходе функционирования предприятия.

Премия выдается на основании распоряжения начальства организации, оформленного в виде служебной записки о материальном поощрении персонала. Законодательство не регламентирует формат заявления или служебки о премировании. Этот документ самостоятельно составляют руководители подразделений для денежной мотивации сотрудникам за качественную работу, перевыполнение плана и иные заслуги, прописанные в трудовом договоре или локальном нормативном акте компании.

Очевидно, что если сотрудник самостоятельно, минуя своего непосредственного руководителя, подаст заявление на получение премии в определенной сумме, шансы на положительное решение снижаются.

Как составить служебную записку о премировании сотрудника

Трудовое законодательство предоставляет работодателю право вводить дополнительные поощрения для сотрудников (ст. 191 ТК РФ). В качестве мотивационного инструмента могут использоваться премии, размер и периодичность выплаты которых должны быть закреплены в внутреннем нормативном документе организации.

В документе надо отразить главное условие – основание для выплаты премии.

В служебке необходимо прописать такие сведения:

Наименование предприятия.

Ф.И.О. директора, на имя которого пишется записка.

Структурное подразделение, руководство которым возложено на лицо, составляющее документ.

Название документа.

Основная информация о должностных лицах, кандидатуры которых рекомендуется рассмотреть при поощрении (перечисление Ф.И.О. работников, их должностей, стажа работы).

Основание для поощрения (перечень достижений в профессиональной сфере).

Дата, которой был оформлен документ.

Подпись начальника структурного подразделения.

Директор, которому адресована служебная записка о премировании сотрудников, должен поставить на ней резолюцию. После одобрения служебки руководителем составляется приказ о премировании, который передается бухгалтеру для исполнения.

Служебную записку руководители подразделений составляют в произвольном виде. Если на предприятии имеется утвержденный локальным актом шаблон, то представители персонала должны применять его.

