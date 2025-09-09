🚀 Созываем БУХ.СОВЕТ по всем обновлениям осени 2025! Бронируйте места на новой Конференции «Клерка»

Открываем продажу билетов на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию БУХ.СОВЕТ 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 г. Мы пригласили ведущих экспертов в области налогообложения, аудита, бухучета, трудовых отношений. Они помогут разобраться в изменениях 2025 года, провести работу над ошибками и подготовиться к нововведениям 2026 года.

С 1 сентября 2025 года бухгалтеры по-новому рассчитывают средний заработок, премии и отпускные, оформляют согласия на обработку персональных данных и кассовые чеки, обмениваются информацией с налоговой, ведут учет сотрудников-мигрантов и составляют график для несовершеннолетних работников.

И это еще не конец года, а сколько еще нововведений ждет в 2026 года? Одному разобраться со всем этим потоком просто нереально. Еще не успели полностью адаптироваться к обновленным правилам осени 2025, как уже наметились новые изменения 2026 года.

Как бухгалтеру уверенно работать с нововведениями, расскажем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию БУХ.СОВЕТ 2026.

Мероприятие пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве — NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2.

Мы пригласили топовых спикеров, специалистов в области налогового учета, трудовых отношений, учета ВЭД, сотрудничества с маркетплейсами и многих других профессионалов, которые помогут вам проанализировать поправки 2025 года, подвести итоги и сделать работу над ошибками, а главное — подготовиться к работе в 2026 году.

Программа конференции

В программе только самые актуальные и важные для бухгалтера темы.

11 декабря:

О чем будет новая налоговая реформа-2026 : изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах.

УСН и НДС 2026 — новые правила.

Налоговое планирование и законная оптимизация нагрузки.

НДФЛ-2026 — сложные вопросы из практики.

ФСБУ 4/2023: чек-лист для сдачи отчетности за 2025 год.

ЭДО и взаимодействие с ФНС.

Защита персональных данных -2026.

Изменения в кадровом и воинском учете.

12 декабря:

Документооборот с маркетплейсами и учет в 1С в 2026 году.

НДС при работе на маркетплейсах.

ВЭД: учет и расчеты за импорт товаров.

ЕНС : новый порядок, как проводить сверки и что делать при расхождениях.

Изменения в кассовой работе.

Бухгалтер на аутсорсе : как избежать претензий Росфинмониторинга и блокировок по 115-ФЗ.

Правила работы с мигрантами в 2026 году.

Сотрудничество с СМЗ : риски и комиссии.

Новые технологии: искусственный интеллект в работе бухгалтера .

Топ претензий ФНС в 2025 году.

Также мы запланировали дискуссии, сессии для вопросов и обсуждений с экспертами, нетворкинг, кофе-брейк, обед и приятное общение в неформальной обстановке.

Спикеры конференции Бух.Совет

Есть вопросы? Приходите на конференцию! Лучшие эксперты страны поделятся своими бухгалтерскими СОВЕТАМИ!

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

И другие топовые специалисты.

Почему стоит прийти на конференцию

За помощью и советами — приходите на конференцию! IX Всероссийская бухгалтерская конференция БУХ.СОВЕТ 2026— не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи.

В тариф входят: питание, фотоотчет, подарки и сертификат после мероприятия, фуршет, выступления экспертов, запись конференции и доклады спикеров.

Мероприятие будет с рассадкой. Вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Кроме этого, цена билета зависит от места в зале. Поэтому не теряйте времени — скорее выбирайте максимально удобное место по комфортной цене.

Присоединяйтесь к конференции 11-12 декабря 2025 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов.