Когда ИП на УСН обязан платить НДФЛ в 2025 году

Согласно п. 3 ст. 346.11 НК, индивидуальный предприниматель не платит НДФЛ за свою деятельность, однако есть ряд ситуаций, когда ИП все-таки должен рассчитывать и уплачивать НДФЛ.

По общему правилу, закрепленному в п. 3 ст. 346.11 НК, применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц.

За исключением налога с дивидендов и с доходов, облагаемых НДФЛ по налоговым ставкам 9% и 35%.

ИП с работниками

Если предприниматель является одновременно работодателем, то он обязан исчислять, удерживать из зарплаты работников и перечислять в бюджет НДФЛ по ставкам от 13% до 22% в зависимости от размера дохода работника с начала календарного года.

Превышен лимит по УСН

Для работы на УСН предприниматель должен соответствовать ряду требований. Если ИП превысил лимит заработка в 450 млн рублей или расширил штат свыше 130 человек, начал заниматься деятельностью, которая не входит в перечень допустимых для упрощенцев, например, торговля ювелирными изделиями, то ИП теряет право на применение УСН и автоматически переходит на ОСНО.

ИП на ОСНО будет уплачивать НДФЛ за свою деятельность.

НДФЛ с иных доходов

Предприниматель на УСН по общему правилу не платит НДФЛ, однако речь идет только о доходах от бизнеса. Если ИП на УСН сдает в личное имущество в аренду или работает по ТК, то он обязан уплачивать НДФЛ с заработной платы.

Какие еще налоги платит ИП

Кажется, что в работе ИП нет никаких сложностей: все ясно и с уплатой налогов, и с отчетностью. Однако на деле предприниматели часто сталкиваются с проблемами еще на этапе регистрации.

