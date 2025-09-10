ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🔴 Тут запись на ближайший вебинар: Изменения осени-2025 →
Клерк
Индивидуальный предприниматель

Когда ИП на УСН обязан платить НДФЛ в 2025 году

Согласно п. 3 ст. 346.11 НК, индивидуальный предприниматель не платит НДФЛ за свою деятельность, однако есть ряд ситуаций, когда ИП все-таки должен рассчитывать и уплачивать НДФЛ.
Когда ИП на УСН обязан платить НДФЛ в 2025 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

По общему правилу, закрепленному в п. 3 ст. 346.11 НК, применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц.

За исключением налога с дивидендов и с доходов, облагаемых НДФЛ по налоговым ставкам 9% и 35%.

ИП с работниками

Если предприниматель является одновременно работодателем, то он обязан исчислять, удерживать из зарплаты работников и перечислять в бюджет НДФЛ по ставкам от 13% до 22% в зависимости от размера дохода работника с начала календарного года.

Превышен лимит по УСН

Для работы на УСН предприниматель должен соответствовать ряду требований. Если ИП превысил лимит заработка в 450 млн рублей или расширил штат свыше 130 человек, начал заниматься деятельностью, которая не входит в перечень допустимых для упрощенцев, например, торговля ювелирными изделиями, то ИП теряет право на применение УСН и автоматически переходит на ОСНО.

ИП на ОСНО будет уплачивать НДФЛ за свою деятельность.

НДФЛ с иных доходов

Предприниматель на УСН по общему правилу не платит НДФЛ, однако речь идет только о доходах от бизнеса. Если ИП на УСН сдает в личное имущество в аренду или работает по ТК, то он обязан уплачивать НДФЛ с заработной платы.

Какие еще налоги платит ИП

Кажется, что в работе ИП нет никаких сложностей: все ясно и с уплатой налогов, и с отчетностью. Однако на деле предприниматели часто сталкиваются с проблемами еще на этапе регистрации.

Расскажем, как избежать трудностей от регистрации ИП и работе в личном кабинете до уплаты налогов и отчетности, на онлайн-курсе «Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов».

Вы узнаете, как выбрать оптимальный режим налогообложения, принимать платежи и перечислять налоги. Научитесь работать с кассовой техникой, заполнять декларации по образцам 2025 года и с легкостью проходить налоговые проверки.

Купить курс

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

105 509 подписчиков1 860 постов1 142 мероприятия

Начать дискуссию

Главная Тарифы